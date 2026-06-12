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الحدث من سبوتنيك
التضخم الأميركي في أسوأ حالاته منذ 3 سنوات... كيف دخل الذكاء الاصطناعي لاعب هجومٍ في مونديال 2026؟
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نبض افريقيا
بعد توقيع اربع اتفاقيات رسمية في أنقرة ، هل تستبدل النيجر فرنسا بتركيا ؟
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من الملعب
رغم الحرب والأزمات... رياضة المحركات تواصل هديرها في لبنان
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عرب بوينت بودكاست
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موزاييك
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عرب بوينت بودكاست
هل منصات التواصل تنشر العدوانية؟
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الحدث من سبوتنيك
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خطوط التماس
سورية في مواجهة الاجتياح الإسرائيلي للبنان 1982 – 1985
12:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
طلاب يكتشفون فيلا رومانية تحت مدرستهم في إيطاليا
12:48 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
هل تنجح مفاوضات القاهرة في تحقيق اختراق لتنفيذ خطة غزة
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
في يناير نقرر وفي فبراير ننسى… ما سر اختفاء قرارات رأس السنة بعد أسابيع قليلة؟
16:33 GMT
14 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
16:48 GMT
12 د
أمساليوم
بث مباشر
استوديو وكالة سبوتنيك للبث الإذاعي في منتدى إكسبوفوروم الاقتصادي الدولي لعام 2017 - سبوتنيك عربي, 1920
راديو
يناقش صحفيو "سبوتنيك عربي" عبر أثير إذاعة "سبوتنيك"، آخر الأخبار وأبرز القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ونشارككم رأي وتحليل خبراء من مختلف المجالات، من استوديوهات الوكالة في موسكو والقاهرة وبيروت. بإمكانكم الاستماع لإذاعة "سبوتنيك" عبر الترددات 93.6 في لبنان، و93.3 في سوريا، و92.5 في ليبيا.
https://sarabic.ae/20260612/التدخل-السوري-في-لبنان-خلال-سبعينيات-القرن-الماضي-من-طلبه-ولماذا؟-1114279097.html
التدخل السوري في لبنان خلال سبعينيات القرن الماضي... من طلبه ولماذا؟
التدخل السوري في لبنان خلال سبعينيات القرن الماضي... من طلبه ولماذا؟
سبوتنيك عربي
جاء الاجتياح الإسرائيلي الأول للبنان في العام 1978، ومن ثم الاجتياح الكبير عام 1982، والذي نتج عنه خروج منظمة التحرير الفلسطينية من لبنان، وانتخاب بشير الجميل... 12.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-12T07:21+0000
2026-06-12T08:12+0000
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خطوط التماس
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خطوط التماس الحلقة 40
سبوتنيك عربي
خطوط التماس الحلقة 40
بالمقابل، دعمت سوريا "فصائل المقاومة" اللبنانية ضد الجيش الإسرائيلي، إضافة إلى دعمها لفصائل انتفضت ضد سلطة أمين الجميل، ما أدى الى إسقاط "اتفاقية 17 أيار" وانسحاب إسرائيل من معظم الأراضي اللبنانية.التدخل السوري في لبنان "جاء بغطاء عربي"وقال بلال إن "إسرائيل لجأت إلى محاولة اللعب على الأوراق أو التوازنات الإقليمية، وكانت سوريا تعرف تمامًا بأن هناك نوعًا من التحول ليس بالنسبة لمصر بل للأقليم كله، بعدها جاء التدخل السوري في لبنان بغطاء عربي لتبقى العلاقة ما بين سوريا والعواصم العربية الأساسية، لأن محاولات إيجاد توازن إستراتيجي مع إسرائيل بالنسبة للرئيس حافظ الأسد، كانت أساسية، حتى أنه لجأ لموسكو لتوقيع اتفاقية التعاون والصداقة".وأوضح أن "لبنان خاصرة هشة جدًا بالنسبة لسوريا، وبالتالي التدخل السوري في لبنان كان أساسيًا وبشكل خاص أن "منظمة التحرير" أصبحت طائفة في لبنان".بعد وصول إسرائيل إلى ما بعد الليطاني قاطعت سوريا المفاوضات مع فيليب حبيبوتابع بلال: "لبنان بشكل دائم منذ الاستقلال السوري وحتى عام 1978، شكّل هاجسًا أمنيًا بالنسبة لسوريا، سواء بالانقلابات العسكرية أو بعمليات الهروب أو اللجوء السياسي بقيادات ما إلى بيروت، لاحقًا أصبحت المواجهة ما بين سوريا وإسرائيل من خلال القوى في لبنان، وكان الهدف الأساسي لإسرائيل في ذلك الوقت إضعاف أي تيارات أو أي قوى موجودة في لبنان، يمكن أن تسير مع اتجاهات السياسة السورية، وعندما وصلت إسرائيل إلى ما بعد الليطاني قاطعت سوريا أي مفاوضات مع فيليب حبيب، في تلك الفترة".وكشف أن "خطأ بمعركة بيروت، دفع سوريا نتيجة الوضع العسكري مع الإخوان المسلمين، دفعت باحتياطي القيادة العامة باتجاه بيروت وخسرت بعد ذلك، ولاحقًا حاولت سوريا أن تبقى على دورها في لبنان رغم كل الظروف".بعد مساندة القوات الامريكية لقوى لبنانية خاضت سوريا المعركة الأساسية في لبنان حتى نشأت "المقاومة"وتطرق بلال في حديثه إلى "دخول القوات الأمريكية بشكل واضح لمساندة بعض القوات في لبنان، وتم إسقاط طائرات أمريكية في تلك المرحلة، ومن هنا قامت سوريا بدورها لإسقاط أي خيارات إسرائيلية داخل لبنان، وهذه المعركة الأساسية التي كانت تخوضها سوريا رغم كل الخسائر حتى في عام 1982، من أجل أن لا يكون هناك دور إسرائيلي أقوى في لبنان".وعن موقف سوريا من محاولة السلطة اللبنانية توقيع اتفاقية سلام مع إسرائيل، قال بلال إن "سوريا دعمت القوى في لبنان وكان هناك صراعًا داخل سوريا لكن رغم ذلك تم إسقاط هذا الخيار، وذهب لبنان باتجاه آخر، وهنا كانت نقطة تحول باتجاه ظهور المقاومة اللبنانية المدعومة من قبل السوريين حتى ظهور "حزب الله" في نهاية الثمانينات، كان هذا الأمر بالسبة لسوريا أساسي ومحوري وهو الذي ساعد لاحقًا على هذا الاستقرار".
لبنان
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جمال وكيم
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جمال وكيم
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العالم العربي, خطوط التماس, لبنان, أخبار سوريا اليوم, аудио
العالم العربي, خطوط التماس, لبنان, أخبار سوريا اليوم, аудио

التدخل السوري في لبنان خلال سبعينيات القرن الماضي... من طلبه ولماذا؟

07:21 GMT 12.06.2026 (تم التحديث: 08:12 GMT 12.06.2026)
راديو
خطوط التماس الحلقة 40
تابعنا عبر
- سبوتنيك عربي
جمال وكيم
رئيس تحرير في إذاعة "سبوتنيك"في مكتب بيروت
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جاء الاجتياح الإسرائيلي الأول للبنان في العام 1978، ومن ثم الاجتياح الكبير عام 1982، والذي نتج عنه خروج منظمة التحرير الفلسطينية من لبنان، وانتخاب بشير الجميل رئيسًا للبلاد ثم اغتياله وانتخاب شقيقه أمين، وسعي إسرائيل لتوقيع اتفاقية سلام مع العهد الجديد آنذاك.
بالمقابل، دعمت سوريا "فصائل المقاومة" اللبنانية ضد الجيش الإسرائيلي، إضافة إلى دعمها لفصائل انتفضت ضد سلطة أمين الجميل، ما أدى الى إسقاط "اتفاقية 17 أيار" وانسحاب إسرائيل من معظم الأراضي اللبنانية.

ويستعرض برنامج "خطوط التماس"، في هذه الحلقة ظروف تدخل سوريا في لبنان وإرسالها قوات إلى هذا البلد، في محاولة لوقف الحرب الأهلية فيه، مع السياسي المتخصص في التاريخ السوري المعاصر والمحلل السياسي الأستاذ مازن بلال.

التدخل السوري في لبنان "جاء بغطاء عربي"

وقال بلال إن "إسرائيل لجأت إلى محاولة اللعب على الأوراق أو التوازنات الإقليمية، وكانت سوريا تعرف تمامًا بأن هناك نوعًا من التحول ليس بالنسبة لمصر بل للأقليم كله، بعدها جاء التدخل السوري في لبنان بغطاء عربي لتبقى العلاقة ما بين سوريا والعواصم العربية الأساسية، لأن محاولات إيجاد توازن إستراتيجي مع إسرائيل بالنسبة للرئيس حافظ الأسد، كانت أساسية، حتى أنه لجأ لموسكو لتوقيع اتفاقية التعاون والصداقة".
وأوضح أن "لبنان خاصرة هشة جدًا بالنسبة لسوريا، وبالتالي التدخل السوري في لبنان كان أساسيًا وبشكل خاص أن "منظمة التحرير" أصبحت طائفة في لبنان".

بعد وصول إسرائيل إلى ما بعد الليطاني قاطعت سوريا المفاوضات مع فيليب حبيب

وتابع بلال: "لبنان بشكل دائم منذ الاستقلال السوري وحتى عام 1978، شكّل هاجسًا أمنيًا بالنسبة لسوريا، سواء بالانقلابات العسكرية أو بعمليات الهروب أو اللجوء السياسي بقيادات ما إلى بيروت، لاحقًا أصبحت المواجهة ما بين سوريا وإسرائيل من خلال القوى في لبنان، وكان الهدف الأساسي لإسرائيل في ذلك الوقت إضعاف أي تيارات أو أي قوى موجودة في لبنان، يمكن أن تسير مع اتجاهات السياسة السورية، وعندما وصلت إسرائيل إلى ما بعد الليطاني قاطعت سوريا أي مفاوضات مع فيليب حبيب، في تلك الفترة".

وتحدث ضيف "سبوتنيك"، عن معركة "السلطان يعقوب" ومعركة "عين دارة"، قائلًا إن "المعركة التي حدثت في تلك الفترة كانت بمثابة حرب إلكترونية، وبالتالي ما حدث عمليات تشويش إلكترونية واسعة سواء على أنظمة الدفاع الجوية أو حتى على الطائرات في المعركتين، ومن هنا دخلت معاهدة التعاون والصداقة بين موسكو ودمشق، إطار التنفيذ بشكل سريع من خلال نشر أنظمة صواريخ جديدة لمنع طائرات التشويش من القيام بمهامها".

وكشف أن "خطأ بمعركة بيروت، دفع سوريا نتيجة الوضع العسكري مع الإخوان المسلمين، دفعت باحتياطي القيادة العامة باتجاه بيروت وخسرت بعد ذلك، ولاحقًا حاولت سوريا أن تبقى على دورها في لبنان رغم كل الظروف".

بعد مساندة القوات الامريكية لقوى لبنانية خاضت سوريا المعركة الأساسية في لبنان حتى نشأت "المقاومة"

وتطرق بلال في حديثه إلى "دخول القوات الأمريكية بشكل واضح لمساندة بعض القوات في لبنان، وتم إسقاط طائرات أمريكية في تلك المرحلة، ومن هنا قامت سوريا بدورها لإسقاط أي خيارات إسرائيلية داخل لبنان، وهذه المعركة الأساسية التي كانت تخوضها سوريا رغم كل الخسائر حتى في عام 1982، من أجل أن لا يكون هناك دور إسرائيلي أقوى في لبنان".
وعن موقف سوريا من محاولة السلطة اللبنانية توقيع اتفاقية سلام مع إسرائيل، قال بلال إن "سوريا دعمت القوى في لبنان وكان هناك صراعًا داخل سوريا لكن رغم ذلك تم إسقاط هذا الخيار، وذهب لبنان باتجاه آخر، وهنا كانت نقطة تحول باتجاه ظهور المقاومة اللبنانية المدعومة من قبل السوريين حتى ظهور "حزب الله" في نهاية الثمانينات، كان هذا الأمر بالسبة لسوريا أساسي ومحوري وهو الذي ساعد لاحقًا على هذا الاستقرار".
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