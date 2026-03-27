تغطية لليوم الـ28 للحرب على إيران.. ترامب يحدد مهلة جديدة وطهران تؤكد "حق" إغلاق هرمز.. صور وفيديو
العراق يعزز مخزونه المائي بعد نجاح خطة استباقية لموجة الأمطار
العراق يعزز مخزونه المائي بعد نجاح خطة استباقية لموجة الأمطار
أعلنت وزارة الموارد المائية العراقية، اليوم الجمعة، نجاحها في التعامل مع موجة الأمطار والسيول الأخيرة، مؤكدة أنها تمكنت من تعزيز الخزين الاستراتيجي للمياه بنحو... 27.03.2026, سبوتنيك عربي
العراق يعزز مخزونه المائي بعد نجاح خطة استباقية لموجة الأمطار

أعلنت وزارة الموارد المائية العراقية، اليوم الجمعة، نجاحها في التعامل مع موجة الأمطار والسيول الأخيرة، مؤكدة أنها تمكنت من تعزيز الخزين الاستراتيجي للمياه بنحو 6 مليارات متر مكعب.
وأوضحت الوزارة، في بيان، أنها تابعت التطورات المناخية بشكل مستمر، وتمكنت من إدارة هذه الموجة وفق خطة استباقية اعتمدت على بيانات علمية دقيقة وتقديرات مدروسة، ما أسهم في تحقيق أفضل استثمار للموارد المائية، بحسب وكالة الأنباء العراقية "واع".
وبيّنت أن المركز الوطني لإدارة الموارد المائية لعب دورا رئيسيا في إعداد هذه الخطة، بالتنسيق مع تشكيلات الوزارة المختلفة، بهدف تعظيم الخزين المائي في ظل التحديات التي يواجهها العراق، لا سيما محدودية الإيرادات المائية والانخفاض الكبير في الخزين خلال السنوات الماضية.
وأضافت أن الجهود المبذولة أسفرت عن عدد من النتائج المهمة، أبرزها زيادة خزين السدود والخزانات الرئيسية بنحو 6 مليارات متر مكعب، فضلا عن توجيه موجات السيول بكفاءة نحو بحيرة الثرثار، التي تم تعزيزها بنحو ملياري متر مكعب لدعم نهري دجلة والفرات خلال المواسم المقبلة.
كما أشارت الوزارة إلى إعادة إحياء بحيرة الحبانية وتحسين نوعية مياهها بعد سنوات من التراجع، عبر تزويدها بنحو 100 مليون متر مكعب من المياه، إضافة إلى تحسن خزين سد حديثة نتيجة إدارة متوازنة للإطلاقات المائية، وتأمين احتياجات الموسم الزراعي الشتوي بالكامل.
وأوضحت أن الإجراءات المتخذة أسهمت أيضا في دعم مناطق الأهوار وزيادة نسب الغمر فيها، فضلا عن تحسين نوعية المياه في المحافظات الجنوبية، خصوصا في محافظة البصرة، من خلال تقليل نسب الملوحة ورفع كفاءة الإمدادات المائية.
وأكدت الوزارة أن موجة الأمطار ساعدت كذلك في تعزيز الخزين الجوفي بنسب ملحوظة، معتبرة أن هذه النتائج تعكس نجاح نهج الإدارة المتكاملة للموارد المائية، الذي يهدف إلى تحقيق التوازن بين فترات الشح والوفرة.
