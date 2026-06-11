كمدرب شخصي.. ذكاء اصطناعي يصحح التمارين لحظيا للحد من الإصابات وتحسين الأداء

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البرنامج الصباحي
05:00 GMT
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الحضارات القديمة ما زالت تبهرنا، اكتشافات أثرية جديدة في مصر والعراق
08:29 GMT
26 د
من الملعب
رغم الحرب والأزمات... رياضة المحركات تواصل هديرها في لبنان
09:03 GMT
27 د
مساحة حرة
مصر... جدل واسع حول دور وسائل التواصل في صنع "أطباء وهميين"
09:31 GMT
29 د
الحدث من سبوتنيك
الصين تعد خطة بقيمة 295 مليار دولار لتمويل الذكاء الاصطناعي... ما أهمية هذا التوجه؟
10:00 GMT
63 د
عرب بوينت بودكاست
الوحدة عند كبار السن وتأثيرها على سلوكياتهم اليومية
11:03 GMT
22 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
11:26 GMT
34 د
روسيا والعالم العربي
الأبعاد السياسية للشراكة الاستراتيجية بين روسيا والسعودية
12:03 GMT
29 د
موزاييك
هل سيصمم "المقص الجيني" أطفالا خارقين و يطيل عمر البشر
12:32 GMT
13 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
12:45 GMT
15 د
مدار الليل والنهار
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183 د
ملفات ساخنة
هل يشكل حظر أنصار الله للملاحة الإسرائيلية في البحر الأحمر تحولا في موازين الصراع
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
شلل تشتت الانتباه... كيف تتحرر من القيد الخفي؟
16:33 GMT
22 د
بلا قيود
خبير: واشنطن تريد إنهاء الأزمة مع طهران دبلوماسيا
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
الأردن.. دور إقليمي فاعل واستقرار داخلي يتطلع لمزيد من الإنجازات
18:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
القناع الرقمي خطر يهدد أموالنا وأحوالنا والحر يجعل الحيوانات أكثر عنفا وغباءا
18:30 GMT
29 د
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لقاء سبوتنيك
الأردن.. دور إقليمي فاعل واستقرار داخلي يتطلع لمزيد من الإنجازات
08:31 GMT
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سائق شاحنة يثير جدلا واسعا في مصر بعد ظهوره وهو يرقص أثناء القيادة
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طرائف سبوتنيك
طلاب يكتشفون فيلا رومانية تحت مدرستهم في إيطاليا
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الحدث من سبوتنيك
التضخم الأميركي في أسوأ حالاته منذ 3 سنوات... كيف دخل الذكاء الاصطناعي لاعب هجومٍ في مونديال 2026؟
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نبض افريقيا
بعد توقيع اربع اتفاقيات رسمية في أنقرة ، هل تستبدل النيجر فرنسا بتركيا ؟
11:03 GMT
29 د
من الملعب
رغم الحرب والأزمات... رياضة المحركات تواصل هديرها في لبنان
11:33 GMT
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عرب بوينت بودكاست
مع استمرار احترار الأرض، العلماء يخلصون إلى نقاط تحول مناخية كارثية
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موزاييك
اضطرابات النوم وتأثيرها على الصحة العامة للإنسان
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دراسة تثبت علاقة استمطار السحب بالمناخ
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هل منصات التواصل تنشر العدوانية؟
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مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
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خبير: استهداف متحف سيفاستوبول إرهاب دولة
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https://sarabic.ae/20260611/كمدرب-شخصي-ذكاء-اصطناعي-يصحح-التمارين-لحظيا-للحد-من-الإصابات-وتحسين-الأداء-1114266556.html
كمدرب شخصي.. ذكاء اصطناعي يصحح التمارين لحظيا للحد من الإصابات وتحسين الأداء
كمدرب شخصي.. ذكاء اصطناعي يصحح التمارين لحظيا للحد من الإصابات وتحسين الأداء
سبوتنيك عربي
طوّر فريق من الباحثين نظامًا جديدًا يعتمد على الذكاء الاصطناعي قادرًا على تصحيح وضعية الجسم أثناء ممارسة التمارين الرياضية في الوقت الحقيقي، ليعمل كمدرب شخصي... 11.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-11T17:11+0000
2026-06-11T17:11+0000
مجتمع
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ويحمل النظام اسم BioCoach، ويعتمد على تحليل دقيق للحركة باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي والرؤية الحاسوبية، بهدف تقديم ملاحظات فورية مستندة إلى علم الحركة الحيوية، وفقا لموقع "نيوز ميديكال". وقال الباحث المسؤول عن المشروع في جامعة دريكسل، فينج ليو، إن التطبيقات الحالية غالبًا ما تقدم نصائح عامة لا تعكس دقة الأداء الفعلي، في حين يسعى هذا النظام إلى توفير تقييم قريب من أسلوب المدرب الشخصي الحقيقي. وبناءً على هذا التحليل، يحدد النظام الأجزاء الأكثر تأثيرًا في كل حركة، مثل الركبتين والوركين والكاحلين في تمارين القرفصاء، أو الكتفين والمرفقين والمعصمين في تمارين الضغط. وبدلًا من تقديم توجيهات عامة مثل "انزل أكثر"، يوفر النظام إرشادات دقيقة تشمل تعديل زاوية مفصل محدد أو إعادة توزيع الضغط لتقليل احتمالات الإصابة. وفي اختبارات مقارنة، جرى تقييم النظام BioCoach مقابل أنظمة ذكاء اصطناعي متقدمة أخرى، وأظهرت النتائج تفوق النظام الجديد من حيث الدقة البيوميكانيكية وعمق التحليل. ويرى الباحثون أن دمج التحليل الثلاثي الأبعاد للحركة يسهم في رفع جودة التوجيه دون التأثير على سرعة الاستجابة. ويعمل الفريق حاليًا على تطوير نسخة أكثر تقدمًا قادرة على تقدير القوى المؤثرة على المفاصل ونشاط العضلات اعتمادًا على الفيديو فقط، ما قد يساعد في رصد الأخطاء الدقيقة التي قد تؤدي إلى إصابات طويلة المدى. وأكد القائمون على المشروع أن الهدف لا يتمثل في استبدال المدربين أو المختصين، بل في توفير أداة ذكية تدعم المتدربين وتحسّن أداءهم بين الجلسات التدريبية.
https://sarabic.ae/20260601/أكبر-8-صناعات-ستتغير-بسبب-الذكاء-الاصطناعي-1113934242.html
https://sarabic.ae/20260531/هل-يمتلك-أو-سيمتلك-الذكاء-الإصطناعي-وعيا؟---1113918982.html
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منوعات, الولايات المتحدة الأمريكية
منوعات, الولايات المتحدة الأمريكية

كمدرب شخصي.. ذكاء اصطناعي يصحح التمارين لحظيا للحد من الإصابات وتحسين الأداء

17:11 GMT 11.06.2026
تمارين رياضية للسيدات
تمارين رياضية للسيدات - سبوتنيك عربي, 1920, 11.06.2026
تابعنا عبر
طوّر فريق من الباحثين نظامًا جديدًا يعتمد على الذكاء الاصطناعي قادرًا على تصحيح وضعية الجسم أثناء ممارسة التمارين الرياضية في الوقت الحقيقي، ليعمل كمدرب شخصي افتراضي يساهم في تقليل مخاطر الإصابات وتحسين الأداء البدني.
ويحمل النظام اسم BioCoach، ويعتمد على تحليل دقيق للحركة باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي والرؤية الحاسوبية، بهدف تقديم ملاحظات فورية مستندة إلى علم الحركة الحيوية، وفقا لموقع "نيوز ميديكال".
أكبر 8 صناعات ستتغير بسبب الذكاء الاصطناعي - سبوتنيك عربي, 1920, 01.06.2026
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أكبر 8 صناعات ستتغير بسبب الذكاء الاصطناعي
1 يونيو, 12:23 GMT
وقال الباحث المسؤول عن المشروع في جامعة دريكسل، فينج ليو، إن التطبيقات الحالية غالبًا ما تقدم نصائح عامة لا تعكس دقة الأداء الفعلي، في حين يسعى هذا النظام إلى توفير تقييم قريب من أسلوب المدرب الشخصي الحقيقي.

ويعمل النظام عبر تحليل شكل الجسم وحركته باستخدام شبكات عصبية متخصصة في تحليل الفيديو، ثم يعيد بناء نموذج ثلاثي الأبعاد للجسم لتحديد زوايا المفاصل ومدى الحركة أثناء أداء التمارين.

وبناءً على هذا التحليل، يحدد النظام الأجزاء الأكثر تأثيرًا في كل حركة، مثل الركبتين والوركين والكاحلين في تمارين القرفصاء، أو الكتفين والمرفقين والمعصمين في تمارين الضغط.
وبدلًا من تقديم توجيهات عامة مثل "انزل أكثر"، يوفر النظام إرشادات دقيقة تشمل تعديل زاوية مفصل محدد أو إعادة توزيع الضغط لتقليل احتمالات الإصابة.
روبوت - سبوتنيك عربي, 1920, 31.05.2026
مجتمع
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31 مايو, 17:49 GMT
وفي اختبارات مقارنة، جرى تقييم النظام BioCoach مقابل أنظمة ذكاء اصطناعي متقدمة أخرى، وأظهرت النتائج تفوق النظام الجديد من حيث الدقة البيوميكانيكية وعمق التحليل.
ويرى الباحثون أن دمج التحليل الثلاثي الأبعاد للحركة يسهم في رفع جودة التوجيه دون التأثير على سرعة الاستجابة.
ويعمل الفريق حاليًا على تطوير نسخة أكثر تقدمًا قادرة على تقدير القوى المؤثرة على المفاصل ونشاط العضلات اعتمادًا على الفيديو فقط، ما قد يساعد في رصد الأخطاء الدقيقة التي قد تؤدي إلى إصابات طويلة المدى.
وأكد القائمون على المشروع أن الهدف لا يتمثل في استبدال المدربين أو المختصين، بل في توفير أداة ذكية تدعم المتدربين وتحسّن أداءهم بين الجلسات التدريبية.
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