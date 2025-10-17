https://sarabic.ae/20251017/إيران-ترد-على-تقارير-تتهمها-بشن-هجمات-سيبرانية-ضد-الغرب-1106102707.html

إيران ترد على تقارير تتهمها بشن هجمات سيبرانية ضد الغرب

إيران ترد على تقارير تتهمها بشن هجمات سيبرانية ضد الغرب

سبوتنيك عربي

رفضت البعثة الدائمة لإيران لدى الأمم المتحدة، اتهامات شركة "مايكروسوفت" الأمريكية، بشأن تورط طهران في هجمات سيبرانية. 17.10.2025, سبوتنيك عربي

2025-10-17T08:19+0000

2025-10-17T08:19+0000

2025-10-17T08:19+0000

إيران

العالم

أخبار العالم الآن

الأخبار

أخبار الذكاء الاصطناعي

https://cdn.img.sarabic.ae/img/103585/66/1035856645_0:159:3076:1889_1920x0_80_0_0_8b207f66d3bf60bc275c86405397d391.jpg

وأكدت البعثة في بيان لها، مساء أمس الخميس، أن "إيران لم ولن تبادر بأي عمل هجومي إلكتروني ضد أي دولة".وتابعت أن "إيران، رغم كونها ضحية لهجمات سيبرانية، فإنها تحتفظ بحق الرد على أي تهديد إلكتروني بما يتناسب مع طبيعته ونطاقه".وجاء البيان، ردًا على تقرير لشركة "مايكروسوفت" يزعم استخدام إيران للذكاء الاصطناعي في شن هجمات ضد دول غربية، وهو ما وصفته البعثة بأنه "ادعاء باطل ودافعُه سياسي".وأكدت البعثة "التزام طهران بالاستخدام السلمي للتقنيات الرقمية، والدعوة إلى وضع أطر دولية تمنع إساءة استغلال الفضاء الإلكتروني"، وفقا لوكالة أنباء "إيرنا" الإيرانية.وكان رئيس المركز الوطني للفضاء الإلكتروني الإيراني، محمد أمين أقميري، أعلن يوم الثلاثاء الماضي، صد 3 هجمات إلكترونية كبيرة استهدفت البنية التحتية للبلاد في الآونة الأخيرة، "بفضل يقظة الجهات المعنية"، على حد قوله.

https://sarabic.ae/20250126/ضمن-مجالات-عدة-إيران-والسعودية-تؤكدان-تطوير-التعاون-في-مجال-الاتصالات-والأمن-السيبراني-1097182522.html

إيران

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

إيران, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار, أخبار الذكاء الاصطناعي