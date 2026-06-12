5 مهارات بشرية تهزم الذكاء الاصطناعي
© Sputnik . Anna Ratkoglo / الانتقال إلى بنك الصورتُظهر الصورة عمليات تجميع واختبار الروبوتات الشبيهة بالبشر في مدينة بكين، وذلك ضمن إطلاق أول منصة اختبار تجريبية للروبوتات تابعة لمركز بكين للابتكار في مجال الروبوتات البشرية (X-Humanoid) في العاصمة الصينية في مقاطعة ييتشوانغ الاقتصادية والتكنولوجية للتنمية في بكين.
© Sputnik . Anna Ratkoglo/
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مع استمرار الذكاء الاصطناعي في الاندماج المتواصل في بيئة العمل الحديثة، تزايد القلق بين القوى العاملة العالمية من أن تحل الآلات محلّهم. ومع ذلك، يرى خبراء بيئة العمل وكبار الأكاديميين أن الحل الأمثل لمواجهة الأتمتة لا يكمن في التفوق على الخوارزميات، بل في تعزيز السمات التي تميزنا كبشر.
ووفقًا لموجة جديدة من تحليلات القوى العاملة، ومع تزايد اعتماد الشركات على أدوات الذكاء الاصطناعي، يُعاد تعريف "المهارات الشخصية" باعتبارها آليات أساسية للبقاء.
ويؤكد الخبراء أن تنمية السمات الإنسانية العميقة - كالتعاطف والتفكير النقدي واتخاذ القرارات الأخلاقية - هي مفتاح أن يصبح المرء لا غنى عنه في اقتصاد مؤتمت.
صعود "المهارات الدائمة"
ترى ماريا فلين، الرئيسة والمديرة التنفيذية لمنظمة "وظائف للمستقبل"، وهي منظمة غير ربحية بارزة في مجال تنمية القوى العاملة، أن أكثر المهارات مقاومة للذكاء الاصطناعي هي تلك التي تميز الإنسان في جميع القطاعات والمهن.
أوضحت فلين قائلة: "بدأنا باستخدام مصطلح "المهارات الدائمة"، وننظر إليها على أنها قدراتٌ تدوم فعلاً. فهي تحافظ على قيمتها رغم التحولات الاقتصادية والتغيرات التكنولوجية واضطرابات سوق العمل".
ترى فلين أن هذه الكفاءات التي لا غنى عنها تشمل بناء العلاقات، وحل النزاعات، وتوجيه الآخرين وتحفيزهم، وممارسة الحكم الأخلاقي. ومع تولي الآلات مهامًا معرفية وتحليلية روتينية، تبرز هذه القدرات الشخصية والأخلاقية كقيمة مهنية أساسية.
ميزة التعاطف
لعلّ أهم ميزة إنسانية تكمن في التعاطف، أي القدرة على فهم لغة الجسد، وإدراك الفروق الدقيقة غير المنطوقة، والتواصل على المستوى العاطفي. سلط ماركو إيانسيتي، أستاذ إدارة الأعمال في كلية هارفارد للأعمال، الضوء على الطبيعة التي لا غنى عنها للرعاية الإنسانية، مستندًا إلى تجربته الشخصية كمريض في المستشفى.
وأشار إيانسيتي إلى أن "للممرضة تأثيرًا إنسانيًا بالغ الأهمية". إنها تشعر بالمريض، وتتواصل معه، وتقدم رعاية بالغة الأهمية. أتذكر أوقاتًا كنت فيها مريضًا في المستشفى، وكانت الممرضة نعمة من السماء. هل كنت سأسمح لروبوت أن يفعل الشيء نفسه؟ بالطبع لا. كان هناك تواصل إنساني لا يُقدّر بثمن.
التفكير النقدي
على الرغم من أن نماذج الذكاء الاصطناعي سريعة للغاية في جمع المعلومات وتوليد الاستجابات، إلا أنها ليست معصومة من الخطأ. فهي غالبًا ما تُنتج نتائج غير دقيقة، مما يجعل الإشراف البشري أكثر أهمية من أي وقت مضى.
تؤكد أماليا كوفمان، مطورة دورات ومحاضرة، أن الثقة العمياء في الذكاء الاصطناعي تُعدّ مسؤولية مهنية. وبدلًا من ذلك، تدعو إلى اكتساب خبرة متعمقة في المجال. "إن تطوير معرفة متعمقة في مجال عملك يساعدك على ملاحظة متى تكون نتائج الذكاء الاصطناعي في مواضيع ضمن مجال عملك غير صحيحة"، كما نصحت كوفمان. في هذا السياق، يعمل التفكير النقدي كآلية ضبط جودة مثالية، تضمن أن تكون مخرجات الذكاء الاصطناعي دقيقة وذات صلة وآمنة.
الضمير والحدس والحكمة
بعيدًا عن المنطق والتعاطف، تبقى القدرة البشرية على التمييز الأخلاقي والحكم الحدسي حدودًا لا يستطيع الذكاء الاصطناعي تجاوزها. ويشير الخبراء إلى أن القدرة على التمييز بين الصواب والخطأ، أو ببساطة الإصغاء إلى ضمير المرء، هي سمة بشرية فطرية.
يجادل إيانسيتي بأن الحدس البشري يختلف جوهريًا عن التعلم الآلي. ويوضح قائلًا: "الحدس شعور داخلي، وليس مجرد نمط من المعلومات يمر عبر الدماغ. إنه في الواقع رد فعل عاطفي يختلف اختلافًا جذريًا عن طريقة عمل الذكاء الاصطناعي، على الأقل في هذا الجيل".
علاوة على ذلك، يواجه الذكاء الاصطناعي حاليًا صعوبة في التعامل مع الغموض. فالقدرة على اتخاذ قرارات إبداعية، والتعامل مع السيناريوهات المبهمة، وتطوير هويات العلامات التجارية الاستراتيجية تتطلب فهمًا دقيقًا للسياق لا تمتلكه الخوارزميات ببساطة.
31 مايو, 17:49 GMT
مستقبل العمل
الإجماع بين خبراء استراتيجيات القوى العاملة واضح: مستقبل العمل ليس لعبة محصلتها صفر بين البشر والآلات. بل هو نموذج يتولى فيه الذكاء الاصطناعي معالجة البيانات، ويتولى فيه البشر استخلاص المعنى.
بالنسبة للعاملين الذين يسعون لتأمين مستقبلهم المهني، فإن الرسالة هي التركيز على الذات. فمن خلال تنمية التعاطف، وصقل التفكير النقدي، والثقة بالحدس البشري، يستطيع المحترفون ضمان ألا تتمكن أي خوارزمية من محاكاة قيمتهم الحقيقية.