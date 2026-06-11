https://sarabic.ae/20260611/كمدرب-شخصي-ذكاء-اصطناعي-يصحح-التمارين-لحظيا-للحد-من-الإصابات-وتحسين-الأداء-1114266556.html

كمدرب شخصي.. ذكاء اصطناعي يصحح التمارين لحظيا للحد من الإصابات وتحسين الأداء

كمدرب شخصي.. ذكاء اصطناعي يصحح التمارين لحظيا للحد من الإصابات وتحسين الأداء

سبوتنيك عربي

طوّر فريق من الباحثين نظامًا جديدًا يعتمد على الذكاء الاصطناعي قادرًا على تصحيح وضعية الجسم أثناء ممارسة التمارين الرياضية في الوقت الحقيقي، ليعمل كمدرب شخصي... 11.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-11T17:11+0000

2026-06-11T17:11+0000

2026-06-11T17:11+0000

مجتمع

منوعات

الولايات المتحدة الأمريكية

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ويحمل النظام اسم BioCoach، ويعتمد على تحليل دقيق للحركة باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي والرؤية الحاسوبية، بهدف تقديم ملاحظات فورية مستندة إلى علم الحركة الحيوية، وفقا لموقع "نيوز ميديكال". وقال الباحث المسؤول عن المشروع في جامعة دريكسل، فينج ليو، إن التطبيقات الحالية غالبًا ما تقدم نصائح عامة لا تعكس دقة الأداء الفعلي، في حين يسعى هذا النظام إلى توفير تقييم قريب من أسلوب المدرب الشخصي الحقيقي. وبناءً على هذا التحليل، يحدد النظام الأجزاء الأكثر تأثيرًا في كل حركة، مثل الركبتين والوركين والكاحلين في تمارين القرفصاء، أو الكتفين والمرفقين والمعصمين في تمارين الضغط. وبدلًا من تقديم توجيهات عامة مثل "انزل أكثر"، يوفر النظام إرشادات دقيقة تشمل تعديل زاوية مفصل محدد أو إعادة توزيع الضغط لتقليل احتمالات الإصابة. وفي اختبارات مقارنة، جرى تقييم النظام BioCoach مقابل أنظمة ذكاء اصطناعي متقدمة أخرى، وأظهرت النتائج تفوق النظام الجديد من حيث الدقة البيوميكانيكية وعمق التحليل. ويرى الباحثون أن دمج التحليل الثلاثي الأبعاد للحركة يسهم في رفع جودة التوجيه دون التأثير على سرعة الاستجابة. ويعمل الفريق حاليًا على تطوير نسخة أكثر تقدمًا قادرة على تقدير القوى المؤثرة على المفاصل ونشاط العضلات اعتمادًا على الفيديو فقط، ما قد يساعد في رصد الأخطاء الدقيقة التي قد تؤدي إلى إصابات طويلة المدى. وأكد القائمون على المشروع أن الهدف لا يتمثل في استبدال المدربين أو المختصين، بل في توفير أداة ذكية تدعم المتدربين وتحسّن أداءهم بين الجلسات التدريبية.

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