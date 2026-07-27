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Военнослужащие 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по штурмовым действиям и ведение боя в окопах на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20260727/القوات-الروسية-تستهدف-موانئ-أوكرانية-تستخدم-لتوصيل-شحنات-لقوات-كييف---الدفاع-الروسية--1115528109.html
القوات الروسية تستهدف موانئ أوكرانية تستخدم لتوصيل شحنات لقوات كييف - وزارة الدفاع
القوات الروسية تستهدف موانئ أوكرانية تستخدم لتوصيل شحنات لقوات كييف - وزارة الدفاع
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، بأن القوات الروسية استهدفت موانئ أوكرانية تستخدم لتوصيل شحنات الإمدادات لقوات كييف. 27.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-27T07:33+0000
2026-07-27T08:08+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
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كما ذكرت وزارة الدفاع الروسية أن القوات المسلحة تواصل توجيه ضربات للموانئ الأوكرانية المستخدمة لنقل شحنات مخصصة للقوات المسلحة الأوكرانية.وأضاف بيان وزارة الدفاع الروسية أنه تم استهداف سفينتي شحن بطائرات مسيرة في ميناء نيكولاييف على البحر الأسود، وذلك أثناء تفريغهما شحنات عسكرية.وأفادت وزارة الدفاع الروسية، يوم أمس الأحد، بأن القوات التابعة لها استهدفت سفينتي شحن إضافيتين كانتا تنقلان إمدادات عسكرية لصالح القوات الأوكرانية عند مصب نهر دنيبر- بوغ.أعلنت وزارة الدفاع الروسية، يوم أمس الأحد، استهداف مصنع لإنتاج نماذج مختلفة من الطائرات المسيرة، بالإضافة إلى منشأة لتخزينها في غارة شنتها الليلية الماضية، جنوب غربي كييف.استهداف سفينتي شحن تحملان إمدادات عسكرية لقوات نظام كييف- الدفاع الروسية
https://sarabic.ae/20260727/خبير-بريطاني-روسيا-لا-يمكن-هزيمتها-عسكريا-1115527064.html
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روسيا, رصد عسكري
روسيا, رصد عسكري

القوات الروسية تستهدف موانئ أوكرانية تستخدم لتوصيل شحنات لقوات كييف - وزارة الدفاع

07:33 GMT 27.07.2026 (تم التحديث: 08:08 GMT 27.07.2026)
الجيش الروسي يستهدف سفينة أوكرانية تحمل إمدادات للقوات المسلحة الأوكرانية في مقاطعة ادريسيا
الجيش الروسي يستهدف سفينة أوكرانية تحمل إمدادات للقوات المسلحة الأوكرانية في مقاطعة ادريسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 27.07.2026
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أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، بأن القوات الروسية استهدفت موانئ أوكرانية تستخدم لتوصيل شحنات الإمدادات لقوات كييف.
كما ذكرت وزارة الدفاع الروسية أن القوات المسلحة تواصل توجيه ضربات للموانئ الأوكرانية المستخدمة لنقل شحنات مخصصة للقوات المسلحة الأوكرانية.
وجاء في بيان الوزارة: "واصلت القوات المسلحة الروسية الليلة توجيه ضربات للموانئ الأوكرانية المستخدمة لنقل شحنات إلى القوات المسلحة الأوكرانية".
وأضاف بيان وزارة الدفاع الروسية أنه تم استهداف سفينتي شحن بطائرات مسيرة في ميناء نيكولاييف على البحر الأسود، وذلك أثناء تفريغهما شحنات عسكرية.
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04:13 GMT
وأفادت وزارة الدفاع الروسية، يوم أمس الأحد، بأن القوات التابعة لها استهدفت سفينتي شحن إضافيتين كانتا تنقلان إمدادات عسكرية لصالح القوات الأوكرانية عند مصب نهر دنيبر- بوغ.
وأصدرت وزارة الدفاع الروسية بيانا جاء فيه: "استهدفت طائرات مسيرة هجومية سفينتين إضافيتين لنقل البضائع السائبة عند مصب نهر دنيبر-بوغ، كانتا تنقلان إمدادات عسكرية (لصالح أوكرانيا)".
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، يوم أمس الأحد، استهداف مصنع لإنتاج نماذج مختلفة من الطائرات المسيرة، بالإضافة إلى منشأة لتخزينها في غارة شنتها الليلية الماضية، جنوب غربي كييف.
استهداف سفينتي شحن تحملان إمدادات عسكرية لقوات نظام كييف- الدفاع الروسية
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