بعد كارثة الأسماك… وزير الموارد المائية العراقي يكشف تطورات تلوث نهر دجلة

بعد كارثة الأسماك… وزير الموارد المائية العراقي يكشف تطورات تلوث نهر دجلة

سبوتنيك عربي

في مشهد يعكس هشاشة الواقع البيئي في العراق، تحوّل نهر دجلة خلال أيام قليلة من شريان حياة إلى مصدر قلق، بعد موجة تلوث حادة امتدت من ديالى حتى المحافظات... 15.04.2026, سبوتنيك عربي

2026-04-15T09:00+0000

2026-04-15T09:00+0000

العراق

نهر دجلة

التلوث البيئي

تقارير سبوتنيك

حصري

وتصاعدت مؤشرات تلوث مياه نهر دجلة في العاصمة بغداد، على خلفية رصد بقع نفطية وتسربات لمياه الصرف الصحي غير المعالجة إلى مجرى النهر، الأمر الذي تسبب بأزمة كبيرة، فيما حذر مختصون من أن استمرار هكذا ظواهر من شأنه الإضرار بالثروة السمكية وتعريض السكان لمخاطر صحية، لاسيما في المناطق التي تعتمد بشكل مباشر على مياه النهر.وأوضح الوزير أن "الجهات الحكومية، وبالتنسيق بين وزارة البيئة ووزارة الموارد المائية والدوائر البلدية في المحافظات، تمكنت من احتواء الظاهرة والسيطرة على تداعياتها خلال فترة وجيزة"، مشيرًا إلى أن "العمل جارٍ لمنع تكرار مثل هذه الحوادث مستقبلا".كما تابع العسكري: "لا يوجد حل مثالي بنسبة 100%، لكن هناك عمل متواصل للحد من التلوث وتحسين جودة المياه في العراق".وفي السياق، أعلنت وزارة الزراعة تشكيل فرق ميدانية متخصصة لتقييم الأضرار التي لحقت بقطاع الثروة السمكية جراء موجة التلوث الأخيرة، وقال وكيل الوزارة مهدي سهر الجبوري، إن الأمطار الغزيرة التي شهدها العراق أخيرا، بعد سنوات من الجفاف، أدت إلى تحريك كميات كبيرة من الرواسب والملوثات المتراكمة في قيعان الأنهار، لا سيما في نهر ديالى.نفوق جماعي للأسماك في واسطشهد قضاء النعمانية في محافظة واسط، نفوقا واسعا للأسماك داخل البحيرات والأقفاص العائمة، نتيجة تلوث المياه الواصلة من نهر دجلة، بحسب ما أفاد به مزارعون محليون، وقال إبراهيم السماك، وهو صاحب بحيرة أسماك في المنطقة، في حديث لـ "سبوتنيك"، إن "موجة التلوث التي وصلت من بغداد تسببت بخسائر فادحة، حيث قضت على أعداد كبيرة من الأسماك خلال وقت قصير، ما أدى إلى تدمير مصدر رزق الكثير من العائلات".وأشار إلى أن "معظم العاملين في هذا القطاع يعتمدون بشكل كامل على تربية الأسماك كمصدر دخل، وأن استمرار مثل هذه الحوادث يهدد الأمن الغذائي والمعيشي في المنطقة".وفي ديالى، تسبب تدفق مياه النهر إلى نهر دجلة جنوب بغداد بارتفاع مستويات الكدورة وتدهور نوعية المياه، نتيجة ما حملته من ملوثات ونفايات متراكمة منذ سنوات.في المقابل، أسفر هذا التدهور البيئي عن نفوق ما يقارب 4 آلاف طن من الأسماك في محافظات الوسط والجنوب، ما يعكس حجم الضرر الذي لحق بالثروة السمكية ويزيد من المخاوف بشأن سلامة المياه وتأثيرها على السكان.

العراق

حسن نبيل

حسن نبيل https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1d/1106517939_262:0:1222:960_100x100_80_0_0_cbebb5a4b9bf81d8d883cf2ac4afd064.jpg

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

حسن نبيل https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1d/1106517939_262:0:1222:960_100x100_80_0_0_cbebb5a4b9bf81d8d883cf2ac4afd064.jpg

العراق, نهر دجلة, التلوث البيئي, تقارير سبوتنيك, حصري