https://sarabic.ae/20260615/إصابة-ضابط-بإدارة-الهجرة-والجمارك-الأمريكية-في-حادث-دهس-1114379280.html

إصابة ضابط بإدارة الهجرة والجمارك الأمريكية في حادث دهس

إصابة ضابط بإدارة الهجرة والجمارك الأمريكية في حادث دهس

سبوتنيك عربي

أعلنت إدارة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك الأميركية "آي.إس.إي" في بيان لها، أن أحد ضباطها تعرض للدهس بسيارة كان يقودها مهاجر غير شرعي من بيرو أثناء محاولة... 15.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-15T22:30+0000

2026-06-15T22:30+0000

2026-06-15T22:49+0000

الولايات المتحدة الأمريكية

ملف الهجرة إلى أمريكا وفق قرار ترامب

العالم

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ووفقًا للبيان، وقع الحادث يوم الاثنين في منطقة ماناهوكين بولاية نيوجيرسي، حيث حاول ضباط الوكالة اعتقال فريدريش كاستيلو-أورمينو، وهو مواطن من بيرو صدر بحقه أمر ترحيل في 30 كانول الثاني/يناير الماضي.وذكرت الوكالة أن "ضباط إنفاذ القانون في (آي.إس.إي) حاولوا توقيف السيارة، إلا أن السائق استخدم مركبة كسلاح وصدم ضابطًا، مما أدى إلى قيام الضابط بإطلاق النار من سلاحه، وقد فر السائق من مكان الحادث وما زال طليقًا".وتم نقل الضابط المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج.وأضافت الوكالة: "هناك نمط متكرر من الهجمات بالمركبات ضد ضباطنا، حيث يواجه ضباط إنفاذ القانون لدينا زيادة بنسبة 3300 بالمئة في الهجمات بالمركبات الموجهة ضدهم".يُذكر أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب كان قد تعهد في يوم تنصيبه بوقف الهجرة غير الشرعية وبدء عمليات ترحيل جماعي، كما أعلن حالة الطوارئ الوطنية لمعالجة أزمة الحدود الأميركية.

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سبوتنيك عربي

الولايات المتحدة الأمريكية, ملف الهجرة إلى أمريكا وفق قرار ترامب, العالم