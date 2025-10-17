https://sarabic.ae/20251017/إيران-ترد-على-تقارير-تتهمها-بشن-هجمات-سيبرانية-ضد-الغرب-1106102707.html
إيران ترد على تقارير تتهمها بشن هجمات سيبرانية ضد الغرب
وأكدت البعثة في بيان لها، مساء أمس الخميس، أن "إيران لم ولن تبادر بأي عمل هجومي إلكتروني ضد أي دولة".وتابعت أن "إيران، رغم كونها ضحية لهجمات سيبرانية، فإنها تحتفظ بحق الرد على أي تهديد إلكتروني بما يتناسب مع طبيعته ونطاقه".وجاء البيان، ردًا على تقرير لشركة "مايكروسوفت" يزعم استخدام إيران للذكاء الاصطناعي في شن هجمات ضد دول غربية، وهو ما وصفته البعثة بأنه "ادعاء باطل ودافعُه سياسي".وأكدت البعثة "التزام طهران بالاستخدام السلمي للتقنيات الرقمية، والدعوة إلى وضع أطر دولية تمنع إساءة استغلال الفضاء الإلكتروني"، وفقا لوكالة أنباء "إيرنا" الإيرانية.وكان رئيس المركز الوطني للفضاء الإلكتروني الإيراني، محمد أمين أقميري، أعلن يوم الثلاثاء الماضي، صد 3 هجمات إلكترونية كبيرة استهدفت البنية التحتية للبلاد في الآونة الأخيرة، "بفضل يقظة الجهات المعنية"، على حد قوله.
إيران
إيران ترد على تقارير تتهمها بشن هجمات سيبرانية ضد الغرب
وأكدت البعثة في بيان لها، مساء أمس الخميس، أن "إيران لم ولن تبادر بأي عمل هجومي إلكتروني ضد أي دولة".
وتابعت أن "إيران، رغم كونها ضحية لهجمات سيبرانية، فإنها تحتفظ بحق الرد على أي تهديد إلكتروني بما يتناسب مع طبيعته ونطاقه".
وجاء البيان، ردًا على تقرير لشركة "مايكروسوفت" يزعم استخدام إيران للذكاء الاصطناعي في شن هجمات ضد دول غربية، وهو ما وصفته البعثة بأنه "ادعاء باطل ودافعُه سياسي".
وأكدت البعثة "التزام طهران بالاستخدام السلمي للتقنيات الرقمية، والدعوة إلى وضع أطر دولية تمنع إساءة استغلال الفضاء الإلكتروني"، وفقا لوكالة
أنباء "إيرنا" الإيرانية.
وكان رئيس المركز الوطني للفضاء الإلكتروني الإيراني، محمد أمين أقميري، أعلن يوم الثلاثاء الماضي، صد 3 هجمات إلكترونية كبيرة
استهدفت البنية التحتية للبلاد في الآونة الأخيرة، "بفضل يقظة الجهات المعنية"، على حد قوله.