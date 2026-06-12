https://sarabic.ae/20260612/ترامب-يعلن-عن-الاستعداد-لتوقيع-الاتفاق-مع-طهران-خلال-أيام-وإسرائيل-توسع-الاستيطان-في-الضفة-الغربية-1114290098.html
ترامب يعلن عن الاستعداد لتوقيع الاتفاق مع طهران خلال أيام.. وإسرائيل توسع الاستيطان في الضفة الغربية
ترامب يعلن عن الاستعداد لتوقيع الاتفاق مع طهران خلال أيام.. وإسرائيل توسع الاستيطان في الضفة الغربية
سبوتنيك عربي
بدأت أمريكا استعدادات توقيع "مذكرة التفاهم" لإنهاء الحرب مع إيران، في جنيف، خلال أيام، وقال الرئيس الأمريكي، دونالد ترمب، بعد ساعات من إعلان التوصل لاتفاق مع... 12.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-12T13:34+0000
2026-06-12T13:34+0000
2026-06-12T13:34+0000
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ترامب: اتفاق إيران قد يُوقّع خلال أيام.. وإسرائيل تمضي في أكبر توسع استيطاني بالضفة الغربية
سبوتنيك عربي
ترامب: اتفاق إيران قد يُوقّع خلال أيام.. وإسرائيل تمضي في أكبر توسع استيطاني بالضفة الغربية
وقال ترامب إن "ما فهمته أن المرشد الإيراني وافق على الاتفاق"، مضيفا أن طهران لن تمتلك سلاحا نوويا.وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، إن "جزءا كبيرا" من نص المفاوضات اكتمل، مضيفًا أن قطر وباكستان تضطلعان بدور وساطة نشط، لكنه اعتبر أن "الإجراءات الأمريكية تؤثر على العملية الدبلوماسية"، مؤكدا أن طهران "لن تتنازل عن خطوطها الحمراء".وأضاف الرواس في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "الحرب الأخيرة أظهرت تحولاً في طبيعة المواجهة، إذ نجحت إيران في امتصاص الضربة الأولى والرد بما يناسب، سواء ضد أمريكا أو إسرائيل"، مؤكدا أن "إيران أثبتت قوة ردعها في حين فشلت واشنطن في تحقيق قوة الحسم التي اعتادت عليها في حروب سابقة".إسرائيل بصدد تنفيذ أكبر مشاريع التوسع الاستيطاني وتمويل إنشاء 61 مستوطنة جديدة في الضفة الغربيةحذرت حركة "السلام الآن" المناهضة للاستيطان من خطة الحكومة الإسرائيلية لبناء مستوطنات جديدة وربطها بالبنية التحتية للمستوطنات في الضفة الغربية المحتلة، في خطوة تأتي مع تزايد وتيرة المشروعات الاستيطانية التي تتبناها حكومة بنيامين نتنياهو.ويقود هذا التوجه وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، وهو من أبرز الداعمين لتوسيع الاستيطان، وسبق أن أعلن صراحة سعيه لـ"دفن" فكرة إقامة دولة فلسطينية.والأسبوع الماضي، أعلنت الحكومة الإسرائيلية تخصيص 51 مليون دولار إضافية لإعداد مخططات بناء 69 مستوطنة وبؤرة استيطانية.وأوضح شهاب في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "إسرائيل تسيطر اليوم فعليا على نحو 70% من مساحة الضفة الغربية، رغم أن هذه الأراضي يفترض أن تكون جزءا من الدولة الفلسطينية المستقبلية"، لافتا إلى أن إقامة مستوطنات جديدة في مناطق استراتيجية "تمنع التواصل الجغرافي بين المدن الفلسطينية، وتحول المستوطنات تدريجيا إلى مدن كاملة الخدمات تعامل كجزء لا يتجزأ من الكيان الإسرائيلي".الخارجية الروسية لسفراء ألمانيا وفرنسا وبريطانيا: سياساتكم تؤجج الصراع في أوكرانيافي لقائه مع سفراء فرنسا وبريطانيا وألمانيا، أوضح نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل غالوزين، السياسة الهدامة التي تتبعها بلادهم، والتي تهدف إلى تحفيز نظام كييف إلى أقصى حد لمواصلة الحرب ضد روسيا نيابة عن "تحالف الراغبين" الغربي وعلى نفقته وبمساعدته المباشرة".وأضاف غالوزين أنه شرح الرؤية الأساسية للجانب الروسي لإيجاد تسوية سياسية ودبلوماسية للنزاع الأوكراني عن طريق القضاء على أسبابه الجذرية"، وقد تم عقد الاجتماع بناء على طلب من السفراء.وقال السفير الفرنسي في موسكو، نيكولا دي ريفيير، حول الاجتماع إنهم أجروا نقاشا جيدا، وسوف يتم اصدار بيان حول الاجتماع.وأضاف في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "كل المبادرات التفاوضية، بما فيها مبادرة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأخيرة خلال لقائه بالرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قوبلت بالرفض الأوروبي، لأن هذه الدول تراهن على أن استمرار الحرب قد يؤدي إلى إضعاف روسيا أو حتى انهيار نظامها"، لكنه شدد على أن "الوقائع الميدانية تثبت عكس ذلك، إذ بات الجيش الأوكراني عاجزا عن تحقيق أي إنجازات".المركزي الأوروبي يرفع أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ 2023 مع مخاطر صعود التضخمرفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ نحو ثلاث سنوات، بعدما خلص إلى أنه لم يعد بوسعه انتظار انتهاء حرب إيران مع اشتداد ضغوط التضخم.ورفع صانعو السياسة النقدية بالمركزي الأوروبي سعر الفائدة على الودائع من 2% إلى 2.25%، بما يتماشى مع توقعات المستثمرين والاقتصاديين الذين تنبأوا برفعها بمقدار ربع نقطة مئوية أخرى في سبتمبر/ أيلول، إلا أن البنك المركزي الأوروبي أبدى حذرا، مؤكدا أنه لن يلتزم بأي إجراءات مستقبلية.وقال البنك في بيان إنه لا تزال التوقعات غير مؤكدة، وسط مخاطر صعودية للتضخم ومخاطر هبوطية للنمو الاقتصادي .وأوضح رمضان في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن التضخم الراهن في منطقة اليورو "ناتج بالأساس عن صدمات في جانب العرض وارتفاع تكاليف الطاقة والأسمدة"، مؤكدا أن رفع الفائدة "لن يفتح مضيق هرمز، ولن يخفض أسعار النفط أو يعيد إنتاج الأسمدة"، ولذلك فإن الخطوة تهدف بدرجة أكبر إلى "الحفاظ على مصداقية البنك المركزي الأوروبي أمام الأسواق" أكثر من كونها حلا جذريا لأزمة التضخم وارتفاع تكاليف المعيشة.اهتمام كبير في مصر بموعد تطبيق زيادة الأجور للعاملين بالدولة والمعاشاتشهدت محركات البحث على الإنترنت اقبال كبيرا من المصريين، لمعرفة موعد صرف الزيادة الجديدة في الأجور المنتظرة نهاية الشهر الجاري ، فيما يترقب العاملون بالجهاز الإداري للدولة زيادة الحد الأدنى للأجور ألف جنيه ليصبح 8 آلاف جنيه بدلا من 7 آلاف جنيه.وأعلنت وزارة المالية المصرية بشكل رسمي أن موعد صرف مرتبات يونيو/ حزيران 2026 سيبدأ اعتبارا من يوم 18 يونيو الجاري، بدلا من الموعد المعتاد الذي كان مقررا في 24 يونيو، وذلك ضمن خطة الدولة لتنظيم عمليات الصرف وتجنّب التزاحم أمام ماكينات الصراف الآلي .في الوقت نفسه، تزايدت تساؤلات أصحاب المعاشات بشأن حقيقة تطبيق زيادة جديدة على معاشات يوليو/ تموز 2026، وسط ترقب واسع للإعلان عن نسبة الزيادة السنوية المقررة وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات وأعلنت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أن صرف معاشات شهر يوليو 2026 سيبدأ من1 يوليو 2026، ويستمر حتى نهاية الشهر.وأوضح خضر في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "زيادة الأجور والمعاشات المرتقبة اعتبارا من يوليو المقبل تأتي استجابة للارتفاع الكبير في الأسعار والأعباء المعيشية التي شهدتها الأسواق خلال الفترة الأخيرة"، مشيرا إلى أن الحكومة "حريصة على تخفيف الضغوط عن المواطنين رغم العجز الكبير في الموازنة العامة للدولة".
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MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
صبري سراج
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/06/1108959096_0:0:854:853_100x100_80_0_0_784c4e9a76bf57412b429e05824a259d.jpg
عالم سبوتنيك, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, إيران, مصر, аудио
عالم سبوتنيك, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, إيران, مصر, аудио
ترامب يعلن عن الاستعداد لتوقيع الاتفاق مع طهران خلال أيام.. وإسرائيل توسع الاستيطان في الضفة الغربية
صبري سراج
معد ومقدم برامج في إذاعة "سبوتنيك"
نوران عطالله
مذيعة وصحفية في وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك" الروسية
بدأت أمريكا استعدادات توقيع "مذكرة التفاهم" لإنهاء الحرب مع إيران، في جنيف، خلال أيام، وقال الرئيس الأمريكي، دونالد ترمب، بعد ساعات من إعلان التوصل لاتفاق مع طهران، إن إدارته "أنهت الحرب".
وقال ترامب إن "ما فهمته أن المرشد الإيراني وافق على الاتفاق
"، مضيفا أن طهران لن تمتلك سلاحا نوويا.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، إن "جزءا كبيرا" من نص المفاوضات اكتمل، مضيفًا أن قطر وباكستان تضطلعان بدور وساطة نشط، لكنه اعتبر أن "الإجراءات الأمريكية تؤثر على العملية الدبلوماسية"، مؤكدا أن طهران "لن تتنازل عن خطوطها الحمراء".
قال المحلل السياسي اللبناني، الدكتور خالد الرواس، إن "المشهد الإقليمي بات أكثر تعقيدا في ظل سياسات الرئيس الأمريكي المتقلبة، إذ ينقلب على تصريحاته ومواقفه بشكل متكرر، ما يجعل التفاوض بين واشنطن وطهران أكثر صعوبة، خاصة مع تمسك كل طرف بشروطه ورفضه التنازل".
وأضاف الرواس في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "الحرب الأخيرة أظهرت تحولاً في طبيعة المواجهة، إذ نجحت إيران في امتصاص الضربة الأولى والرد بما يناسب، سواء ضد أمريكا أو إسرائيل"، مؤكدا أن "إيران أثبتت قوة ردعها في حين فشلت واشنطن في تحقيق قوة الحسم التي اعتادت عليها في حروب سابقة".
إسرائيل بصدد تنفيذ أكبر مشاريع التوسع الاستيطاني وتمويل إنشاء 61 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية
حذرت حركة "السلام الآن" المناهضة للاستيطان من خطة الحكومة الإسرائيلية لبناء مستوطنات جديدة
وربطها بالبنية التحتية للمستوطنات في الضفة الغربية المحتلة، في خطوة تأتي مع تزايد وتيرة المشروعات الاستيطانية التي تتبناها حكومة بنيامين نتنياهو.
ويقود هذا التوجه وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، وهو من أبرز الداعمين لتوسيع الاستيطان، وسبق أن أعلن صراحة سعيه لـ"دفن" فكرة إقامة دولة فلسطينية.
والأسبوع الماضي، أعلنت الحكومة الإسرائيلية تخصيص 51 مليون دولار إضافية لإعداد مخططات بناء 69 مستوطنة وبؤرة استيطانية.
أكد المحلل السياسي الفلسطيني، الدكتور أمجد شهاب، أن مشروع التوسع الاستيطاني الإسرائيلي الجديد في الضفة الغربية يهدف بالأساس إلى "الاستيلاء على الأرض وتغيير الواقع الديموغرافي والقانوني"، مشددا على أن المستوطنات الجديدة "تقتل عمليا أي إمكانية لإقامة دولة فلسطينية متواصلة جغرافيا".
وأوضح شهاب في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "إسرائيل تسيطر اليوم فعليا على نحو 70% من مساحة الضفة الغربية، رغم أن هذه الأراضي يفترض أن تكون جزءا من الدولة الفلسطينية المستقبلية"، لافتا إلى أن إقامة مستوطنات جديدة في مناطق استراتيجية "تمنع التواصل الجغرافي بين المدن الفلسطينية، وتحول المستوطنات تدريجيا إلى مدن كاملة الخدمات تعامل كجزء لا يتجزأ من الكيان الإسرائيلي".
الخارجية الروسية لسفراء ألمانيا وفرنسا وبريطانيا: سياساتكم تؤجج الصراع في أوكرانيا
في لقائه مع سفراء فرنسا وبريطانيا وألمانيا، أوضح نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل غالوزين، السياسة الهدامة التي تتبعها بلادهم
، والتي تهدف إلى تحفيز نظام كييف إلى أقصى حد لمواصلة الحرب ضد روسيا نيابة عن "تحالف الراغبين" الغربي وعلى نفقته وبمساعدته المباشرة".
وأضاف غالوزين أنه شرح الرؤية الأساسية للجانب الروسي لإيجاد تسوية سياسية ودبلوماسية للنزاع الأوكراني عن طريق القضاء على أسبابه الجذرية"، وقد تم عقد الاجتماع بناء على طلب من السفراء.
وقال السفير الفرنسي في موسكو، نيكولا دي ريفيير، حول الاجتماع إنهم أجروا نقاشا جيدا، وسوف يتم اصدار بيان حول الاجتماع.
قال الكاتب والمحلل السياسي، الدكتور سمير أيوب، إن "الدعم الأوروبي المستمر للنظام في كييف لا يهدف إلى إنهاء الصراع مع روسيا، بل إلى إطالة أمده واستنزاف موسكو سياسياً واقتصاديا"، موضحًا أن "أوروبا، منذ بداية العملية العسكرية الروسية عام 2022، حالت دون أي اتفاق سلام".
وأضاف في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "كل المبادرات التفاوضية، بما فيها مبادرة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأخيرة خلال لقائه بالرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قوبلت بالرفض الأوروبي، لأن هذه الدول تراهن على أن استمرار الحرب قد يؤدي إلى إضعاف روسيا أو حتى انهيار نظامها"، لكنه شدد على أن "الوقائع الميدانية تثبت عكس ذلك، إذ بات الجيش الأوكراني عاجزا عن تحقيق أي إنجازات".
المركزي الأوروبي يرفع أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ 2023 مع مخاطر صعود التضخم
رفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ نحو ثلاث سنوات، بعدما خلص إلى أنه لم يعد بوسعه انتظار انتهاء حرب إيران مع اشتداد ضغوط التضخم.
ورفع صانعو السياسة النقدية بالمركزي الأوروبي سعر الفائدة على الودائع من 2% إلى 2.25%، بما يتماشى مع توقعات المستثمرين والاقتصاديين الذين تنبأوا برفعها بمقدار ربع نقطة مئوية أخرى في سبتمبر/ أيلول، إلا أن البنك المركزي الأوروبي أبدى حذرا، مؤكدا أنه لن يلتزم بأي إجراءات مستقبلية.
وقال البنك في بيان إنه لا تزال التوقعات غير مؤكدة، وسط مخاطر صعودية للتضخم ومخاطر هبوطية للنمو الاقتصادي .
أكد الخبير الاقتصادي، الدكتور خالد رمضان، أن قرار البنك المركزي الأوروبي رفع أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية يعد "إجراء رمزيا أكثر منه فعالا"، مشيرا إلى أن "تأثيره على كبح التضخم سيكون محدودا للغاية في ظل طبيعة الأزمة الاقتصادية الحالية التي تعانيها أوروبا".
وأوضح رمضان في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن التضخم الراهن في منطقة اليورو "ناتج بالأساس عن صدمات في جانب العرض وارتفاع تكاليف الطاقة والأسمدة"، مؤكدا أن رفع الفائدة "لن يفتح مضيق هرمز، ولن يخفض أسعار النفط أو يعيد إنتاج الأسمدة"، ولذلك فإن الخطوة تهدف بدرجة أكبر إلى "الحفاظ على مصداقية البنك المركزي الأوروبي أمام الأسواق" أكثر من كونها حلا جذريا لأزمة التضخم وارتفاع تكاليف المعيشة.
اهتمام كبير في مصر بموعد تطبيق زيادة الأجور للعاملين بالدولة والمعاشات
شهدت محركات البحث على الإنترنت اقبال كبيرا من المصريين، لمعرفة موعد صرف الزيادة الجديدة في الأجور المنتظرة نهاية الشهر الجاري ، فيما يترقب العاملون بالجهاز الإداري للدولة زيادة الحد الأدنى للأجور ألف جنيه ليصبح 8 آلاف جنيه بدلا من 7 آلاف جنيه.
وأعلنت وزارة المالية المصرية بشكل رسمي أن موعد صرف مرتبات يونيو/ حزيران 2026 سيبدأ اعتبارا من يوم 18 يونيو الجاري، بدلا من الموعد المعتاد الذي كان مقررا في 24 يونيو، وذلك ضمن خطة الدولة لتنظيم عمليات الصرف وتجنّب التزاحم أمام ماكينات الصراف الآلي .
في الوقت نفسه، تزايدت تساؤلات أصحاب المعاشات بشأن حقيقة تطبيق زيادة جديدة على معاشات يوليو/ تموز 2026، وسط ترقب واسع للإعلان عن نسبة الزيادة السنوية المقررة وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات وأعلنت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أن صرف معاشات شهر يوليو 2026 سيبدأ من1 يوليو 2026، ويستمر حتى نهاية الشهر.
أكد الخبير الاقتصادي، الدكتور سيد خضر، أن "الدولة المصرية تسعى خلال المرحلة الحالية إلى تحقيق توازن بين مستويات الدخول وارتفاع الأسعار، في ظل الضغوط الاقتصادية العالمية والتوترات الدولية التي انعكست بشكل مباشر على تكاليف المعيشة".
وأوضح خضر في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "زيادة الأجور والمعاشات المرتقبة اعتبارا من يوليو المقبل تأتي استجابة للارتفاع الكبير في الأسعار والأعباء المعيشية التي شهدتها الأسواق خلال الفترة الأخيرة"، مشيرا إلى أن الحكومة "حريصة على تخفيف الضغوط عن المواطنين رغم العجز الكبير في الموازنة العامة للدولة".