مناورات الناتو قرب الحدود الروسية

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مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
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مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
لقاء سبوتنيك
الأردن.. دور إقليمي فاعل واستقرار داخلي يتطلع لمزيد من الإنجازات
08:31 GMT
30 د
مساحة حرة
سائق شاحنة يثير جدلا واسعا في مصر بعد ظهوره وهو يرقص أثناء القيادة
09:03 GMT
29 د
طرائف سبوتنيك
طلاب يكتشفون فيلا رومانية تحت مدرستهم في إيطاليا
09:49 GMT
11 د
الحدث من سبوتنيك
التضخم الأميركي في أسوأ حالاته منذ 3 سنوات... كيف دخل الذكاء الاصطناعي لاعب هجومٍ في مونديال 2026؟
10:00 GMT
63 د
نبض افريقيا
بعد توقيع اربع اتفاقيات رسمية في أنقرة ، هل تستبدل النيجر فرنسا بتركيا ؟
11:03 GMT
29 د
من الملعب
رغم الحرب والأزمات... رياضة المحركات تواصل هديرها في لبنان
11:33 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
مع استمرار احترار الأرض، العلماء يخلصون إلى نقاط تحول مناخية كارثية
12:09 GMT
10 د
موزاييك
اضطرابات النوم وتأثيرها على الصحة العامة للإنسان
12:19 GMT
11 د
مرايا العلوم
دراسة تثبت علاقة استمطار السحب بالمناخ
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مكتسبات العمال في العالم العربي وتحديات الواقع المعيشي
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل منصات التواصل تنشر العدوانية؟
16:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
16:51 GMT
9 د
حصاد الأسبوع
خبير: استهداف متحف سيفاستوبول إرهاب دولة
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
هل تنجح مفاوضات القاهرة في تحقيق اختراق لتنفيذ خطة غزة
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
حملة "لستُ شجرة": شرارة رقمية تشعل صراع الهويات في سوريا
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مصر... جدل واسع حول دور وسائل التواصل في صنع "أطباء وهميين"
08:30 GMT
29 د
من الملعب
كأس العالم "مونديال على هامش السياسة".. وماذا تفعل الفرق العربية؟
09:03 GMT
29 د
موزاييك
هل سيصمم "المقص الجيني" أطفالا خارقين و يطيل عمر البشر
09:33 GMT
13 د
الحدث من سبوتنيك
استثمارٌ صينيّ في "الذهب الأخضر" اللبنانيّ… وأيُ شواطئ عامّة صالحة للسباحة ؟
10:00 GMT
123 د
خطوط التماس
سورية في مواجهة الاجتياح الإسرائيلي للبنان 1982 – 1985
12:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
طلاب يكتشفون فيلا رومانية تحت مدرستهم في إيطاليا
12:48 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
هل تنجح مفاوضات القاهرة في تحقيق اختراق لتنفيذ خطة غزة
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
في يناير نقرر وفي فبراير ننسى… ما سر اختفاء قرارات رأس السنة بعد أسابيع قليلة؟
16:33 GMT
14 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
16:48 GMT
12 د
عالم سبوتنيك
ترامب يعلن أن الاتفاق مع إيران ربما يتم توقيعه خلال أيام، إسرائيل بصدد تنفيذ أكبر مشاريع التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: موسكو تعتبر سوريا ركيزتها الجيوسياسية في شرق المتوسط
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
منظومة الدعم النقدي في مصر.. هل يربح المواطن أم يخسر مع التغيير الجديد؟
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
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https://sarabic.ae/20260612/مناورات-الناتو-قرب-الحدود-الروسية-1114301375.html
مناورات الناتو قرب الحدود الروسية
مناورات الناتو قرب الحدود الروسية
سبوتنيك عربي
تؤكد موسكو أن النشاط العسكري المتزايد لحلف الناتو بالقرب من حدودها يشكل مصدر قلق أمني متنامي، في ظل التوسع المستمر للمناورات البرية والبحرية والجوية في أوروبا. 12.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-12T17:23+0000
2026-06-12T17:23+0000
وسائط متعددة
انفوجرافيك
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يستعرض هذا الفيديوغراف حجم التدريبات العسكرية التي نفذها الحلف خلال الأعوام 2024 و2025 و2026.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
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2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
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مناورات الناتو قرب الحدود الروسية
سبوتنيك عربي
مناورات الناتو قرب الحدود الروسية
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سبوتنيك عربي
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انفوجرافيك, видео
انفوجرافيك, видео

مناورات الناتو قرب الحدود الروسية

17:23 GMT 12.06.2026
© Sputnikمناورات الناتو قرب الحدود الروسية
مناورات الناتو قرب الحدود الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 12.06.2026
© Sputnik
تابعنا عبر
تؤكد موسكو أن النشاط العسكري المتزايد لحلف الناتو بالقرب من حدودها يشكل مصدر قلق أمني متنامي، في ظل التوسع المستمر للمناورات البرية والبحرية والجوية في أوروبا.
يستعرض هذا الفيديوغراف حجم التدريبات العسكرية التي نفذها الحلف خلال الأعوام 2024 و2025 و2026.
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