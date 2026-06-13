https://sarabic.ae/20260613/دراسة-تحذر-من-ارتباط-دواء-شائع-بضعف-خطير-في-التركيز-1114324883.html

دراسة تحذر من ارتباط دواء شائع بضعف خطير في التركيز

دراسة تحذر من ارتباط دواء شائع بضعف خطير في التركيز

سبوتنيك عربي

دراسة تحذر من ارتباط دواء "الكويتيابين"، وهو دواء شائع الاستخدام خارج نطاق الاستخدام المعتمد، بضعف خطير في القدرة على القيادة في اليوم التالي. 13.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-13T19:35+0000

2026-06-13T19:35+0000

2026-06-13T19:35+0000

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بالنسبة لملايين الأشخاص الذين يعانون من الأرق، قد يبدو الحصول على نوم هانئ مجرد وصفة طبية. يلجأ الأطباء بشكل متزايد إلى جرعات منخفضة من الكويتيابين - وهو دواء مضاد للذهان يُباع تحت الاسم التجاري سيروكويل - كحل "خارج نطاق الاستخدام المعتمد" لمساعدة المرضى على النوم والاستمرار فيه.ومع ذلك، تكشف تجربة سريرية جديدة لافتة للنظر أن هذه الحيلة الشائعة للنوم قد تأتي بتكلفة خفية وخطيرة: ضعف شديد في اليقظة وسرعة رد الفعل في اليوم التالي. أوضحت كريكت فوسكا، عالمة النوم في جامعة فليندرز بأستراليا والمؤلفة الرئيسية للدراسة: "هناك اعتقاد متزايد بأن جرعات الكويتيابين المنخفضة وسيلة غير ضارة نسبيًا لمساعدة الناس على النوم. لكن نتائجنا تُظهر أن الأمر ليس بهذه البساطة".ولدراسة التأثير الحقيقي للدواء، صممت فوسكا وزملاؤها في جامعة فليندرز تجربة سريرية مُوجّهة تركز على فئة شديدة التأثر: الأفراد الذين يعانون من انقطاع النفس الانسدادي النومي - وهو أكثر اضطرابات التنفس المرتبطة بالنوم شيوعًا - والذين يعانون أيضًا من صعوبة في البقاء نائمين.عند إخضاعهم لاختبار اليقظة النفسية الحركية القياسي لمدة 10 دقائق في اليوم التالي، أظهر المشاركون الذين تناولوا الكويتيابين أوقات رد فعل أبطأ بشكل ملحوظ مقارنةً بمن تناولوا الدواء الوهمي. والأمر الأكثر إثارة للقلق هو الارتفاع الحاد في حالات تشتت الانتباه، حيث زاد متوسطها من حالتين فقط عند تناول الدواء الوهمي إلى عشر حالات بعد تناول دواء النوم.ولفهم الآثار الواقعية لهذه العيوب الإدراكية، وضع الباحثون المشاركين في جهاز محاكاة قيادة. وكانت النتائج صادمة: فبعد تناول الكويتيابين، انحرف السائقون بمعدل 33% أكثر عن منتصف مسارهم، وفقا لما ذكره موقع "ساينس أليرت". الخطر "الصامت" للإرهاق غير المحسوسلعلّ أكثر ما يثير القلق في هذه الدراسة هو التناقض الكبير بين مشاعر المشاركين الذاتية وقدراتهم البدنية الموضوعية.وأشارت فوسكا إلى أن "الأمر المقلق بشكل خاص هو أن بعض الأشخاص لم يشعروا بالنعاس بشكل ملحوظ في اليوم التالي، على الرغم من أدائهم الأسوأ في الاختبارات الموضوعية". يعني هذا التناقض الخطير أن الأفراد الذين يتناولون الدواء قد يعتقدون حقًا أنهم في كامل وعيهم وقادرون على القيادة أو تشغيل الآلات، غير مدركين تمامًا أن سرعة ردود أفعالهم وقدرتهم على التركيز قد تأثرت سلبًا بشكل كبير. دعوة إلى توخي الحذر في وصف الأدويةتُلقي هذه النتائج بظلالها على ممارسة وصف مضادات الذهان لعلاج مشاكل النوم الروتينية، وخاصةً لملايين الأفراد غير المشخصين الذين يعانون من انقطاع النفس النومي، والذي يؤدي بطبيعته إلى تقطع النوم ويسبب التعب أثناء النهار.بينما يدرس المجتمع الطبي هذه النتائج، تُعدّ هذه الدراسة بمثابة تذكير بالغ الأهمية بأنّ تغيير كيمياء الدماغ لإجبار الجسم على النوم قد يُخلّف عواقب خفية طويلة الأمد. بالنسبة للمرضى الذين يعانون من الأرق، فالرسالة واضحة: لا يمكن إجبار الجسم على النوم المريح كيميائيًا دون دراسة متأنية للمخاطر الخفية التي قد تظهر في صباح اليوم التالي.

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علوم, أخبار الأبحاث العلمية, نوم, التركيز, قيادة السيارة