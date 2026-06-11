https://sarabic.ae/20260611/رئيس-هيئة-الدستور-لـسبوتنيك-تجاهل-مشروع-الدستور-يطيل-المرحلة-الانتقالية-ويؤخر-الاستقرار-في-ليبيا-1114257259.html
رئيس هيئة الدستور لـ"سبوتنيك": تجاهل مشروع الدستور يطيل المرحلة الانتقالية ويؤخر الاستقرار في ليبيا
رئيس هيئة الدستور لـ"سبوتنيك": تجاهل مشروع الدستور يطيل المرحلة الانتقالية ويؤخر الاستقرار في ليبيا
سبوتنيك عربي
أكد رئيس الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، الدكتور امراجع علي نوح، أن "الهيئة تُعرب عن استغرابها الشديد من استمرار تجاهل مشروع الدستور المنجز من قبل هيئة... 11.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-11T12:31+0000
2026-06-11T12:31+0000
2026-06-11T12:31+0000
أخبار ليبيا اليوم
الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور الليبي
استحقاق
تقارير سبوتنيك
حصري
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/06/0b/1114256678_0:79:1280:799_1920x0_80_0_0_84d45c54f96fdd0d3df076e926f8488c.jpg
وأضاف في تصريح خاص لـ"سبوتنيك": "التركيز المتواصل على إطلاق مسارات انتقالية جديدة أو دعم ترتيبات مؤقتة متعاقبة، بدلا من الاحتكام إلى مشروع الدستور القائم، يسهم في إطالة أمد المرحلة الانتقالية ويؤخر الوصول إلى الاستقرار السياسي والمؤسسي المنشود".وأكدت الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور في بيان لها أن "مشروع الدستور المعتمد في يوليو/تموز 2017 يمثل ثمرة عمل وطني شارك فيه أعضاء منتخبون من مختلف أنحاء ليبيا، بعد سنوات من النقاشات والحوارات والاستعانة بآراء الخبراء والمتخصصين".وحول ما ورد في تقرير لجنة الحوار المهيكل، أعربت الهيئة عن استغرابها من "استمرار تجاهل المسار الدستوري المنجز بإرادة شعبية، مقابل طرح مسارات وحوارات انتقالية متعاقبة، رغم وجود مشروع دستور متكامل يهدف إلى نقل البلاد نحو الاستقرار الدستوري والمؤسسي".كما دعت المجتمع الدولي إلى "دعم استكمال الاستحقاق الدستوري بدلا من إنتاج ترتيبات انتقالية جديدة"، مؤكدة أن "استمرار المراحل الانتقالية لا يمكن أن يكون بديلا عن الاستفتاء على الدستور"، الذي وصفته بأنه "أساس بناء الدولة وضمان سيادتها الوطنية واستقرار مؤسساتها".
https://sarabic.ae/20260106/ليبيا-بين-الانتظار-والانقسام-لماذا-يظل-مشروع-الدستور-معلقًا-رغم-إنجازه-منذ-2017-1108959695.html
https://sarabic.ae/20260228/ليبيا-احتجاجات-شبابية-في-طرابلس-تطالب-بإسقاط-الأجسام-السياسية-وإقرار-الدستور-1110848880.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
ماهر الشاعري
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106563035_0:0:1177:1178_100x100_80_0_0_0b16fba0cdb3ac1fa614348505292d28.jpg
ماهر الشاعري
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106563035_0:0:1177:1178_100x100_80_0_0_0b16fba0cdb3ac1fa614348505292d28.jpg
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/06/0b/1114256678_56:0:1225:877_1920x0_80_0_0_466bf0267769176e0f012147db1575c1.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ماهر الشاعري
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106563035_0:0:1177:1178_100x100_80_0_0_0b16fba0cdb3ac1fa614348505292d28.jpg
أخبار ليبيا اليوم, الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور الليبي, استحقاق, تقارير سبوتنيك, حصري
أخبار ليبيا اليوم, الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور الليبي, استحقاق, تقارير سبوتنيك, حصري
رئيس هيئة الدستور لـ"سبوتنيك": تجاهل مشروع الدستور يطيل المرحلة الانتقالية ويؤخر الاستقرار في ليبيا
ماهر الشاعري
مراسل وكالة "سبوتنيك" في ليبيا
حصري
أكد رئيس الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، الدكتور امراجع علي نوح، أن "الهيئة تُعرب عن استغرابها الشديد من استمرار تجاهل مشروع الدستور المنجز من قبل هيئة منتخبة مباشرة من الشعب الليبي، رغم ما يمثله من استحقاق وطني مهم وخطوة أساسية نحو بناء الدولة على أسس دستورية راسخة".
وأضاف في تصريح خاص لـ"سبوتنيك": "التركيز المتواصل على إطلاق مسارات انتقالية جديدة أو دعم ترتيبات مؤقتة متعاقبة، بدلا من الاحتكام إلى مشروع الدستور القائم، يسهم في إطالة أمد المرحلة الانتقالية ويؤخر الوصول إلى الاستقرار السياسي والمؤسسي المنشود".
وأكد نوح أن "الاحتكام إلى إرادة الشعب الليبي من خلال إجراء استفتاء عام على مشروع الدستور يُعد الخيار الديمقراطي الأمثل والآلية الشرعية الكفيلة بإنهاء المراحل الانتقالية المتعاقبة، وترسيخ الشرعية الدستورية الدائمة، بما يفتح الطريق أمام بناء مؤسسات دولة مستقرة وقادرة على تلبية تطلعات المواطنين في الأمن والتنمية والاستقرار".
وأكدت الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور في بيان لها أن "مشروع الدستور المعتمد في يوليو/تموز 2017 يمثل ثمرة عمل وطني شارك فيه أعضاء منتخبون من مختلف أنحاء ليبيا، بعد سنوات من النقاشات والحوارات والاستعانة بآراء الخبراء والمتخصصين".
وحول ما ورد في تقرير لجنة الحوار المهيكل، أعربت الهيئة عن استغرابها من "استمرار تجاهل المسار الدستوري المنجز بإرادة شعبية، مقابل طرح مسارات وحوارات انتقالية متعاقبة، رغم وجود مشروع دستور متكامل يهدف إلى نقل البلاد نحو الاستقرار الدستوري والمؤسسي".
وشددت الهيئة على أن "الاستفتاء على مشروع الدستور هو الطريق الديمقراطي الطبيعي لتمكين الشعب الليبي من ممارسة حقه الأصيل في القبول أو الرفض"، معتبرة أن "الاحتكام إلى الإرادة الشعبية يمثل السبيل الأمثل لإنهاء المراحل الانتقالية وإرساء الشرعية الدستورية الدائمة".
كما دعت المجتمع الدولي إلى "دعم استكمال الاستحقاق الدستوري بدلا من إنتاج ترتيبات انتقالية جديدة"، مؤكدة أن "استمرار المراحل الانتقالية لا يمكن أن يكون بديلا عن الاستفتاء على الدستور"، الذي وصفته بأنه "أساس بناء الدولة وضمان سيادتها الوطنية واستقرار مؤسساتها".