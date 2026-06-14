هل تربك اضطرابات مضيق هرمز قطاع الفوسفات في تونس؟

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
نبض افريقيا
بعد توقيع اربع اتفاقيات رسمية في أنقرة ، هل تستبدل النيجر فرنسا بتركيا ؟
08:29 GMT
29 د
من الملعب
كأس العالم "مونديال على هامش السياسة".. وماذا تفعل الفرق العربية؟
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
زواج الشاب العربي من الفتاة الأجنبية... ماله وما عليه
09:33 GMT
19 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
09:53 GMT
7 د
خطوط التماس
سورية في مواجهة الاجتياح الإسرائيلي للبنان 1982 – 1985
10:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
طلاب يكتشفون فيلا رومانية تحت مدرستهم في إيطاليا
10:48 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
الرحالة أرتيمي رافالوفيتش يتحدث عن رحلته لغزة ويعتبر طرابلس اللبنانية أجمل مدن المشرق
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
العزلة الطبقية تخلق أجيالا منفصلة ثقافيا واجتماعيا
12:03 GMT
26 د
مرايا العلوم
القناع الرقمي خطر يهدد أموالنا وأحوالنا والحر يجعل الحيوانات أكثر عنفا وغباءا
12:30 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: موسكو تعتبر سوريا ركيزتها الجيوسياسية في شرق المتوسط
16:03 GMT
30 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
16:33 GMT
26 د
عالم سبوتنيك
اتفاق سلام بين أمريكا وإيران... بوتين يتوعد بتوسيع الضربات على البنية التحتية الحيوية لنظام كييف
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ما تداعيات استمرار الاحتلال الإسرائيلي لمناطق في غزة ولبنان وسوريا على استقرار المنطقة؟
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
حملة "لستُ شجرة": شرارة رقمية تشعل صراع الهويات في سوريا
18:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
مساحة حرة
منظومة الدعم النقدي في مصر.. هل يربح المواطن أم يخسر مع التغيير الجديد؟
08:30 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
09:03 GMT
14 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
09:43 GMT
16 د
صدى الحياة
حملة "لستُ شجرة": شرارة رقمية تشعل صراع الهويات في سوريا
10:03 GMT
30 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون عن طريق الأنف
10:33 GMT
15 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
10:49 GMT
11 د
خطوط التماس
سورية في مواجهة الاجتياح الإسرائيلي للبنان 1982 – 1985
11:03 GMT
45 د
موزاييك
اضطرابات النوم وتأثيرها على الصحة العامة للإنسان
11:48 GMT
11 د
من الملعب
كأس العالم "مونديال على هامش السياسة".. وماذا تفعل الفرق العربية؟
12:03 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
ما تداعيات استمرار الاحتلال الإسرائيلي لمناطق في غزة ولبنان وسوريا على استقرار المنطقة؟
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
"التعامد العظيم" تعامد الشمس على وجه رمسيس وأسرار المصريين القدماء
16:33 GMT
8 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
16:42 GMT
18 د
شؤون عسكرية
خبير: موسكو تعتبر سوريا ركيزتها الجيوسياسية في شرق المتوسط
18:00 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260614/اضطرابات-مضيق-هرمز-تربك-قطاع-الفسفاط-في-تونس-1114329441.html
هل تربك اضطرابات مضيق هرمز قطاع الفوسفات في تونس؟
هل تربك اضطرابات مضيق هرمز قطاع الفوسفات في تونس؟
سبوتنيك عربي
أعادت الاضطرابات الجيوسياسية المتصاعدة في منطقة الخليج العربي، ولا سيما المخاوف المرتبطة بحركة الملاحة في مضيق هرمز، تسليط الضوء على هشاشة سلاسل التوريد... 14.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-14T07:19+0000
2026-06-14T07:19+0000
تونس
أخبار تونس اليوم
حصري
تقارير سبوتنيك
مضيق هرمز
إيران
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/06/0e/1114329284_0:0:1501:844_1920x0_80_0_0_f2bc8a1ab9a4c032ea16fa1d9b3662a3.jpg
ومع تفاقم التوترات في المنطقة، برزت أزمة التزود بمادة "البخارة" المستوردة، وهي مادة أساسية في الصناعات الكيميائية الفوسفاتية، الأمر الذي أدى إلى تعطيل الإنتاج في عدد من الوحدات التابعة للمجمع الكيميائي التونسي، خاصة بموقع "المظيلة"، وأثار مخاوف من خسائر اقتصادية إضافية لقطاع يعاني أصلًا منذ سنوات من تراجع الإنتاج والصادرات.وتوقفت الوحدات الصناعية التابعة للمجمع الكيميائي التونسي بالمظيلة عن النشاط، خلال الأسابيع الأخيرة، بسبب اضطرابات حادة في التزود بهذه المادة الحيوية، ما تسبب في شلل شبه كامل لمنظومة الإنتاج.وتستخدم "البخارة" في تشغيل وحدات إنتاج الحامض الكبريتي والحامض الفسفوري، وهما مكونان رئيسيان في تصنيع ثلاثي الفوسفات الرفيع، أحد أبرز المنتجات التونسية الموجهة للتصدير.تعطل الإنتاج وتراجع الصادراتوفي حديث لوكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك"، أفاد الخبير في الشأن الاقتصادي وليد الكسراوي، بأن "التوترات التي يشهدها مضيق هرمز أحدثت اضطرابات في سلاسل التوريد العالمية، انعكست على عدد من المواد الأولية، وهو ما أثّر بصورة مباشرة على منظومة إنتاج الفوسفات في تونس".وأوضح أن "هذه التطورات ساهمت في تراجع صادرات القطاع بنسبة 31.8%، وفق آخر معطيات المعهد الوطني للإحصاء"، معتبرًا أن هذا الانخفاض يمثّل "مؤشرًا مقلقًا ستكون له تداعيات ثقيلة على الاقتصاد التونسي".وأشار المتحدث إلى أن "إنتاج الفوسفات كان يبلغ في سنوات سابقة نحو 8 ملايين طن، قبل أن يتراجع بشكل كبير خلال الأعوام الأخيرة".وكشف الكسراوي أن "استمرار الاضطرابات في مضيق هرمز من شأنه أن يعمّق الأزمة، خاصة في ظل غياب مخزون إستراتيجي من المواد الأولية يسمح بتجاوز مثل هذه الصدمات الخارجية".كما اعتبر أن "تنويع مصادر التزود وإقامة شراكات مع مزودين من مناطق مختلفة في العالم كان من الممكن أن يخفف من حدة الأزمة، ويحدّ من تأثير الاضطرابات الجيوسياسية على القطاع".مخاوف من زيادة التضخممن جهته، أكد الخبير الاقتصادي سامي العرفاوي، في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "استمرار اضطراب حركة الشحن عبر مضيق هرمز وانعكاسه على تزويد المصانع بالمواد الأولية المستوردة، سيزيد من الضغوط الاقتصادية التي تواجهها تونس".وأضاف أن "النقص الحاد في مادة "البخارة"، المستخدمة في إنتاج الحامض الكبريتي والحامض الفسفوري، تسبب في توقف فعلي للإنتاج داخل وحدات صناعية كبرى تابعة للمجمع الكيميائي التونسي، على غرار مركب المظيلة".وأوضح أن "هذا التعطّل يحرم البلاد من عائدات تصديرية مهمة بالعملة الصعبة، في وقت تواجه فيه تونس ضغوطًا متزايدة على احتياطاتها من النقد الأجنبي".كما حذّر من أن "استنزاف احتياطي النقد الأجنبي لتغطية فاتورة الطاقة والمواد الغذائية المستوردة قد يشكل تهديدًا لاستقرار الدينار التونسي".مخاوف من ارتفاع أسعار النفطبدوره، قال الخبير الاقتصادي جمال عويديدي، في تصريحات لـ"سبوتنيك"، إن "تفاقم الأوضاع في المنطقة يثير جملة من المخاوف، يأتي في مقدمتها احتمال ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية".وأوضح أن "أي زيادة في أسعار الخام ستكون لها انعكاسات مباشرة على ميزانية الدولة التونسية وعلى قدرة البلاد على تأمين حاجياتها من الطاقة".وأضاف أنه "في حال اتساع الأزمة، قد تشهد الأسواق العالمية اضطرابات في إمدادات الطاقة، وهو ما قد يخلق صعوبات إضافية بالنسبة إلى البلدان المستوردة للنفط، ومن بينها تونس".ويعدّ مضيق هرمز أحد أهم الممرات البحرية الإستراتيجية في العالم، إذ تمر عبره يوميا ما بين 20 و30% من إمدادات النفط والغاز العالمية، خاصة القادمة من السعودية والإمارات وقطر والكويت وسلطنة عمان، ما يجعل أي اضطراب في حركة الملاحة عبره له انعكاسات واسعة على الاقتصاد العالمي وأسواق الطاقة، ويمتد تأثيره إلى اقتصادات الدول المستوردة والقطاعات الصناعية المرتبطة بالتجارة الدولية، بما في ذلك قطاع الفوسفات التونسي.
https://sarabic.ae/20260610/الجيش-الأمريكي-السفن-التجارية-تواصل-عبور-مضيق-هرمز-1114245696.html
https://sarabic.ae/20260417/عراقجي-الملاحة-التجارية-عبر-مضيق-هرمز-مفتوحة-بالكامل-طوال-فترة-وقف-إطلاق-النار--1112641815.html
تونس
أخبار تونس اليوم
إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
مريم جمال
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/09/13/1067959987_214:0:1067:853_100x100_80_0_0_d9daf8f3185987a92d0b81bcec5c00e3.jpg
مريم جمال
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/09/13/1067959987_214:0:1067:853_100x100_80_0_0_d9daf8f3185987a92d0b81bcec5c00e3.jpg
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/06/0e/1114329284_165:0:1290:844_1920x0_80_0_0_da8da921ce613b7714e6986e1e706d5e.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
تونس, أخبار تونس اليوم, حصري, تقارير سبوتنيك, مضيق هرمز, إيران
تونس, أخبار تونس اليوم, حصري, تقارير سبوتنيك, مضيق هرمز, إيران

هل تربك اضطرابات مضيق هرمز قطاع الفوسفات في تونس؟

07:19 GMT 14.06.2026
© REUTERS Stringerسفن راسية في مضيق هرمز من مسندم، سلطنة عمان، 11 يونيو/ حزيران 2026
سفن راسية في مضيق هرمز من مسندم، سلطنة عمان، 11 يونيو/ حزيران 2026 - سبوتنيك عربي, 1920, 14.06.2026
© REUTERS Stringer
تابعنا عبر
- سبوتنيك عربي
مريم جمال
مراسلة "سبوتنيك" في تونس
كل المواضيع
حصري
أعادت الاضطرابات الجيوسياسية المتصاعدة في منطقة الخليج العربي، ولا سيما المخاوف المرتبطة بحركة الملاحة في مضيق هرمز، تسليط الضوء على هشاشة سلاسل التوريد العالمية وانعكاساتها على عدد من القطاعات الحيوية في تونس، وفي مقدمتها قطاع الفوسفات، الذي يعد أحد أهم مصادر العملة الصعبة للبلاد.
ومع تفاقم التوترات في المنطقة، برزت أزمة التزود بمادة "البخارة" المستوردة، وهي مادة أساسية في الصناعات الكيميائية الفوسفاتية، الأمر الذي أدى إلى تعطيل الإنتاج في عدد من الوحدات التابعة للمجمع الكيميائي التونسي، خاصة بموقع "المظيلة"، وأثار مخاوف من خسائر اقتصادية إضافية لقطاع يعاني أصلًا منذ سنوات من تراجع الإنتاج والصادرات.
وتوقفت الوحدات الصناعية التابعة للمجمع الكيميائي التونسي بالمظيلة عن النشاط، خلال الأسابيع الأخيرة، بسبب اضطرابات حادة في التزود بهذه المادة الحيوية، ما تسبب في شلل شبه كامل لمنظومة الإنتاج.
وتستخدم "البخارة" في تشغيل وحدات إنتاج الحامض الكبريتي والحامض الفسفوري، وهما مكونان رئيسيان في تصنيع ثلاثي الفوسفات الرفيع، أحد أبرز المنتجات التونسية الموجهة للتصدير.
ناقلة نفط تبحر في الخليج، بالقرب من مضيق هرمز - سبوتنيك عربي, 1920, 10.06.2026
الجيش الأمريكي: السفن التجارية تواصل عبور مضيق هرمز
10 يونيو, 23:57 GMT
تعطل الإنتاج وتراجع الصادرات
وفي حديث لوكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك"، أفاد الخبير في الشأن الاقتصادي وليد الكسراوي، بأن "التوترات التي يشهدها مضيق هرمز أحدثت اضطرابات في سلاسل التوريد العالمية، انعكست على عدد من المواد الأولية، وهو ما أثّر بصورة مباشرة على منظومة إنتاج الفوسفات في تونس".
وأوضح أن "هذه التطورات ساهمت في تراجع صادرات القطاع بنسبة 31.8%، وفق آخر معطيات المعهد الوطني للإحصاء"، معتبرًا أن هذا الانخفاض يمثّل "مؤشرًا مقلقًا ستكون له تداعيات ثقيلة على الاقتصاد التونسي".
وأشار المتحدث إلى أن "إنتاج الفوسفات كان يبلغ في سنوات سابقة نحو 8 ملايين طن، قبل أن يتراجع بشكل كبير خلال الأعوام الأخيرة".

وأضاف أن "من بين الأسباب الأخرى التي ساهمت في تفاقم الأزمة تقادم أسطول استخراج الفوسفات وعدم تجديده، بسبب الصعوبات المالية"، لافتًا إلى أن "شركة فوسفات قفصة، التي كانت توفر نحو ملياري دينار سنويا لخزينة الدولة، أصبحت تسجل خسائر متواصلة".

وكشف الكسراوي أن "استمرار الاضطرابات في مضيق هرمز من شأنه أن يعمّق الأزمة، خاصة في ظل غياب مخزون إستراتيجي من المواد الأولية يسمح بتجاوز مثل هذه الصدمات الخارجية".
كما اعتبر أن "تنويع مصادر التزود وإقامة شراكات مع مزودين من مناطق مختلفة في العالم كان من الممكن أن يخفف من حدة الأزمة، ويحدّ من تأثير الاضطرابات الجيوسياسية على القطاع".
مخاوف من زيادة التضخم
من جهته، أكد الخبير الاقتصادي سامي العرفاوي، في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "استمرار اضطراب حركة الشحن عبر مضيق هرمز وانعكاسه على تزويد المصانع بالمواد الأولية المستوردة، سيزيد من الضغوط الاقتصادية التي تواجهها تونس".
وأضاف أن "النقص الحاد في مادة "البخارة"، المستخدمة في إنتاج الحامض الكبريتي والحامض الفسفوري، تسبب في توقف فعلي للإنتاج داخل وحدات صناعية كبرى تابعة للمجمع الكيميائي التونسي، على غرار مركب المظيلة".
وأوضح أن "هذا التعطّل يحرم البلاد من عائدات تصديرية مهمة بالعملة الصعبة، في وقت تواجه فيه تونس ضغوطًا متزايدة على احتياطاتها من النقد الأجنبي".
وأشار العرفاوي إلى أن "ارتفاع تكاليف الشحن البحري وأقساط التأمين المرتبطة بمخاطر الحرب سينعكس بصورة مباشرة على أسعار السلع والمواد المستوردة، الأمر الذي قد يغذي التضخم ويزيد من تراجع القدرة الشرائية للمواطنين".
كما حذّر من أن "استنزاف احتياطي النقد الأجنبي لتغطية فاتورة الطاقة والمواد الغذائية المستوردة قد يشكل تهديدًا لاستقرار الدينار التونسي".
وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي - سبوتنيك عربي, 1920, 17.04.2026
عراقجي: الملاحة التجارية عبر مضيق هرمز مفتوحة بالكامل طوال فترة وقف إطلاق النار
17 أبريل, 13:01 GMT
مخاوف من ارتفاع أسعار النفط
بدوره، قال الخبير الاقتصادي جمال عويديدي، في تصريحات لـ"سبوتنيك"، إن "تفاقم الأوضاع في المنطقة يثير جملة من المخاوف، يأتي في مقدمتها احتمال ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية".
وأوضح أن "أي زيادة في أسعار الخام ستكون لها انعكاسات مباشرة على ميزانية الدولة التونسية وعلى قدرة البلاد على تأمين حاجياتها من الطاقة".
وأضاف أنه "في حال اتساع الأزمة، قد تشهد الأسواق العالمية اضطرابات في إمدادات الطاقة، وهو ما قد يخلق صعوبات إضافية بالنسبة إلى البلدان المستوردة للنفط، ومن بينها تونس".

ودعا عويديدي السلطات التونسية إلى "تنويع مصادر التزود بالطاقة والاستعداد لمواجهة مختلف السيناريوهات المحتملة"، مؤكدًا أن "ارتفاع أسعار النفط سيترافق أيضًا مع زيادة تكاليف النقل والشحن والتأمين، بما قد يرفع تكلفة السلع المتداولة ويزيد من الضغوط على سلاسل الإمداد العالمية".

ويعدّ مضيق هرمز أحد أهم الممرات البحرية الإستراتيجية في العالم، إذ تمر عبره يوميا ما بين 20 و30% من إمدادات النفط والغاز العالمية، خاصة القادمة من السعودية والإمارات وقطر والكويت وسلطنة عمان، ما يجعل أي اضطراب في حركة الملاحة عبره له انعكاسات واسعة على الاقتصاد العالمي وأسواق الطاقة، ويمتد تأثيره إلى اقتصادات الدول المستوردة والقطاعات الصناعية المرتبطة بالتجارة الدولية، بما في ذلك قطاع الفوسفات التونسي.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала