https://sarabic.ae/20260613/باحثون-روس-يطورون-أداة--تساعد-في-تقييم-مدى-تركيز-الشخص-على-مهمة-ما-1114326009.html

باحثون روس يطورون أداة تساعد في تقييم مدى تركيز الشخص على مهمة ما

باحثون روس يطورون أداة تساعد في تقييم مدى تركيز الشخص على مهمة ما

سبوتنيك عربي

قام علماء من مركز سانت بطرسبرغ الفيدرالي للأبحاث التابع للأكاديمية الروسية للعلوم (SPb FRC RAS) بتجميع ونشر مجموعة بيانات مفتوحة تربط تسجيلات تخطيط كهربية... 13.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-13T21:47+0000

2026-06-13T21:47+0000

2026-06-13T21:47+0000

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تُتيح هذه البيانات، المُستقاة من 33 متطوعًا خضعوا لسلسلة من تحديات الانتباه مع مراقبة نشاط أدمغتهم وإيقاعات قلوبهم وحركاتهم الجسدية لمهندسي البرمجيات، المادة الخام لتدريب الشبكات العصبية على التمييز بين التركيز والتشتت باستخدام إشارات فسيولوجية غير جراحية. تُصنّف كل ثانية من التسجيل وفقًا لما كان يفعله المشارك تحديدًا: سواء كان مستريحًا وعيناه مفتوحتان أو مغمضتان، أو يترك ذهنه يتجول بحرية، أو يركز على نقطة وهمية بين الحاجبين، أو يبحث عن هدف محدد في صورة مشوشة. برزت أهم المؤشرات الحيوية من قشرة الفص الجبهي، وهي منطقة الدماغ المسؤولة عن الانتباه المستمر والتحكم التنفيذي، حيث أشارت إشاراتها الكهربائية بدقة إلى تركيز الشخص على مهمة ما.يقول أليكسي كاشيفنيك، الباحث الرئيسي في مختبر أنظمة الأتمتة المتكاملة التابع لمركز أبحاث سانت بطرسبرغ التابع للأكاديمية الروسية للعلوم: "يمكن استخدام هذه البيانات لتدريب شبكة عصبية على تصنيف مستوى تركيز الشخص بالاعتماد على تخطيط كهربية الدماغ وتخطيط كهربية القلب فقط. يشير هذا الطموح الأخير - استخدام الفيديو العادي لتقييم التركيز - إلى مستقبل قد يصبح فيه قياس الانتباه سهلاً وغير ملحوظ، تماماً كجلسة استخدام كاميرا الويب. على المدى القريب، يُتوقع أن تُشكّل مجموعة البيانات هذه أساسًا لتطبيقات تُقدّم تمارين انتباه مُستندة إلى التغذية الراجعة البيولوجية، ما قد يُساعد الطلاب على تحسين تركيزهم أثناء الدراسة، أو العاملين على الحفاظ على يقظتهم في الوظائف الحساسة للسلامة. وبإتاحة البيانات المجهولة المصدر بموجب ترخيص مفتوح، دعا الفريق مطورين من جميع أنحاء العالم لبناء نماذج تُفكّك شفرة الانتباه مباشرةً من وظائف الأعضاء. أما الخطوة التالية - وهي استخلاص نفس المعلومات من حركات الوجه وحركة الصدر المُسجّلة بالفيديو - فقد تُتيح دمج هذه التقنية في الأجهزة اليومية، ما يجعل التغذية الراجعة للتركيز في الوقت الفعلي سهلةً كإلقاء نظرة سريعة على الشاشة. سواءً في الفصل الدراسي، أو خلف عجلة القيادة، أو أثناء التأمل، فإن الإشارات التي تُرسلها أجسامنا عندما نُركّز انتباهنا بصدق أصبحت الآن أقرب خطوةً إلى الفهم والقياس والتطوير. المصدر: | بوابة روسيا العلمية |

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