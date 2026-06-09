https://sarabic.ae/20260609/كأس-العالم-2026جدول-المباريات-ومواعيد-الأدوار-الإقصائية-حتى-النهائي-1114210135.html

كأس العالم 2026...جدول المباريات ومواعيد الأدوار الإقصائية حتى النهائي

كأس العالم 2026...جدول المباريات ومواعيد الأدوار الإقصائية حتى النهائي

سبوتنيك عربي

تتجه أنظار عشاق كرة القدم حول العالم إلى بطولة كأس العالم 2026، التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك خلال الفترة من 11 يونيو/حزيران إلى 19... 09.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-09T20:23+0000

2026-06-09T20:23+0000

2026-06-09T20:23+0000

رياضة

كأس العالم 2026

العالم

مجتمع

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وتشهد البطولة إقامة 104 مباريات على مدار 40 يومًا، موزعة على 16 مدينة مضيفة، وفق النظام الجديد الذي يعتمد على 12 مجموعة تضم كل منها أربعة منتخبات، حيث يتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني من كل مجموعة، بالإضافة إلى أفضل ثمانية منتخبات تحتل المركز الثالث، إلى دور الـ32.جدول مباريات المنتخبات العربية في كأس العالم 2026مباريات المنتخبات العربية الـ8 المشاركة في كأس العالم ومواعيدها حسب توقيت مكة المكرمة، والقاهرة.مواعيد مباريات قطر في المجموعة الثانية بكأس العالم 2026:مواعيد مباريات المغرب في المجموعة الثالثة بكأس العالم 2026:مواعيد مباريات تونس في المجموعة السادسة بكأس العالم 2026:مواعيد مباريات مصر في المجموعة السابعة بكأس العالم 2026:مواعيد مباريات السعودية في المجموعة الثامنة بكأس العالم 2026:مواعيد مباريات العراق في المجموعة التاسعة بكأس العالم 2026:مواعيد مباريات الجزائر في المجموعة العاشرة بكأس العالم 2026:مواعيد مباريات الأردن في المجموعة العاشرة بكأس العالم 2026:جدول مباريات كأس العالم 2026.. المواعيد والنتائجونبدأ بمواعيد مباريات دور المجموعات (حسب توقيت مكة المكرمة، الدوحة، والقاهرة)حفل ومباراة افتتاح المونديالالخميس، 11 يونيو/حزيران 2026الجولة الأولى لمونديال 2026الجمعة، 12 يونيو/حزيران 2026الأحد، 14 يونيو/حزيران 2026الإثنين، 15 يونيو/حزيران 2026الثلاثاء، 16 يونيو/حزيران 2026الأربعاء، 17 يونيو/حزيران 2026الخميس، 18 يونيو/حزيران 2026الجولة الثانيةالجمعة، 19 يونيو/حزيران 2026السبت، 20 يونيو/حزيران 2026الأحد، 21 يونيو/حزيران 2026الإثنين، 22 يونيو/حزيران 2026الثلاثاء، 23 يونيو/حزيران 2026الأربعاء، 24 يونيو/حزيران 2026الجولة الثالثةالخميس، 25 يونيو/حزيران 2026الجمعة، 26 يونيو/حزيران 2026السبت، 27 يونيو/حزيران 2026الأحد، 28 يونيو/حزيران 2026مواعيد مباريات الأدوار الإقصائية للمونديال (دور الـ 32 الجديد)الأحد، 28 يونيو/حزيران 2026الإثنين، 29 يونيو/حزيران 2026الثلاثاء، 30 يونيو/حزيران 2026الأربعاء، 1 يوليو/تموز 2026الخميس، 2 يوليو/تموز 2026الجمعة، 3 يوليو/تموز 2026السبت، 4 يوليو/تموز 2026ثمن نهائي مونديال 2026 (دور الـ16)الأحد، 5 يوليو/تموز 2026الإثنين، 6 يوليو/تموز 2026الثلاثاء، 7 يوليو/تموز 2026ربع نهائي كأس العالم 2026 (دور الـ8)الخميس، 9 يوليو/تموز 2026الجمعة، 10 يوليو/تموز 2026الأحد، 12 يوليو/تموز 2026الدور نصف النهائي (المربع الذهبي)الثلاثاء، 14 يوليو/تموز 2026الأربعاء، 15 يوليو/تموز 2026مباراة تحديد المركز الثالث (الميدالية البرونزية)الأحد، 19 يوليو/تموز 2026المباراة النهائية لكأس العالم 2026الأحد، 19 يوليو/تموز 2026

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