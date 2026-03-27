العراق يعزز مخزونه المائي بعد نجاح خطة استباقية لموجة الأمطار

أعلنت وزارة الموارد المائية العراقية، اليوم الجمعة، نجاحها في التعامل مع موجة الأمطار والسيول الأخيرة، مؤكدة أنها تمكنت من تعزيز الخزين الاستراتيجي للمياه بنحو... 27.03.2026, سبوتنيك عربي

وأوضحت الوزارة، في بيان، أنها تابعت التطورات المناخية بشكل مستمر، وتمكنت من إدارة هذه الموجة وفق خطة استباقية اعتمدت على بيانات علمية دقيقة وتقديرات مدروسة، ما أسهم في تحقيق أفضل استثمار للموارد المائية، بحسب وكالة الأنباء العراقية "واع".وأضافت أن الجهود المبذولة أسفرت عن عدد من النتائج المهمة، أبرزها زيادة خزين السدود والخزانات الرئيسية بنحو 6 مليارات متر مكعب، فضلا عن توجيه موجات السيول بكفاءة نحو بحيرة الثرثار، التي تم تعزيزها بنحو ملياري متر مكعب لدعم نهري دجلة والفرات خلال المواسم المقبلة.وأوضحت أن الإجراءات المتخذة أسهمت أيضا في دعم مناطق الأهوار وزيادة نسب الغمر فيها، فضلا عن تحسين نوعية المياه في المحافظات الجنوبية، خصوصا في محافظة البصرة، من خلال تقليل نسب الملوحة ورفع كفاءة الإمدادات المائية.وأكدت الوزارة أن موجة الأمطار ساعدت كذلك في تعزيز الخزين الجوفي بنسب ملحوظة، معتبرة أن هذه النتائج تعكس نجاح نهج الإدارة المتكاملة للموارد المائية، الذي يهدف إلى تحقيق التوازن بين فترات الشح والوفرة.

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

