حيث تولد الأرواح .. افتتاح معرض الدمى في موسكو

دمى أنطونينا سيدوفا، في المعرض الدولي لبيع دمى وألعاب المصممين، "دمى الموضة"، في مركز "تيشينكا" للمعارض والتجارة في موسكو
دمى أنطونينا سيدوفا، في المعرض الدولي لبيع دمى وألعاب المصممين، "دمى الموضة"، في مركز "تيشينكا" للمعارض والتجارة في موسكو
تعرض مارينا بلياسونوفا، دمى من صنعها في المعرض الدولي لبيع دمى وألعاب المصممين، "دمى الموضة"، في مركز "تيشينكا" للمعارض والتجارة في موسكو
تعرض مارينا بلياسونوفا، دمى من صنعها في المعرض الدولي لبيع دمى وألعاب المصممين، "دمى الموضة"، في مركز "تيشينكا" للمعارض والتجارة في موسكو
حقائب مصممة في المعرض الدولي لبيع الدمى والألعاب المصممة "دمى الموضة"، في مركز "تيشينكا" للمعارض والتجارة في موسكو
حقائب مصممة في المعرض الدولي لبيع الدمى والألعاب المصممة "دمى الموضة"، في مركز "تيشينكا" للمعارض والتجارة في موسكو
"دمى الموضة".. معرض دولي لبيع الدمى والألعاب المصممة في مركز "تيشينكا" للمعارض والتجارة في موسكو
"دمى الموضة".. معرض دولي لبيع الدمى والألعاب المصممة في مركز "تيشينكا" للمعارض والتجارة في موسكو
تُعرض دمى أولغا كيسيلينكو، في المعرض الدولي لبيع الدمى والألعاب المصممة "دمى الموضة"، في مركز "تيشينكا" للمعارض والتجارة في موسكو
تُعرض دمى أولغا كيسيلينكو، في المعرض الدولي لبيع الدمى والألعاب المصممة "دمى الموضة"، في مركز "تيشينكا" للمعارض والتجارة في موسكو
تُعرض دمى فلاديمير إميليانينكو، في المعرض الدولي لبيع دمى وألعاب المصممين "دمى الموضة"، في مركز "تيشينكا" للمعارض والتجارة في موسكو
تُعرض دمى فلاديمير إميليانينكو، في المعرض الدولي لبيع دمى وألعاب المصممين "دمى الموضة"، في مركز "تيشينكا" للمعارض والتجارة في موسكو
زوار في الجناح الذي يعرض دمى من تصميم ناتاليا ألتونينا، في المعرض الدولي لبيع دمى وألعاب المصممين، "دمى الموضة"، في مركز "تيشينكا" للمعارض والتجارة في موسكو
زوار في الجناح الذي يعرض دمى من تصميم ناتاليا ألتونينا، في المعرض الدولي لبيع دمى وألعاب المصممين، "دمى الموضة"، في مركز "تيشينكا" للمعارض والتجارة في موسكو
"دمى الموضة".. معرض دولي لبيع الدمى والألعاب المصممة في مركز "تيشينكا" للمعارض والتجارة في موسكو
"دمى الموضة".. معرض دولي لبيع الدمى والألعاب المصممة في مركز "تيشينكا" للمعارض والتجارة في موسكو