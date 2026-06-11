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الأردن.. دور إقليمي فاعل واستقرار داخلي يتطلع لمزيد من الإنجازات
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سائق شاحنة يثير جدلا واسعا في مصر بعد ظهوره وهو يرقص أثناء القيادة
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https://sarabic.ae/20260611/ترامب-أعتقد-أن-خامنئي-وافق-على-الاتفاق-مع-أمريكا-1114274926.html
ترامب: أعتقد أن خامنئي وافق على الاتفاق مع أمريكا
ترامب: أعتقد أن خامنئي وافق على الاتفاق مع أمريكا
سبوتنيك عربي
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الخميس، إنه يعتقد أن الزعيم الأعلى الإيراني مجتبى خامنئي وافق على اتفاق مع الولايات المتحدة من شأنه أن يؤدي إلى فتح مضيق هرمز... 11.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-11T21:35+0000
2026-06-11T21:35+0000
ترامب
إيران
أخبار إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
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وعندما سأله أحد الصحفيين في البيت الأبيض عما إذا كان خامنئي وافق على الاتفاق، قال ترامب: "أعتقد أن الإجابة هي نعم".ووصف ترامب الاتفاق بأنه "مذكرة تفاهم قوية للغاية"، مضيفًا أنها "مبدئية بعض الشيء، لكنها أمر سيتم إنجازه".وفي وقت سابق من اليوم الخميس، أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، التوصل إلى ما وصفه بـ"تسوية رائعة" مع إيران، مشيرا إلى أن الوثائق الخاصة بالاتفاق أصبحت في مراحلها النهائية، وأن مراسم التوقيع قد يتم عقدها على الأرجح في أوروبا خلال عطلة نهاية الأسبوع.وأضاف ترامب في مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض في العاصمة الأمريكية واشنطن، أن نائبه، جي دي فانس، سيحضر مراسم التوقيع، مؤكدا أن مضيق هرمز سيُعاد فتحه فور إبرام الاتفاق.كما أعلن الرئيس الأمريكي، عن إلغائه للضربات العسكرية والقصف اللذين كانا مقررين ضد إيران مساء اليوم الخميس، مشيرا إلى أن هذا القرار جاء بعد وصول المباحثات مع طهران إلى أعلى مستويات القيادة الإيرانية والحصول على موافقتها.واندلعت الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، في 28 شباط/فبراير الماضي، استمرت نحو 40 يومًا، وأسفرت عن مقتل آلاف الإيرانيين، وتدمير مواقع في إسرائيل ومنشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، علاوة على إغلاق مضيق هرمز، الذي يُعد من أهم ممرات الملاحة العالمية.وتوصلت واشنطن وطهران بوساطة باكستانية، في 8 نيسان/أبريل الماضي، إلى تفاهم لوقف إطلاق النار، قبل أن تفرض الولايات المتحدة حصارًا بحريًا على الموانئ الإيرانية المطلة على مضيق هرمز، فيما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لاحقًا، تمديد الهدنة إلى حين انتهاء المفاوضات، مع الإبقاء على الحصار البحري.
https://sarabic.ae/20260611/ترامب-إيران-ستتعهد-بموجب-الاتفاق-مع-أمريكا-بعدم-السعي-لامتلاك-سلاح-نووي-1114273931.html
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ترامب, إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية
ترامب, إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية

ترامب: أعتقد أن خامنئي وافق على الاتفاق مع أمريكا

21:35 GMT 11.06.2026
© REUTERS Evan Vucciالرئيس الأمريكي، دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 11.06.2026
© REUTERS Evan Vucci
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قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الخميس، إنه يعتقد أن الزعيم الأعلى الإيراني مجتبى خامنئي وافق على اتفاق مع الولايات المتحدة من شأنه أن يؤدي إلى فتح مضيق هرمز ويرفع الحصار الأمريكي عن الموانئ الإيرانية.
وعندما سأله أحد الصحفيين في البيت الأبيض عما إذا كان خامنئي وافق على الاتفاق، قال ترامب: "أعتقد أن الإجابة هي نعم".
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 11.06.2026
ترامب: إيران ستتعهد بموجب الاتفاق مع أمريكا بعدم السعي لامتلاك سلاح نووي
20:23 GMT
ووصف ترامب الاتفاق بأنه "مذكرة تفاهم قوية للغاية"، مضيفًا أنها "مبدئية بعض الشيء، لكنها أمر سيتم إنجازه".
وفي وقت سابق من اليوم الخميس، أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، التوصل إلى ما وصفه بـ"تسوية رائعة" مع إيران، مشيرا إلى أن الوثائق الخاصة بالاتفاق أصبحت في مراحلها النهائية، وأن مراسم التوقيع قد يتم عقدها على الأرجح في أوروبا خلال عطلة نهاية الأسبوع.
وأضاف ترامب في مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض في العاصمة الأمريكية واشنطن، أن نائبه، جي دي فانس، سيحضر مراسم التوقيع، مؤكدا أن مضيق هرمز سيُعاد فتحه فور إبرام الاتفاق.
كما أعلن الرئيس الأمريكي، عن إلغائه للضربات العسكرية والقصف اللذين كانا مقررين ضد إيران مساء اليوم الخميس، مشيرا إلى أن هذا القرار جاء بعد وصول المباحثات مع طهران إلى أعلى مستويات القيادة الإيرانية والحصول على موافقتها.
واندلعت الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، في 28 شباط/فبراير الماضي، استمرت نحو 40 يومًا، وأسفرت عن مقتل آلاف الإيرانيين، وتدمير مواقع في إسرائيل ومنشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، علاوة على إغلاق مضيق هرمز، الذي يُعد من أهم ممرات الملاحة العالمية.
وتوصلت واشنطن وطهران بوساطة باكستانية، في 8 نيسان/أبريل الماضي، إلى تفاهم لوقف إطلاق النار، قبل أن تفرض الولايات المتحدة حصارًا بحريًا على الموانئ الإيرانية المطلة على مضيق هرمز، فيما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لاحقًا، تمديد الهدنة إلى حين انتهاء المفاوضات، مع الإبقاء على الحصار البحري.
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