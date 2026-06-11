https://sarabic.ae/20260611/10-آلاف-روبوت-صيني-يدخلون-سوق-العمل-قبل-نهاية-العام-هل-تقترب-نهاية-بعض-الوظائف؟-1114248621.html

10 آلاف روبوت صيني يدخلون سوق العمل قبل نهاية العام... هل تقترب نهاية بعض الوظائف؟

10 آلاف روبوت صيني يدخلون سوق العمل قبل نهاية العام... هل تقترب نهاية بعض الوظائف؟

سبوتنيك عربي

أطلقت الصين برنامجًا وطنيًا طموحًا، لتسريع نشر الروبوتات البشرية وتقنيات الذكاء الاصطناعي المجسد في بيئات الإنتاج والخدمات الحقيقية، كخطوة حاسمة نحو تحويل هذه... 11.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-11T08:21+0000

2026-06-11T08:21+0000

2026-06-11T08:21+0000

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ووفقاً لوثيقة رسمية صادرة عن وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات ولجنة الإشراف على الأصول المملوكة للدولة، يتعين على الجهات المعنية تقديم خطط التنفيذ بحلول نهاية يونيو/حزيران، ورفع تقارير التقدم بحلول نهاية نوفمبر/تشرين الثاني.وتشمل المبادرة قطاعات واسعة تتراوح بين التصنيع، والفحص والصيانة، واللوجستيات، والرعاية الصحية، والاستجابة للطوارئ والكوارث. وتسعى بكين إلى إنشاء أكثر من 100 تطبيق عالي القيمة ودعم نشر 10 آلاف وحدة روبوتية بحلول نهاية العام.وسيُستخدم التدريب الواقعي لتحسين نماذج الذكاء الاصطناعي المُجسّدة باستمرار، وتجميع بيانات عالية الجودة من الآلات الحقيقية، وتحسين أداء مكونات الأجهزة الرئيسية. وبموجب المعايير المقترحة، يُتوقع من الروبوتات تحديد واجهات البطاريات بدقة لا تقل عن 98%، وتحقيق نسبة نجاح لا تقل عن 99% عند إدخال الموصلات وإزالتها. وتتضمن هذه العملية التعامل مع معدات الجهد العالي، وتُعتبر تطبيقًا محتملاً لتحسين السلامة والاتساق.وتُشير هذه المبادرة إلى تركيز متزايد في السياسات على نشر التكنولوجيا وتطويرها على المدى الطويل. وقد ركزت المبادئ التوجيهية الخاصة بابتكار الروبوتات الشبيهة بالبشر، الصادرة عام 2023، على بناء أسس صناعية متينة، تشمل سلسلة إمداد آمنة وموثوقة، وبيئة تنافسية عالميًا بحلول عام 2027. علماء روس يطورون تقنية جديدة تحد من "هلوسات" الذكاء الاصطناعيالروبوتات الشبيهة بالبشر تحصل على هوية

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