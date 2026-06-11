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تالا وفرح شقيقتان تبتكران مشروعا لإعادة تدوير الركام في قطاع غزة
تالا وفرح شقيقتان تبتكران مشروعا لإعادة تدوير الركام في قطاع غزة
سبوتنيك عربي
من تحت رماد الدمار تنبت بذور النجاح في قطاع غزة، فقد أصبح الدمار المنتشر في القطاع فكرة وحافزا للابتكار، ووسيلة للصمود وتجاوز الكوارث التي خلفتها الحرب... 11.06.2026, سبوتنيك عربي
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لم تدرك الشقيقتان تالا وفرح موسى، أن الركام المنتشر بجانب منزل عائلتهما جنوبي مدينة غزة، سيصبح طريقا للإبداع والابتكار، حيث توصلتا إلى نظام غير مركزي لإعادة تدوير مخلفات المنازل من الركام والأنقاض بطريقة سهلة ومبسطة بهدف استخدامها في عملية إعمار القطاع.وشرحت: "نعتمد في تركيب البلوك الخاص بنا على الركام بنسبة %80 بالمئة، وهذا الركام الذي قد يبدو رمزا للخسارة تحول عندنا إلى حل مبتكر، إذ نكسره ثم نضيف إليه مواد محلية وطبيعية مثل الطين، والقش، والزجاج المتكسّر، والرماد، ونخلطها جميعا ثم نضعها في قوالب نصنعها أيضا في منزلنا، وبعد أن يمكث الخليط في القالب من ستة إلى سبعة أيام، يتحول إلى حجر طبيعي صالح للاستعمال غير الحامل".بدورها، تقول فرح موسى لـ "سبوتنيك": "جاءتنا الفكرة بعد أن قُصف بيتنا وتدمرت مدينتنا بالكامل، فقلنا لا بد أن نجد حلا، ووجدنا مسابقة وشاركنا فيها، وتمكنا من الفوز بالمركز الأول على مستوى الشرق الأوسط، وهدفنا من هذا المشروع هو التخلص من الركام بطريقة بسيطة وصديقة للبيئة يستطيع الجميع تطبيقها".وتشير تالا موسى إلى اختبارات عدة جرت لإنتاج كتل يمكن استخدامها كقواطع حول الخيام أو في أعمال بناء بسيطة داخل المناطق المتضررة، وتضيف: "جمعنا بقايا الحجارة المدمرة والرمال والأخشاب المحترقة، وبدأنا بإجراء تجارب بسيطة داخل منزل عائلتهما، باستخدام قوالب خشبية يخلط بداخلها الركام".وتتابع تالا: "تقوم آليتنا على استخدام الركام كمكون أساسي لصنع الحجر، فنكسره ونضيف إليه مواد متوفرة في كل مكان مثل الزجاج المتكسّر الناتج عن قصف المنازل والمدارس والمستشفيات، ونضيف إليه الطين والرماد الذي أصبح جزءا من حياتنا اليومية نتيجة إشعال النار للطهي، ونضيف قليلا من الماء والقش، ثم نخلطها كلها ونضعها في قوالب نصنعها بأنفسنا بسهولة في المنزل، ونتركها في القالب ستة أو سبعة أيام حتى تصبح جاهزة للاستعمال غير الحامل".وبحسب الأرقام التي أعلنها مكتب الإعلام الحكومي في غزة، فقد ألقى الجيش الإسرائيلي أكثر من 200 ألف طن من المتفجرات على القطاع خلال الحرب التي استمرت أكثر من سنتين، وأعلن المكتب الحكومي أنَّ نسبة الدمار في القطاع بلغت نحو 90%.وقال المتحدث باسم بلدية خان يونس صائب لقان لـ "سبوتنيك": "تعمّد الاحتلال الإسرائيلي خلال عدوانه الغاشم والمستمر على أبناء شعبنا في قطاع غزة إلى تدمير واستهداف البنى التحتية وشبكات الطرق والأحياء السكنية بشكل كامل، وخلف الدمار في مدينة خان يونس لوحدها 15 مليون طن من الركام".ويقول المواطن أحمد جميل لـ "سبوتنيك": "يعاني قطاع غزة بشكل عام منذ ما يقارب ثلاث سنوات من الحرب وحتى هذه اللحظة، من منع دخول أي مواد للبناء والإعمار، ولكن هذا المشروع جاء كفكرة إبداعية بديلة لمواد البناء التي منع الاحتلال دخولها إلى قطاع غزة، وذلك في محاولة لتخفيف ولو جزء بسيط من معاناة الناس من خلال إعادة تدوير أنقاض منازلهم لبناء منازل أخرى".
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أخبار فلسطين اليوم, فلسطين المحتلة, قطاع غزة, إعادة تدوير, الدمار, تقارير سبوتنيك, حصري
أخبار فلسطين اليوم, فلسطين المحتلة, قطاع غزة, إعادة تدوير, الدمار, تقارير سبوتنيك, حصري

تالا وفرح شقيقتان تبتكران مشروعا لإعادة تدوير الركام في قطاع غزة

11:30 GMT 11.06.2026
© Sputnik . Ajwad Jradatتالا وفرح شقيقتان تبتكران مشروعا لإعادة تدوير الركام في قطاع غزة
تالا وفرح شقيقتان تبتكران مشروعا لإعادة تدوير الركام في قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 11.06.2026
© Sputnik . Ajwad Jradat
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- سبوتنيك عربي
أجود جرادات
مراسل وكالة "سبوتنيك" في فلسطين
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من تحت رماد الدمار تنبت بذور النجاح في قطاع غزة، فقد أصبح الدمار المنتشر في القطاع فكرة وحافزا للابتكار، ووسيلة للصمود وتجاوز الكوارث التي خلفتها الحرب الإسرائيلية، وسط دمار كبير في البنية التحتية ومنشآت القطاع.
لم تدرك الشقيقتان تالا وفرح موسى، أن الركام المنتشر بجانب منزل عائلتهما جنوبي مدينة غزة، سيصبح طريقا للإبداع والابتكار، حيث توصلتا إلى نظام غير مركزي لإعادة تدوير مخلفات المنازل من الركام والأنقاض بطريقة سهلة ومبسطة بهدف استخدامها في عملية إعمار القطاع.
وتقول الطالبة تالا لوكالة "سبوتنيك": "أنا وأختي عملنا فريقا باسم بناء الأمل، وكانت فكرتنا في غاية البساطة، إذ تقوم على نظام لا مركزي لإعادة الإعمار، يتميز بسهولة تطبيقه وبساطة أدواته، بحيث يستطيع أي شخص في أي مكان تنفيذها باستخدام مكونات متوفرة وأدوات بسيطة".
وشرحت: "نعتمد في تركيب البلوك الخاص بنا على الركام بنسبة %80 بالمئة، وهذا الركام الذي قد يبدو رمزا للخسارة تحول عندنا إلى حل مبتكر، إذ نكسره ثم نضيف إليه مواد محلية وطبيعية مثل الطين، والقش، والزجاج المتكسّر، والرماد، ونخلطها جميعا ثم نضعها في قوالب نصنعها أيضا في منزلنا، وبعد أن يمكث الخليط في القالب من ستة إلى سبعة أيام، يتحول إلى حجر طبيعي صالح للاستعمال غير الحامل".
ونجحت الشقيقتان تالا وفرح، في الحصول على المركز الأول في جائزة الأرض لعام 2026 على مستوى الشرق الأوسط، وهي مسابقة عالمية تعنى بالاستدامة البيئية وريادة الأعمال لطلاب الفئة العمرية بين 13 و 19 عاما.
© Sputnik . Ajwad Jradatتالا وفرح شقيقتان تبتكران مشروعا لإعادة تدوير الركام في قطاع غزة
تالا وفرح شقيقتان تبتكران مشروعا لإعادة تدوير الركام في قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 10.06.2026
تالا وفرح شقيقتان تبتكران مشروعا لإعادة تدوير الركام في قطاع غزة
© Sputnik . Ajwad Jradat
بدورها، تقول فرح موسى لـ "سبوتنيك": "جاءتنا الفكرة بعد أن قُصف بيتنا وتدمرت مدينتنا بالكامل، فقلنا لا بد أن نجد حلا، ووجدنا مسابقة وشاركنا فيها، وتمكنا من الفوز بالمركز الأول على مستوى الشرق الأوسط، وهدفنا من هذا المشروع هو التخلص من الركام بطريقة بسيطة وصديقة للبيئة يستطيع الجميع تطبيقها".
© Sputnik . Ajwad Jradatتالا وفرح شقيقتان تبتكران مشروعا لإعادة تدوير الركام في قطاع غزة
تالا وفرح شقيقتان تبتكران مشروعا لإعادة تدوير الركام في قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 10.06.2026
تالا وفرح شقيقتان تبتكران مشروعا لإعادة تدوير الركام في قطاع غزة
© Sputnik . Ajwad Jradat
وتشير تالا موسى إلى اختبارات عدة جرت لإنتاج كتل يمكن استخدامها كقواطع حول الخيام أو في أعمال بناء بسيطة داخل المناطق المتضررة، وتضيف: "جمعنا بقايا الحجارة المدمرة والرمال والأخشاب المحترقة، وبدأنا بإجراء تجارب بسيطة داخل منزل عائلتهما، باستخدام قوالب خشبية يخلط بداخلها الركام".
© Sputnik . Ajwad Jradatتالا وفرح شقيقتان تبتكران مشروعا لإعادة تدوير الركام في قطاع غزة
تالا وفرح شقيقتان تبتكران مشروعا لإعادة تدوير الركام في قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 10.06.2026
تالا وفرح شقيقتان تبتكران مشروعا لإعادة تدوير الركام في قطاع غزة
© Sputnik . Ajwad Jradat
وتتابع تالا: "تقوم آليتنا على استخدام الركام كمكون أساسي لصنع الحجر، فنكسره ونضيف إليه مواد متوفرة في كل مكان مثل الزجاج المتكسّر الناتج عن قصف المنازل والمدارس والمستشفيات، ونضيف إليه الطين والرماد الذي أصبح جزءا من حياتنا اليومية نتيجة إشعال النار للطهي، ونضيف قليلا من الماء والقش، ثم نخلطها كلها ونضعها في قوالب نصنعها بأنفسنا بسهولة في المنزل، ونتركها في القالب ستة أو سبعة أيام حتى تصبح جاهزة للاستعمال غير الحامل".
وبحسب الأرقام التي أعلنها مكتب الإعلام الحكومي في غزة، فقد ألقى الجيش الإسرائيلي أكثر من 200 ألف طن من المتفجرات على القطاع خلال الحرب التي استمرت أكثر من سنتين، وأعلن المكتب الحكومي أنَّ نسبة الدمار في القطاع بلغت نحو 90%.
© Sputnik . Ajwad Jradatتالا وفرح شقيقتان تبتكران مشروعا لإعادة تدوير الركام في قطاع غزة
تالا وفرح شقيقتان تبتكران مشروعا لإعادة تدوير الركام في قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 10.06.2026
تالا وفرح شقيقتان تبتكران مشروعا لإعادة تدوير الركام في قطاع غزة
© Sputnik . Ajwad Jradat
وتشير إحصاءات أممية إلى أن الركام الناتج عن الدمار الذي خلّفته الحرب على القطاع، يقدر بنحو 60 مليون طن، ويحاول كثير من السكان الاستفادة من تلك الأنقاض في تثبيت خيامهم أو في إعادة بناء بيوتهم المهدمة.
وقال المتحدث باسم بلدية خان يونس صائب لقان لـ "سبوتنيك": "تعمّد الاحتلال الإسرائيلي خلال عدوانه الغاشم والمستمر على أبناء شعبنا في قطاع غزة إلى تدمير واستهداف البنى التحتية وشبكات الطرق والأحياء السكنية بشكل كامل، وخلف الدمار في مدينة خان يونس لوحدها 15 مليون طن من الركام".
© Sputnik . Ajwad Jradatتالا وفرح شقيقتان تبتكران مشروعا لإعادة تدوير الركام في قطاع غزة
تالا وفرح شقيقتان تبتكران مشروعا لإعادة تدوير الركام في قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 10.06.2026
تالا وفرح شقيقتان تبتكران مشروعا لإعادة تدوير الركام في قطاع غزة
© Sputnik . Ajwad Jradat
وأضاف لقان: "نحن في بلدية خان يونس نقوم بدعم جميع هذه المبادرات الفردية التي يقوم بها السكان والنازحون، وذلك بالتعاون معهم ومساعدتهم في تجميع الركام، ونقدّم كل ما من شأنه أن يساهم في دعم هذه الأفكار الإبداعية".
ويقول المواطن أحمد جميل لـ "سبوتنيك": "يعاني قطاع غزة بشكل عام منذ ما يقارب ثلاث سنوات من الحرب وحتى هذه اللحظة، من منع دخول أي مواد للبناء والإعمار، ولكن هذا المشروع جاء كفكرة إبداعية بديلة لمواد البناء التي منع الاحتلال دخولها إلى قطاع غزة، وذلك في محاولة لتخفيف ولو جزء بسيط من معاناة الناس من خلال إعادة تدوير أنقاض منازلهم لبناء منازل أخرى".
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