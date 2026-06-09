كأس العالم 2026...جدول المباريات ومواعيد الأدوار الإقصائية حتى النهائي
© Photo / Unsplash/ My Profit Tutorكأس العالم لكرة القدم
© Photo / Unsplash/ My Profit Tutor
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تتجه أنظار عشاق كرة القدم حول العالم إلى بطولة كأس العالم 2026، التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك خلال الفترة من 11 يونيو/حزيران إلى 19 يوليو/تموز، في نسخة تاريخية تُقام لأول مرة بمشاركة 48 منتخبًا بدلاً من 32.
وتشهد البطولة إقامة 104 مباريات على مدار 40 يومًا، موزعة على 16 مدينة مضيفة، وفق النظام الجديد الذي يعتمد على 12 مجموعة تضم كل منها أربعة منتخبات، حيث يتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني من كل مجموعة، بالإضافة إلى أفضل ثمانية منتخبات تحتل المركز الثالث، إلى دور الـ32.
وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" الجدول الكامل لمباريات البطولة، التي تنطلق بمواجهة تجمع منتخب المكسيك ونظيره جنوب أفريقيا يوم 11 يونيو على ملعب "إستاديو مكسيكو سيتي"، فيما تُختتم المنافسات بإقامة المباراة النهائية يوم 19 يوليو على ملعب "نيويورك - نيو جيرسي".
جدول مباريات المنتخبات العربية في كأس العالم 2026
مباريات المنتخبات العربية الـ8 المشاركة في كأس العالم ومواعيدها حسب توقيت مكة المكرمة، والقاهرة.
مواعيد مباريات قطر في المجموعة الثانية بكأس العالم 2026:
قطر ضد سويسرا: السبت 13 يونيو/حزيران (الساعة 22:00)
كندا ضد قطر: الخميس 18 يونيو/حزيران (1:00)
البوسنة والهرسك ضد قطر: الأربعاء 24 يونيو/حزيران (22:00)
مواعيد مباريات المغرب في المجموعة الثالثة بكأس العالم 2026:
المغرب ضد البرازيل: السبت 13 يونيو/حزيران (1:00)
أسكتلندا ضد المغرب: الجمعة 19 يونيو/حزيران (1:00)
المغرب ضد هاييتي: الأربعاء 24 يونيو/حزيران (1:00)
مواعيد مباريات تونس في المجموعة السادسة بكأس العالم 2026:
السويد ضد تونس: الاثنين 15 يونيو/حزيران (5:00)
تونس ضد اليابان: الأحد 21 يونيو/حزيران (7:00)
تونس ضد هولندا: الخميس 25 يونيو/حزيران (2:00)
مواعيد مباريات مصر في المجموعة السابعة بكأس العالم 2026:
بلجيكا ضد مصر: الإثنين 15 يونيو/حزيران (22:00)
نيوزيلندا ضد مصر: الإثنين 22 يونيو/حزيران (4:00)
مصر ضد إيران: السبت 27 يونيو/حزيران (6:00)
مواعيد مباريات السعودية في المجموعة الثامنة بكأس العالم 2026:
السعودية ضد أورغواي: الإثنين 15 يونيو/حزيران (1:00)
إسبانيا ضد السعودية: الأحد 21 يونيو/حزيران (19:00)
الرأس الأخضر ضد السعودية: السبت 27 يونيو/حزيران (3:00)
2 يونيو, 21:18 GMT
مواعيد مباريات العراق في المجموعة التاسعة بكأس العالم 2026:
العراق ضد النرويج: الثلاثاء 16 يونيو/حزيران (1:00)
فرنسا ضد العراق: الإثنين 22 يونيو/حزيران (00:00 منتصف الليل)
السنغال ضد العراق: الجمعة 26 يونيو/حزيران (22:00)
مواعيد مباريات الجزائر في المجموعة العاشرة بكأس العالم 2026:
الأرجنتين ضد الجزائر: الأربعاء 17 يونيو/حزيران (4:00)
الأردن ضد الجزائر: الثلاثاء 23 يونيو/حزيران (6:00)
الجزائر ضد النمسا: الأحد 28 يونيو/حزيران (5:00)
مواعيد مباريات الأردن في المجموعة العاشرة بكأس العالم 2026:
النمسا ضد الأردن: الأربعاء 17 يونيو/حزيران (7:00)
1.الأردن ضد الجزائر: الثلاثاء 23 يونيو/حزيران (6:00)
الأردن ضد الأرجنتين: الأحد 28 يونيو/حزيران (5:00)
31 مايو, 18:41 GMT
جدول مباريات كأس العالم 2026.. المواعيد والنتائج
ونبدأ بمواعيد مباريات دور المجموعات (حسب توقيت مكة المكرمة، الدوحة، والقاهرة)
حفل ومباراة افتتاح المونديال
الخميس، 11 يونيو/حزيران 2026
المباراة الافتتاحية (المجموعة A): المكسيك ضد جنوب أفريقيا- الساعة 22:00 (ملعب أزتيكا – مكسيكو سيتي) ويبدأ حفل الافتتاح الرسمي قبل المباراة بـ 90 دقيقة في تمام الساعة 8:30 مساءً.
الجولة الأولى لمونديال 2026
الجمعة، 12 يونيو/حزيران 2026
كوريا الجنوبية ضد التشيك- 5:00
كندا ضد البوسنة والهرسك- 22:00
السبت، 13 يونيو/حزيران 2026
الولايات المتحدة ضد باراغواي- 4:00
قطر ضد سويسرا- 22:00
الأحد، 14 يونيو/حزيران 2026
البرازيل ضد المغرب- 1:00
هايتي ضد أسكتلندا- 4:00
أستراليا ضد تركيا- 7:00
ألمانيا ضد كوراساو- 20:00
هولندا ضد اليابان- 23:00
الإثنين، 15 يونيو/حزيران 2026
ساحل العاج ضد الإكوادور- 2:00
السويد ضد تونس- 5:00
إسبانيا ضد الرأس الأخضر- 7:00
بلجيكا ضد مصر- 22:00
الثلاثاء، 16 يونيو/حزيران 2026
السعودية ضد أوروغواي- 1:00
إيران ضد نيوزيلندا- 4:00
فرنسا ضد السنغال- 22:00
الأربعاء، 17 يونيو/حزيران 2026
العراق ضد النرويج- 1:00
الأرجنتين ضد الجزائر- 4:00
النمسا ضد الأردن- 7:00
البرتغال ضد جمهورية الكونغو الديمقراطية- 20:00
إنجلترا ضد كرواتيا- 23:00
الخميس، 18 يونيو/حزيران 2026
غانا ضد بنما — 2:00
أوزبكستان ضد كولومبيا — 5:00
التشيك ضد جنوب أفريقيا — 19:00
سويسرا ضد البوسنة والهرسك- 22:00
الجولة الثانية
الجمعة، 19 يونيو/حزيران 2026
كندا ضد قطر- 1:00
المكسيك ضد كوريا الجنوبية- 4:00
الولايات المتحدة ضد أستراليا- 22:00
السبت، 20 يونيو/حزيران 2026
أسكتلندا ضد المغرب- 1:00
البرازيل ضد هايتي- 3:30
تركيا ضد باراغواي- 6:00
هولندا ضد السويد- 20:00
ألمانيا ضد ساحل العاج- 23:00
الأحد، 21 يونيو/حزيران 2026
الإكوادور ضد كوراساو- 3:00
تونس ضد اليابان- 7:00
إسبانيا ضد السعودية- 19:00
بلجيكا ضد إيران- 22:00
الإثنين، 22 يونيو/حزيران 2026
أوروغواي ضد الرأس الأخضر- 1:00
نيوزيلندا ضد مصر- 4:00
الأرجنتين ضد النمسا- 20:00
الثلاثاء، 23 يونيو/حزيران 2026
فرنسا ضد العراق- 00:00 منتصف الليل
النرويج ضد السنغال- 3:00
الأردن ضد الجزائر- 6:00
البرتغال ضد أوزبكستان- 20:00
إنجلترا ضد غانا- 23:00
الأربعاء، 24 يونيو/حزيران 2026
بنما ضد كرواتيا- 2:00
كولومبيا ضد جمهورية الكونغو الديمقراطية- 5:00
سويسرا ضد كندا- 22:00
البوسنة والهرسك ضد قطر- 22:00
الجولة الثالثة
الخميس، 25 يونيو/حزيران 2026
أسكتلندا ضد البرازيل- 1:00
المغرب ضد هايتي- 1:00
التشيك ضد المكسيك- 4:00
جنوب أفريقيا ضد كوريا الجنوبية- 4:00
الإكوادور ضد ألمانيا- 23:00
كوراساو ضد ساحل العاج- 23:00
الجمعة، 26 يونيو/حزيران 2026
تونس ضد هولندا- 2:00
اليابان ضد السويد- 2:00
تركيا ضد الولايات المتحدة- 5:00
باراغواي ضد أستراليا- 5:00
النرويج ضد فرنسا- 22:00
السنغال ضد العراق- 22:00
السبت، 27 يونيو/حزيران 2026
أوروغواي ضد إسبانيا- 3:00
الرأس الأخضر ضد السعودية- 3:00
نيوزيلندا ضد بلجيكا- 6:00
مصر ضد إيران- 6:00
الأحد، 28 يونيو/حزيران 2026
بنما ضد إنجلترا- 00:00 منتصف الليل
كرواتيا ضد غانا — 00:00 منتصف الليل
كولومبيا ضد البرتغال- 2:30
جمهورية الكونغو الديمقراطية ضد أوزبكستان- 2:30
الأردن ضد الأرجنتين- 5:00
الجزائر ضد النمسا- 5:00
29 مايو, 13:54 GMT
مواعيد مباريات الأدوار الإقصائية للمونديال (دور الـ 32 الجديد)
الأحد، 28 يونيو/حزيران 2026
المباراة 73 (الساعة 22:00): ثاني مجموعة A ضد ثاني مجموعة B
الإثنين، 29 يونيو/حزيران 2026
المباراة 74 (الساعة 20:00): أول مجموعة C ضد ثاني مجموعة F
المباراة 75 (الساعة 23:30): أول مجموعة E ضد أفضل ثالث (من المجموعاتA/B/C/D/F)
الثلاثاء، 30 يونيو/حزيران 2026
المباراة 76 (4:00): أول مجموعة F ضد ثاني مجموعة C
المباراة 77 (الساعة 20:00): ثاني مجموعة E ضد ثاني مجموعة I
الأربعاء، 1 يوليو/تموز 2026
المباراة 78 (الساعة 00:00 منتصف الليل): أول مجموعة I ضد أفضل ثالث (من المجموعات C/D/F/G/H)
المباراة 79 (الساعة 4:00): أول مجموعة A ضد أفضل ثالث (من المجموعاتC/E/F/H/I)
المباراة 80 (الساعة 19:00): أول مجموعة L ضد أفضل ثالث (من المجموعاتE/H/I/J/K)
المباراة 81 (الساعة 23:00): أول مجموعة G ضد أفضل ثالث (من المجموعاتA/E/H/I/J)
7 يونيو, 11:48 GMT
الخميس، 2 يوليو/تموز 2026
المباراة 82 (الساعة 3:00): أول مجموعة D ضد أفضل ثالث (من المجموعات B/E/F/I/J)
المباراة 83 (الساعة 22:00): أول مجموعة H ضد ثاني مجموعة J
الجمعة، 3 يوليو/تموز 2026
المباراة 84 (الساعة 2:00): ثاني مجموعة K ضد ثاني مجموعة L
المباراة 85 (الساعة 6:00): أول مجموعة B ضد أفضل ثالث (من المجموعاتE/F/G/I/J)
المباراة 86 (الساعة 21:00): ثاني مجموعة D ضد ثاني مجموعة G
السبت، 4 يوليو/تموز 2026
المباراة 87 المباراة 86 (الساعة 1:00): أول مجموعة J ضد ثاني مجموعة H
المباراة 88 المباراة 86 (الساعة 4:30): أول مجموعة K ضد أفضل ثالث (من المجموعات D/E/I/J/L)
27 مايو, 19:27 GMT
ثمن نهائي مونديال 2026 (دور الـ16)
السبت، 4 يوليو/تموز 2026
الفائز من المباراة 73 ضد الفائز من المباراة 75 (الساعة 20:00)
الأحد، 5 يوليو/تموز 2026
الفائز من المباراة 74 ضد الفائز من المباراة 77 (00:00 منتصف الليل)
الفائز من المباراة 76 ضد الفائز من المباراة 78 (الساعة 23:00)
الإثنين، 6 يوليو/تموز 2026
الفائز من المباراة 79 ضد الفائز من المباراة 80 (الساعة 3:00)
الفائز من المباراة 83 ضد الفائز من المباراة 84 (الساعة 22:00)
الثلاثاء، 7 يوليو/تموز 2026
الفائز من المباراة 81 ضد الفائز من المباراة 82 (الساعة 3:00)
الفائز من المباراة 86 ضد الفائز من المباراة 88 (الساعة 7:00)
الفائز من المباراة 85 ضد الفائز من المباراة 87 (الساعة 23:00)
23 مايو, 10:20 GMT
ربع نهائي كأس العالم 2026 (دور الـ8)
الخميس، 9 يوليو/تموز 2026
الفائز من المباراة 89 ضد الفائز من المباراة 90 (الساعة 23:00)
الجمعة، 10 يوليو/تموز 2026
الفائز من المباراة 93 ضد الفائز من المباراة 94 (الساعة 22:00)
الأحد، 12 يوليو/تموز 2026
الفائز من المباراة 91 ضد الفائز من المباراة 92 (00:00 منتصف الليل)
الفائز من المباراة 95 ضد الفائز من المباراة 96 (الساعة 4:00)
22 مايو, 11:43 GMT
الدور نصف النهائي (المربع الذهبي)
الثلاثاء، 14 يوليو/تموز 2026
الفائز من المباراة 97 ضد الفائز من المباراة 98 (الساعة 22:00)
الأربعاء، 15 يوليو/تموز 2026
الفائز من المباراة 99 ضد الفائز من المباراة 100 (الساعة 22:00)
مباراة تحديد المركز الثالث (الميدالية البرونزية)
الأحد، 19 يوليو/تموز 2026
الخاسر من نصف النهائي 1 ضد الخاسر من نصف النهائي 2 (00:00 منتصف الليل)
المباراة النهائية لكأس العالم 2026
الأحد، 19 يوليو/تموز 2026
الفائز من نصف النهائي 1 ضد الفائز من نصف النهائي 2 (الساعة 22:00)