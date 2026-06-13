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خطوط التماس
سورية في مواجهة الاجتياح الإسرائيلي للبنان 1982 – 1985
10:03 GMT
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طلاب يكتشفون فيلا رومانية تحت مدرستهم في إيطاليا
10:48 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
الرحالة أرتيمي رافالوفيتش يتحدث عن رحلته لغزة ويعتبر طرابلس اللبنانية أجمل مدن المشرق
11:03 GMT
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https://sarabic.ae/20260613/راجمات-غراد-الروسية-تدمر-مواقع-عسكرية-أوكرانية-في-مقاطعة-زابوروجيه-فيديو-1114311656.html
راجمات "غراد" الروسية تدمر مواقع عسكرية أوكرانية في مقاطعة زابوروجيه... فيديو
راجمات "غراد" الروسية تدمر مواقع عسكرية أوكرانية في مقاطعة زابوروجيه... فيديو
سبوتنيك عربي
نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، مشاهد لقيام القوات الروسية بتدمير مواقع للقوات المسلحة الأوكرانية في مقاطعة زابوروجيه. 13.06.2026, سبوتنيك عربي
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2026-06-13T07:08+0000
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وذكرت الوزارة أن طاقم راجمات الصواريخ "غراد"، الذي نفذ المهمة، تابع لقوات مجموعة "الشرق" الروسية.وأوضح البيان "خسائر القوات المسلحة الأوكرانية في منطقة مسؤولية قوات مجموعة "الشرق" الروسية، بلغت أكثر من 2850 جنديًا، و24 مركبة قتالية مدرعة و48 سيارة و9 قطع مدفعية ميدانية".
https://sarabic.ae/20260429/راجمات-غراد-الروسية-تدمر-مواقع-انتشار-القوات-الأوكرانية-في-مقاطعة-زاباروجيهفيديو-1112960943.html
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فيديو, نادي الفيديو
فيديو, نادي الفيديو

راجمات "غراد" الروسية تدمر مواقع عسكرية أوكرانية في مقاطعة زابوروجيه... فيديو

07:08 GMT 13.06.2026
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصورالقوات المسلحة الروسية تقصف بواسطة "غراد" مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه محور كراسني ليمان، العملية العسكرية الخاصة
القوات المسلحة الروسية تقصف بواسطة غراد مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه محور كراسني ليمان، العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 13.06.2026
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov
/
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تابعنا عبر
نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، مشاهد لقيام القوات الروسية بتدمير مواقع للقوات المسلحة الأوكرانية في مقاطعة زابوروجيه.
وذكرت الوزارة أن طاقم راجمات الصواريخ "غراد"، الذي نفذ المهمة، تابع لقوات مجموعة "الشرق" الروسية.
القوات المسلحة الروسية تقصف بواسطة غراد مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه محور كراسني ليمان، العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 29.04.2026
العملية العسكرية الروسية الخاصة
راجمات "غراد" الروسية تدمر مواقع انتشار القوات الأوكرانية في مقاطعة زابوروجيه...فيديو
29 أبريل, 07:07 GMT

وفي بيان صادر عن الدفاع الروسية، يوم أمس الجمعة، قالت الوزارة إنه خلال الأسبوع الماضي، وفي منطقة سيطرة قوات مجموعة "الشرق" الروسية، واصلت وحدات المجموعة عملياتها الهجومية النشطة وحققت خسائر بالأفراد والمعدات التابعة للواءين ميكانيكيين ولواءين هجوميين، و4 ألوية هجومية محمولة جوًا، ولواء أنظمة غير مأهولة، و5 أفواج هجومية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواء مشاة بحري.

وأوضح البيان "خسائر القوات المسلحة الأوكرانية في منطقة مسؤولية قوات مجموعة "الشرق" الروسية، بلغت أكثر من 2850 جنديًا، و24 مركبة قتالية مدرعة و48 سيارة و9 قطع مدفعية ميدانية".
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