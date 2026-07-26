https://sarabic.ae/20260726/بوتين-محاولات-عزل-روسيا-في-مجال-الدفاع-باءت-بالفشل-1115523544.html

بوتين: محاولات عزل روسيا في مجال الدفاع باءت بالفشل

بوتين: محاولات عزل روسيا في مجال الدفاع باءت بالفشل

سبوتنيك عربي

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأحد، أن مشاركة البحرية الروسية في مناورات عسكرية دولية تؤكد فشل محاولات عزل روسيا في مجال الدفاع. 26.07.2026, سبوتنيك عربي

2026-07-26T18:46+0000

2026-07-26T18:46+0000

2026-07-26T18:46+0000

فلاديمير بوتين

روسيا

أخبار روسيا اليوم

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وصرح بوتين خلال اجتماع مع أفراد من البحرية الروسية في سان بطرسبورغ، بمناسبة الاحتفال بيوم القوات البحرية: "لقد ذكرت للتو المناورات الدولية، وهذا يدل على أن محاولات عزل روسيا حتى في مجال حساس مثل الدفاع والأمن، باءت بالفشل الذريع. هناك عدد كبير من الدول الصديقة لروسيا والتي تتفهم التحديات التي نواجهها فيما يتعلق بضمان أمننا وتعزيز عالم متعدد الأقطاب".ونوه بوتين إلى أن "روسيا مضطرة لتخصيص الكثير من الموارد لضمان نجاح وتحقيق أهداف العملية العسكرية الخاصة، وهذا أمر مبرر، مضيفًا أن هناك خطط لتطوير الأسطول البحري الروسي في المناطق البحرية كافة وسيتم تنفيذها بالتأكيد".وأردف بوتين: "البحرية الروسية كانت ولا تزال وستظل عاملًا رئيسيًا في ضمان أمن روسيا، مشددًا على الدور الحاسم الذي تلعبه البحرية ضمن الثالوث النووي الروسي".وأشار بوتين إلى نجاعة "أسطول البعوض"، الذي أثبت فعالية كبيرة في منطقة الصراع بالشرق الأوسط، وهو مصطلح يطلق على تشكيلات من الزوارق الصغيرة السريعة وقطع بحرية صغيرة معدلة ومسلحة تسليح خفيف ويصعب مواجهتها بسبب الكثافة العددية والسرعة.أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأحد، أن القطب الشمالي جزء شرعي من الأراضي الروسية ذات السيادة، وتطرق إلى الأهمية الخاصة للبحرية الروسية.وخاطب بوتين أفراد البحرية الروسية، في سان بطرسبورغ بمناسبة "يوم البحرية"، وقال: "عندما قلت إن القانون الدولي يقف إلى جانبنا تماماً، فهذا يعني أن هذا (القطب الشمالي) جزءٌ شرعي من الأراضي الروسية ذات السيادة".ومنح بوتين، بمناسبة يوم البحرية الروسية، الأوسمة الحكومية لمنتسبي القوات البحرية الروسية، وذلك خلال زيارة عمل إلى العاصمة الشمالية، حيث تقام مراسم التكريم في مبنى الأميرالية في مدينة سان بطرسبورغ.بوتين: القطب الشمالي جزء شرعي من الأراضي الروسية ذات السيادة

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فلاديمير بوتين, روسيا, أخبار روسيا اليوم