https://sarabic.ae/20260611/دراسة-تكشف-أن-ما-يقرب-من-100-من-النوبات-القلبية-والسكتات-الدماغية-ناجمة-عن-أربعة-عوامل-يمكن-تجنبها-1114271581.html

دراسة تكشف أن ما يقرب من 100% من النوبات القلبية والسكتات الدماغية ناجمة عن أربعة عوامل يمكن تجنبها

دراسة تكشف أن ما يقرب من 100% من النوبات القلبية والسكتات الدماغية ناجمة عن أربعة عوامل يمكن تجنبها

سبوتنيك عربي

لطالما كانت أمراض القلب والأوعية الدموية السبب الرئيسي المهدد للحياة عالميًا، وغالبًا ما تصيب المرضى فجأةً ودون سابق إنذار، لكن تحليلًا جديدًا ضخمًا شمل أكثر... 11.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-11T19:39+0000

2026-06-11T19:39+0000

2026-06-11T19:39+0000

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لطالما كانت أمراض القلب والأوعية الدموية السبب الرئيسي المهدد للحياة عالميًا، وغالبًا ما تصيب المرضى فجأةً ودون سابق إنذار، لكن تحليلًا جديدًا ضخمًا شمل أكثر من 9 ملايين بالغ، فإن كل نوبة قلبية وسكتة دماغية تقريبًا تسبقها واحدة من أربعة عوامل خطر محددة، يمكن السيطرة عليها إلى حد كبير. ويكشف البحث، المنشور في مجلة الكلية الأمريكية لأمراض القلب، عن إحصائية مذهلة: فعند جمعها، شكلت هذه العوامل الأربعة مجتمعةً 99% من جميع حالات أمراض القلب والأوعية الدموية الرئيسية في المجموعات السكانية التي شملتها الدراسة. وتُغير هذه النتائج جذريًا النظرة السائدة حول أمراض القلب، إذ لا تُصوّرها على أنها ضربة حظ وراثية لا مفر منها، بل على أنها نتيجة متوقعة إلى حد كبير لحالات أيضية ونمط حياة محددة، وفق ماورد في صحيفة "ساينس.أليرت". الأسباب الأربعة الرئيسية حدد فريق البحث أربعة عوامل رئيسية تسبق جميع حالات أمراض القلب والأوعية الدموية تقريبًا: يُضفي النطاق الواسع للبحث قوة إحصائية غير مسبوقة على هذه النتائج. فمن خلال تحليل سجلات صحية شاملة وطويلة الأمد لملايين البالغين من مجموعتين سكانيتين مختلفتين، تمكن فريق البحث الدولي من تتبع النتائج الصحية بدقة ملحوظة، مما قلل من احتمالية وجود أي خلل إحصائي. أوضح الدكتور فيليب غرينلاند، طبيب القلب البارز في جامعة نورث وسترن والمؤلف الرئيسي للدراسة: "نعتقد أن الدراسة تُظهر بشكلٍ قاطع أن التعرض لعامل خطر واحد أو أكثر من عوامل الخطر غير المثلى قبل حدوث هذه المضاعفات القلبية الوعائية يكاد يكون مؤكدًا بنسبة 100%". خارطة طريق واضحة للصحة العامة بالنسبة لمسؤولي الصحة العامة وأطباء الرعاية الأولية، تُمثل الدراسة تحذيرًا صارخًا وخارطة طريق عملية للغاية. إن حقيقة إمكانية الكشف عن هذه العوامل الأربعة بسهولة من خلال فحوصات الدم الروتينية وأجهزة قياس ضغط الدم القياسية تعني أن نافذة التدخل مفتوحة على مصراعيها. وبينما يدرس المجتمع الطبي هذه النتائج، أصبحت الرسالة الموجهة للجمهور أكثر وضوحاً وإلحاحاً من أي وقت مضى. فمراقبة ضغط الدم، والحفاظ على مستويات الكوليسترول والسكر في الدم ضمن المعدلات الطبيعية، وتجنب التبغ، ليست مجرد نصائح صحية عامة. بل هي، وفقاً لأكبر دراسة من نوعها، الدروع الواقية والمثبتة ضد السبب الرئيسي للوفاة في العالم. دراسة: السفر خلال العطلات يعزز صحة القلب ويخفف التوتر

https://sarabic.ae/20260324/دراسة-11-دقيقة-نوم-إضافية-يوميا-تقلل-خطر-النوبات-القلبية-1111885710.html

https://sarabic.ae/20260526/دراسة-المواد-الحافظة-في-الأغذية-تزيد-مخاطر-أمراض-القلب-وارتفاع-الضغط--1113768510.html

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سبوتنيك عربي

علوم, العالم, أخبار الأبحاث العلمية, أمراض القلب والسكري والضغط, أضرار السكر على الأوعية الدموية, الضغط, التدخين...السجائر والسجائر الإلكترونية والنرجيلة