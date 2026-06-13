https://sarabic.ae/20260613/اتفاق-سلام-بين-أمريكا-وإيران-وبوتين-يتوعد-بتوسيع-الضربات-على-البنية-التحتية-الحيوية-لنظام-كييف-1114316533.html

اتفاق سلام بين أمريكا وإيران... وبوتين يتوعد بتوسيع الضربات على البنية التحتية الحيوية لنظام كييف

اتفاق سلام بين أمريكا وإيران... وبوتين يتوعد بتوسيع الضربات على البنية التحتية الحيوية لنظام كييف

سبوتنيك عربي

أعلن رئيس الوزراء الباكستاني، شهباز شريف، أنه تم الاتفاق على النص النهائي لمذكرة التفاهم بين أمريكا وإيران. 13.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-13T13:05+0000

2026-06-13T13:05+0000

2026-06-13T13:05+0000

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اتفاق سلام بين أمريكا وإيران.. وبوتين يتوعد بتوسيع الضربات على البنية التحتية الحيوية لنظام كييف سبوتنيك عربي اتفاق سلام بين أمريكا وإيران.. وبوتين يتوعد بتوسيع الضربات على البنية التحتية الحيوية لنظام كييف

بدوره، قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إن "الشروط التي سرّبتها إيران إلى وسائل الإعلام، لا علاقة لها إطلاقا بما تم الاتفاق عليه كتابيا".من جهته، قال وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، إن المحادثات النووية مع أمريكا لن تنعقد إلا في مرحلة لاحقة، ولن تستأنف ⁠دون تنفيذ الاتفاق المؤقت المقترح.وأوضح في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "ترامب يؤكد أنه حقق صفقة أفضل من سلفه، باراك أوباما، في عام 2015، عبر ضغوط قصوى، أما إيران فلم تلتزم حتى الآن بوقف التخصيب أو السيطرة على وكلائها"، لكنه أكد أن "هذا الاتفاق سيشكّل مشهدا إقليميا جديدا يعيد رسم توازنات القوى في الشرق الأوسط".بوتين يتوعد بتوسيع الضربات على البنية التحتية الحيوية لنظام كييف لردعه عن استهداف المدنيينأعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن روسيا ستعزز قوة ضرباتها الجوابية على نظام كييف، لردعه عن الرغبة في مواصلة مهاجمة المنشآت المدنية الروسية.وجاءت تصريحات بوتين خلال لقائه بالعسكريين المشاركين في العملية العسكرية الخاصة في الكرملين بمناسبة "يوم روسيا".وأكد في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "واشنطن تسحب قواتها من أوروبا للضغط على الأوروبيين لخفض الدعم والبحث عن حل دبلوماسي يراعي المصالح الروسية، خاصة بعد انتهاء الأزمات في الشرق الأوسط".الخلافات حول الوزارات السيادية تعرقل مفاوضات استكمال تشكيل الحكومة العراقيةتتواصل مفاوضات تشكيل الحكومة في العراق دون تقدم، رغم مرور أسابيع على نيل حكومة علي الزيدي ثقة البرلمان، وسط استمرار الخلافات بين القوى السياسية بشأن عدد من الحقائب المهمة، وفي مقدمتها الوزارات الأمنية والسيادية.و ذكرت تقارير صحفية أن الاتصالات بين القوى المشاركة في الحكومة لم تتوقف، إلا أن التوافق النهائي على الوزارات الشاغرة لم يحسم بعد، بسبب تباين وجهات النظر بشأن توزيع بعض الحقائب وآليات إدارة المؤسسات المرتبطة بها.وأوضح في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "رئيس الوزراء العراقي جاد في حصر السلاح بيد الدولة، وهو مطلب عراقي أصيل مدعوم من النجف، لكنه يواجه مقاومة من قوى سياسية تستفيد من الفساد"، بحسب قوله.اقتصاديا... البنك الدولي يؤكد أن الحرب على إيران تدفع النمو العالمي إلى أضعف مستوى منذ جائحة "كورونا"خفّض البنك الدولي توقعاته بشأن نمو الاقتصاد العالمي إلى أدنى مستوى منذ تفشي فيروس "كورونا" المستجد، محذرًا من تفاقم التداعيات الاقتصادية لحرب الشرق الأوسط.وتوقّع البنك في بيان بشأن التوقعات الاقتصادية العالمية، أن يتباطأ النمو العالمي إلى 2.5% في 2026، مقارنة مع 2.9% في 2025، مع بلوغ معدل التضخم العام 4%.وأشار في تصريحات لـ"سبوتنيك"، إلى أن "النتيجة لهذه التطورات ستكون وضع شبيه بالركود التضخمي، إذ يزيد الفقر ويضعف الاستثمار والتوظيف، وهو ما يتطلب تحركات عاجلة لمواجهته".نقابة الأطباء في مصر تطلق حزمة إجراءات لملاحقة "الأطباء المزيفين" على وسائل التواصلأطلقت النقابة العامة للأطباء في مصر حزمة إجراءات غير مسبوقة تدمج بين التكنولوجيا وتشديد العقوبات، لإغلاق الباب نهائيا أمام منتحلي صفة الطبيب.وجاء هذا التحرك بعد سلسلة ضربات أمنية ورقابية، أسقطت عددا من مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي، الذين انتحلوا صفة أطباء لسنوات في مجالات التغذية والعلاج وجذبوا آلاف الضحايا.وشدد في تصريحات لـ"سبوتنيك"، على أن "النقابة كان لها دور مهم في التحذير من ظاهرة منتحلي صفة طبيب"، لافتًا إلى "تواصل النقابة مع المجلس الأعلى للإعلام من أجل التأكد من أن مقدم المحتوى يتحدث في تخصصه على مواقع التواصل".

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عبد الله حميد https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/15/1103987737_0:0:2048:2049_100x100_80_0_0_372343802da589a96e1b483aa3317d52.jpg

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عبد الله حميد https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/15/1103987737_0:0:2048:2049_100x100_80_0_0_372343802da589a96e1b483aa3317d52.jpg

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