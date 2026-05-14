الخارجية الروسية: روسيا منفتحة على التواصل مع اليابان لكنها لا تفرض نفسها
صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس، بأن موسكو منفتحة على التواصل مع طوكيو، إذا ورد طلب كهذا، لكنها لا تفرض نفسها للتواصل. 14.05.2026, سبوتنيك عربي
2026-05-14T17:27+0000
وقالت زاخاروفا في تعليق على موقع الوزارة الرسمي: "كما تم التأكيد مراراً، فإن موسكو منفتحة على التواصل مع طوكيو- إذا كان هناك طلب كهذا، ولكنها لا تطلب بأي حال من الأحوال ولا تفرض نفسها على مثل هذا التواصل".
وأضافت زاخاروفا أن التصريحات العلنية للسلطات اليابانية التي تزعم فيها أن روسيا تسعى للتواصل معها هي تصريحات سخيفة.
وجاء في تعليقها المنشور على الموقع الرسمي لوزارة الخارجية الروسية: "في ظل الظروف الحالية، فإن الإدلاء بتصريحات علنية، كما نسمع من السلطات اليابانية، تزعم بأن روسيا هي من يسعى للدخول في اتصالات معهم، هو أمر سخيف ولا معنى له".
وتابعت زاخاروفا: "في 26 كانون الأول/ديسمبر 2024، تسلّم السفير الياباني لدى موسكو، أكيرا موتو، قائمةً تتضمن خطواتٍ مُحدّدة مطلوبة من طوكيو لاستئناف الحوار. وشملت هذه الخطوات رفع القيود الشخصية والاقتصادية، واستعادة وضع الدولة الأكثر تفضيلاً لروسيا، والتخلي عن تقديم الدعم اللوجستي لنظام كييف، وغيرها من النقاط".
وأكدت زاخاروفا أنه "لم نتلق أي رد واضح على هذه الوثيقة".
وقالت زاخاروفا في تعليق حول الموضوع نُشر على موقع وزارة الخارجية الروسية: "منذ شباط/فبراير 2022، بدأت طوكيو، بدافع التضامن مع الغرب فقط، سياسة عقوبات عدائية ضد بلادنا، وهي مستمرة حتى اليوم. على اليابان أن تبادر إلى مراجعة هذه السياسة".
وأكد وزير الخارجية الياباني توشيميتسو موتيغي، يوم الثلاثاء، أن طوكيو تعتبر من المهم إدارة العلاقات مع روسيا بشكل مناسب انطلاقًا من مصالحها الوطنية.
وجاءت تصريحات الوزير تعليقًا على تقارير تحدثت عن زيارة مسؤولين حكوميين يابانيين إلى روسيا نهاية أيار/مايو، حيث أوضح أن "طوكيو لا تزال متمسكة بمسار العقوبات المفروضة على موسكو".
وقال موتيغي: "في الوقت نفسه، تُعد روسيا دولة مجاورة لبلادنا، ونرى أهمية في إدارة العلاقات الثنائية بشكل مناسب".
وأضاف أن اليابان ستواصل التحرك "استنادًا إلى ما يخدم المصالح الوطنية للبلاد".