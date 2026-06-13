https://sarabic.ae/20260613/راجمات-غراد-الروسية-تدمر-مواقع-عسكرية-أوكرانية-في-مقاطعة-زابوروجيه-فيديو-1114311656.html
راجمات "غراد" الروسية تدمر مواقع عسكرية أوكرانية في مقاطعة زابوروجيه... فيديو
راجمات "غراد" الروسية تدمر مواقع عسكرية أوكرانية في مقاطعة زابوروجيه... فيديو
سبوتنيك عربي
نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، مشاهد لقيام القوات الروسية بتدمير مواقع للقوات المسلحة الأوكرانية في مقاطعة زابوروجيه. 13.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-13T07:08+0000
2026-06-13T07:08+0000
2026-06-13T07:08+0000
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وذكرت الوزارة أن طاقم راجمات الصواريخ "غراد"، الذي نفذ المهمة، تابع لقوات مجموعة "الشرق" الروسية.وأوضح البيان "خسائر القوات المسلحة الأوكرانية في منطقة مسؤولية قوات مجموعة "الشرق" الروسية، بلغت أكثر من 2850 جنديًا، و24 مركبة قتالية مدرعة و48 سيارة و9 قطع مدفعية ميدانية".
https://sarabic.ae/20260429/راجمات-غراد-الروسية-تدمر-مواقع-انتشار-القوات-الأوكرانية-في-مقاطعة-زاباروجيهفيديو-1112960943.html
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فيديو, نادي الفيديو
راجمات "غراد" الروسية تدمر مواقع عسكرية أوكرانية في مقاطعة زابوروجيه... فيديو
نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، مشاهد لقيام القوات الروسية بتدمير مواقع للقوات المسلحة الأوكرانية في مقاطعة زابوروجيه.
وذكرت الوزارة أن طاقم راجمات الصواريخ "غراد"، الذي نفذ المهمة، تابع لقوات مجموعة "الشرق" الروسية.
وفي بيان صادر عن الدفاع الروسية، يوم أمس الجمعة، قالت الوزارة إنه خلال الأسبوع الماضي، وفي منطقة سيطرة قوات مجموعة "الشرق" الروسية، واصلت وحدات المجموعة عملياتها الهجومية النشطة وحققت خسائر بالأفراد والمعدات التابعة للواءين ميكانيكيين ولواءين هجوميين، و4 ألوية هجومية محمولة جوًا، ولواء أنظمة غير مأهولة، و5 أفواج هجومية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواء مشاة بحري.
وأوضح البيان "خسائر القوات المسلحة الأوكرانية في منطقة مسؤولية قوات مجموعة "الشرق" الروسية، بلغت أكثر من 2850 جنديًا، و24 مركبة قتالية مدرعة و48 سيارة و9 قطع مدفعية ميدانية".