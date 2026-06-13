اتفاق سلام بين أمريكا وإيران... وبوتين يتوعد بتوسيع الضربات على البنية التحتية الحيوية لنظام كييف

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البرنامج الصباحي
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مصر... جدل واسع حول دور وسائل التواصل في صنع "أطباء وهميين"
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29 د
من الملعب
كأس العالم "مونديال على هامش السياسة".. وماذا تفعل الفرق العربية؟
09:03 GMT
29 د
موزاييك
هل سيصمم "المقص الجيني" أطفالا خارقين و يطيل عمر البشر
09:33 GMT
13 د
الحدث من سبوتنيك
استثمارٌ صينيّ في "الذهب الأخضر" اللبنانيّ… وأيُ شواطئ عامّة صالحة للسباحة ؟
10:00 GMT
123 د
خطوط التماس
سورية في مواجهة الاجتياح الإسرائيلي للبنان 1982 – 1985
12:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
طلاب يكتشفون فيلا رومانية تحت مدرستهم في إيطاليا
12:48 GMT
11 د
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البرنامج المسائي
13:00 GMT
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ملفات ساخنة
هل تنجح مفاوضات القاهرة في تحقيق اختراق لتنفيذ خطة غزة
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
في يناير نقرر وفي فبراير ننسى… ما سر اختفاء قرارات رأس السنة بعد أسابيع قليلة؟
16:33 GMT
14 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
16:48 GMT
12 د
عالم سبوتنيك
ترامب يعلن أن الاتفاق مع إيران ربما يتم توقيعه خلال أيام، إسرائيل بصدد تنفيذ أكبر مشاريع التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: موسكو تعتبر سوريا ركيزتها الجيوسياسية في شرق المتوسط
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
منظومة الدعم النقدي في مصر.. هل يربح المواطن أم يخسر مع التغيير الجديد؟
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
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مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
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مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
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لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
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نبض افريقيا
بعد توقيع اربع اتفاقيات رسمية في أنقرة ، هل تستبدل النيجر فرنسا بتركيا ؟
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29 د
من الملعب
كأس العالم "مونديال على هامش السياسة".. وماذا تفعل الفرق العربية؟
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
زواج الشاب العربي من الفتاة الأجنبية... ماله وما عليه
09:33 GMT
19 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
09:53 GMT
7 د
خطوط التماس
سورية في مواجهة الاجتياح الإسرائيلي للبنان 1982 – 1985
10:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
طلاب يكتشفون فيلا رومانية تحت مدرستهم في إيطاليا
10:48 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
الرحالة أرتيمي رافالوفيتش يتحدث عن رحلته لغزة ويعتبر طرابلس اللبنانية أجمل مدن المشرق
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
العزلة الطبقية تخلق أجيالا منفصلة ثقافيا واجتماعيا
12:03 GMT
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البرنامج المسائي
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شؤون عسكرية
خبير: موسكو تعتبر سوريا ركيزتها الجيوسياسية في شرق المتوسط
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مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
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26 د
عالم سبوتنيك
اتفاق سلام بين أمريكا وإيران... بوتين يتوعد بتوسيع الضربات على البنية التحتية الحيوية لنظام كييف
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ملفات ساخنة
ما تداعيات استمرار الاحتلال الإسرائيلي لمناطق في غزة ولبنان وسوريا على استقرار المنطقة؟
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
حملة "لستُ شجرة": شرارة رقمية تشعل صراع الهويات في سوريا
18:30 GMT
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لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
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أمساليوم
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استوديو وكالة سبوتنيك للبث الإذاعي في منتدى إكسبوفوروم الاقتصادي الدولي لعام 2017 - سبوتنيك عربي, 1920
راديو
يناقش صحفيو "سبوتنيك عربي" عبر أثير إذاعة "سبوتنيك"، آخر الأخبار وأبرز القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ونشارككم رأي وتحليل خبراء من مختلف المجالات، من استوديوهات الوكالة في موسكو والقاهرة وبيروت. بإمكانكم الاستماع لإذاعة "سبوتنيك" عبر الترددات 93.6 في لبنان، و93.3 في سوريا، و92.5 في ليبيا.
https://sarabic.ae/20260613/اتفاق-سلام-بين-أمريكا-وإيران-وبوتين-يتوعد-بتوسيع-الضربات-على-البنية-التحتية-الحيوية-لنظام-كييف-1114316533.html
اتفاق سلام بين أمريكا وإيران... وبوتين يتوعد بتوسيع الضربات على البنية التحتية الحيوية لنظام كييف
اتفاق سلام بين أمريكا وإيران... وبوتين يتوعد بتوسيع الضربات على البنية التحتية الحيوية لنظام كييف
سبوتنيك عربي
أعلن رئيس الوزراء الباكستاني، شهباز شريف، أنه تم الاتفاق على النص النهائي لمذكرة التفاهم بين أمريكا وإيران. 13.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-13T13:05+0000
2026-06-13T13:05+0000
راديو
عالم سبوتنيك
إيران
فلاديمير بوتين
روسيا
العراق
مصر
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اتفاق سلام بين أمريكا وإيران.. وبوتين يتوعد بتوسيع الضربات على البنية التحتية الحيوية لنظام كييف
سبوتنيك عربي
اتفاق سلام بين أمريكا وإيران.. وبوتين يتوعد بتوسيع الضربات على البنية التحتية الحيوية لنظام كييف
بدوره، قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إن "الشروط التي سرّبتها إيران إلى وسائل الإعلام، لا علاقة لها إطلاقا بما تم الاتفاق عليه كتابيا".من جهته، قال وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، إن المحادثات النووية مع أمريكا لن تنعقد إلا في مرحلة لاحقة، ولن تستأنف ⁠دون تنفيذ الاتفاق المؤقت المقترح.وأوضح في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "ترامب يؤكد أنه حقق صفقة أفضل من سلفه، باراك أوباما، في عام 2015، عبر ضغوط قصوى، أما إيران فلم تلتزم حتى الآن بوقف التخصيب أو السيطرة على وكلائها"، لكنه أكد أن "هذا الاتفاق سيشكّل مشهدا إقليميا جديدا يعيد رسم توازنات القوى في الشرق الأوسط".بوتين يتوعد بتوسيع الضربات على البنية التحتية الحيوية لنظام كييف لردعه عن استهداف المدنيينأعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن روسيا ستعزز قوة ضرباتها الجوابية على نظام كييف، لردعه عن الرغبة في مواصلة مهاجمة المنشآت المدنية الروسية.وجاءت تصريحات بوتين خلال لقائه بالعسكريين المشاركين في العملية العسكرية الخاصة في الكرملين بمناسبة "يوم روسيا".وأكد في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "واشنطن تسحب قواتها من أوروبا للضغط على الأوروبيين لخفض الدعم والبحث عن حل دبلوماسي يراعي المصالح الروسية، خاصة بعد انتهاء الأزمات في الشرق الأوسط".الخلافات حول الوزارات السيادية تعرقل مفاوضات استكمال تشكيل الحكومة العراقيةتتواصل مفاوضات تشكيل الحكومة في العراق دون تقدم، رغم مرور أسابيع على نيل حكومة علي الزيدي ثقة البرلمان، وسط استمرار الخلافات بين القوى السياسية بشأن عدد من الحقائب المهمة، وفي مقدمتها الوزارات الأمنية والسيادية.و ذكرت تقارير صحفية أن الاتصالات بين القوى المشاركة في الحكومة لم تتوقف، إلا أن التوافق النهائي على الوزارات الشاغرة لم يحسم بعد، بسبب تباين وجهات النظر بشأن توزيع بعض الحقائب وآليات إدارة المؤسسات المرتبطة بها.وأوضح في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "رئيس الوزراء العراقي جاد في حصر السلاح بيد الدولة، وهو مطلب عراقي أصيل مدعوم من النجف، لكنه يواجه مقاومة من قوى سياسية تستفيد من الفساد"، بحسب قوله.اقتصاديا... البنك الدولي يؤكد أن الحرب على إيران تدفع النمو العالمي إلى أضعف مستوى منذ جائحة "كورونا"خفّض البنك الدولي توقعاته بشأن نمو الاقتصاد العالمي إلى أدنى مستوى منذ تفشي فيروس "كورونا" المستجد، محذرًا من تفاقم التداعيات الاقتصادية لحرب الشرق الأوسط.وتوقّع البنك في بيان بشأن التوقعات الاقتصادية العالمية، أن يتباطأ النمو العالمي إلى 2.5% في 2026، مقارنة مع 2.9% في 2025، مع بلوغ معدل التضخم العام 4%.وأشار في تصريحات لـ"سبوتنيك"، إلى أن "النتيجة لهذه التطورات ستكون وضع شبيه بالركود التضخمي، إذ يزيد الفقر ويضعف الاستثمار والتوظيف، وهو ما يتطلب تحركات عاجلة لمواجهته".نقابة الأطباء في مصر تطلق حزمة إجراءات لملاحقة "الأطباء المزيفين" على وسائل التواصلأطلقت النقابة العامة للأطباء في مصر حزمة إجراءات غير مسبوقة تدمج بين التكنولوجيا وتشديد العقوبات، لإغلاق الباب نهائيا أمام منتحلي صفة الطبيب.وجاء هذا التحرك بعد سلسلة ضربات أمنية ورقابية، أسقطت عددا من مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي، الذين انتحلوا صفة أطباء لسنوات في مجالات التغذية والعلاج وجذبوا آلاف الضحايا.وشدد في تصريحات لـ"سبوتنيك"، على أن "النقابة كان لها دور مهم في التحذير من ظاهرة منتحلي صفة طبيب"، لافتًا إلى "تواصل النقابة مع المجلس الأعلى للإعلام من أجل التأكد من أن مقدم المحتوى يتحدث في تخصصه على مواقع التواصل".
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عالم سبوتنيك, إيران, فلاديمير بوتين, روسيا, العراق, مصر, аудио
عالم سبوتنيك, إيران, فلاديمير بوتين, روسيا, العراق, مصر, аудио

اتفاق سلام بين أمريكا وإيران... وبوتين يتوعد بتوسيع الضربات على البنية التحتية الحيوية لنظام كييف

13:05 GMT 13.06.2026
راديو
اتفاق سلام بين أمريكا وإيران.. وبوتين يتوعد بتوسيع الضربات على البنية التحتية الحيوية لنظام كييف
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- سبوتنيك عربي
عبد الله حميد
معد ومقدم برامج وكبير المنتجين في إذاعة "سبوتنيك"
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- سبوتنيك عربي
جيهان لطفي سليمان
مذيعة وصحفية في وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك" الروسية
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أعلن رئيس الوزراء الباكستاني، شهباز شريف، أنه تم الاتفاق على النص النهائي لمذكرة التفاهم بين أمريكا وإيران.
بدوره، قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إن "الشروط التي سرّبتها إيران إلى وسائل الإعلام، لا علاقة لها إطلاقا بما تم الاتفاق عليه كتابيا".
من جهته، قال وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، إن المحادثات النووية مع أمريكا لن تنعقد إلا في مرحلة لاحقة، ولن تستأنف ⁠دون تنفيذ الاتفاق المؤقت المقترح.

في هذا الصدد، قال خبير الشؤون الإقليمية، هاني الجمل، إن "هناك حرب إعلامية بين السرديتين الأمريكية والإيرانية"، معتبرًا أن "كلا الجانبين يسعى لانتصار داخلي".

وأوضح في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "ترامب يؤكد أنه حقق صفقة أفضل من سلفه، باراك أوباما، في عام 2015، عبر ضغوط قصوى، أما إيران فلم تلتزم حتى الآن بوقف التخصيب أو السيطرة على وكلائها"، لكنه أكد أن "هذا الاتفاق سيشكّل مشهدا إقليميا جديدا يعيد رسم توازنات القوى في الشرق الأوسط".
بوتين يتوعد بتوسيع الضربات على البنية التحتية الحيوية لنظام كييف لردعه عن استهداف المدنيين
أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن روسيا ستعزز قوة ضرباتها الجوابية على نظام كييف، لردعه عن الرغبة في مواصلة مهاجمة المنشآت المدنية الروسية.
وجاءت تصريحات بوتين خلال لقائه بالعسكريين المشاركين في العملية العسكرية الخاصة في الكرملين بمناسبة "يوم روسيا".

في هذا الإطار، قال رئيس جمعية أصدقاء روسيا والقرم، د. نضال رباح، إن "الرد الروسي يهدف إلى إجبار كييف على التفاوض عبر ضغط عسكري قوي".

وأكد في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "واشنطن تسحب قواتها من أوروبا للضغط على الأوروبيين لخفض الدعم والبحث عن حل دبلوماسي يراعي المصالح الروسية، خاصة بعد انتهاء الأزمات في الشرق الأوسط".
الخلافات حول الوزارات السيادية تعرقل مفاوضات استكمال تشكيل الحكومة العراقية
تتواصل مفاوضات تشكيل الحكومة في العراق دون تقدم، رغم مرور أسابيع على نيل حكومة علي الزيدي ثقة البرلمان، وسط استمرار الخلافات بين القوى السياسية بشأن عدد من الحقائب المهمة، وفي مقدمتها الوزارات الأمنية والسيادية.
و ذكرت تقارير صحفية أن الاتصالات بين القوى المشاركة في الحكومة لم تتوقف، إلا أن التوافق النهائي على الوزارات الشاغرة لم يحسم بعد، بسبب تباين وجهات النظر بشأن توزيع بعض الحقائب وآليات إدارة المؤسسات المرتبطة بها.

في هذا السياق، قال المحلل السياسي د. مجاشع التميمي، إن "الخلافات السياسية في العراق قوية بسبب عدم عمل المؤسسات الدستورية بشكل صحيح والتدخلات السياسية الواضحة، مما يدخل الحكومة في أزمات مستمرة".

وأوضح في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "رئيس الوزراء العراقي جاد في حصر السلاح بيد الدولة، وهو مطلب عراقي أصيل مدعوم من النجف، لكنه يواجه مقاومة من قوى سياسية تستفيد من الفساد"، بحسب قوله.
اقتصاديا... البنك الدولي يؤكد أن الحرب على إيران تدفع النمو العالمي إلى أضعف مستوى منذ جائحة "كورونا"
خفّض البنك الدولي توقعاته بشأن نمو الاقتصاد العالمي إلى أدنى مستوى منذ تفشي فيروس "كورونا" المستجد، محذرًا من تفاقم التداعيات الاقتصادية لحرب الشرق الأوسط.
وتوقّع البنك في بيان بشأن التوقعات الاقتصادية العالمية، أن يتباطأ النمو العالمي إلى 2.5% في 2026، مقارنة مع 2.9% في 2025، مع بلوغ معدل التضخم العام 4%.
في هذا الموضوع، قال الخبير الاقتصادي والمالي، علي محمد، إنه "في ظل هذه التوقعات فإن الدول النامية المستوردة للطاقة والغذاء (أفريقيا، آسيا، الشرق الأوسط غير النفطي) ستكون هي الأكثر تضررا بسبب ارتفاع أسعار الدولار والتضخم المستورد وعدم استقرار عملاتها".
وأشار في تصريحات لـ"سبوتنيك"، إلى أن "النتيجة لهذه التطورات ستكون وضع شبيه بالركود التضخمي، إذ يزيد الفقر ويضعف الاستثمار والتوظيف، وهو ما يتطلب تحركات عاجلة لمواجهته".
نقابة الأطباء في مصر تطلق حزمة إجراءات لملاحقة "الأطباء المزيفين" على وسائل التواصل
أطلقت النقابة العامة للأطباء في مصر حزمة إجراءات غير مسبوقة تدمج بين التكنولوجيا وتشديد العقوبات، لإغلاق الباب نهائيا أمام منتحلي صفة الطبيب.
وجاء هذا التحرك بعد سلسلة ضربات أمنية ورقابية، أسقطت عددا من مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي، الذين انتحلوا صفة أطباء لسنوات في مجالات التغذية والعلاج وجذبوا آلاف الضحايا.

وتعليقا على هذا، قال الأمين العام لنقابة الأطباء المصريين، د. أبوبكر القاضي، إن "دور نقابة الأطباء يتمثل في الدفاع عن الأعضاء والمهنة والحفاظ على سلامة المريض المصري".

وشدد في تصريحات لـ"سبوتنيك"، على أن "النقابة كان لها دور مهم في التحذير من ظاهرة منتحلي صفة طبيب"، لافتًا إلى "تواصل النقابة مع المجلس الأعلى للإعلام من أجل التأكد من أن مقدم المحتوى يتحدث في تخصصه على مواقع التواصل".
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