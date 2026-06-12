https://sarabic.ae/20260612/الصور-الأكثر-إثارة-لهذا-الأسبوع-1114283074.html
الصور الأكثر إثارة لهذا الأسبوع
الصور الأكثر إثارة لهذا الأسبوع
سبوتنيك عربي
اختار لكم فريق تحرير "سبوتنيك" مجموعة من أبرز الصور الأكثر إثارة التي التقطتها عدسات الكاميرات خلال الأسبوع، وقام بجمعها لقراء الوكالة في هذا الألبوم. 12.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-12T11:47+0000
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صور
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rossiya Segodnya“
фото, صور
الصور الأكثر إثارة لهذا الأسبوع
اختار لكم فريق تحرير "سبوتنيك" مجموعة من أبرز الصور الأكثر إثارة التي التقطتها عدسات الكاميرات خلال الأسبوع، وقام بجمعها لقراء الوكالة في هذا الألبوم.
أحد المشاركين في "سباق الألوان" في مدينة موسكو.
© REUTERS Vatican Media/Simone Risoluti
البابا ليو الرابع عشر يخاطب الحشود في دير سيدة مونتسيرات، خلال رحلته الرسولية في مونتسيرات في إسبانيا، في 10 يونيو/حزيران 2026.
البابا ليو الرابع عشر يخاطب الحشود في دير سيدة مونتسيرات، خلال رحلته الرسولية في مونتسيرات في إسبانيا، في 10 يونيو/حزيران 2026.
© REUTERS KCNA
الرئيس الصيني شي جين بينغ، يودّع زعيم كوريا الديمقراطية الشعبية، كيم جونغ أون، لدى مغادرته العاصمة بيونغ يانغ، عقب زيارته الرسمية إلى كوريا الديمقراطية، في صورة نشرت بتاريخ 10 يونيو/حزيران 2026.
الرئيس الصيني شي جين بينغ، يودّع زعيم كوريا الديمقراطية الشعبية، كيم جونغ أون، لدى مغادرته العاصمة بيونغ يانغ، عقب زيارته الرسمية إلى كوريا الديمقراطية، في صورة نشرت بتاريخ 10 يونيو/حزيران 2026.
© AP Photo / Ariel Ochoa
قوارب صيد تشتعل فيها النيران في مدينة مانتا في الإكوادور.
قوارب صيد تشتعل فيها النيران في مدينة مانتا في الإكوادور.
© REUTERS Jonathan Ernst
دمية الموظ "مارتي" تتلقى المساعدة من موظفي مكتب السيناتور الأمريكية، جين شاهين (ديمقراطية من ولاية نيو هامبشاير)، أثناء تنقلها عبر مصاعد الشحن وممرات مبنى الكابيتول في واشنطن، ضمن فعالية "تجربة نيوهامبشير" السنوية.
دمية الموظ "مارتي" تتلقى المساعدة من موظفي مكتب السيناتور الأمريكية، جين شاهين (ديمقراطية من ولاية نيو هامبشاير)، أثناء تنقلها عبر مصاعد الشحن وممرات مبنى الكابيتول في واشنطن، ضمن فعالية "تجربة نيوهامبشير" السنوية.
© AP Photo / Dmitri Lovetsky
أشخاص يشاهدون تمثالًا ورقيًا ضخمًا للشاعر الروسي، ألكسندر بوشكين، في واجهة إحدى المكتبات في مدينة سان بطرسبورغ الروسية.
أشخاص يشاهدون تمثالًا ورقيًا ضخمًا للشاعر الروسي، ألكسندر بوشكين، في واجهة إحدى المكتبات في مدينة سان بطرسبورغ الروسية.
© AP Photo / Dico Soliz الشرطة تطلق الغاز المسيل للدموع على متظاهرين مناهضين للحكومة يقطعون طريقًا سريعًا في فينتو، بوليفيا.
الشرطة تطلق الغاز المسيل للدموع على متظاهرين مناهضين للحكومة يقطعون طريقًا سريعًا في فينتو، بوليفيا.
© REUTERS Mike Blake لقطة من خلف الكواليس، حيث يقوم فريق عمل عرض الألعاب النارية "ميسي" الشهير في نيويورك، والذي يُقام احتفالاً بيوم الاستقلال الأمريكي في الرابع من يوليو/تموز، باختبار الألعاب النارية لهذا العام في ظلام دامس، على خلفية سماء صحراء موهافي في كاليفورنيا.
لقطة من خلف الكواليس، حيث يقوم فريق عمل عرض الألعاب النارية "ميسي" الشهير في نيويورك، والذي يُقام احتفالاً بيوم الاستقلال الأمريكي في الرابع من يوليو/تموز، باختبار الألعاب النارية لهذا العام في ظلام دامس، على خلفية سماء صحراء موهافي في كاليفورنيا.
© AP Photo / Abdel Kareem Hana فلسطينيون يتفقدون أنقاض مبنى دُمّر جراء غارة جوية إسرائيلية في خان يونس، جنوبي قطاع غزة.
فلسطينيون يتفقدون أنقاض مبنى دُمّر جراء غارة جوية إسرائيلية في خان يونس، جنوبي قطاع غزة.
© AP Photo / Brian Inganga
ألقت شرطة مكافحة الشغب القبض على متظاهرين خلال مظاهرة ضد مركز الحجر الصحي المقترح لفيروس "إيبولا" الذي تعتزم الولايات المتحدة إنشاؤه في قاعدة لايكيبيا الجوية في نانيوكي في كينيا.
ألقت شرطة مكافحة الشغب القبض على متظاهرين خلال مظاهرة ضد مركز الحجر الصحي المقترح لفيروس "إيبولا" الذي تعتزم الولايات المتحدة إنشاؤه في قاعدة لايكيبيا الجوية في نانيوكي في كينيا.
© Sputnik . Alexey Maishev / الانتقال إلى بنك الصور مشهد من عرض باليه "الصيف" ضمن الحفل الختامي للفائزين في المهرجان العالمي لفنون السيرك "إيدول"، في سيرك موسكو الكبير.
مشهد من عرض باليه "الصيف" ضمن الحفل الختامي للفائزين في المهرجان العالمي لفنون السيرك "إيدول"، في سيرك موسكو الكبير.
© Sputnik . Alexandr Kryazhev / الانتقال إلى بنك الصور
شبل نمر "آمور" (النمر الشرقي الأقصى) في حظيرة حديقة حيوان نوفوسيبيرسك التابعة لأكاديمية "شيلو".
شبل نمر "آمور" (النمر الشرقي الأقصى) في حظيرة حديقة حيوان نوفوسيبيرسك التابعة لأكاديمية "شيلو".
© AP Photo / Ricardo Mazalan مؤدون على أرض الملعب خلال حفل الافتتاح قبل انطلاق مباراة المجموعة الأولى من كأس العالم لكرة القدم بين المكسيك وجنوب أفريقيا في مدينة مكسيكو.
مؤدون على أرض الملعب خلال حفل الافتتاح قبل انطلاق مباراة المجموعة الأولى من كأس العالم لكرة القدم بين المكسيك وجنوب أفريقيا في مدينة مكسيكو.
© REUTERS Noel Celis امرأة تمشي بجوار مبنى منهار بعد يوم من الزلزال الذي بلغت قوته 7.8 درجة على مقياس ريختر، في كالومبانج جنوبي الفلبين.
امرأة تمشي بجوار مبنى منهار بعد يوم من الزلزال الذي بلغت قوته 7.8 درجة على مقياس ريختر، في كالومبانج جنوبي الفلبين.
© AP Photo / Emilio Morenatti البابا ليو الرابع عشر يحضر افتتاح برج يسوع المسيح في كاتدرائية "ساغرادا فاميليا" في برشلونة في إسبانيا.
البابا ليو الرابع عشر يحضر افتتاح برج يسوع المسيح في كاتدرائية "ساغرادا فاميليا" في برشلونة في إسبانيا.
© AP Photo / Dmitri Lovetsky
نساء يتحدثن خلال المعرض الدولي للدفاع البحري "فليت-2026" في كرونشتادت، قرب مدينة سان بطرسبورغ في روسيا.
نساء يتحدثن خلال المعرض الدولي للدفاع البحري "فليت-2026" في كرونشتادت، قرب مدينة سان بطرسبورغ في روسيا.
© REUTERS CK Thanseer
أطفال يلعبون كرة القدم أمام مجسمات لنجمي كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو، والبرازيلي نيمار جونيور، نصبها المشجعون قبل انطلاق بطولة كأس العالم 2026،
أطفال يلعبون كرة القدم أمام مجسمات لنجمي كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو، والبرازيلي نيمار جونيور، نصبها المشجعون قبل انطلاق بطولة كأس العالم 2026،