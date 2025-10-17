عربي
أمساليوم
بث مباشر
إيران ترد على تقارير تتهمها بشن هجمات سيبرانية ضد الغرب
إيران ترد على تقارير تتهمها بشن هجمات سيبرانية ضد الغرب

هجمات سيبرانية
رفضت البعثة الدائمة لإيران لدى الأمم المتحدة، اتهامات شركة "مايكروسوفت" الأمريكية، بشأن تورط طهران في هجمات سيبرانية.
وأكدت البعثة في بيان لها، مساء أمس الخميس، أن "إيران لم ولن تبادر بأي عمل هجومي إلكتروني ضد أي دولة".
وتابعت أن "إيران، رغم كونها ضحية لهجمات سيبرانية، فإنها تحتفظ بحق الرد على أي تهديد إلكتروني بما يتناسب مع طبيعته ونطاقه".
وجاء البيان، ردًا على تقرير لشركة "مايكروسوفت" يزعم استخدام إيران للذكاء الاصطناعي في شن هجمات ضد دول غربية، وهو ما وصفته البعثة بأنه "ادعاء باطل ودافعُه سياسي".
هاكرز - سبوتنيك عربي, 1920, 26.01.2025
"ضمن مجالات عدة".. إيران والسعودية تؤكدان تطوير التعاون في مجال الاتصالات والأمن السيبراني
26 يناير, 16:50 GMT
وأكدت البعثة "التزام طهران بالاستخدام السلمي للتقنيات الرقمية، والدعوة إلى وضع أطر دولية تمنع إساءة استغلال الفضاء الإلكتروني"، وفقا لوكالة أنباء "إيرنا" الإيرانية.
وكان رئيس المركز الوطني للفضاء الإلكتروني الإيراني، محمد أمين أقميري، أعلن يوم الثلاثاء الماضي، صد 3 هجمات إلكترونية كبيرة استهدفت البنية التحتية للبلاد في الآونة الأخيرة، "بفضل يقظة الجهات المعنية"، على حد قوله.
