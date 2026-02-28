https://sarabic.ae/20260228/ليبيا-احتجاجات-شبابية-في-طرابلس-تطالب-بإسقاط-الأجسام-السياسية-وإقرار-الدستور-1110848880.html
ليبيا... احتجاجات شبابية في طرابلس تطالب بإسقاط الأجسام السياسية وإقرار الدستور
شهد وسط العاصمة الليبية طرابلس، مع ساعات الصباح الأولى لليوم السبت، خروج مظاهرة شبابية بالقرب من مقر رئاسة الحكومة ومنطقة جزيرة جنة العريف، في تحرك احتجاجي عبر...
ورفع المتظاهرون شعارات تطالب بإقرار دستور دائم للبلاد، ومحاسبة المسؤولين عن قضايا الفساد، مؤكدين أن استمرار الانقسام السياسي وتأخر الاستحقاقات الانتخابية أسهم في تفاقم الأزمات الاقتصادية والمعيشية التي يعاني منها المواطنون، حسب مراسل "سبوتنيك". وتأتي هذه التحركات في سياق احتجاجات شهدتها طرابلس، إذ حمّل المحتجون الأجسام السياسية مسؤولية تدهور الأوضاع وطالبوا بإنهاء الانقسام وإجراء إصلاحات شاملة. وتجمّع المحتجون في محيط عدد من المواقع الحيوية وسط العاصمة، مرددين هتافات تدعو إلى التغيير السياسي الشامل، والتوجه نحو مرحلة جديدة تقوم على الشرعية الدستورية وإجراء الانتخابات، باعتبارها السبيل لإنهاء حالة الجمود السياسي المستمرة في البلاد. وفي المقابل، انتشرت عناصر من الأجهزة الأمنية في محيط مواقع الاحتجاج، حيث عملت على تفريق التجمعات، وسط حالة من التوتر الحذر في المنطقة. ولم ترد على الفور معلومات رسمية بشأن وقوع إصابات، في حين شهدت المنطقة إجراءات أمنية مشددة تحسبا لأي تصعيد محتمل. وتعكس هذه التحركات حالة الاحتقان المتصاعدة بين فئة الشباب، في ظل استمرار الأزمة السياسية وتعثر الحلول، وتزايد الدعوات الشعبية لإجراء إصلاحات جذرية تفضي إلى إنهاء الانقسام وتحقيق الاستقرار في البلاد.وتعاني ليبيا من أزمة سياسية معقدة، في ظل وجود حكومتين متنافستين؛ الأولى في الشرق بقيادة أسامة حماد المكلف من قبل مجلس النواب، والثانية في الغرب بقيادة عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة إلا من خلال انتخابات.وكان من المقرر إجراء انتخابات رئاسية في ليبيا في 24 ديسمبر/ كانون الأول 2021، إلا أن الخلافات السياسية بين الأطراف المتنازعة، إضافة إلى أن النزاع حول قانون الانتخابات، حال دون إتمامها.
شهد وسط العاصمة الليبية طرابلس، مع ساعات الصباح الأولى لليوم السبت، خروج مظاهرة شبابية بالقرب من مقر رئاسة الحكومة ومنطقة جزيرة جنة العريف، في تحرك احتجاجي عبر خلاله المشاركون عن رفضهم لاستمرار الأوضاع السياسية الراهنة، مطالبين بإسقاط جميع الأجسام السياسية القائمة وإنهاء المرحلة الانتقالية.
ورفع المتظاهرون شعارات تطالب بإقرار دستور دائم للبلاد، ومحاسبة المسؤولين عن قضايا الفساد، مؤكدين أن استمرار الانقسام السياسي وتأخر الاستحقاقات الانتخابية أسهم في تفاقم الأزمات الاقتصادية والمعيشية التي يعاني منها المواطنون، حسب مراسل "سبوتنيك".
وتأتي هذه التحركات في سياق احتجاجات شهدتها طرابلس، إذ حمّل المحتجون الأجسام السياسية مسؤولية تدهور الأوضاع وطالبوا بإنهاء الانقسام وإجراء إصلاحات شاملة.
وتجمّع المحتجون في محيط عدد من المواقع الحيوية وسط العاصمة، مرددين هتافات تدعو إلى التغيير السياسي الشامل، والتوجه نحو مرحلة جديدة تقوم على الشرعية الدستورية وإجراء الانتخابات، باعتبارها السبيل لإنهاء حالة الجمود السياسي المستمرة في البلاد.
وفي المقابل، انتشرت عناصر من الأجهزة الأمنية في محيط مواقع الاحتجاج، حيث عملت على تفريق التجمعات، وسط حالة من التوتر الحذر في المنطقة.
ولم ترد على الفور معلومات رسمية بشأن وقوع إصابات، في حين شهدت المنطقة إجراءات أمنية مشددة تحسبا لأي تصعيد محتمل.
وتعكس هذه التحركات حالة الاحتقان المتصاعدة بين فئة الشباب، في ظل استمرار الأزمة السياسية وتعثر الحلول، وتزايد الدعوات الشعبية لإجراء إصلاحات جذرية تفضي إلى إنهاء الانقسام وتحقيق الاستقرار في البلاد.
وتعاني ليبيا من أزمة سياسية معقدة، في ظل وجود حكومتين متنافستين؛ الأولى في الشرق بقيادة أسامة حماد المكلف من قبل مجلس النواب، والثانية في الغرب بقيادة عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة إلا من خلال انتخابات.
وكان من المقرر إجراء انتخابات رئاسية في ليبيا
في 24 ديسمبر/ كانون الأول 2021، إلا أن الخلافات السياسية بين الأطراف المتنازعة، إضافة إلى أن النزاع حول قانون الانتخابات، حال دون إتمامها.