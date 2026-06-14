https://sarabic.ae/20260614/سوريا-تنفذ-بالتعاون-مع-العراق-عملية-نوعية-لمكافحة-المخدرات--بيان-1114331504.html
سوريا تنفذ بالتعاون مع العراق عملية نوعية لمكافحة المخدرات- بيان
سوريا تنفذ بالتعاون مع العراق عملية نوعية لمكافحة المخدرات- بيان
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الداخلية السورية، اليوم الأحد، بتنفيذ عمليات نوعية بالتنسيق مع العراق لمكافحة المخدرات في محافظتي حمص ودير الزور وسط وشرقي سوريا. 14.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-14T09:21+0000
2026-06-14T09:21+0000
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أخبار سوريا اليوم
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ونشرت الداخلية السورية بيانا جاء فيه: "استمراراً لجهودها في مكافحة الجريمة المنظمة وعمليات التهريب العابرة للحدود، نفذت إدارة مكافحة المخدرات بالتنسيق مع المديرية العامة لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية في جمهورية العراق، سلسلة عمليات نوعية ومتزامنة شملت محافظتي حمص ودير الزور".ويعلن جهاز المخابرات العراقي بشكل متكرر إحباط عمليات تهريب مخدرات من سوريا، وكان أبرزها إلقاء القبض على شبكة دولية للاتجار في المواد المخدرة، في شباط/فبراير الماضي، كانت تخطط لإدخال كميات كبيرة من مخدر الكبتاغون إلى العراق.وقال جهاز المخابرات العراقي، في بيان حينها، إنه "بناء على معلومات استخبارية دقيقة وتعقّب مستمر في أكثر من دولة إقليمية وبعملية استباقية نوعية تمكن جهاز المخابرات الوطني بالتعاون مع السلطات الأمنية المختصة في سوريا من إلقاء القبض على شبكة مخدرات دولية مكوّنة من 5 عناصر".الجيش الأردني يعلن استهداف مواقع لتجار الأسلحة والمخدرات على الحدود الشمالية
https://sarabic.ae/20260610/موسكو-التعاون-بين-روسيا-وسوريا-يشهد-تطورا-نشطا-1114237125.html
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أخبار سوريا اليوم
سوريا تنفذ بالتعاون مع العراق عملية نوعية لمكافحة المخدرات- بيان
أفادت وزارة الداخلية السورية، اليوم الأحد، بتنفيذ عمليات نوعية بالتنسيق مع العراق لمكافحة المخدرات في محافظتي حمص ودير الزور وسط وشرقي سوريا.
ونشرت الداخلية السورية بيانا جاء فيه: "استمراراً لجهودها في مكافحة الجريمة المنظمة وعمليات التهريب العابرة للحدود، نفذت إدارة مكافحة المخدرات بالتنسيق مع المديرية العامة لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية في جمهورية العراق، سلسلة عمليات نوعية ومتزامنة شملت محافظتي حمص ودير الزور".
وأضافت الوزارة في البيان: "أسفرت هذه العملية المحكمة عن تفكيك شبكة دولية منظمة لتهريب المخدرات، وإلقاء القبض على عدد من أفرادها، بالإضافة إلى مصادرة 800 ألف حبة من مخدر الكبتاغون، و60 كيلوغراماً من مادة الحشيش المخدر، كانت معدة للتهريب والترويج".
ويعلن جهاز المخابرات العراقي بشكل متكرر إحباط عمليات تهريب مخدرات من سوريا، وكان أبرزها إلقاء القبض على شبكة دولية للاتجار في المواد المخدرة، في شباط/فبراير الماضي، كانت تخطط لإدخال كميات كبيرة من مخدر الكبتاغون إلى العراق.
وقال جهاز المخابرات العراقي، في بيان حينها، إنه "بناء على معلومات استخبارية دقيقة وتعقّب مستمر في أكثر من دولة إقليمية وبعملية استباقية نوعية تمكن جهاز المخابرات الوطني بالتعاون مع السلطات الأمنية المختصة في سوريا من إلقاء القبض على شبكة مخدرات دولية مكوّنة من 5 عناصر".