https://sarabic.ae/20260615/إصابة-ضابط-بإدارة-الهجرة-والجمارك-الأمريكية-في-حادث-دهس-1114379280.html
إصابة ضابط بإدارة الهجرة والجمارك الأمريكية في حادث دهس
إصابة ضابط بإدارة الهجرة والجمارك الأمريكية في حادث دهس
سبوتنيك عربي
أعلنت إدارة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك الأميركية "آي.إس.إي" في بيان لها، أن أحد ضباطها تعرض للدهس بسيارة كان يقودها مهاجر غير شرعي من بيرو أثناء محاولة... 15.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-15T22:30+0000
2026-06-15T22:30+0000
2026-06-15T22:49+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
ملف الهجرة إلى أمريكا وفق قرار ترامب
العالم
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ووفقًا للبيان، وقع الحادث يوم الاثنين في منطقة ماناهوكين بولاية نيوجيرسي، حيث حاول ضباط الوكالة اعتقال فريدريش كاستيلو-أورمينو، وهو مواطن من بيرو صدر بحقه أمر ترحيل في 30 كانول الثاني/يناير الماضي.وذكرت الوكالة أن "ضباط إنفاذ القانون في (آي.إس.إي) حاولوا توقيف السيارة، إلا أن السائق استخدم مركبة كسلاح وصدم ضابطًا، مما أدى إلى قيام الضابط بإطلاق النار من سلاحه، وقد فر السائق من مكان الحادث وما زال طليقًا".وتم نقل الضابط المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج.وأضافت الوكالة: "هناك نمط متكرر من الهجمات بالمركبات ضد ضباطنا، حيث يواجه ضباط إنفاذ القانون لدينا زيادة بنسبة 3300 بالمئة في الهجمات بالمركبات الموجهة ضدهم".يُذكر أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب كان قد تعهد في يوم تنصيبه بوقف الهجرة غير الشرعية وبدء عمليات ترحيل جماعي، كما أعلن حالة الطوارئ الوطنية لمعالجة أزمة الحدود الأميركية.
https://sarabic.ae/20231120/سيناتور-أمريكي-الولايات-المتحدة-لن-تكون-قادرة-على-مساعدة-أوكرانيا-حتى-يتم-حل-أزمة-الهجرة-1083324788.html
الولايات المتحدة الأمريكية
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الولايات المتحدة الأمريكية, ملف الهجرة إلى أمريكا وفق قرار ترامب, العالم
الولايات المتحدة الأمريكية, ملف الهجرة إلى أمريكا وفق قرار ترامب, العالم
إصابة ضابط بإدارة الهجرة والجمارك الأمريكية في حادث دهس
22:30 GMT 15.06.2026 (تم التحديث: 22:49 GMT 15.06.2026)
أعلنت إدارة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك الأميركية "آي.إس.إي" في بيان لها، أن أحد ضباطها تعرض للدهس بسيارة كان يقودها مهاجر غير شرعي من بيرو أثناء محاولة اعتقاله، مما دفع الضابط لفتح النار على المهاجم الذي تمكن من الفرار من موقع الحادث.
ووفقًا للبيان، وقع الحادث يوم الاثنين في منطقة ماناهوكين بولاية نيوجيرسي، حيث حاول ضباط الوكالة اعتقال فريدريش كاستيلو-أورمينو، وهو مواطن من بيرو صدر بحقه أمر ترحيل في 30 كانول الثاني/يناير الماضي.
وذكرت الوكالة أن "ضباط إنفاذ القانون في (آي.إس.إي) حاولوا توقيف السيارة
، إلا أن السائق استخدم مركبة كسلاح وصدم ضابطًا، مما أدى إلى قيام الضابط بإطلاق النار من سلاحه، وقد فر السائق من مكان الحادث وما زال طليقًا".
وتم نقل الضابط المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج.
20 نوفمبر 2023, 16:39 GMT
وأضافت الوكالة: "هناك نمط متكرر من الهجمات بالمركبات ضد ضباطنا، حيث يواجه ضباط إنفاذ القانون لدينا زيادة بنسبة 3300 بالمئة في الهجمات بالمركبات الموجهة ضدهم".
يُذكر أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب كان قد تعهد في يوم تنصيبه بوقف الهجرة غير الشرعية وبدء عمليات ترحيل جماعي، كما أعلن حالة الطوارئ الوطنية لمعالجة أزمة الحدود الأميركية.