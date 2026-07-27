https://sarabic.ae/20260727/خبير-بريطاني-روسيا-لا-يمكن-هزيمتها-عسكريا-1115527064.html
خبير بريطاني: روسيا لا يمكن هزيمتها عسكريا
خبير بريطاني: روسيا لا يمكن هزيمتها عسكريا
سبوتنيك عربي
صرح الدبلوماسي البريطاني المتقاعد أليستر كروك، بأن روسيا لا يمكن هزيمتها عسكريًا، وأن هزيمة أوكرانيا في منطقة شمال شرق آسيا قد تؤدي إلى انهيار حلف شمال الأطلسي... 27.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-27T04:13+0000
2026-07-27T04:13+0000
2026-07-27T04:13+0000
روسيا
العالم
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وأضاف كروك في قناته الرسمية على "اليوتيوب": "لن يهزم الغرب روسيا. هذا الهدف ببساطة غير قابل للتحقيق بالوسائل العسكرية. ومع ذلك، ما زلنا نحاول - عسكريًا واقتصاديًا. لكن محاولتنا محكوم عليها بالفشل".وأفادت وزارة الدفاع الروسية، يوم أمس الأحد، بأن الجيش الروسي حرر بلدة شيفتشينكو في جمهورية دونيتسك الشعبية.وجاء في بيان الوزارة اليومي حول نتائج العمليات أن "وحدات من قوات مجموعة "الشمال" الروسية، ألحقت خسائر بالقوات المسلحة الأوكرانية بلغت نحو 205 عسكريين".
https://sarabic.ae/20260726/بوتين-محاولات-عزل-روسيا-في-مجال-الدفاع-باءت-بالفشل-1115523544.html
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روسيا, العالم
خبير بريطاني: روسيا لا يمكن هزيمتها عسكريا
صرح الدبلوماسي البريطاني المتقاعد أليستر كروك، بأن روسيا لا يمكن هزيمتها عسكريًا، وأن هزيمة أوكرانيا في منطقة شمال شرق آسيا قد تؤدي إلى انهيار حلف شمال الأطلسي (الناتو).
وأضاف كروك في قناته الرسمية على "اليوتيوب": "لن يهزم الغرب روسيا. هذا الهدف ببساطة غير قابل للتحقيق بالوسائل العسكرية. ومع ذلك، ما زلنا نحاول - عسكريًا واقتصاديًا. لكن محاولتنا محكوم عليها بالفشل".
ووفقًا لكروك، فإن انخراط حلف شمال الأطلسي في الصراع الأوكراني قد يثبت أنه خطأ فادح للحلف.
وأفادت وزارة الدفاع الروسية، يوم أمس الأحد، بأن الجيش الروسي حرر بلدة شيفتشينكو في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وأعلنت الوزارة، في بيان، تحييد نحو 1345 عسكريًا أوكرانيًا، بعمليات القوات الروسية على مختلف محاور القتال، في نطاق العملية العسكرية الخاصة، خلال الساعات الـ24 الماضية.
وجاء في بيان الوزارة اليومي حول نتائج العمليات أن "وحدات من قوات مجموعة "الشمال" الروسية، ألحقت خسائر بالقوات المسلحة الأوكرانية بلغت نحو 205 عسكريين".