https://sarabic.ae/20260612/التدخل-السوري-في-لبنان-خلال-سبعينيات-القرن-الماضي-من-طلبه-ولماذا؟-1114279097.html

التدخل السوري في لبنان خلال سبعينيات القرن الماضي... من طلبه ولماذا؟

التدخل السوري في لبنان خلال سبعينيات القرن الماضي... من طلبه ولماذا؟

سبوتنيك عربي

جاء الاجتياح الإسرائيلي الأول للبنان في العام 1978، ومن ثم الاجتياح الكبير عام 1982، والذي نتج عنه خروج منظمة التحرير الفلسطينية من لبنان، وانتخاب بشير الجميل... 12.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-12T07:21+0000

2026-06-12T07:21+0000

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خطوط التماس الحلقة 40 سبوتنيك عربي خطوط التماس الحلقة 40

بالمقابل، دعمت سوريا "فصائل المقاومة" اللبنانية ضد الجيش الإسرائيلي، إضافة إلى دعمها لفصائل انتفضت ضد سلطة أمين الجميل، ما أدى الى إسقاط "اتفاقية 17 أيار" وانسحاب إسرائيل من معظم الأراضي اللبنانية.التدخل السوري في لبنان "جاء بغطاء عربي"وقال بلال إن "إسرائيل لجأت إلى محاولة اللعب على الأوراق أو التوازنات الإقليمية، وكانت سوريا تعرف تمامًا بأن هناك نوعًا من التحول ليس بالنسبة لمصر بل للأقليم كله، بعدها جاء التدخل السوري في لبنان بغطاء عربي لتبقى العلاقة ما بين سوريا والعواصم العربية الأساسية، لأن محاولات إيجاد توازن إستراتيجي مع إسرائيل بالنسبة للرئيس حافظ الأسد، كانت أساسية، حتى أنه لجأ لموسكو لتوقيع اتفاقية التعاون والصداقة".وأوضح أن "لبنان خاصرة هشة جدًا بالنسبة لسوريا، وبالتالي التدخل السوري في لبنان كان أساسيًا وبشكل خاص أن "منظمة التحرير" أصبحت طائفة في لبنان".بعد وصول إسرائيل إلى ما بعد الليطاني قاطعت سوريا المفاوضات مع فيليب حبيبوتابع بلال: "لبنان بشكل دائم منذ الاستقلال السوري وحتى عام 1978، شكّل هاجسًا أمنيًا بالنسبة لسوريا، سواء بالانقلابات العسكرية أو بعمليات الهروب أو اللجوء السياسي بقيادات ما إلى بيروت، لاحقًا أصبحت المواجهة ما بين سوريا وإسرائيل من خلال القوى في لبنان، وكان الهدف الأساسي لإسرائيل في ذلك الوقت إضعاف أي تيارات أو أي قوى موجودة في لبنان، يمكن أن تسير مع اتجاهات السياسة السورية، وعندما وصلت إسرائيل إلى ما بعد الليطاني قاطعت سوريا أي مفاوضات مع فيليب حبيب، في تلك الفترة".وكشف أن "خطأ بمعركة بيروت، دفع سوريا نتيجة الوضع العسكري مع الإخوان المسلمين، دفعت باحتياطي القيادة العامة باتجاه بيروت وخسرت بعد ذلك، ولاحقًا حاولت سوريا أن تبقى على دورها في لبنان رغم كل الظروف".بعد مساندة القوات الامريكية لقوى لبنانية خاضت سوريا المعركة الأساسية في لبنان حتى نشأت "المقاومة"وتطرق بلال في حديثه إلى "دخول القوات الأمريكية بشكل واضح لمساندة بعض القوات في لبنان، وتم إسقاط طائرات أمريكية في تلك المرحلة، ومن هنا قامت سوريا بدورها لإسقاط أي خيارات إسرائيلية داخل لبنان، وهذه المعركة الأساسية التي كانت تخوضها سوريا رغم كل الخسائر حتى في عام 1982، من أجل أن لا يكون هناك دور إسرائيلي أقوى في لبنان".وعن موقف سوريا من محاولة السلطة اللبنانية توقيع اتفاقية سلام مع إسرائيل، قال بلال إن "سوريا دعمت القوى في لبنان وكان هناك صراعًا داخل سوريا لكن رغم ذلك تم إسقاط هذا الخيار، وذهب لبنان باتجاه آخر، وهنا كانت نقطة تحول باتجاه ظهور المقاومة اللبنانية المدعومة من قبل السوريين حتى ظهور "حزب الله" في نهاية الثمانينات، كان هذا الأمر بالسبة لسوريا أساسي ومحوري وهو الذي ساعد لاحقًا على هذا الاستقرار".

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جمال وكيم https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/04/0d/1112529245_0:0:866:866_100x100_80_0_0_243a9698a04f552d5cebc53caaa47b4a.jpg

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جمال وكيم https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/04/0d/1112529245_0:0:866:866_100x100_80_0_0_243a9698a04f552d5cebc53caaa47b4a.jpg

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