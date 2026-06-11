https://sarabic.ae/20260611/رئيس-هيئة-الدستور-لـسبوتنيك-تجاهل-مشروع-الدستور-يطيل-المرحلة-الانتقالية-ويؤخر-الاستقرار-في-ليبيا-1114257259.html

رئيس هيئة الدستور لـ"سبوتنيك": تجاهل مشروع الدستور يطيل المرحلة الانتقالية ويؤخر الاستقرار في ليبيا

رئيس هيئة الدستور لـ"سبوتنيك": تجاهل مشروع الدستور يطيل المرحلة الانتقالية ويؤخر الاستقرار في ليبيا

سبوتنيك عربي

أكد رئيس الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، الدكتور امراجع علي نوح، أن "الهيئة تُعرب عن استغرابها الشديد من استمرار تجاهل مشروع الدستور المنجز من قبل هيئة... 11.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-11T12:31+0000

2026-06-11T12:31+0000

2026-06-11T12:31+0000

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وأضاف في تصريح خاص لـ"سبوتنيك": "التركيز المتواصل على إطلاق مسارات انتقالية جديدة أو دعم ترتيبات مؤقتة متعاقبة، بدلا من الاحتكام إلى مشروع الدستور القائم، يسهم في إطالة أمد المرحلة الانتقالية ويؤخر الوصول إلى الاستقرار السياسي والمؤسسي المنشود".وأكدت الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور في بيان لها أن "مشروع الدستور المعتمد في يوليو/تموز 2017 يمثل ثمرة عمل وطني شارك فيه أعضاء منتخبون من مختلف أنحاء ليبيا، بعد سنوات من النقاشات والحوارات والاستعانة بآراء الخبراء والمتخصصين".وحول ما ورد في تقرير لجنة الحوار المهيكل، أعربت الهيئة عن استغرابها من "استمرار تجاهل المسار الدستوري المنجز بإرادة شعبية، مقابل طرح مسارات وحوارات انتقالية متعاقبة، رغم وجود مشروع دستور متكامل يهدف إلى نقل البلاد نحو الاستقرار الدستوري والمؤسسي".كما دعت المجتمع الدولي إلى "دعم استكمال الاستحقاق الدستوري بدلا من إنتاج ترتيبات انتقالية جديدة"، مؤكدة أن "استمرار المراحل الانتقالية لا يمكن أن يكون بديلا عن الاستفتاء على الدستور"، الذي وصفته بأنه "أساس بناء الدولة وضمان سيادتها الوطنية واستقرار مؤسساتها".

https://sarabic.ae/20260106/ليبيا-بين-الانتظار-والانقسام-لماذا-يظل-مشروع-الدستور-معلقًا-رغم-إنجازه-منذ-2017-1108959695.html

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أخبار ليبيا اليوم, الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور الليبي, استحقاق, تقارير سبوتنيك, حصري