https://sarabic.ae/20260614/اضطرابات-مضيق-هرمز-تربك-قطاع-الفسفاط-في-تونس-1114329441.html

هل تربك اضطرابات مضيق هرمز قطاع الفوسفات في تونس؟

هل تربك اضطرابات مضيق هرمز قطاع الفوسفات في تونس؟

سبوتنيك عربي

أعادت الاضطرابات الجيوسياسية المتصاعدة في منطقة الخليج العربي، ولا سيما المخاوف المرتبطة بحركة الملاحة في مضيق هرمز، تسليط الضوء على هشاشة سلاسل التوريد... 14.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-14T07:19+0000

2026-06-14T07:19+0000

2026-06-14T07:19+0000

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ومع تفاقم التوترات في المنطقة، برزت أزمة التزود بمادة "البخارة" المستوردة، وهي مادة أساسية في الصناعات الكيميائية الفوسفاتية، الأمر الذي أدى إلى تعطيل الإنتاج في عدد من الوحدات التابعة للمجمع الكيميائي التونسي، خاصة بموقع "المظيلة"، وأثار مخاوف من خسائر اقتصادية إضافية لقطاع يعاني أصلًا منذ سنوات من تراجع الإنتاج والصادرات.وتوقفت الوحدات الصناعية التابعة للمجمع الكيميائي التونسي بالمظيلة عن النشاط، خلال الأسابيع الأخيرة، بسبب اضطرابات حادة في التزود بهذه المادة الحيوية، ما تسبب في شلل شبه كامل لمنظومة الإنتاج.وتستخدم "البخارة" في تشغيل وحدات إنتاج الحامض الكبريتي والحامض الفسفوري، وهما مكونان رئيسيان في تصنيع ثلاثي الفوسفات الرفيع، أحد أبرز المنتجات التونسية الموجهة للتصدير.تعطل الإنتاج وتراجع الصادراتوفي حديث لوكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك"، أفاد الخبير في الشأن الاقتصادي وليد الكسراوي، بأن "التوترات التي يشهدها مضيق هرمز أحدثت اضطرابات في سلاسل التوريد العالمية، انعكست على عدد من المواد الأولية، وهو ما أثّر بصورة مباشرة على منظومة إنتاج الفوسفات في تونس".وأوضح أن "هذه التطورات ساهمت في تراجع صادرات القطاع بنسبة 31.8%، وفق آخر معطيات المعهد الوطني للإحصاء"، معتبرًا أن هذا الانخفاض يمثّل "مؤشرًا مقلقًا ستكون له تداعيات ثقيلة على الاقتصاد التونسي".وأشار المتحدث إلى أن "إنتاج الفوسفات كان يبلغ في سنوات سابقة نحو 8 ملايين طن، قبل أن يتراجع بشكل كبير خلال الأعوام الأخيرة".وكشف الكسراوي أن "استمرار الاضطرابات في مضيق هرمز من شأنه أن يعمّق الأزمة، خاصة في ظل غياب مخزون إستراتيجي من المواد الأولية يسمح بتجاوز مثل هذه الصدمات الخارجية".كما اعتبر أن "تنويع مصادر التزود وإقامة شراكات مع مزودين من مناطق مختلفة في العالم كان من الممكن أن يخفف من حدة الأزمة، ويحدّ من تأثير الاضطرابات الجيوسياسية على القطاع".مخاوف من زيادة التضخممن جهته، أكد الخبير الاقتصادي سامي العرفاوي، في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "استمرار اضطراب حركة الشحن عبر مضيق هرمز وانعكاسه على تزويد المصانع بالمواد الأولية المستوردة، سيزيد من الضغوط الاقتصادية التي تواجهها تونس".وأضاف أن "النقص الحاد في مادة "البخارة"، المستخدمة في إنتاج الحامض الكبريتي والحامض الفسفوري، تسبب في توقف فعلي للإنتاج داخل وحدات صناعية كبرى تابعة للمجمع الكيميائي التونسي، على غرار مركب المظيلة".وأوضح أن "هذا التعطّل يحرم البلاد من عائدات تصديرية مهمة بالعملة الصعبة، في وقت تواجه فيه تونس ضغوطًا متزايدة على احتياطاتها من النقد الأجنبي".كما حذّر من أن "استنزاف احتياطي النقد الأجنبي لتغطية فاتورة الطاقة والمواد الغذائية المستوردة قد يشكل تهديدًا لاستقرار الدينار التونسي".مخاوف من ارتفاع أسعار النفطبدوره، قال الخبير الاقتصادي جمال عويديدي، في تصريحات لـ"سبوتنيك"، إن "تفاقم الأوضاع في المنطقة يثير جملة من المخاوف، يأتي في مقدمتها احتمال ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية".وأوضح أن "أي زيادة في أسعار الخام ستكون لها انعكاسات مباشرة على ميزانية الدولة التونسية وعلى قدرة البلاد على تأمين حاجياتها من الطاقة".وأضاف أنه "في حال اتساع الأزمة، قد تشهد الأسواق العالمية اضطرابات في إمدادات الطاقة، وهو ما قد يخلق صعوبات إضافية بالنسبة إلى البلدان المستوردة للنفط، ومن بينها تونس".ويعدّ مضيق هرمز أحد أهم الممرات البحرية الإستراتيجية في العالم، إذ تمر عبره يوميا ما بين 20 و30% من إمدادات النفط والغاز العالمية، خاصة القادمة من السعودية والإمارات وقطر والكويت وسلطنة عمان، ما يجعل أي اضطراب في حركة الملاحة عبره له انعكاسات واسعة على الاقتصاد العالمي وأسواق الطاقة، ويمتد تأثيره إلى اقتصادات الدول المستوردة والقطاعات الصناعية المرتبطة بالتجارة الدولية، بما في ذلك قطاع الفوسفات التونسي.

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مريم جمال https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/09/13/1067959987_214:0:1067:853_100x100_80_0_0_d9daf8f3185987a92d0b81bcec5c00e3.jpg

تونس, أخبار تونس اليوم, حصري, تقارير سبوتنيك, مضيق هرمز, إيران