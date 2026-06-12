الصور الأكثر إثارة لهذا الأسبوع

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مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
لقاء سبوتنيك
الأردن.. دور إقليمي فاعل واستقرار داخلي يتطلع لمزيد من الإنجازات
08:31 GMT
30 د
مساحة حرة
سائق شاحنة يثير جدلا واسعا في مصر بعد ظهوره وهو يرقص أثناء القيادة
09:03 GMT
29 د
طرائف سبوتنيك
طلاب يكتشفون فيلا رومانية تحت مدرستهم في إيطاليا
09:49 GMT
11 د
الحدث من سبوتنيك
التضخم الأميركي في أسوأ حالاته منذ 3 سنوات... كيف دخل الذكاء الاصطناعي لاعب هجومٍ في مونديال 2026؟
10:00 GMT
63 د
نبض افريقيا
بعد توقيع اربع اتفاقيات رسمية في أنقرة ، هل تستبدل النيجر فرنسا بتركيا ؟
11:03 GMT
29 د
من الملعب
رغم الحرب والأزمات... رياضة المحركات تواصل هديرها في لبنان
11:33 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
مع استمرار احترار الأرض، العلماء يخلصون إلى نقاط تحول مناخية كارثية
12:09 GMT
10 د
موزاييك
اضطرابات النوم وتأثيرها على الصحة العامة للإنسان
12:19 GMT
11 د
مرايا العلوم
دراسة تثبت علاقة استمطار السحب بالمناخ
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مكتسبات العمال في العالم العربي وتحديات الواقع المعيشي
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل منصات التواصل تنشر العدوانية؟
16:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
16:51 GMT
9 د
حصاد الأسبوع
خبير: استهداف متحف سيفاستوبول إرهاب دولة
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
هل تنجح مفاوضات القاهرة في تحقيق اختراق لتنفيذ خطة غزة
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
حملة "لستُ شجرة": شرارة رقمية تشعل صراع الهويات في سوريا
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مصر... جدل واسع حول دور وسائل التواصل في صنع "أطباء وهميين"
08:30 GMT
29 د
من الملعب
كأس العالم "مونديال على هامش السياسة".. وماذا تفعل الفرق العربية؟
09:03 GMT
29 د
موزاييك
هل سيصمم "المقص الجيني" أطفالا خارقين و يطيل عمر البشر
09:33 GMT
13 د
الحدث من سبوتنيك
استثمارٌ صينيّ في "الذهب الأخضر" اللبنانيّ… وأيُ شواطئ عامّة صالحة للسباحة ؟
10:00 GMT
123 د
خطوط التماس
سورية في مواجهة الاجتياح الإسرائيلي للبنان 1982 – 1985
12:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
طلاب يكتشفون فيلا رومانية تحت مدرستهم في إيطاليا
12:48 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
هل تنجح مفاوضات القاهرة في تحقيق اختراق لتنفيذ خطة غزة
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
في يناير نقرر وفي فبراير ننسى… ما سر اختفاء قرارات رأس السنة بعد أسابيع قليلة؟
16:33 GMT
14 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
16:48 GMT
12 د
عالم سبوتنيك
ترامب يعلن أن الاتفاق مع إيران ربما يتم توقيعه خلال أيام، إسرائيل بصدد تنفيذ أكبر مشاريع التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: موسكو تعتبر سوريا ركيزتها الجيوسياسية في شرق المتوسط
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
منظومة الدعم النقدي في مصر.. هل يربح المواطن أم يخسر مع التغيير الجديد؟
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
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https://sarabic.ae/20260612/الصور-الأكثر-إثارة-لهذا-الأسبوع-1114283074.html
الصور الأكثر إثارة لهذا الأسبوع
الصور الأكثر إثارة لهذا الأسبوع
سبوتنيك عربي
اختار لكم فريق تحرير "سبوتنيك" مجموعة من أبرز الصور الأكثر إثارة التي التقطتها عدسات الكاميرات خلال الأسبوع، وقام بجمعها لقراء الوكالة في هذا الألبوم. 12.06.2026, سبوتنيك عربي
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фото, صور
фото, صور

الصور الأكثر إثارة لهذا الأسبوع

11:47 GMT 12.06.2026
تابعنا عبر
اختار لكم فريق تحرير "سبوتنيك" مجموعة من أبرز الصور الأكثر إثارة التي التقطتها عدسات الكاميرات خلال الأسبوع، وقام بجمعها لقراء الوكالة في هذا الألبوم.
© Sputnik . Kirill Kallinikov / الانتقال إلى بنك الصور

أحد المشاركين في "سباق الألوان" في مدينة موسكو.

أحد المشاركين في &quot;سباق الألوان&quot; في مدينة موسكو. - سبوتنيك عربي
1/17
© Sputnik . Kirill Kallinikov
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أحد المشاركين في "سباق الألوان" في مدينة موسكو.

© REUTERS Vatican Media/Simone Risoluti

البابا ليو الرابع عشر يخاطب الحشود في دير سيدة مونتسيرات، خلال رحلته الرسولية في مونتسيرات في إسبانيا، في 10 يونيو/حزيران 2026.

البابا ليو الرابع عشر يخاطب الحشود في دير سيدة مونتسيرات، خلال رحلته الرسولية في مونتسيرات في إسبانيا، في 10 يونيو/حزيران 2026. - سبوتنيك عربي
2/17
© REUTERS Vatican Media/Simone Risoluti

البابا ليو الرابع عشر يخاطب الحشود في دير سيدة مونتسيرات، خلال رحلته الرسولية في مونتسيرات في إسبانيا، في 10 يونيو/حزيران 2026.

© REUTERS KCNA

الرئيس الصيني شي جين بينغ، يودّع زعيم كوريا الديمقراطية الشعبية، كيم جونغ أون، لدى مغادرته العاصمة بيونغ يانغ، عقب زيارته الرسمية إلى كوريا الديمقراطية، في صورة نشرت بتاريخ 10 يونيو/حزيران 2026.

الرئيس الصيني شي جين بينغ، يودّع زعيم كوريا الديمقراطية الشعبية، كيم جونغ أون، لدى مغادرته العاصمة بيونغ يانغ، عقب زيارته الرسمية إلى كوريا الديمقراطية، في صورة نشرت بتاريخ 10 يونيو/حزيران 2026. - سبوتنيك عربي
3/17
© REUTERS KCNA

الرئيس الصيني شي جين بينغ، يودّع زعيم كوريا الديمقراطية الشعبية، كيم جونغ أون، لدى مغادرته العاصمة بيونغ يانغ، عقب زيارته الرسمية إلى كوريا الديمقراطية، في صورة نشرت بتاريخ 10 يونيو/حزيران 2026.

© AP Photo / Ariel Ochoa

قوارب صيد تشتعل فيها النيران في مدينة مانتا في الإكوادور.

قوارب صيد تشتعل فيها النيران في مدينة مانتا في الإكوادور. - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Ariel Ochoa

قوارب صيد تشتعل فيها النيران في مدينة مانتا في الإكوادور.

© REUTERS Jonathan Ernst

دمية الموظ "مارتي" تتلقى المساعدة من موظفي مكتب السيناتور الأمريكية، جين شاهين (ديمقراطية من ولاية نيو هامبشاير)، أثناء تنقلها عبر مصاعد الشحن وممرات مبنى الكابيتول في واشنطن، ضمن فعالية "تجربة نيوهامبشير" السنوية.

دمية الموظ &quot;مارتي&quot; تتلقى المساعدة من موظفي مكتب السيناتور الأمريكية، جين شاهين (ديمقراطية من ولاية نيو هامبشاير)، أثناء تنقلها عبر مصاعد الشحن وممرات مبنى الكابيتول في واشنطن، ضمن فعالية &quot;تجربة نيوهامبشير&quot; السنوية. - سبوتنيك عربي
5/17
© REUTERS Jonathan Ernst

دمية الموظ "مارتي" تتلقى المساعدة من موظفي مكتب السيناتور الأمريكية، جين شاهين (ديمقراطية من ولاية نيو هامبشاير)، أثناء تنقلها عبر مصاعد الشحن وممرات مبنى الكابيتول في واشنطن، ضمن فعالية "تجربة نيوهامبشير" السنوية.

© AP Photo / Dmitri Lovetsky

أشخاص يشاهدون تمثالًا ورقيًا ضخمًا للشاعر الروسي، ألكسندر بوشكين، في واجهة إحدى المكتبات في مدينة سان بطرسبورغ الروسية.

أشخاص يشاهدون تمثالًا ورقيًا ضخمًا للشاعر الروسي، ألكسندر بوشكين، في واجهة إحدى المكتبات في مدينة سان بطرسبورغ الروسية. - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Dmitri Lovetsky

أشخاص يشاهدون تمثالًا ورقيًا ضخمًا للشاعر الروسي، ألكسندر بوشكين، في واجهة إحدى المكتبات في مدينة سان بطرسبورغ الروسية.

© AP Photo / Dico Solizالشرطة تطلق الغاز المسيل للدموع على متظاهرين مناهضين للحكومة يقطعون طريقًا سريعًا في فينتو، بوليفيا.
الشرطة تطلق الغاز المسيل للدموع على متظاهرين مناهضين للحكومة يقطعون طريقًا سريعًا في فينتو، بوليفيا. - سبوتنيك عربي
7/17
© AP Photo / Dico Soliz
الشرطة تطلق الغاز المسيل للدموع على متظاهرين مناهضين للحكومة يقطعون طريقًا سريعًا في فينتو، بوليفيا.
© REUTERS Mike Blakeلقطة من خلف الكواليس، حيث يقوم فريق عمل عرض الألعاب النارية "ميسي" الشهير في نيويورك، والذي يُقام احتفالاً بيوم الاستقلال الأمريكي في الرابع من يوليو/تموز، باختبار الألعاب النارية لهذا العام في ظلام دامس، على خلفية سماء صحراء موهافي في كاليفورنيا.
لقطة من خلف الكواليس، حيث يقوم فريق عمل عرض الألعاب النارية ميسي الشهير في نيويورك، والذي يُقام احتفالاً بيوم الاستقلال الأمريكي في الرابع من يوليو/تموز، باختبار الألعاب النارية لهذا العام في ظلام دامس، على خلفية سماء صحراء موهافي في كاليفورنيا. - سبوتنيك عربي
8/17
© REUTERS Mike Blake
لقطة من خلف الكواليس، حيث يقوم فريق عمل عرض الألعاب النارية "ميسي" الشهير في نيويورك، والذي يُقام احتفالاً بيوم الاستقلال الأمريكي في الرابع من يوليو/تموز، باختبار الألعاب النارية لهذا العام في ظلام دامس، على خلفية سماء صحراء موهافي في كاليفورنيا.
© AP Photo / Abdel Kareem Hanaفلسطينيون يتفقدون أنقاض مبنى دُمّر جراء غارة جوية إسرائيلية في خان يونس، جنوبي قطاع غزة.
فلسطينيون يتفقدون أنقاض مبنى دُمّر جراء غارة جوية إسرائيلية في خان يونس، جنوبي قطاع غزة. - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Abdel Kareem Hana
فلسطينيون يتفقدون أنقاض مبنى دُمّر جراء غارة جوية إسرائيلية في خان يونس، جنوبي قطاع غزة.
© AP Photo / Brian Inganga

ألقت شرطة مكافحة الشغب القبض على متظاهرين خلال مظاهرة ضد مركز الحجر الصحي المقترح لفيروس "إيبولا" الذي تعتزم الولايات المتحدة إنشاؤه في قاعدة لايكيبيا الجوية في نانيوكي في كينيا.

ألقت شرطة مكافحة الشغب القبض على متظاهرين خلال مظاهرة ضد مركز الحجر الصحي المقترح لفيروس &quot;إيبولا&quot; الذي تعتزم الولايات المتحدة إنشاؤه في قاعدة لايكيبيا الجوية في نانيوكي في كينيا. - سبوتنيك عربي
10/17
© AP Photo / Brian Inganga

ألقت شرطة مكافحة الشغب القبض على متظاهرين خلال مظاهرة ضد مركز الحجر الصحي المقترح لفيروس "إيبولا" الذي تعتزم الولايات المتحدة إنشاؤه في قاعدة لايكيبيا الجوية في نانيوكي في كينيا.

© Sputnik . Alexey Maishev / الانتقال إلى بنك الصورمشهد من عرض باليه "الصيف" ضمن الحفل الختامي للفائزين في المهرجان العالمي لفنون السيرك "إيدول"، في سيرك موسكو الكبير.
مشهد من عرض باليه الصيف ضمن الحفل الختامي للفائزين في المهرجان العالمي لفنون السيرك إيدول، في سيرك موسكو الكبير. - سبوتنيك عربي
11/17
© Sputnik . Alexey Maishev
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مشهد من عرض باليه "الصيف" ضمن الحفل الختامي للفائزين في المهرجان العالمي لفنون السيرك "إيدول"، في سيرك موسكو الكبير.
© Sputnik . Alexandr Kryazhev / الانتقال إلى بنك الصور

شبل نمر "آمور" (النمر الشرقي الأقصى) في حظيرة حديقة حيوان نوفوسيبيرسك التابعة لأكاديمية "شيلو".

شبل نمر &quot;آمور&quot; (النمر الشرقي الأقصى) في حظيرة حديقة حيوان نوفوسيبيرسك التابعة لأكاديمية &quot;شيلو&quot;. - سبوتنيك عربي
12/17
© Sputnik . Alexandr Kryazhev
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شبل نمر "آمور" (النمر الشرقي الأقصى) في حظيرة حديقة حيوان نوفوسيبيرسك التابعة لأكاديمية "شيلو".

© AP Photo / Ricardo Mazalanمؤدون على أرض الملعب خلال حفل الافتتاح قبل انطلاق مباراة المجموعة الأولى من كأس العالم لكرة القدم بين المكسيك وجنوب أفريقيا في مدينة مكسيكو.
مؤدون على أرض الملعب خلال حفل الافتتاح قبل انطلاق مباراة المجموعة الأولى من كأس العالم لكرة القدم بين المكسيك وجنوب أفريقيا في مدينة مكسيكو. - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Ricardo Mazalan
مؤدون على أرض الملعب خلال حفل الافتتاح قبل انطلاق مباراة المجموعة الأولى من كأس العالم لكرة القدم بين المكسيك وجنوب أفريقيا في مدينة مكسيكو.
© REUTERS Noel Celisامرأة تمشي بجوار مبنى منهار بعد يوم من الزلزال الذي بلغت قوته 7.8 درجة على مقياس ريختر، في كالومبانج جنوبي الفلبين.
امرأة تمشي بجوار مبنى منهار بعد يوم من الزلزال الذي بلغت قوته 7.8 درجة على مقياس ريختر، في كالومبانج جنوبي الفلبين. - سبوتنيك عربي
14/17
© REUTERS Noel Celis
امرأة تمشي بجوار مبنى منهار بعد يوم من الزلزال الذي بلغت قوته 7.8 درجة على مقياس ريختر، في كالومبانج جنوبي الفلبين.
© AP Photo / Emilio Morenattiالبابا ليو الرابع عشر يحضر افتتاح برج يسوع المسيح في كاتدرائية "ساغرادا فاميليا" في برشلونة في إسبانيا.
البابا ليو الرابع عشر يحضر افتتاح برج يسوع المسيح في كاتدرائية ساغرادا فاميليا في برشلونة في إسبانيا. - سبوتنيك عربي
15/17
© AP Photo / Emilio Morenatti
البابا ليو الرابع عشر يحضر افتتاح برج يسوع المسيح في كاتدرائية "ساغرادا فاميليا" في برشلونة في إسبانيا.
© AP Photo / Dmitri Lovetsky

نساء يتحدثن خلال المعرض الدولي للدفاع البحري "فليت-2026" في كرونشتادت، قرب مدينة سان بطرسبورغ في روسيا.

نساء يتحدثن خلال المعرض الدولي للدفاع البحري &quot;فليت-2026&quot; في كرونشتادت، قرب مدينة سان بطرسبورغ في روسيا. - سبوتنيك عربي
16/17
© AP Photo / Dmitri Lovetsky

نساء يتحدثن خلال المعرض الدولي للدفاع البحري "فليت-2026" في كرونشتادت، قرب مدينة سان بطرسبورغ في روسيا.

© REUTERS CK Thanseer

أطفال يلعبون كرة القدم أمام مجسمات لنجمي كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو، والبرازيلي نيمار جونيور، نصبها المشجعون قبل انطلاق بطولة كأس العالم 2026،

أطفال يلعبون كرة القدم أمام مجسمات لنجمي كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو، والبرازيلي نيمار جونيور، نصبها المشجعون قبل انطلاق بطولة كأس العالم 2026، - سبوتنيك عربي
17/17
© REUTERS CK Thanseer

أطفال يلعبون كرة القدم أمام مجسمات لنجمي كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو، والبرازيلي نيمار جونيور، نصبها المشجعون قبل انطلاق بطولة كأس العالم 2026،

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