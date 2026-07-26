https://sarabic.ae/20260726/استهداف-سفينتي-شحن-تحملان-إمدادات-عسكرية-لقوات-نظام-كييف--الدفاع-الروسية-1115522547.html
استهداف سفينتي شحن تحملان إمدادات عسكرية لقوات نظام كييف- الدفاع الروسية
استهداف سفينتي شحن تحملان إمدادات عسكرية لقوات نظام كييف- الدفاع الروسية
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، بأن القوات التابعة لها استهدفت سفينتي شحن إضافيتين كانتا تنقلان إمدادات عسكرية لصالح القوات الأوكرانية عند مصب نهر... 26.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-26T17:39+0000
2026-07-26T17:39+0000
2026-07-26T17:39+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار روسيا اليوم
رصد عسكري
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وأصدرت وزارة الدفاع الروسية بيانا جاء فيه: "استهدفت طائرات مسيرة هجومية سفينتين إضافيتين لنقل البضائع السائبة عند مصب نهر دنيبر-بوغ، كانتا تنقلان إمدادات عسكرية (لصالح أوكرانيا)".وقالت الدفاع الروسية، في بيان: "استُهدف في كييف، من بين أمور أخرى، مؤسسة صناعية (المنظومات الذكية) التي تنتج نماذج مختلفة من الطائرات المسيرة ومكوناتها، بما في ذلك هياكل الطائرات، والمكونات الإلكترونية للطائرات المسيرة البعيدة والمتوسطة المدى، وأجهزة الملاحة، والبصريات، والبطاريات".وأضافت أنه "تم استهداف موقع لتجميع وتخزين الطائرات المسيرة في الجزء الجنوبي الغربي من كييف".ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف الناتو، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.ضربات دقيقة تطال مراكز لوجيستية وورشات لتجميع المسيرات تابعة لقوات نظام كييف- الدفاع الروسية
https://sarabic.ae/20260726/بوتين-يكلف-أسطول-بحر-البلطيق-بحماية-مقاطعة-كالينينغراد-الروسية-1115516957.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, رصد عسكري
روسيا, أخبار روسيا اليوم, رصد عسكري
استهداف سفينتي شحن تحملان إمدادات عسكرية لقوات نظام كييف- الدفاع الروسية
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، بأن القوات التابعة لها استهدفت سفينتي شحن إضافيتين كانتا تنقلان إمدادات عسكرية لصالح القوات الأوكرانية عند مصب نهر دنيبر- بوغ.
وأصدرت وزارة الدفاع الروسية بيانا جاء فيه: "استهدفت طائرات مسيرة هجومية سفينتين إضافيتين لنقل البضائع السائبة عند مصب نهر دنيبر-بوغ، كانتا تنقلان إمدادات عسكرية (لصالح أوكرانيا)".
وفي وقت سابق من اليوم الأحد، أعلنت وزارة الدفاع الروسية استهداف مصنع لإنتاج نماذج مختلفة من الطائرات المسيرة، بالإضافة إلى منشأة لتخزينها في غارة شنتها الليلية الماضية، جنوب غربي كييف.
وقالت الدفاع الروسية، في بيان: "استُهدف في كييف، من بين أمور أخرى، مؤسسة صناعية (المنظومات الذكية) التي تنتج نماذج مختلفة من الطائرات المسيرة ومكوناتها، بما في ذلك هياكل الطائرات، والمكونات الإلكترونية للطائرات المسيرة البعيدة والمتوسطة المدى، وأجهزة الملاحة، والبصريات، والبطاريات".
وأضافت أنه "تم استهداف موقع لتجميع وتخزين الطائرات المسيرة في الجزء الجنوبي الغربي من كييف".
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات. ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها،
على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف الناتو، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.