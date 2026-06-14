https://sarabic.ae/20260614/هجوم-سيبراني-محدود-يعطل-عمل-4-بنوك-إيرانية-1114330357.html
هجوم سيبراني محدود يعطل عمل 4 بنوك إيرانية
هجوم سيبراني محدود يعطل عمل 4 بنوك إيرانية
سبوتنيك عربي
أعلن مجلس تنسيق القطاع المصرفي الإيراني، اليوم الأحد، أن الخلل الذي طرأ على أنظمة عدد من البنوك الوطنية (ملي، وصادرات، وتجارة، وتنمية الصادرات) يعود إلى هجوم... 14.06.2026, سبوتنيك عربي
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وأوضح المجلس أنه فور رصد أي مؤشرات غير معتادة، بادرت الفرق الفنية إلى تفعيل الإجراءات الوقائية والحمائية اللازمة، بهدف حماية بيانات العملاء وضمان سلامة البنية التحتية المصرفية.وأكدت التحقيقات الفنية الأولية عدم تسجيل أي عملية وصول غير مصرح بها إلى بيانات العملاء أو أي تسريب للمعلومات، مشيرًا إلى أن البنية التحتية تخضع حاليا لرقابة مكثفة من الخبراء التقنيين، مع استمرار العمل على استعادة الأنظمة بشكل تدريجي وسريع، وفقا لوكالة أنباء "فارس" الإيرانية.وشدد المجلس على أن الأولوية القصوى تتمثل في ضمان أمن العملاء وخصوصيتهم، مؤكدًا أن الخدمات المصرفية ستعود إلى وضعها الطبيعي في أقرب وقت ممكن.
https://sarabic.ae/20251017/إيران-ترد-على-تقارير-تتهمها-بشن-هجمات-سيبرانية-ضد-الغرب-1106102707.html
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إيران, أخبار إيران, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
إيران, أخبار إيران, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
هجوم سيبراني محدود يعطل عمل 4 بنوك إيرانية
أعلن مجلس تنسيق القطاع المصرفي الإيراني، اليوم الأحد، أن الخلل الذي طرأ على أنظمة عدد من البنوك الوطنية (ملي، وصادرات، وتجارة، وتنمية الصادرات) يعود إلى هجوم إلكتروني محدود.
وأوضح المجلس أنه فور رصد أي مؤشرات غير معتادة، بادرت الفرق الفنية إلى تفعيل الإجراءات الوقائية والحمائية اللازمة، بهدف حماية بيانات العملاء وضمان سلامة البنية التحتية المصرفية.
وأكدت التحقيقات الفنية الأولية عدم تسجيل أي عملية وصول غير مصرح بها إلى بيانات العملاء أو أي تسريب للمعلومات، مشيرًا إلى أن البنية التحتية تخضع حاليا لرقابة مكثفة من الخبراء التقنيين، مع استمرار العمل على استعادة الأنظمة بشكل تدريجي وسريع، وفقا لوكالة أنباء "فارس" الإيرانية.
17 أكتوبر 2025, 08:19 GMT
وشدد المجلس على أن الأولوية القصوى تتمثل في ضمان أمن العملاء وخصوصيتهم، مؤكدًا أن الخدمات المصرفية ستعود إلى وضعها الطبيعي في أقرب وقت ممكن.