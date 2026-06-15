https://sarabic.ae/20260615/البط-في-دجلة-يشعل-الجدل-بالعراق-مبادرة-بيئية-تتحول-إلى-قضية-رسمية--1114370922.html

"البط في دجلة" يشعل الجدل بالعراق... مبادرة بيئية تتحول إلى قضية رسمية

"البط في دجلة" يشعل الجدل بالعراق... مبادرة بيئية تتحول إلى قضية رسمية

سبوتنيك عربي

تحولت مبادرة شبابية انطلقت من ضفاف نهر دجلة في بغداد لإطلاق البط والأسماك والسلاحف، إلى واحدة من أكثر الحملات البيئية تداولًا في العراق خلال الأيام الماضية... 15.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-15T15:39+0000

2026-06-15T15:39+0000

2026-06-15T15:39+0000

العراق

نهر دجلة

حملة تطوعية

بط

سلاحف

تقارير سبوتنيك

حصري

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/06/0f/1114369896_18:0:1302:722_1920x0_80_0_0_377d23365d91b09f2cbb952aab30f672.jpg

وشهد العراق إطلاق حملة تطوعية واسعة أطلقها ناشطون عراقيون خلال الأيام الماضية، تمثلت بإطلاق أعداد من البط والأسماك والسلاحف في نهر دجلة وعدد من المسطحات المائية الأخرى، في خطوة قال القائمون عليها إنها تهدف إلى دعم التنوع الأحيائي وإعادة الحياة إلى البيئات المائية المتضررة.إطلاق حملة تشجير مليونيةأكد الناشط المدني حيدر الأكرع، صاحب مبادرة إطلاق الطيور والأسماك في نهر دجلة، أن "حملات فريقه التطوعية انطلقت من أعمال خدمية وبيئية متنوعة شملت تنظيف الشوارع والجسور وضفاف الأنهار بالتعاون مع عدد من المؤسسات الحكومية".وبيّن أن "حملة إطلاق البط والأسماك والسلاحف في الأنهار جاءت ضمن مساعٍ للحفاظ على البيئة وإحياء التنوع الأحيائي"، مشيرا إلى أن "الفريق استعان لاحقا بآراء المختصين في وزارة البيئة للتأكد من سلامة الإجراءات، وعدم تأثيرها سلبًا على الكائنات الحية الأخرى أو التوازن البيئي".وأكد أن "المبادرات التطوعية تمثل جهدًا مجتمعيًا يهدف إلى جعل المدن العراقية أكثر نظافة وجمالا، وتعزز ثقافة الحفاظ على البيئة"، مشيرا إلى أن "التعاون مع الجهات الرسمية أسهم في تنظيم العمل بشكل أفضل، لاسيما فيما يتعلق بفحص الحيوانات والتأكد من خلوها من الأمراض أو المخاطر المحتملة قبل إطلاقها في البيئة الطبيعية".إلى ذلك، أكد مدير التنوع الأحيائي في وزارة البيئة العراقية، عادل عمران، في حديث لـ"سبوتنيك"، أن "الوزارة كانت على علم مسبق بمبادرة إطلاق آلاف الأسماك في نهر دجلة"، مشيرا إلى أنها "أجرت دراسة فنية لأنواع الأسماك قبل إطلاقها للتأكد من ملاءمتها للبيئة المائية للنهر".وأضاف عمران: "درست وزارة البيئة أنواع الأسماك المزمع إطلاقها في نهر دجلة، وأظهرت نتائج التقييم أنها لا تتعارض مع المنظومة البيئية الحالية للنهر ولا تشكل خطرا على التوازن الأحيائي فيه".ولفت عمران إلى أن "الدراسات الفنية التي أجرتها الوزارة، أكدت إمكانية إطلاق هذه الأنواع من الأسماك في نهر دجلة دون تسجيل تأثيرات بيئية سلبية متوقعة، في إطار الجهود الرامية إلى دعم التنوع الأحيائي والحفاظ على البيئة الطبيعية.حملات بجهود تطوعية لدعم البيئة العراقيةفي المقابل، قال الناشط البيئي أحمد العبيدي: "تعتمد المبادرات بشكل أساسي على التبرعات والدعم الشعبي، سواء من خلال توفير الأسماك والطيور أو المساهمة بالأشجار المخصصة لحملات التشجير المقبلة"، مؤكدا أن "جميع الجهود تُبذل بروح تطوعية ومن دون أهداف مادية".ورغم الترحيب الشعبي الواسع بالحملة، أثارت بعض الممارسات الفردية جدلًا بين المشاركين، بعدما تم تداول صور ومقاطع تُظهر صيد عدد من الطيور عقب فترة قصيرة من إطلاقها، الأمر الذي أثار استياء القائمين على المبادرة ودفعهم إلى المطالبة بتعزيز ثقافة حماية الحياة البرية.في غضون ذلك، حذّرت وزارة البيئة العراقية من تنفيذ أي مبادرات تتضمن إطلاق كائنات حية في الأنهار أو البيئات الطبيعية، من دون الحصول على موافقات رسمية من الجهات المختصة، مؤكدة أن مثل هذه الإجراءات تُعد مخالفة للقوانين البيئية النافذة.

https://sarabic.ae/20260415/بعد-كارثة-الأسماك-وزير-الموارد-المائية-العراقي-يكشف-تطورات-تلوث-نهر-دجلة-1112555656.html

https://sarabic.ae/20250529/-الأمن-المائي-والغذائي-في-خطر-برلمانية-عراقية-تحذر-من-جفاف-دجلة-والفرات--1101102442.html

العراق

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

حسن نبيل https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1d/1106517939_262:0:1222:960_100x100_80_0_0_cbebb5a4b9bf81d8d883cf2ac4afd064.jpg

حسن نبيل https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1d/1106517939_262:0:1222:960_100x100_80_0_0_cbebb5a4b9bf81d8d883cf2ac4afd064.jpg

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

حسن نبيل https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1d/1106517939_262:0:1222:960_100x100_80_0_0_cbebb5a4b9bf81d8d883cf2ac4afd064.jpg

العراق, نهر دجلة, حملة تطوعية, بط, سلاحف, تقارير سبوتنيك, حصري