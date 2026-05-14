الخارجية الروسية: روسيا منفتحة على التواصل مع اليابان لكنها لا تفرض نفسها

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
روسيا والعالم
في الذكرى 81 ليوم النصر... روسيا في مواجهة النازية الجديدة
08:30 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
روايات تولستوي.. مرايا تعكس النفس البشرية في صراعها بين الخير والشر
09:03 GMT
30 د
طرائف سبوتنيك
زهرة تيتان أروم في لندن
09:33 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
الذكاء الاصطناعي يهدد وظائف النساء في إفريقيا: خطر أم فرصة؟
09:44 GMT
16 د
مساحة حرة
نقلة جديدة في شوارع مصر.. الحكومة تبدأ عصر السيارات الكهربائية
11:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
11:34 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
انفجارات النجوم الميتة التي تؤكد مدى ديناميكية الكون
12:03 GMT
6 د
صدى الحياة
التراث اللامادي.. الحمض النووي للشعوب ولغتها الدبلوماسية
12:09 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
الوحدة عند كبار السن وتأثيرها على سلوكياتهم اليومية
12:38 GMT
22 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
40 دولة في هرمز.. هل تستعد أوروبا لمواجهة إيران؟
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
16:33 GMT
27 د
بلا قيود
"كشهب لا تُعترض".. خبير يكشف تفاصيل مذهلة عن صاروخ "سارمات" الروسي
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
لبنان بين المفاوضات مع إسرائيل تحت النار، والانقسام الداخلي حول سلاح حزب الله
18:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
الصين تكشف عن جيش من الروبوتات المزودة بالذكاء الاصطناعي، وقطرات للعين بديلا عن نظارة القراءة
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
للزوجة الحق في فسخ الزواج بعد 6 أشهر.. قانون الأسرة يشعل الجدل في مصر
08:30 GMT
29 د
صدى الحياة
"العلاج النفسي" ليس عارا.. لماذا يهرب الرجال من إنقاذ أنفسهم؟
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الباركور من شوارع باريس إلى مدينة الياسمين
09:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
09:50 GMT
10 د
الحدث من سبوتنيك
دولٌ شرق أوسطية أرهقها الاستعمار الجديد والمجاعة تطرق أبوابها... في لبنان: تفجيرات إسرائيلية تهدّد الهوية البيئية، ماذا في تفاصيلها؟
10:00 GMT
63 د
نبض افريقيا
برلمان جنوب أفريقيا يعلن تشكيل لجنة لعزل الرئيس
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
11:49 GMT
11 د
روسيا والعالم
في الذكرى 81 ليوم النصر... روسيا في مواجهة النازية الجديدة
12:03 GMT
30 د
من الملعب
الكلاسيكو مخيب.. إسبانيا تملك جيلاً مرعباً والبرازيل لا تشبه نفسها
12:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
ما هي مخاطر الذكاء الاصطناعي على مستخدمي الإنترنت؟
16:03 GMT
21 د
مرايا العلوم
هل هناك اختلاف في معالجة الذكور والإناث للألم؟
16:24 GMT
29 د
حصاد الأسبوع
ما هي دلالات ذهاب ترامب إلى الصين؟ يوضح خبير
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
مؤتمر حركة فتح الثامن هل يشهد تحولات سياسية كبيرة
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
من الفضاء إلى القضاء.. المرأة الإماراتية تعيد صياغة المعادلة
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
الخارجية الروسية: روسيا منفتحة على التواصل مع اليابان لكنها لا تفرض نفسها
صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس، بأن موسكو منفتحة على التواصل مع طوكيو، إذا ورد طلب كهذا، لكنها لا تفرض نفسها للتواصل. 14.05.2026, سبوتنيك عربي
وقالت زاخاروفا في تعليق على موقع الوزارة الرسمي: "كما تم التأكيد مراراً، فإن موسكو منفتحة على التواصل مع طوكيو- إذا كان هناك طلب كهذا، ولكنها لا تطلب بأي حال من الأحوال ولا تفرض نفسها على مثل هذا التواصل".وجاء في تعليقها المنشور على الموقع الرسمي لوزارة الخارجية الروسية: "في ظل الظروف الحالية، فإن الإدلاء بتصريحات علنية، كما نسمع من السلطات اليابانية، تزعم بأن روسيا هي من يسعى للدخول في اتصالات معهم، هو أمر سخيف ولا معنى له".وتابعت زاخاروفا: "في 26 كانون الأول/ديسمبر 2024، تسلّم السفير الياباني لدى موسكو، أكيرا موتو، قائمةً تتضمن خطواتٍ مُحدّدة مطلوبة من طوكيو لاستئناف الحوار. وشملت هذه الخطوات رفع القيود الشخصية والاقتصادية، واستعادة وضع الدولة الأكثر تفضيلاً لروسيا، والتخلي عن تقديم الدعم اللوجستي لنظام كييف، وغيرها من النقاط".وأكدت زاخاروفا أنه "لم نتلق أي رد واضح على هذه الوثيقة".وقالت زاخاروفا في تعليق حول الموضوع نُشر على موقع وزارة الخارجية الروسية: "منذ شباط/فبراير 2022، بدأت طوكيو، بدافع التضامن مع الغرب فقط، سياسة عقوبات عدائية ضد بلادنا، وهي مستمرة حتى اليوم. على اليابان أن تبادر إلى مراجعة هذه السياسة".وجاءت تصريحات الوزير تعليقًا على تقارير تحدثت عن زيارة مسؤولين حكوميين يابانيين إلى روسيا نهاية أيار/مايو، حيث أوضح أن "طوكيو لا تزال متمسكة بمسار العقوبات المفروضة على موسكو".وقال موتيغي: "في الوقت نفسه، تُعد روسيا دولة مجاورة لبلادنا، ونرى أهمية في إدارة العلاقات الثنائية بشكل مناسب".وأضاف أن اليابان ستواصل التحرك "استنادًا إلى ما يخدم المصالح الوطنية للبلاد".
© Sputnik . Natalia Seliverstovaمبنى وزارة الخارجية الروسية في موسكو.
صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس، بأن موسكو منفتحة على التواصل مع طوكيو، إذا ورد طلب كهذا، لكنها لا تفرض نفسها للتواصل.
وقالت زاخاروفا في تعليق على موقع الوزارة الرسمي: "كما تم التأكيد مراراً، فإن موسكو منفتحة على التواصل مع طوكيو- إذا كان هناك طلب كهذا، ولكنها لا تطلب بأي حال من الأحوال ولا تفرض نفسها على مثل هذا التواصل".

وأضافت زاخاروفا أن التصريحات العلنية للسلطات اليابانية التي تزعم فيها أن روسيا تسعى للتواصل معها هي تصريحات سخيفة.

وجاء في تعليقها المنشور على الموقع الرسمي لوزارة الخارجية الروسية: "في ظل الظروف الحالية، فإن الإدلاء بتصريحات علنية، كما نسمع من السلطات اليابانية، تزعم بأن روسيا هي من يسعى للدخول في اتصالات معهم، هو أمر سخيف ولا معنى له".
وتابعت زاخاروفا: "في 26 كانون الأول/ديسمبر 2024، تسلّم السفير الياباني لدى موسكو، أكيرا موتو، قائمةً تتضمن خطواتٍ مُحدّدة مطلوبة من طوكيو لاستئناف الحوار. وشملت هذه الخطوات رفع القيود الشخصية والاقتصادية، واستعادة وضع الدولة الأكثر تفضيلاً لروسيا، والتخلي عن تقديم الدعم اللوجستي لنظام كييف، وغيرها من النقاط".
مبنى وزارة الخارجية الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 04.05.2026
موسكو: استئناف الاتصالات بين روسيا واليابان يتطلب تخلي طوكيو عن مسارها العدائي
4 مايو, 17:53 GMT
وأكدت زاخاروفا أنه "لم نتلق أي رد واضح على هذه الوثيقة".
وقالت زاخاروفا في تعليق حول الموضوع نُشر على موقع وزارة الخارجية الروسية: "منذ شباط/فبراير 2022، بدأت طوكيو، بدافع التضامن مع الغرب فقط، سياسة عقوبات عدائية ضد بلادنا، وهي مستمرة حتى اليوم. على اليابان أن تبادر إلى مراجعة هذه السياسة".
وأكد وزير الخارجية الياباني توشيميتسو موتيغي، يوم الثلاثاء، أن طوكيو تعتبر من المهم إدارة العلاقات مع روسيا بشكل مناسب انطلاقًا من مصالحها الوطنية.
وجاءت تصريحات الوزير تعليقًا على تقارير تحدثت عن زيارة مسؤولين حكوميين يابانيين إلى روسيا نهاية أيار/مايو، حيث أوضح أن "طوكيو لا تزال متمسكة بمسار العقوبات المفروضة على موسكو".
وقال موتيغي: "في الوقت نفسه، تُعد روسيا دولة مجاورة لبلادنا، ونرى أهمية في إدارة العلاقات الثنائية بشكل مناسب".
وأضاف أن اليابان ستواصل التحرك "استنادًا إلى ما يخدم المصالح الوطنية للبلاد".
