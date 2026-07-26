بوتين: محاولات عزل روسيا في مجال الدفاع باءت بالفشل

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
الحدث من سبوتنيك
لبنان يتحوّل من بلد الينابيع الى بلد الصهاريج… وهل اصبح الهاتف بوّابة لسرقة أموال اللبنانيين في زمن الإحتيال الإلكتروني؟
00:30 GMT
57 د
بين بيروت وموسكو
ترامب يهدّد بشنّ اكبر هجوم على ايران ويتوعّد الحوثيين… ولماذا اجهضت واشنطن اتفاقات الاسكا؟
01:30 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
145 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
صدى الحياة
حرب السرطان القادمة.. ولماذا لا تكفي المستشفيات وحدها؟
08:31 GMT
29 د
قوانين الاقتصاد
خبير: المزارع السوري يخسر لهذه الأسباب
09:03 GMT
29 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
09:33 GMT
27 د
خطوط التماس
روسيا من بطرس الأكبر الى كاثرين الثانية
10:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
10:49 GMT
11 د
موزاييك
الراحة التامة أم اللياقة الدائمة؟ معضلة الصيف الكبرى
11:03 GMT
14 د
مساحة حرة
موجة حر تاريخية.. هل دخل مناخ مصر مرحلة جديدة؟
11:17 GMT
29 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
11:47 GMT
13 د
مساحة حرة
فتوى رسمية بشأن تقاسم الإنترنت بين الجيران تشعل الجدل في مصر
12:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
12:33 GMT
14 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
نبض افريقيا
القاهرة تقود تحريك ملفات بين أمريكا وإريتريا وتنسيق بشأن السودان
16:03 GMT
30 د
من الملعب
مونديال 2026 المغرب عالمي والبرازيل تدفع ثمن غياب المنظومة
16:33 GMT
27 د
عالم سبوتنيك
روسيا تؤكد أنها ستواصل العملية العسكرية في غياب أي آفاق سلمية للتسوية في أوكرانيا
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
الحرب على إيران …. هل تتحول لحرب استنزاف طويلة لواشنطن؟
18:00 GMT
30 د
صدى الحياة
حرب السرطان القادمة.. ولماذا لا تكفي المستشفيات وحدها؟
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
ملفات ساخنة
الحرب على إيران …. هل تتحول لحرب استنزاف طويلة لواشنطن؟
08:31 GMT
30 د
روسيا والعالم العربي
الشراكة الاستراتيجية بين المغرب وروسيا تفتح آفاقا جديدا أمام القارة الأفريقية
09:03 GMT
29 د
موزاييك
ثورة في علم الحفريات.. مصر توثق أول وجود للزواحف الطائرة قبل 95 مليون عام
09:33 GMT
14 د
مساحة حرة
سائق شاحنة يثير جدلا واسعا في مصر بعد ظهوره وهو يرقص أثناء القيادة
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الاكتئاب يصيب القطاع الطبي في أوروبا، ما الأسباب التي أدت لذلك؟
10:33 GMT
14 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
10:47 GMT
13 د
من الملعب
On air
11:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
11:33 GMT
13 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
11:46 GMT
14 د
مساحة حرة
فيديو لبيع مخدرات على الملأ في مصر يثير جدلا واسعا
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما السر وراء الحماس الزائد في التشجيع أثناء مباريات كرة القدم؟
12:33 GMT
12 د
موزاييك
علم الخلافات الزوجية: من العادات التلقائية إلى الحلول الذكية
12:44 GMT
16 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
الإكتئاب كإضطراب نفسي.. ما هي أسبابه وأعراضه وسبل التصدي له؟
16:03 GMT
16 د
مرايا العلوم
قريبا سنركب الروبوت وننطلق... والصحة العالمية تدق ناقوس الخطر من تفشي "إيبولا"
16:19 GMT
29 د
طرائف سبوتنيك
لاري.. القط الذي لا يغادر داونينغ ستريت!
16:49 GMT
11 د
عالم سبوتنيك
أمريكا تفسح المجال للمسار الدبلوماسي.. وإسرائيل تنقل الخط الأصفر في غزة
17:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
كاميرا الطالب.. نافذة العرب على روسيا الحقيقية
18:00 GMT
29 د
قوانين الاقتصاد
خبير: المزارع السوري يخسر لهذه الأسباب
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260726/بوتين-محاولات-عزل-روسيا-في-مجال-الدفاع-باءت-بالفشل-1115523544.html
بوتين: محاولات عزل روسيا في مجال الدفاع باءت بالفشل
بوتين: محاولات عزل روسيا في مجال الدفاع باءت بالفشل
سبوتنيك عربي
أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأحد، أن مشاركة البحرية الروسية في مناورات عسكرية دولية تؤكد فشل محاولات عزل روسيا في مجال الدفاع. 26.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-26T18:46+0000
2026-07-26T18:46+0000
فلاديمير بوتين
روسيا
أخبار روسيا اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/07/1a/1115515581_0:136:3159:1913_1920x0_80_0_0_aed5988e0ead3f1e512f7b1e3f16a9f0.jpg
وصرح بوتين خلال اجتماع مع أفراد من البحرية الروسية في سان بطرسبورغ، بمناسبة الاحتفال بيوم القوات البحرية: "لقد ذكرت للتو المناورات الدولية، وهذا يدل على أن محاولات عزل روسيا حتى في مجال حساس مثل الدفاع والأمن، باءت بالفشل الذريع. هناك عدد كبير من الدول الصديقة لروسيا والتي تتفهم التحديات التي نواجهها فيما يتعلق بضمان أمننا وتعزيز عالم متعدد الأقطاب".ونوه بوتين إلى أن "روسيا مضطرة لتخصيص الكثير من الموارد لضمان نجاح وتحقيق أهداف العملية العسكرية الخاصة، وهذا أمر مبرر، مضيفًا أن هناك خطط لتطوير الأسطول البحري الروسي في المناطق البحرية كافة وسيتم تنفيذها بالتأكيد".وأردف بوتين: "البحرية الروسية كانت ولا تزال وستظل عاملًا رئيسيًا في ضمان أمن روسيا، مشددًا على الدور الحاسم الذي تلعبه البحرية ضمن الثالوث النووي الروسي".وأشار بوتين إلى نجاعة "أسطول البعوض"، الذي أثبت فعالية كبيرة في منطقة الصراع بالشرق الأوسط، وهو مصطلح يطلق على تشكيلات من الزوارق الصغيرة السريعة وقطع بحرية صغيرة معدلة ومسلحة تسليح خفيف ويصعب مواجهتها بسبب الكثافة العددية والسرعة.أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأحد، أن القطب الشمالي جزء شرعي من الأراضي الروسية ذات السيادة، وتطرق إلى الأهمية الخاصة للبحرية الروسية.وخاطب بوتين أفراد البحرية الروسية، في سان بطرسبورغ بمناسبة "يوم البحرية"، وقال: "عندما قلت إن القانون الدولي يقف إلى جانبنا تماماً، فهذا يعني أن هذا (القطب الشمالي) جزءٌ شرعي من الأراضي الروسية ذات السيادة".ومنح بوتين، بمناسبة يوم البحرية الروسية، الأوسمة الحكومية لمنتسبي القوات البحرية الروسية، وذلك خلال زيارة عمل إلى العاصمة الشمالية، حيث تقام مراسم التكريم في مبنى الأميرالية في مدينة سان بطرسبورغ.بوتين: القطب الشمالي جزء شرعي من الأراضي الروسية ذات السيادة
https://sarabic.ae/20260726/بوتين-يكلف-أسطول-بحر-البلطيق-بحماية-مقاطعة-كالينينغراد-الروسية-1115516957.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/07/1a/1115515581_215:0:2946:2048_1920x0_80_0_0_df268cc00e2d73da904fffa4ee9c6dea.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
فلاديمير بوتين, روسيا, أخبار روسيا اليوم
فلاديمير بوتين, روسيا, أخبار روسيا اليوم

بوتين: محاولات عزل روسيا في مجال الدفاع باءت بالفشل

18:46 GMT 26.07.2026
© Sputnik . Alexei Danichev / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين يشارك في احتفالات "يوم البحرية" الروسية في سان بطرسبورغ
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يشارك في احتفالات يوم البحرية الروسية في سان بطرسبورغ - سبوتنيك عربي, 1920, 26.07.2026
© Sputnik . Alexei Danichev
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأحد، أن مشاركة البحرية الروسية في مناورات عسكرية دولية تؤكد فشل محاولات عزل روسيا في مجال الدفاع.
وصرح بوتين خلال اجتماع مع أفراد من البحرية الروسية في سان بطرسبورغ، بمناسبة الاحتفال بيوم القوات البحرية: "لقد ذكرت للتو المناورات الدولية، وهذا يدل على أن محاولات عزل روسيا حتى في مجال حساس مثل الدفاع والأمن، باءت بالفشل الذريع. هناك عدد كبير من الدول الصديقة لروسيا والتي تتفهم التحديات التي نواجهها فيما يتعلق بضمان أمننا وتعزيز عالم متعدد الأقطاب".
ونوه بوتين إلى أن "روسيا مضطرة لتخصيص الكثير من الموارد لضمان نجاح وتحقيق أهداف العملية العسكرية الخاصة، وهذا أمر مبرر، مضيفًا أن هناك خطط لتطوير الأسطول البحري الروسي في المناطق البحرية كافة وسيتم تنفيذها بالتأكيد".

كما لفت بوتين إلى أنه لا توجد أي دولة في العالم تمتلك أسطولًا من كاسحات الجليد مثل روسيا، لافتًا إلى أنه لا توجد أي دولة على الإطلاق تمتلك كاسحات جليد تعمل بالطاقة النووية، بينما تمتلك موسكو مثل تلك الكاسحات.

وأردف بوتين: "البحرية الروسية كانت ولا تزال وستظل عاملًا رئيسيًا في ضمان أمن روسيا، مشددًا على الدور الحاسم الذي تلعبه البحرية ضمن الثالوث النووي الروسي".
سفن أسطول البلطيق خلال تدريبات استراتيجية في ميناء بالتيسك العسكري، 21 سبتمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.07.2026
بوتين يكلف أسطول بحر البلطيق بحماية مقاطعة كالينينغراد الروسية
15:06 GMT
وأشار بوتين إلى نجاعة "أسطول البعوض"، الذي أثبت فعالية كبيرة في منطقة الصراع بالشرق الأوسط، وهو مصطلح يطلق على تشكيلات من الزوارق الصغيرة السريعة وقطع بحرية صغيرة معدلة ومسلحة تسليح خفيف ويصعب مواجهتها بسبب الكثافة العددية والسرعة.
أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأحد، أن القطب الشمالي جزء شرعي من الأراضي الروسية ذات السيادة، وتطرق إلى الأهمية الخاصة للبحرية الروسية.
وخاطب بوتين أفراد البحرية الروسية، في سان بطرسبورغ بمناسبة "يوم البحرية"، وقال: "عندما قلت إن القانون الدولي يقف إلى جانبنا تماماً، فهذا يعني أن هذا (القطب الشمالي) جزءٌ شرعي من الأراضي الروسية ذات السيادة".
وتناول بوتين في خطابه طبيعة القطب الشمالي الخاصة، وأفصح عن جهود الشركات الروسية لاستخراج الموارد منه.
ومنح بوتين، بمناسبة يوم البحرية الروسية، الأوسمة الحكومية لمنتسبي القوات البحرية الروسية، وذلك خلال زيارة عمل إلى العاصمة الشمالية، حيث تقام مراسم التكريم في مبنى الأميرالية في مدينة سان بطرسبورغ.
بوتين: القطب الشمالي جزء شرعي من الأراضي الروسية ذات السيادة
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала