https://sarabic.ae/20260613/الإمارات-تنفي-تقارير-الـ3-مليارات-دولار-لإيران-1114310523.html
الإمارات تنفي تقارير الـ3 مليارات دولار لإيران
الإمارات تنفي تقارير الـ3 مليارات دولار لإيران
سبوتنيك عربي
أفادت سلطات دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم السبت، بأنها "تنفي وبشكل قاطع" صحة التقارير الإعلامية، التي تحدثت عن تحويل أو الإفراج عن أموال إيرانية مجمدة... 13.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-13T05:28+0000
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وذكرت وزارة الخارجية الإماراتية، في بيان لها، أنه "لم يتم الإفراج عن أو تحويل أي أموال إيرانية مجمّدة من خلال الإمارات"، داعية وسائل الإعلام إلى تحري الدقة والاعتماد على المصادر الرسمية وتجنب نشر معلومات غير موثقة.وجاء النفي الإماراتي، ردًا على تقرير نشرته وسائل إعلام غربية، نقلًا عن مصدرين إقليميين، أفاد بأن أبو ظبي "وافقت على الإفراج عن أصول إيرانية مجمّدة بقيمة 10 مليارات دولار، وأن أكثر من 3 مليارات دولار منها تم تحويلها بالفعل في إطار تفاهمات بين الجانبين".وكان جي دي فانس، نائب الرئيس الأمريكي، أكد أمس الجمعة، أن "الأموال الإيرانية المجمدة لن يتم إعادتها إلى طهران، لمجرد توقيع مذكرة التفاهم المحتملة مع الولايات المتحدة".وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلغاء الضربات والقصف الذي كان مقررًا ضد إيران مساء أول أمس الخميس، مشيرًا إلى أن جميع الأطراف المعنية وافقت على النقاط النهائية للاتفاق الجاري التفاوض بشأنه.وتابع أن "المناقشات والنقاط النهائية تمت الموافقة عليها من جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك الولايات المتحدة وإسرائيل والسعودية والإمارات وقطر وتركيا وباكستان والبحرين والكويت والأردن ومصر وغيرها".
https://sarabic.ae/20260514/تلاسن-بين-إيران-والإمارات-باجتماع-وزراء-خارجية-دول-بريكس-1113405371.html
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أخبار الإمارات العربية المتحدة, إيران, العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن
أخبار الإمارات العربية المتحدة, إيران, العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن
الإمارات تنفي تقارير الـ3 مليارات دولار لإيران
أفادت سلطات دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم السبت، بأنها "تنفي وبشكل قاطع" صحة التقارير الإعلامية، التي تحدثت عن تحويل أو الإفراج عن أموال إيرانية مجمدة عبر أراضيها، مؤكدة أن ما أُثير بشأن نقل 3 مليارات دولار إلى إيران، "لا يستند إلى أي معلومات أو وقائع موثوقة".
وذكرت وزارة الخارجية الإماراتية، في بيان لها، أنه "لم يتم الإفراج عن أو تحويل أي أموال إيرانية مجمّدة من خلال الإمارات"، داعية وسائل الإعلام إلى تحري الدقة والاعتماد على المصادر الرسمية وتجنب نشر معلومات غير موثقة.
وجاء النفي الإماراتي، ردًا على تقرير نشرته وسائل إعلام غربية، نقلًا عن مصدرين إقليميين، أفاد بأن أبو ظبي "وافقت على الإفراج عن أصول إيرانية مجمّدة بقيمة 10 مليارات دولار، وأن أكثر من 3 مليارات دولار منها تم تحويلها بالفعل في إطار تفاهمات بين الجانبين".
وكان جي دي فانس، نائب الرئيس الأمريكي، أكد أمس الجمعة، أن "الأموال الإيرانية المجمدة لن يتم إعادتها إلى طهران
، لمجرد توقيع مذكرة التفاهم المحتملة مع الولايات المتحدة".
وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلغاء الضربات والقصف
الذي كان مقررًا ضد إيران مساء أول أمس الخميس، مشيرًا إلى أن جميع الأطراف المعنية وافقت على النقاط النهائية للاتفاق الجاري التفاوض بشأنه.
وقال ترامب في منشور عبر منصة "تروث سوشال": "نظرا إلى أن المناقشات مع إيران تم رفعها إلى أعلى مستويات القيادة الإيرانية وتمت الموافقة عليها، فقد ألغيت بصفتي رئيس أمريكا الضربات والقصف المقررة ضد إيران هذا المساء".
وتابع أن "المناقشات والنقاط النهائية تمت الموافقة عليها من جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك الولايات المتحدة وإسرائيل والسعودية والإمارات وقطر وتركيا وباكستان والبحرين والكويت والأردن ومصر وغيرها".