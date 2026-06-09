كأس العالم 2026...جدول المباريات ومواعيد الأدوار الإقصائية حتى النهائي

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ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
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مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
اكتشاف جمجمة عمرها مليون سنة، هل تعيد كتابة تاريخ الإنسان؟
08:30 GMT
19 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
08:49 GMT
11 د
صدى الحياة
تربية الأطفال على الحبلين: "الحزم" الذي يبني أو "العقاب" الذي يحطم
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
"التعامد العظيم" تعامد الشمس على وجه رمسيس وأسرار المصريين القدماء
09:33 GMT
9 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
09:42 GMT
18 د
بين بيروت والقاهرة
مطار القليعات بين بوابة اقتصادية للشمال وساحة صراع سياسي… وهل تنجح واشنطن في مسعى تمويل إصلاح الخليج بأموال إيرانية؟
10:00 GMT
63 د
نبض افريقيا
الجزائر تبدأ رسميا تدشين أعمال إنجاز أنبوب الغاز العابر للصحراء مع نيجيريا والنيجر
11:03 GMT
45 د
موزاييك
اضطرابات النوم وتأثيرها على الصحة العامة للإنسان
11:49 GMT
11 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
12:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
12:33 GMT
14 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
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13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
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صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
16:53 GMT
7 د
بلا قيود
خبير: أي خطأ في التصعيد بين طهران وتل أبيب سيؤدي لحرب مفتوحة
17:00 GMT
59 د
روسيا والعالم العربي
الأبعاد السياسية للشراكة الاستراتيجية بين روسيا والسعودية
18:00 GMT
30 د
شؤون عسكرية
خبير: الحرب في السودان تتحول إلى حرب لا تماثلية بإدخال الطائرات المسيرة
18:30 GMT
29 د
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نبض افريقيا
الجزائر تبدأ رسميا تدشين أعمال إنجاز أنبوب الغاز العابر للصحراء مع نيجيريا والنيجر
09:03 GMT
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طرائف سبوتنيك
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11 د
الحدث من سبوتنيك
جزيرة أرواد منصة سياحية تنعش اقتصاد سوريا... شبح "إيبولا" هل يختبر مونديال 2026؟
10:00 GMT
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من الملعب
رغم الحرب والأزمات... رياضة المحركات تواصل هديرها في لبنان
11:03 GMT
27 د
مساحة حرة
فيلم "مايكل".. نجاح جماهيري وجدل نقدي
11:31 GMT
29 د
روسيا والعالم العربي
الأبعاد السياسية للشراكة الاستراتيجية بين روسيا والسعودية
12:03 GMT
29 د
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طاقة الأبراج وتأثيرها.. حقيقة أم خرافة؟
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فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
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البرنامج المسائي
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عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
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مرايا العلوم
طعام الروبوتات والبحيرة القلوية التي تحول الحيوانات إلى حجارة
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29 د
بلا قيود
هل عزل المدعي العام كريم خان يمثل انهيارا نهائيا لشرعية المحكمة الجنائية الدولية؟
17:00 GMT
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هل يشكل حظر أنصار الله للملاحة الإسرائيلية في البحر الأحمر تحولا في موازين الصراع
18:00 GMT
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مصر... جدل واسع حول دور وسائل التواصل في صنع "أطباء وهميين"
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https://sarabic.ae/20260609/كأس-العالم-2026جدول-المباريات-ومواعيد-الأدوار-الإقصائية-حتى-النهائي-1114210135.html
كأس العالم 2026...جدول المباريات ومواعيد الأدوار الإقصائية حتى النهائي
كأس العالم 2026...جدول المباريات ومواعيد الأدوار الإقصائية حتى النهائي
سبوتنيك عربي
تتجه أنظار عشاق كرة القدم حول العالم إلى بطولة كأس العالم 2026، التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك خلال الفترة من 11 يونيو/حزيران إلى 19... 09.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-09T20:23+0000
2026-06-09T20:23+0000
رياضة
كأس العالم 2026
العالم
مجتمع
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وتشهد البطولة إقامة 104 مباريات على مدار 40 يومًا، موزعة على 16 مدينة مضيفة، وفق النظام الجديد الذي يعتمد على 12 مجموعة تضم كل منها أربعة منتخبات، حيث يتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني من كل مجموعة، بالإضافة إلى أفضل ثمانية منتخبات تحتل المركز الثالث، إلى دور الـ32.جدول مباريات المنتخبات العربية في كأس العالم 2026مباريات المنتخبات العربية الـ8 المشاركة في كأس العالم ومواعيدها حسب توقيت مكة المكرمة، والقاهرة.مواعيد مباريات قطر في المجموعة الثانية بكأس العالم 2026:مواعيد مباريات المغرب في المجموعة الثالثة بكأس العالم 2026:مواعيد مباريات تونس في المجموعة السادسة بكأس العالم 2026:مواعيد مباريات مصر في المجموعة السابعة بكأس العالم 2026:مواعيد مباريات السعودية في المجموعة الثامنة بكأس العالم 2026:مواعيد مباريات العراق في المجموعة التاسعة بكأس العالم 2026:مواعيد مباريات الجزائر في المجموعة العاشرة بكأس العالم 2026:مواعيد مباريات الأردن في المجموعة العاشرة بكأس العالم 2026:جدول مباريات كأس العالم 2026.. المواعيد والنتائجونبدأ بمواعيد مباريات دور المجموعات (حسب توقيت مكة المكرمة، الدوحة، والقاهرة)حفل ومباراة افتتاح المونديالالخميس، 11 يونيو/حزيران 2026الجولة الأولى لمونديال 2026الجمعة، 12 يونيو/حزيران 2026الأحد، 14 يونيو/حزيران 2026الإثنين، 15 يونيو/حزيران 2026الثلاثاء، 16 يونيو/حزيران 2026الأربعاء، 17 يونيو/حزيران 2026الخميس، 18 يونيو/حزيران 2026الجولة الثانيةالجمعة، 19 يونيو/حزيران 2026السبت، 20 يونيو/حزيران 2026الأحد، 21 يونيو/حزيران 2026الإثنين، 22 يونيو/حزيران 2026الثلاثاء، 23 يونيو/حزيران 2026الأربعاء، 24 يونيو/حزيران 2026الجولة الثالثةالخميس، 25 يونيو/حزيران 2026الجمعة، 26 يونيو/حزيران 2026السبت، 27 يونيو/حزيران 2026الأحد، 28 يونيو/حزيران 2026مواعيد مباريات الأدوار الإقصائية للمونديال (دور الـ 32 الجديد)الأحد، 28 يونيو/حزيران 2026الإثنين، 29 يونيو/حزيران 2026الثلاثاء، 30 يونيو/حزيران 2026الأربعاء، 1 يوليو/تموز 2026الخميس، 2 يوليو/تموز 2026الجمعة، 3 يوليو/تموز 2026السبت، 4 يوليو/تموز 2026ثمن نهائي مونديال 2026 (دور الـ16)الأحد، 5 يوليو/تموز 2026الإثنين، 6 يوليو/تموز 2026الثلاثاء، 7 يوليو/تموز 2026ربع نهائي كأس العالم 2026 (دور الـ8)الخميس، 9 يوليو/تموز 2026الجمعة، 10 يوليو/تموز 2026الأحد، 12 يوليو/تموز 2026الدور نصف النهائي (المربع الذهبي)الثلاثاء، 14 يوليو/تموز 2026الأربعاء، 15 يوليو/تموز 2026مباراة تحديد المركز الثالث (الميدالية البرونزية)الأحد، 19 يوليو/تموز 2026المباراة النهائية لكأس العالم 2026الأحد، 19 يوليو/تموز 2026
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رياضة, كأس العالم 2026, العالم
رياضة, كأس العالم 2026, العالم

كأس العالم 2026...جدول المباريات ومواعيد الأدوار الإقصائية حتى النهائي

20:23 GMT 09.06.2026
© Photo / Unsplash/ My Profit Tutorكأس العالم لكرة القدم
كأس العالم لكرة القدم - سبوتنيك عربي, 1920, 09.06.2026
© Photo / Unsplash/ My Profit Tutor
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تتجه أنظار عشاق كرة القدم حول العالم إلى بطولة كأس العالم 2026، التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك خلال الفترة من 11 يونيو/حزيران إلى 19 يوليو/تموز، في نسخة تاريخية تُقام لأول مرة بمشاركة 48 منتخبًا بدلاً من 32.
وتشهد البطولة إقامة 104 مباريات على مدار 40 يومًا، موزعة على 16 مدينة مضيفة، وفق النظام الجديد الذي يعتمد على 12 مجموعة تضم كل منها أربعة منتخبات، حيث يتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني من كل مجموعة، بالإضافة إلى أفضل ثمانية منتخبات تحتل المركز الثالث، إلى دور الـ32.
وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" الجدول الكامل لمباريات البطولة، التي تنطلق بمواجهة تجمع منتخب المكسيك ونظيره جنوب أفريقيا يوم 11 يونيو على ملعب "إستاديو مكسيكو سيتي"، فيما تُختتم المنافسات بإقامة المباراة النهائية يوم 19 يوليو على ملعب "نيويورك - نيو جيرسي".

جدول مباريات المنتخبات العربية في كأس العالم 2026

مباريات المنتخبات العربية الـ8 المشاركة في كأس العالم ومواعيدها حسب توقيت مكة المكرمة، والقاهرة.

مواعيد مباريات قطر في المجموعة الثانية بكأس العالم 2026:

قطر ضد سويسرا: السبت 13 يونيو/حزيران (الساعة 22:00)
كندا ضد قطر: الخميس 18 يونيو/حزيران (1:00)
البوسنة والهرسك ضد قطر: الأربعاء 24 يونيو/حزيران (22:00)

مواعيد مباريات المغرب في المجموعة الثالثة بكأس العالم 2026:

المغرب ضد البرازيل: السبت 13 يونيو/حزيران (1:00)
أسكتلندا ضد المغرب: الجمعة 19 يونيو/حزيران (1:00)
المغرب ضد هاييتي: الأربعاء 24 يونيو/حزيران (1:00)
المنتخب الإيراني لكرة القدم - سبوتنيك عربي, 1920, 09.06.2026
مجتمع
الاتحاد الإيراني لكرة القدم يعلن سحب حصته من تذاكر كأس العالم 2026
12:01 GMT

مواعيد مباريات تونس في المجموعة السادسة بكأس العالم 2026:

السويد ضد تونس: الاثنين 15 يونيو/حزيران (5:00)
تونس ضد اليابان: الأحد 21 يونيو/حزيران (7:00)
تونس ضد هولندا: الخميس 25 يونيو/حزيران (2:00)

مواعيد مباريات مصر في المجموعة السابعة بكأس العالم 2026:

بلجيكا ضد مصر: الإثنين 15 يونيو/حزيران (22:00)
نيوزيلندا ضد مصر: الإثنين 22 يونيو/حزيران (4:00)
مصر ضد إيران: السبت 27 يونيو/حزيران (6:00)

مواعيد مباريات السعودية في المجموعة الثامنة بكأس العالم 2026:

السعودية ضد أورغواي: الإثنين 15 يونيو/حزيران (1:00)
إسبانيا ضد السعودية: الأحد 21 يونيو/حزيران (19:00)
الرأس الأخضر ضد السعودية: السبت 27 يونيو/حزيران (3:00)
كرة قدم - سبوتنيك عربي, 1920, 02.06.2026
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وداعا لإضاعة الوقت والاحتجاجات... قوانين جديدة في كأس العالم 2026
2 يونيو, 21:18 GMT

مواعيد مباريات العراق في المجموعة التاسعة بكأس العالم 2026:

العراق ضد النرويج: الثلاثاء 16 يونيو/حزيران (1:00)
فرنسا ضد العراق: الإثنين 22 يونيو/حزيران (00:00 منتصف الليل)
السنغال ضد العراق: الجمعة 26 يونيو/حزيران (22:00)

مواعيد مباريات الجزائر في المجموعة العاشرة بكأس العالم 2026:

الأرجنتين ضد الجزائر: الأربعاء 17 يونيو/حزيران (4:00)
الأردن ضد الجزائر: الثلاثاء 23 يونيو/حزيران (6:00)
الجزائر ضد النمسا: الأحد 28 يونيو/حزيران (5:00)

مواعيد مباريات الأردن في المجموعة العاشرة بكأس العالم 2026:

النمسا ضد الأردن: الأربعاء 17 يونيو/حزيران (7:00)
1.
الأردن ضد الجزائر: الثلاثاء 23 يونيو/حزيران (6:00)
الأردن ضد الأرجنتين: الأحد 28 يونيو/حزيران (5:00)
كأس العالم لكرة القدم - سبوتنيك عربي, 1920, 31.05.2026
أزمة تأشيرات كأس العالم تؤجل سفر منتخب جنوب أفريقيا
31 مايو, 18:41 GMT

جدول مباريات كأس العالم 2026.. المواعيد والنتائج

ونبدأ بمواعيد مباريات دور المجموعات (حسب توقيت مكة المكرمة، الدوحة، والقاهرة)
حفل ومباراة افتتاح المونديال
الخميس، 11 يونيو/حزيران 2026
المباراة الافتتاحية (المجموعة A): المكسيك ضد جنوب أفريقيا- الساعة 22:00 (ملعب أزتيكا – مكسيكو سيتي) ويبدأ حفل الافتتاح الرسمي قبل المباراة بـ 90 دقيقة في تمام الساعة 8:30 مساءً.

الجولة الأولى لمونديال 2026

الجمعة، 12 يونيو/حزيران 2026
كوريا الجنوبية ضد التشيك- 5:00
كندا ضد البوسنة والهرسك- 22:00
السبت، 13 يونيو/حزيران 2026
الولايات المتحدة ضد باراغواي- 4:00
قطر ضد سويسرا- 22:00

الأحد، 14 يونيو/حزيران 2026

البرازيل ضد المغرب- 1:00
هايتي ضد أسكتلندا- 4:00
أستراليا ضد تركيا- 7:00
ألمانيا ضد كوراساو- 20:00
هولندا ضد اليابان- 23:00
كأس العالم لكرة القدم - سبوتنيك عربي, 1920, 09.06.2026
مجتمع
أخطاء تنظيمية وإهانات عوائق... "أخطاء وعثرات" مونديال 2026
14:35 GMT

الإثنين، 15 يونيو/حزيران 2026

ساحل العاج ضد الإكوادور- 2:00
السويد ضد تونس- 5:00
إسبانيا ضد الرأس الأخضر- 7:00
بلجيكا ضد مصر- 22:00

الثلاثاء، 16 يونيو/حزيران 2026

السعودية ضد أوروغواي- 1:00
إيران ضد نيوزيلندا- 4:00
فرنسا ضد السنغال- 22:00

الأربعاء، 17 يونيو/حزيران 2026

العراق ضد النرويج- 1:00
الأرجنتين ضد الجزائر- 4:00
النمسا ضد الأردن- 7:00
البرتغال ضد جمهورية الكونغو الديمقراطية- 20:00
إنجلترا ضد كرواتيا- 23:00

الخميس، 18 يونيو/حزيران 2026

غانا ضد بنما — 2:00
أوزبكستان ضد كولومبيا — 5:00
التشيك ضد جنوب أفريقيا — 19:00
سويسرا ضد البوسنة والهرسك- 22:00
كأس العالم لكرة القدم - سبوتنيك عربي, 1920, 08.06.2026
مجتمع
بعد أضواء المونديال.. نجوم كرة قدم ينتهى بهم المطاف في مهن لا تخطر على بال
أمس, 16:50 GMT

الجولة الثانية

الجمعة، 19 يونيو/حزيران 2026
كندا ضد قطر- 1:00
المكسيك ضد كوريا الجنوبية- 4:00
الولايات المتحدة ضد أستراليا- 22:00

السبت، 20 يونيو/حزيران 2026

أسكتلندا ضد المغرب- 1:00
البرازيل ضد هايتي- 3:30
تركيا ضد باراغواي- 6:00
هولندا ضد السويد- 20:00
ألمانيا ضد ساحل العاج- 23:00

الأحد، 21 يونيو/حزيران 2026

الإكوادور ضد كوراساو- 3:00
تونس ضد اليابان- 7:00
إسبانيا ضد السعودية- 19:00
بلجيكا ضد إيران- 22:00

الإثنين، 22 يونيو/حزيران 2026

أوروغواي ضد الرأس الأخضر- 1:00
نيوزيلندا ضد مصر- 4:00
الأرجنتين ضد النمسا- 20:00
ملعب سوفي في كاليفورنيا - سبوتنيك عربي, 1920, 08.06.2026
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السلطات الأمريكية تمنع حكما عربيا من المشاركة في مونديال 2026
أمس, 15:39 GMT

الثلاثاء، 23 يونيو/حزيران 2026

فرنسا ضد العراق- 00:00 منتصف الليل
النرويج ضد السنغال- 3:00
الأردن ضد الجزائر- 6:00
البرتغال ضد أوزبكستان- 20:00
إنجلترا ضد غانا- 23:00

الأربعاء، 24 يونيو/حزيران 2026

بنما ضد كرواتيا- 2:00
كولومبيا ضد جمهورية الكونغو الديمقراطية- 5:00
سويسرا ضد كندا- 22:00
البوسنة والهرسك ضد قطر- 22:00

الجولة الثالثة

الخميس، 25 يونيو/حزيران 2026
أسكتلندا ضد البرازيل- 1:00
المغرب ضد هايتي- 1:00
التشيك ضد المكسيك- 4:00
جنوب أفريقيا ضد كوريا الجنوبية- 4:00
الإكوادور ضد ألمانيا- 23:00
كوراساو ضد ساحل العاج- 23:00
المنتخب الإيراني لكرة القدم - سبوتنيك عربي, 1920, 07.06.2026
"أغرب قرار في تاريخ المونديال".. أمريكا تجبر منتخب إيران على مغادرة أراضيها بعد كل مباراة
7 يونيو, 15:46 GMT

الجمعة، 26 يونيو/حزيران 2026

تونس ضد هولندا- 2:00
اليابان ضد السويد- 2:00
تركيا ضد الولايات المتحدة- 5:00
باراغواي ضد أستراليا- 5:00
النرويج ضد فرنسا- 22:00
السنغال ضد العراق- 22:00

السبت، 27 يونيو/حزيران 2026

أوروغواي ضد إسبانيا- 3:00
الرأس الأخضر ضد السعودية- 3:00
نيوزيلندا ضد بلجيكا- 6:00
مصر ضد إيران- 6:00

الأحد، 28 يونيو/حزيران 2026

بنما ضد إنجلترا- 00:00 منتصف الليل
كرواتيا ضد غانا — 00:00 منتصف الليل
كولومبيا ضد البرتغال- 2:30
جمهورية الكونغو الديمقراطية ضد أوزبكستان- 2:30
الأردن ضد الأرجنتين- 5:00
الجزائر ضد النمسا- 5:00
استاد دالاس في تكساس بالولايات المتحدة الأمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 29.05.2026
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مونديال 2026 يشهد ابتكارات وتعديلات غير مسبوقة في قوانين اللعبة
29 مايو, 13:54 GMT

مواعيد مباريات الأدوار الإقصائية للمونديال (دور الـ 32 الجديد)

الأحد، 28 يونيو/حزيران 2026
المباراة 73 (الساعة 22:00): ثاني مجموعة A ضد ثاني مجموعة B

الإثنين، 29 يونيو/حزيران 2026

المباراة 74 (الساعة 20:00): أول مجموعة C ضد ثاني مجموعة F
المباراة 75 (الساعة 23:30): أول مجموعة E ضد أفضل ثالث (من المجموعاتA/B/C/D/F)

الثلاثاء، 30 يونيو/حزيران 2026

المباراة 76 (4:00): أول مجموعة F ضد ثاني مجموعة C
المباراة 77 (الساعة 20:00): ثاني مجموعة E ضد ثاني مجموعة I

الأربعاء، 1 يوليو/تموز 2026

المباراة 78 (الساعة 00:00 منتصف الليل): أول مجموعة I ضد أفضل ثالث (من المجموعات C/D/F/G/H)
المباراة 79 (الساعة 4:00): أول مجموعة A ضد أفضل ثالث (من المجموعاتC/E/F/H/I)
المباراة 80 (الساعة 19:00): أول مجموعة L ضد أفضل ثالث (من المجموعاتE/H/I/J/K)
المباراة 81 (الساعة 23:00): أول مجموعة G ضد أفضل ثالث (من المجموعاتA/E/H/I/J)
منتخب كوراساو لكرة القدم - سبوتنيك عربي, 1920, 07.06.2026
أصغر دولة تتأهل إلى المونديال تستعرض قوتها برباعية في شباك أروبا
7 يونيو, 11:48 GMT

الخميس، 2 يوليو/تموز 2026

المباراة 82 (الساعة 3:00): أول مجموعة D ضد أفضل ثالث (من المجموعات B/E/F/I/J)
المباراة 83 (الساعة 22:00): أول مجموعة H ضد ثاني مجموعة J

الجمعة، 3 يوليو/تموز 2026

المباراة 84 (الساعة 2:00): ثاني مجموعة K ضد ثاني مجموعة L
المباراة 85 (الساعة 6:00): أول مجموعة B ضد أفضل ثالث (من المجموعاتE/F/G/I/J)
المباراة 86 (الساعة 21:00): ثاني مجموعة D ضد ثاني مجموعة G

السبت، 4 يوليو/تموز 2026

المباراة 87 المباراة 86 (الساعة 1:00): أول مجموعة J ضد ثاني مجموعة H
المباراة 88 المباراة 86 (الساعة 4:30): أول مجموعة K ضد أفضل ثالث (من المجموعات D/E/I/J/L)
كأس العالم لكرة القدم - سبوتنيك عربي, 1920, 27.05.2026
حرائق وعواصف وحرارة مرتفعة.. تحديات مناخية تهدد مونديال 2026
27 مايو, 19:27 GMT

ثمن نهائي مونديال 2026 (دور الـ16)

السبت، 4 يوليو/تموز 2026
الفائز من المباراة 73 ضد الفائز من المباراة 75 (الساعة 20:00)

الأحد، 5 يوليو/تموز 2026

الفائز من المباراة 74 ضد الفائز من المباراة 77 (00:00 منتصف الليل)
الفائز من المباراة 76 ضد الفائز من المباراة 78 (الساعة 23:00)

الإثنين، 6 يوليو/تموز 2026

الفائز من المباراة 79 ضد الفائز من المباراة 80 (الساعة 3:00)
الفائز من المباراة 83 ضد الفائز من المباراة 84 (الساعة 22:00)

الثلاثاء، 7 يوليو/تموز 2026

الفائز من المباراة 81 ضد الفائز من المباراة 82 (الساعة 3:00)
الفائز من المباراة 86 ضد الفائز من المباراة 88 (الساعة 7:00)
الفائز من المباراة 85 ضد الفائز من المباراة 87 (الساعة 23:00)
تزيين ملعب مرسيدس بنز لاستضافة مباريات كأس العالم لكرة القدم 2026 في أتلانتا، جورجيا، أمريكا، 22 مايو/ أيار 2026 - سبوتنيك عربي, 1920, 23.05.2026
أول منتخب "معزول بفقاعة" في المونديال بقرار من البيت الأبيض
23 مايو, 10:20 GMT

ربع نهائي كأس العالم 2026 (دور الـ8)

الخميس، 9 يوليو/تموز 2026
الفائز من المباراة 89 ضد الفائز من المباراة 90 (الساعة 23:00)

الجمعة، 10 يوليو/تموز 2026

الفائز من المباراة 93 ضد الفائز من المباراة 94 (الساعة 22:00)

الأحد، 12 يوليو/تموز 2026

الفائز من المباراة 91 ضد الفائز من المباراة 92 (00:00 منتصف الليل)
الفائز من المباراة 95 ضد الفائز من المباراة 96 (الساعة 4:00)
نجم كرة القدم الكولومبي لويس دياز في مباراة بلاده أمام الأرجنتين ضمن تصفيات كأس العالم 2026 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.05.2026
مجتمع
نيويورك تمنح سكانها فرصة "ذهبية" لحضور مونديال 2026
22 مايو, 11:43 GMT

الدور نصف النهائي (المربع الذهبي)

الثلاثاء، 14 يوليو/تموز 2026
الفائز من المباراة 97 ضد الفائز من المباراة 98 (الساعة 22:00)

الأربعاء، 15 يوليو/تموز 2026

الفائز من المباراة 99 ضد الفائز من المباراة 100 (الساعة 22:00)

مباراة تحديد المركز الثالث (الميدالية البرونزية)

الأحد، 19 يوليو/تموز 2026
الخاسر من نصف النهائي 1 ضد الخاسر من نصف النهائي 2 (00:00 منتصف الليل)

المباراة النهائية لكأس العالم 2026

الأحد، 19 يوليو/تموز 2026
الفائز من نصف النهائي 1 ضد الفائز من نصف النهائي 2 (الساعة 22:00)
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