https://sarabic.ae/20260613/اكتشاف-نمط-عالمي-غريب-في-طريقة-مشي-البشر-1114320684.html

اكتشاف نمط عالمي غريب في طريقة مشي البشر

اكتشاف نمط عالمي غريب في طريقة مشي البشر

سبوتنيك عربي

كشفت دراسة حديثة أن هنالك قاعدة مُدهشة تُنظم طريقة تنقلنا في العالم، التي لا يلاحظها معظمنا "عند المشي دون وجهة مُحددة، يُفضل البشر في جميع أنحاء العالم... 13.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-13T16:07+0000

2026-06-13T16:07+0000

2026-06-13T16:07+0000

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ظهر هذا الاكتشاف صدفةً خلال جائحة كوفيد-19. كان باحثون بقيادة إيناكي إتشيفيريا هوارتي، أستاذ ديناميكيات المشاة في جامعة نافارا بإسبانيا، يُحللون مقاطع فيديو للمشاة كجزء من مشروع يهدف إلى إثراء إرشادات الصحة العامة بشأن تدابير التباعد الاجتماعي. لكن مقاطع الفيديو كشفت عن شيء غير متوقع - نمط ثابت لانعطاف الناس عكس اتجاه عقارب الساعة عند تغيير الاتجاه. ولتأكيد هذه النتيجة واستبعاد التأثيرات المحتملة كسلوك الحشود أو القيود البيئية، أجرى الفريق نحو 40 تجربة في إسبانيا واليابان، وهما دولتان تختلفان اختلافًا كبيرًا في المعايير الاجتماعية والثقافية. اختبروا الحركة في أماكن مفتوحة ومغلقة، ولدى فئات عمرية مختلفة، وفي بيئات جماعية وفردية. في إحدى التجارب الرئيسية، طُلب من 209 أشخاص السير بمفردهم بحرية داخل مساحة سداسية الشكل مصنوعة من الكراسي والطاولات، مما أدى إلى إزالة أي احتمال لتأثرهم بالحشود، حسب ما ورد في مجلة "ساينس أليرت". استبعد الباحثون بشكل منهجي عدة تفسيرات محتملة لهذا الميل للانعطاف إلى اليسار. لم يتأثر هذا الميل باليد أو القدم المهيمنة، أو بجنس المشاركين. استمر هذا النمط حتى بعد الأخذ في الاعتبار استخدام اليد اليمنى والقدم اليمنى وهيمنة العين اليمنى لدى المشاركين، وكان واضحًا لدى كل من الذكور والإناث. كان العامل الوحيد الذي تسبب في اختلاف طفيف في الميل هو العمر. أظهر الشباب ميلًا أقوى نحو الحركة عكس عقارب الساعة، على الرغم من أن الدراسة لم تشمل أي شخص يزيد عمره عن منتصف الثلاثينيات. أظهر الأطفال ميلاً واضحاً للانعطاف يساراً. أما عن سبب هذا الميل العام، فلا يزال الباحثون غير متأكدين، لكن الدراسة تستبعد عدة احتمالات. ويبدو أن السبب بيولوجي، وستتمكن الدراسات المستقبلية من تحليله بشكل أعمق. وتتضمن الفرضية المطروحة وجود اختلافات دقيقة في الميكانيكا الحيوية أو الجهاز العصبي. وخلص فيليسياني إلى القول: "قد تبدو نتائجنا اكتشافًا بسيطًا وغير ذي أهمية، لكن في الطبيعة، تُظهر معظم الظواهر المتعلقة بالحركة أن الحيوانات تمشي في الغالب دون تفضيل اتجاهي. ويشير الميل الواضح لدى البشر إلى وجود نوع من عدم التماثل على المستوى البيوميكانيكي". ويضيف فيليسياني: "هناك بعض أوجه التشابه المثيرة للاهتمام مع بعض الرياضات. فبعض مسابقات الجري والقيادة تُقام دائمًا، ولكن بشكل غير مفهوم، على مسارات تسير عكس اتجاه عقارب الساعة. لكن هذا موضوع بحث آخر"، وتمتد آثار هذا الاكتشاف لتشمل العديد من المجالات المختلفة. فقد تتأثر أماكن مثل المطارات والمتاحف ومحطات القطار ومراكز التسوق وساحات الملاعب بحركات دقيقة

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علوم, أخبار الأبحاث العلمية, المشي, الساعة