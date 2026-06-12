https://sarabic.ae/20260612/مناورات-الناتو-قرب-الحدود-الروسية-1114301375.html
مناورات الناتو قرب الحدود الروسية
مناورات الناتو قرب الحدود الروسية
سبوتنيك عربي
تؤكد موسكو أن النشاط العسكري المتزايد لحلف الناتو بالقرب من حدودها يشكل مصدر قلق أمني متنامي، في ظل التوسع المستمر للمناورات البرية والبحرية والجوية في أوروبا. 12.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-12T17:23+0000
2026-06-12T17:23+0000
2026-06-12T17:23+0000
وسائط متعددة
انفوجرافيك
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يستعرض هذا الفيديوغراف حجم التدريبات العسكرية التي نفذها الحلف خلال الأعوام 2024 و2025 و2026.
سبوتنيك عربي
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/06/0c/1114301185_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_3fb95d27d07c8c8547e73f57f46ee19d.png
مناورات الناتو قرب الحدود الروسية
سبوتنيك عربي
مناورات الناتو قرب الحدود الروسية
2026-06-12T17:23+0000
true
PT2M46S
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
انفوجرافيك, видео
مناورات الناتو قرب الحدود الروسية
تؤكد موسكو أن النشاط العسكري المتزايد لحلف الناتو بالقرب من حدودها يشكل مصدر قلق أمني متنامي، في ظل التوسع المستمر للمناورات البرية والبحرية والجوية في أوروبا.
يستعرض هذا الفيديوغراف حجم التدريبات العسكرية التي نفذها الحلف خلال الأعوام 2024 و2025 و2026.