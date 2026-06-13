الإمارات تنفي تقارير الـ3 مليارات دولار لإيران

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مصر... جدل واسع حول دور وسائل التواصل في صنع "أطباء وهميين"
08:30 GMT
29 د
من الملعب
كأس العالم "مونديال على هامش السياسة".. وماذا تفعل الفرق العربية؟
09:03 GMT
29 د
موزاييك
هل سيصمم "المقص الجيني" أطفالا خارقين و يطيل عمر البشر
09:33 GMT
13 د
الحدث من سبوتنيك
استثمارٌ صينيّ في "الذهب الأخضر" اللبنانيّ… وأيُ شواطئ عامّة صالحة للسباحة ؟
10:00 GMT
123 د
خطوط التماس
سورية في مواجهة الاجتياح الإسرائيلي للبنان 1982 – 1985
12:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
طلاب يكتشفون فيلا رومانية تحت مدرستهم في إيطاليا
12:48 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
هل تنجح مفاوضات القاهرة في تحقيق اختراق لتنفيذ خطة غزة
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
في يناير نقرر وفي فبراير ننسى… ما سر اختفاء قرارات رأس السنة بعد أسابيع قليلة؟
16:33 GMT
14 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
16:48 GMT
12 د
عالم سبوتنيك
ترامب يعلن أن الاتفاق مع إيران ربما يتم توقيعه خلال أيام، إسرائيل بصدد تنفيذ أكبر مشاريع التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: موسكو تعتبر سوريا ركيزتها الجيوسياسية في شرق المتوسط
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
منظومة الدعم النقدي في مصر.. هل يربح المواطن أم يخسر مع التغيير الجديد؟
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
28 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
نبض افريقيا
بعد توقيع اربع اتفاقيات رسمية في أنقرة ، هل تستبدل النيجر فرنسا بتركيا ؟
08:29 GMT
29 د
من الملعب
كأس العالم "مونديال على هامش السياسة".. وماذا تفعل الفرق العربية؟
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
زواج الشاب العربي من الفتاة الأجنبية... ماله وما عليه
09:33 GMT
19 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
09:53 GMT
7 د
خطوط التماس
سورية في مواجهة الاجتياح الإسرائيلي للبنان 1982 – 1985
10:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
طلاب يكتشفون فيلا رومانية تحت مدرستهم في إيطاليا
10:48 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
الرحالة أرتيمي رافالوفيتش يتحدث عن رحلته لغزة ويعتبر طرابلس اللبنانية أجمل مدن المشرق
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
العزلة الطبقية تخلق أجيالا منفصلة ثقافيا واجتماعيا
12:03 GMT
26 د
مرايا العلوم
القناع الرقمي خطر يهدد أموالنا وأحوالنا والحر يجعل الحيوانات أكثر عنفا وغباءا
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: موسكو تعتبر سوريا ركيزتها الجيوسياسية في شرق المتوسط
16:03 GMT
30 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
16:33 GMT
26 د
صدى الحياة
حملة "لستُ شجرة": شرارة رقمية تشعل صراع الهويات في سوريا
18:00 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260613/الإمارات-تنفي-تقارير-الـ3-مليارات-دولار-لإيران-1114310523.html
الإمارات تنفي تقارير الـ3 مليارات دولار لإيران
الإمارات تنفي تقارير الـ3 مليارات دولار لإيران
سبوتنيك عربي
أفادت سلطات دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم السبت، بأنها "تنفي وبشكل قاطع" صحة التقارير الإعلامية، التي تحدثت عن تحويل أو الإفراج عن أموال إيرانية مجمدة... 13.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-13T05:28+0000
2026-06-13T05:28+0000
أخبار الإمارات العربية المتحدة
إيران
العالم
العالم العربي
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103547/38/1035473893_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_705569c7ae8bc0691396cd5243356c95.jpg
وذكرت وزارة الخارجية الإماراتية، في بيان لها، أنه "لم يتم الإفراج عن أو تحويل أي أموال إيرانية مجمّدة من خلال الإمارات"، داعية وسائل الإعلام إلى تحري الدقة والاعتماد على المصادر الرسمية وتجنب نشر معلومات غير موثقة.وجاء النفي الإماراتي، ردًا على تقرير نشرته وسائل إعلام غربية، نقلًا عن مصدرين إقليميين، أفاد بأن أبو ظبي "وافقت على الإفراج عن أصول إيرانية مجمّدة بقيمة 10 مليارات دولار، وأن أكثر من 3 مليارات دولار منها تم تحويلها بالفعل في إطار تفاهمات بين الجانبين".وكان جي دي فانس، نائب الرئيس الأمريكي، أكد أمس الجمعة، أن "الأموال الإيرانية المجمدة لن يتم إعادتها إلى طهران، لمجرد توقيع مذكرة التفاهم المحتملة مع الولايات المتحدة".وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلغاء الضربات والقصف الذي كان مقررًا ضد إيران مساء أول أمس الخميس، مشيرًا إلى أن جميع الأطراف المعنية وافقت على النقاط النهائية للاتفاق الجاري التفاوض بشأنه.وتابع أن "المناقشات والنقاط النهائية تمت الموافقة عليها من جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك الولايات المتحدة وإسرائيل والسعودية والإمارات وقطر وتركيا وباكستان والبحرين والكويت والأردن ومصر وغيرها".
https://sarabic.ae/20260514/تلاسن-بين-إيران-والإمارات-باجتماع-وزراء-خارجية-دول-بريكس-1113405371.html
إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103547/38/1035473893_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_2ca5ae68fc00d0efc87a8fd40bad0532.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار الإمارات العربية المتحدة, إيران, العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن
أخبار الإمارات العربية المتحدة, إيران, العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن

الإمارات تنفي تقارير الـ3 مليارات دولار لإيران

05:28 GMT 13.06.2026
© Sputnikمدينة أبو ظبي
مدينة أبو ظبي - سبوتنيك عربي, 1920, 13.06.2026
© Sputnik
تابعنا عبر
أفادت سلطات دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم السبت، بأنها "تنفي وبشكل قاطع" صحة التقارير الإعلامية، التي تحدثت عن تحويل أو الإفراج عن أموال إيرانية مجمدة عبر أراضيها، مؤكدة أن ما أُثير بشأن نقل 3 مليارات دولار إلى إيران، "لا يستند إلى أي معلومات أو وقائع موثوقة".
وذكرت وزارة الخارجية الإماراتية، في بيان لها، أنه "لم يتم الإفراج عن أو تحويل أي أموال إيرانية مجمّدة من خلال الإمارات"، داعية وسائل الإعلام إلى تحري الدقة والاعتماد على المصادر الرسمية وتجنب نشر معلومات غير موثقة.
وجاء النفي الإماراتي، ردًا على تقرير نشرته وسائل إعلام غربية، نقلًا عن مصدرين إقليميين، أفاد بأن أبو ظبي "وافقت على الإفراج عن أصول إيرانية مجمّدة بقيمة 10 مليارات دولار، وأن أكثر من 3 مليارات دولار منها تم تحويلها بالفعل في إطار تفاهمات بين الجانبين".
وكان جي دي فانس، نائب الرئيس الأمريكي، أكد أمس الجمعة، أن "الأموال الإيرانية المجمدة لن يتم إعادتها إلى طهران، لمجرد توقيع مذكرة التفاهم المحتملة مع الولايات المتحدة".
اجتماع وزراء خارجية دول بريكس في العاصمة الهندية نيودلهي، - سبوتنيك عربي, 1920, 14.05.2026
تلاسن بين إيران والإمارات باجتماع وزراء خارجية دول "بريكس"
14 مايو, 10:29 GMT
وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلغاء الضربات والقصف الذي كان مقررًا ضد إيران مساء أول أمس الخميس، مشيرًا إلى أن جميع الأطراف المعنية وافقت على النقاط النهائية للاتفاق الجاري التفاوض بشأنه.
وقال ترامب في منشور عبر منصة "تروث سوشال": "نظرا إلى أن المناقشات مع إيران تم رفعها إلى أعلى مستويات القيادة الإيرانية وتمت الموافقة عليها، فقد ألغيت بصفتي رئيس أمريكا الضربات والقصف المقررة ضد إيران هذا المساء".
وتابع أن "المناقشات والنقاط النهائية تمت الموافقة عليها من جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك الولايات المتحدة وإسرائيل والسعودية والإمارات وقطر وتركيا وباكستان والبحرين والكويت والأردن ومصر وغيرها".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала