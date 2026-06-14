https://sarabic.ae/20260614/إعلام-إيراني-لا-قرار-نهائي-بشأن-التفاهم-المقترح-مع-واشنطن-1114332025.html

إعلام إيراني: لا قرار نهائي بشأن التفاهم المقترح مع واشنطن

إعلام إيراني: لا قرار نهائي بشأن التفاهم المقترح مع واشنطن

سبوتنيك عربي

أفاد مصدر مطّلع مقرّب من فريق التفاوض الإيراني، اليوم الأحد، بأن طهران لم تتخذ حتى الآن قرارها النهائي بشأن التفاهم المقترح مع الولايات المتحدة، مؤكدًا أن... 14.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-14T09:53+0000

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وأوضح المصدر، في تصريحات لوكالة أنباء "فارس" الإيرانية، أن طهران لم تحسم موقفها الرسمي من المقترح الذي طُرح خلال المفاوضات، مشيرًا إلى أن عملية التقييم لا تزال جارية على مستويات الخبراء وصنّاع القرار.وأضاف أن السلطات الإيرانية تدرس بعناية مختلف الأبعاد المتعلقة بالمقترح، في إطار التأكيد أن أي قرار نهائي سيبنى على حماية المصالح الوطنية والحفاظ على الخطوط الحمراء والحصول على الضمانات اللازمة، مع التشديد على عدم التأثر بتكهنات وسائل الإعلام أو الرسائل السياسية.وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس السبت، أن الولايات المتحدة وإيران ستوقعان اتفاقا الأحد، يفتح بعده مباشرة مضيق هرمز، مؤكدًا أن إيران لن تتلقى أي أموال بموجب الاتفاق.وكتب ترامب عبر منصة "تروث سوشال": "في الواقع، لم تعد إيران ترغب في امتلاك سلاح نووي، ولن تمتلكه، لا عن طريق الشراء ولا التطوير ولا بأي شكل آخر من أشكال الحصول عليه. من المقرر توقيع الاتفاق غدًا، وبعد توقيعه مباشرة سيفتح مضيق هرمز أمام الجميع".وأضاف ترامب: "على عكس مدفوعات (الرئيس الأمريكي الأسبق باراك) أوباما، التي بلغت مئات المليارات من الدولارات، بما في ذلك 1.7 مليار دولار نقدًا، لن يتم تبادل أي أموال".في المقابل نقلت وسائل إعلام إيرانية، عن إسماعيل بقائي، المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ‌قوله أمس السبت، إن "موعد توقيع مذكرة ‌التفاهم، ‌التي توسطت فيها إسلام آباد لن يكون ‌غدا الأحد".وكان رئيس الوزراء الباكستاني، شهباز شريف، قال أمس السبت، إن باكستان تستعد "لتوقيع إلكتروني" لاتفاق السلام الأمريكي الإيراني فور إنجازه.

https://sarabic.ae/20260614/مسؤول-أمريكي-إيران-ستعيد-فتح-مضيق-هرمز-دون-فرض-رسوم-عبور-1114327536.html

https://sarabic.ae/20260613/-ترامب-من-المقرر-توقيع-الاتفاق-مع-إيران-غدا-الأحد-1114322064.html

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