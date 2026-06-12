https://sarabic.ae/20260612/5-مهارات-بشرية-تهزم-الذكاء-الاصطناعي-1114298945.html

5 مهارات بشرية تهزم الذكاء الاصطناعي

5 مهارات بشرية تهزم الذكاء الاصطناعي

سبوتنيك عربي

مع استمرار الذكاء الاصطناعي في الاندماج المتواصل في بيئة العمل الحديثة، تزايد القلق بين القوى العاملة العالمية من أن تحل الآلات محلّهم. ومع ذلك، يرى خبراء بيئة... 12.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-12T17:08+0000

2026-06-12T17:08+0000

2026-06-12T17:08+0000

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ووفقًا لموجة جديدة من تحليلات القوى العاملة، ومع تزايد اعتماد الشركات على أدوات الذكاء الاصطناعي، يُعاد تعريف "المهارات الشخصية" باعتبارها آليات أساسية للبقاء. ويؤكد الخبراء أن تنمية السمات الإنسانية العميقة - كالتعاطف والتفكير النقدي واتخاذ القرارات الأخلاقية - هي مفتاح أن يصبح المرء لا غنى عنه في اقتصاد مؤتمت. صعود "المهارات الدائمة" ترى ماريا فلين، الرئيسة والمديرة التنفيذية لمنظمة "وظائف للمستقبل"، وهي منظمة غير ربحية بارزة في مجال تنمية القوى العاملة، أن أكثر المهارات مقاومة للذكاء الاصطناعي هي تلك التي تميز الإنسان في جميع القطاعات والمهن. ترى فلين أن هذه الكفاءات التي لا غنى عنها تشمل بناء العلاقات، وحل النزاعات، وتوجيه الآخرين وتحفيزهم، وممارسة الحكم الأخلاقي. ومع تولي الآلات مهامًا معرفية وتحليلية روتينية، تبرز هذه القدرات الشخصية والأخلاقية كقيمة مهنية أساسية. ميزة التعاطف وأشار إيانسيتي إلى أن "للممرضة تأثيرًا إنسانيًا بالغ الأهمية". إنها تشعر بالمريض، وتتواصل معه، وتقدم رعاية بالغة الأهمية. أتذكر أوقاتًا كنت فيها مريضًا في المستشفى، وكانت الممرضة نعمة من السماء. هل كنت سأسمح لروبوت أن يفعل الشيء نفسه؟ بالطبع لا. كان هناك تواصل إنساني لا يُقدّر بثمن. التفكير النقدي تؤكد أماليا كوفمان، مطورة دورات ومحاضرة، أن الثقة العمياء في الذكاء الاصطناعي تُعدّ مسؤولية مهنية. وبدلًا من ذلك، تدعو إلى اكتساب خبرة متعمقة في المجال. "إن تطوير معرفة متعمقة في مجال عملك يساعدك على ملاحظة متى تكون نتائج الذكاء الاصطناعي في مواضيع ضمن مجال عملك غير صحيحة"، كما نصحت كوفمان. في هذا السياق، يعمل التفكير النقدي كآلية ضبط جودة مثالية، تضمن أن تكون مخرجات الذكاء الاصطناعي دقيقة وذات صلة وآمنة. الضمير والحدس والحكمةيجادل إيانسيتي بأن الحدس البشري يختلف جوهريًا عن التعلم الآلي. ويوضح قائلًا: "الحدس شعور داخلي، وليس مجرد نمط من المعلومات يمر عبر الدماغ. إنه في الواقع رد فعل عاطفي يختلف اختلافًا جذريًا عن طريقة عمل الذكاء الاصطناعي، على الأقل في هذا الجيل". مستقبل العمل الإجماع بين خبراء استراتيجيات القوى العاملة واضح: مستقبل العمل ليس لعبة محصلتها صفر بين البشر والآلات. بل هو نموذج يتولى فيه الذكاء الاصطناعي معالجة البيانات، ويتولى فيه البشر استخلاص المعنى. بالنسبة للعاملين الذين يسعون لتأمين مستقبلهم المهني، فإن الرسالة هي التركيز على الذات. فمن خلال تنمية التعاطف، وصقل التفكير النقدي، والثقة بالحدس البشري، يستطيع المحترفون ضمان ألا تتمكن أي خوارزمية من محاكاة قيمتهم الحقيقية.10 آلاف روبوت صيني يدخلون سوق العمل قبل نهاية العام... هل تقترب نهاية بعض الوظائف؟أكبر 8 صناعات ستتغير بسبب الذكاء الاصطناعيمهن تتراجع أمام صعود الذكاء الاصطناعي.. تعرف عليها

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علوم, دراسات, الذكاء الصناعي, سوق العمل, مهن, مهارات