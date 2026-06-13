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https://sarabic.ae/20260613/دراسة-تحذر-من-ارتباط-دواء-شائع-بضعف-خطير-في-التركيز-1114324883.html
دراسة تحذر من ارتباط دواء شائع بضعف خطير في التركيز
دراسة تحذر من ارتباط دواء شائع بضعف خطير في التركيز
سبوتنيك عربي
دراسة تحذر من ارتباط دواء "الكويتيابين"، وهو دواء شائع الاستخدام خارج نطاق الاستخدام المعتمد، بضعف خطير في القدرة على القيادة في اليوم التالي. 13.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-13T19:35+0000
2026-06-13T19:35+0000
مجتمع
علوم
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نوم
التركيز
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بالنسبة لملايين الأشخاص الذين يعانون من الأرق، قد يبدو الحصول على نوم هانئ مجرد وصفة طبية. يلجأ الأطباء بشكل متزايد إلى جرعات منخفضة من الكويتيابين - وهو دواء مضاد للذهان يُباع تحت الاسم التجاري سيروكويل - كحل "خارج نطاق الاستخدام المعتمد" لمساعدة المرضى على النوم والاستمرار فيه.ومع ذلك، تكشف تجربة سريرية جديدة لافتة للنظر أن هذه الحيلة الشائعة للنوم قد تأتي بتكلفة خفية وخطيرة: ضعف شديد في اليقظة وسرعة رد الفعل في اليوم التالي. أوضحت كريكت فوسكا، عالمة النوم في جامعة فليندرز بأستراليا والمؤلفة الرئيسية للدراسة: "هناك اعتقاد متزايد بأن جرعات الكويتيابين المنخفضة وسيلة غير ضارة نسبيًا لمساعدة الناس على النوم. لكن نتائجنا تُظهر أن الأمر ليس بهذه البساطة".ولدراسة التأثير الحقيقي للدواء، صممت فوسكا وزملاؤها في جامعة فليندرز تجربة سريرية مُوجّهة تركز على فئة شديدة التأثر: الأفراد الذين يعانون من انقطاع النفس الانسدادي النومي - وهو أكثر اضطرابات التنفس المرتبطة بالنوم شيوعًا - والذين يعانون أيضًا من صعوبة في البقاء نائمين.عند إخضاعهم لاختبار اليقظة النفسية الحركية القياسي لمدة 10 دقائق في اليوم التالي، أظهر المشاركون الذين تناولوا الكويتيابين أوقات رد فعل أبطأ بشكل ملحوظ مقارنةً بمن تناولوا الدواء الوهمي. والأمر الأكثر إثارة للقلق هو الارتفاع الحاد في حالات تشتت الانتباه، حيث زاد متوسطها من حالتين فقط عند تناول الدواء الوهمي إلى عشر حالات بعد تناول دواء النوم.ولفهم الآثار الواقعية لهذه العيوب الإدراكية، وضع الباحثون المشاركين في جهاز محاكاة قيادة. وكانت النتائج صادمة: فبعد تناول الكويتيابين، انحرف السائقون بمعدل 33% أكثر عن منتصف مسارهم، وفقا لما ذكره موقع "ساينس أليرت". الخطر "الصامت" للإرهاق غير المحسوسلعلّ أكثر ما يثير القلق في هذه الدراسة هو التناقض الكبير بين مشاعر المشاركين الذاتية وقدراتهم البدنية الموضوعية.وأشارت فوسكا إلى أن "الأمر المقلق بشكل خاص هو أن بعض الأشخاص لم يشعروا بالنعاس بشكل ملحوظ في اليوم التالي، على الرغم من أدائهم الأسوأ في الاختبارات الموضوعية". يعني هذا التناقض الخطير أن الأفراد الذين يتناولون الدواء قد يعتقدون حقًا أنهم في كامل وعيهم وقادرون على القيادة أو تشغيل الآلات، غير مدركين تمامًا أن سرعة ردود أفعالهم وقدرتهم على التركيز قد تأثرت سلبًا بشكل كبير. دعوة إلى توخي الحذر في وصف الأدويةتُلقي هذه النتائج بظلالها على ممارسة وصف مضادات الذهان لعلاج مشاكل النوم الروتينية، وخاصةً لملايين الأفراد غير المشخصين الذين يعانون من انقطاع النفس النومي، والذي يؤدي بطبيعته إلى تقطع النوم ويسبب التعب أثناء النهار.بينما يدرس المجتمع الطبي هذه النتائج، تُعدّ هذه الدراسة بمثابة تذكير بالغ الأهمية بأنّ تغيير كيمياء الدماغ لإجبار الجسم على النوم قد يُخلّف عواقب خفية طويلة الأمد. بالنسبة للمرضى الذين يعانون من الأرق، فالرسالة واضحة: لا يمكن إجبار الجسم على النوم المريح كيميائيًا دون دراسة متأنية للمخاطر الخفية التي قد تظهر في صباح اليوم التالي.
https://sarabic.ae/20260324/دراسة-11-دقيقة-نوم-إضافية-يوميا-تقلل-خطر-النوبات-القلبية-1111885710.html
https://sarabic.ae/20260130/الحرمان-من-النوم-يسبب-يلحق-ماديا-بخلايا-الدماغ-دراسة-1109821618.html
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علوم, أخبار الأبحاث العلمية, نوم, التركيز, قيادة السيارة
علوم, أخبار الأبحاث العلمية, نوم, التركيز, قيادة السيارة

دراسة تحذر من ارتباط دواء شائع بضعف خطير في التركيز

19:35 GMT 13.06.2026
© Photo / unsplash/ Marie-Michèle Bouchardمشاكل النوم
مشاكل النوم - سبوتنيك عربي, 1920, 13.06.2026
© Photo / unsplash/ Marie-Michèle Bouchard
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دراسة تحذر من ارتباط دواء "الكويتيابين"، وهو دواء شائع الاستخدام خارج نطاق الاستخدام المعتمد، بضعف خطير في القدرة على القيادة في اليوم التالي.
بالنسبة لملايين الأشخاص الذين يعانون من الأرق، قد يبدو الحصول على نوم هانئ مجرد وصفة طبية. يلجأ الأطباء بشكل متزايد إلى جرعات منخفضة من الكويتيابين - وهو دواء مضاد للذهان يُباع تحت الاسم التجاري سيروكويل - كحل "خارج نطاق الاستخدام المعتمد" لمساعدة المرضى على النوم والاستمرار فيه.
ومع ذلك، تكشف تجربة سريرية جديدة لافتة للنظر أن هذه الحيلة الشائعة للنوم قد تأتي بتكلفة خفية وخطيرة: ضعف شديد في اليقظة وسرعة رد الفعل في اليوم التالي.
فالكويتيابين معتمد رسميًا لعلاج حالات نفسية حادة مثل الفصام والاضطراب ثنائي القطب. وبسبب خصائصه المهدئة القوية، أصبح علاجًا مثيرًا للجدل ولكنه شائع بشكل متزايد خارج نطاق الاستخدام المعتمد للأرق المزمن.
أوضحت كريكت فوسكا، عالمة النوم في جامعة فليندرز بأستراليا والمؤلفة الرئيسية للدراسة: "هناك اعتقاد متزايد بأن جرعات الكويتيابين المنخفضة وسيلة غير ضارة نسبيًا لمساعدة الناس على النوم. لكن نتائجنا تُظهر أن الأمر ليس بهذه البساطة".
ولدراسة التأثير الحقيقي للدواء، صممت فوسكا وزملاؤها في جامعة فليندرز تجربة سريرية مُوجّهة تركز على فئة شديدة التأثر: الأفراد الذين يعانون من انقطاع النفس الانسدادي النومي - وهو أكثر اضطرابات التنفس المرتبطة بالنوم شيوعًا - والذين يعانون أيضًا من صعوبة في البقاء نائمين.
تابعت الدراسة 15 مشاركًا تناولوا إما الكويتيابين أو دواءً وهميًا. وبينما ساعد الدواء المشاركين بنجاح على النوم لفترة أطول وتقليل الاستيقاظ الليلي، إلا أن ما حدث في صباح اليوم التالي كان مُقلقًا للغاية.
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عند إخضاعهم لاختبار اليقظة النفسية الحركية القياسي لمدة 10 دقائق في اليوم التالي، أظهر المشاركون الذين تناولوا الكويتيابين أوقات رد فعل أبطأ بشكل ملحوظ مقارنةً بمن تناولوا الدواء الوهمي. والأمر الأكثر إثارة للقلق هو الارتفاع الحاد في حالات تشتت الانتباه، حيث زاد متوسطها من حالتين فقط عند تناول الدواء الوهمي إلى عشر حالات بعد تناول دواء النوم.
ولفهم الآثار الواقعية لهذه العيوب الإدراكية، وضع الباحثون المشاركين في جهاز محاكاة قيادة. وكانت النتائج صادمة: فبعد تناول الكويتيابين، انحرف السائقون بمعدل 33% أكثر عن منتصف مسارهم، وفقا لما ذكره موقع "ساينس أليرت".
علاوة على ذلك، تضاعف معدل الحوادث الفعلية في جهاز المحاكاة تقريبًا مقارنةً بمجموعة الدواء الوهمي، مع ملاحظة الباحثين أن صغر حجم العينة يعني أن هذا المقياس المحدد يتطلب مزيدًا من التحقق على نطاق واسع.

الخطر "الصامت" للإرهاق غير المحسوس

لعلّ أكثر ما يثير القلق في هذه الدراسة هو التناقض الكبير بين مشاعر المشاركين الذاتية وقدراتهم البدنية الموضوعية.
وأشارت فوسكا إلى أن "الأمر المقلق بشكل خاص هو أن بعض الأشخاص لم يشعروا بالنعاس بشكل ملحوظ في اليوم التالي، على الرغم من أدائهم الأسوأ في الاختبارات الموضوعية". يعني هذا التناقض الخطير أن الأفراد الذين يتناولون الدواء قد يعتقدون حقًا أنهم في كامل وعيهم وقادرون على القيادة أو تشغيل الآلات، غير مدركين تمامًا أن سرعة ردود أفعالهم وقدرتهم على التركيز قد تأثرت سلبًا بشكل كبير.
وحذرت فوسكا قائلة: "يشكل هذا التناقض بين شعور الشخص وحالته الفعلية خطرًا جسيمًا على السلامة، لا سيما فيما يتعلق بالقيادة".
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دعوة إلى توخي الحذر في وصف الأدوية

تُلقي هذه النتائج بظلالها على ممارسة وصف مضادات الذهان لعلاج مشاكل النوم الروتينية، وخاصةً لملايين الأفراد غير المشخصين الذين يعانون من انقطاع النفس النومي، والذي يؤدي بطبيعته إلى تقطع النوم ويسبب التعب أثناء النهار.
وخلص داني إيكرت، عالم النوم البارز في جامعة فليندرز والمؤلف المشارك في البحث، إلى القول: "تشير نتائجنا إلى أنه لا ينبغي استخدام الكويتيابين كدواء روتيني للنوم لدى الأشخاص المصابين بانقطاع النفس النومي المعروف أو المحتمل، لا سيما عندما يكون اليقظة في اليوم التالي أمرًا بالغ الأهمية".
بينما يدرس المجتمع الطبي هذه النتائج، تُعدّ هذه الدراسة بمثابة تذكير بالغ الأهمية بأنّ تغيير كيمياء الدماغ لإجبار الجسم على النوم قد يُخلّف عواقب خفية طويلة الأمد. بالنسبة للمرضى الذين يعانون من الأرق، فالرسالة واضحة: لا يمكن إجبار الجسم على النوم المريح كيميائيًا دون دراسة متأنية للمخاطر الخفية التي قد تظهر في صباح اليوم التالي.
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