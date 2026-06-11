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باحثة في الشأن الإقليمي: التصعيد العسكري الأمريكي هدفه الضغط خلال المفاوضات للخروج بمكاسب أكبر
باحثة في الشأن الإقليمي: التصعيد العسكري الأمريكي هدفه الضغط خلال المفاوضات للخروج بمكاسب أكبر
سبوتنيك عربي
أكدت الباحثة في الشأن الإقليمي والإيراني من القاهرة، الدكتورة نسمة عبد النبي، أن "تحديث الأهداف العسكرية التي قامت القيادة المركزية الأمريكية في إيران تعكس... 11.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-11T11:04+0000
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وقالت عبد النبي في حديث لإذاعة "سبوتنيك": "المفاوضات في هذه المرحلة لا تسير بشكلها الطبيعي بل عبارة عن إدارة للصراع وتداعيات الحرب، ولكن الملاحظ في محاولة الوصول إلى مذكرة تفاهم أنه لا يوجد أي تنازل من كلا الطرفين، مما يصعب عملية التفاوض".وتابعت عبد النبي: "الجانب الأمريكي يدرك أن إيران بدأت في البحث عن بدائل والخروج من أزمة الحصار البحري، لذلك بدأ يستهدف هذه البدائل وخاصة ميناء جاسك، كما أن تصريحات ترامب نفتها وكالة "تسنيم" وذكرت أنه لا يوجد أي اتصالات مع الجانب الإيراني وهذا يؤكد أننا ما زلنا في النقطة صفر من التفاوض".وعن عدم تدخل إسرائيل في الضربات الأخيرة على إيران، قالت عبد النبي: "ترامب أجبر نتنياهو على ذلك، لإدراكه أن تدخل نتنياهو سيصعد الأمر وهو ما لا يريده ترامب الذي يحاول من خلال تصريحاته تصدير سردية أن المفاوضات تسير بشكل جيد حتى يتغلب على الأزمات الداخلية، ولكن في حالة استمر في هذا النهج العسكري ستحاول إيران إقحام الحوثيين بإغلاق مضيق باب المندب وبشكل خاص أمام السفن الإسرائيلية، ما سيعكس أزمة جديدة".
https://sarabic.ae/20260611/الكرملين-روسيا-تحث-الولايات-المتحدة-وإيران-على-ضبط-النفس-والعودة-إلى-المفاوضات-1114252487.html
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إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, التصعيد, أخبار الشرق الأوسط, تقارير سبوتنيك, حصري
إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, التصعيد, أخبار الشرق الأوسط, تقارير سبوتنيك, حصري

باحثة في الشأن الإقليمي: التصعيد العسكري الأمريكي هدفه الضغط خلال المفاوضات للخروج بمكاسب أكبر

11:04 GMT 11.06.2026
© AP Photo / Vahid Salemiصورة تظهر تصاعد سحابة من الدخان عقب غارة جوية في طهران، إيران، يوم الاثنين 2 مارس 2026.
صورة تظهر تصاعد سحابة من الدخان عقب غارة جوية في طهران، إيران، يوم الاثنين 2 مارس 2026. - سبوتنيك عربي, 1920, 11.06.2026
© AP Photo / Vahid Salemi
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أكدت الباحثة في الشأن الإقليمي والإيراني من القاهرة، الدكتورة نسمة عبد النبي، أن "تحديث الأهداف العسكرية التي قامت القيادة المركزية الأمريكية في إيران تعكس دلالات مختلفة، والتصعيد الأمريكي العسكري هدفه الضغط أثناء سير المفاوضات مع الجانب الإيراني للخروج بأكبر مكاسب ممكنة".
وقالت عبد النبي في حديث لإذاعة "سبوتنيك": "المفاوضات في هذه المرحلة لا تسير بشكلها الطبيعي بل عبارة عن إدارة للصراع وتداعيات الحرب، ولكن الملاحظ في محاولة الوصول إلى مذكرة تفاهم أنه لا يوجد أي تنازل من كلا الطرفين، مما يصعب عملية التفاوض".
وعن مدى نجاح الوساطة القطرية، رأت عبد النبي أنه "حتى الآن لم ينجح أي طرف من الوساطات في الوصول إلى حالة تفاهم ما بين الطرفين بسبب وجود نقاط خلاف جوهرية وفجوة كبيرة جدا ما بين وجهة النظر الولايات المتحدة وإيران التي ترغب بدورها بالخروج من هذه الحرب بمكاسب اقتصادية".
مبنى الكرملين - سبوتنيك عربي, 1920, 11.06.2026
الكرملين: روسيا تحث الولايات المتحدة وإيران على ضبط النفس والعودة إلى المفاوضات
09:47 GMT
وتابعت عبد النبي: "الجانب الأمريكي يدرك أن إيران بدأت في البحث عن بدائل والخروج من أزمة الحصار البحري، لذلك بدأ يستهدف هذه البدائل وخاصة ميناء جاسك، كما أن تصريحات ترامب نفتها وكالة "تسنيم" وذكرت أنه لا يوجد أي اتصالات مع الجانب الإيراني وهذا يؤكد أننا ما زلنا في النقطة صفر من التفاوض".
وكشفت ضيفة "سبوتنيك"، أن "الهجمات العسكرية ستكون بشكل محدود ولن ترتقي إلى شكل الحرب، لأن الجانب الأمريكي قيد صلاحيات ترامب الذي يعيش أزمات متشعبة حول قرارات "الكونغرس" بطريقة صلاحياته، كما انخفضت شعبيته في الداخل الأمريكي".
وعن عدم تدخل إسرائيل في الضربات الأخيرة على إيران، قالت عبد النبي: "ترامب أجبر نتنياهو على ذلك، لإدراكه أن تدخل نتنياهو سيصعد الأمر وهو ما لا يريده ترامب الذي يحاول من خلال تصريحاته تصدير سردية أن المفاوضات تسير بشكل جيد حتى يتغلب على الأزمات الداخلية، ولكن في حالة استمر في هذا النهج العسكري ستحاول إيران إقحام الحوثيين بإغلاق مضيق باب المندب وبشكل خاص أمام السفن الإسرائيلية، ما سيعكس أزمة جديدة".
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