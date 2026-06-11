https://sarabic.ae/20260611/ترامب-أعتقد-أن-خامنئي-وافق-على-الاتفاق-مع-أمريكا-1114274926.html

ترامب: أعتقد أن خامنئي وافق على الاتفاق مع أمريكا

ترامب: أعتقد أن خامنئي وافق على الاتفاق مع أمريكا

سبوتنيك عربي

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الخميس، إنه يعتقد أن الزعيم الأعلى الإيراني مجتبى خامنئي وافق على اتفاق مع الولايات المتحدة من شأنه أن يؤدي إلى فتح مضيق هرمز... 11.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-11T21:35+0000

2026-06-11T21:35+0000

2026-06-11T21:35+0000

ترامب

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وعندما سأله أحد الصحفيين في البيت الأبيض عما إذا كان خامنئي وافق على الاتفاق، قال ترامب: "أعتقد أن الإجابة هي نعم".ووصف ترامب الاتفاق بأنه "مذكرة تفاهم قوية للغاية"، مضيفًا أنها "مبدئية بعض الشيء، لكنها أمر سيتم إنجازه".وفي وقت سابق من اليوم الخميس، أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، التوصل إلى ما وصفه بـ"تسوية رائعة" مع إيران، مشيرا إلى أن الوثائق الخاصة بالاتفاق أصبحت في مراحلها النهائية، وأن مراسم التوقيع قد يتم عقدها على الأرجح في أوروبا خلال عطلة نهاية الأسبوع.وأضاف ترامب في مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض في العاصمة الأمريكية واشنطن، أن نائبه، جي دي فانس، سيحضر مراسم التوقيع، مؤكدا أن مضيق هرمز سيُعاد فتحه فور إبرام الاتفاق.كما أعلن الرئيس الأمريكي، عن إلغائه للضربات العسكرية والقصف اللذين كانا مقررين ضد إيران مساء اليوم الخميس، مشيرا إلى أن هذا القرار جاء بعد وصول المباحثات مع طهران إلى أعلى مستويات القيادة الإيرانية والحصول على موافقتها.واندلعت الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، في 28 شباط/فبراير الماضي، استمرت نحو 40 يومًا، وأسفرت عن مقتل آلاف الإيرانيين، وتدمير مواقع في إسرائيل ومنشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، علاوة على إغلاق مضيق هرمز، الذي يُعد من أهم ممرات الملاحة العالمية.وتوصلت واشنطن وطهران بوساطة باكستانية، في 8 نيسان/أبريل الماضي، إلى تفاهم لوقف إطلاق النار، قبل أن تفرض الولايات المتحدة حصارًا بحريًا على الموانئ الإيرانية المطلة على مضيق هرمز، فيما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لاحقًا، تمديد الهدنة إلى حين انتهاء المفاوضات، مع الإبقاء على الحصار البحري.

https://sarabic.ae/20260611/ترامب-إيران-ستتعهد-بموجب-الاتفاق-مع-أمريكا-بعدم-السعي-لامتلاك-سلاح-نووي-1114273931.html

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