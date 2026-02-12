https://sarabic.ae/20260212/لمواجهة-شح-المياه-العراق-يدعو-للالتزام-بالخطة-الزراعية-وملاحقة-التجاوزات-على-الموارد-المائية-1110292275.html

لمواجهة شح المياه... العراق يدعو للالتزام بالخطة الزراعية وملاحقة التجاوزات على الموارد المائية

لمواجهة شح المياه... العراق يدعو للالتزام بالخطة الزراعية وملاحقة التجاوزات على الموارد المائية

وأفاد الموقع الإلكتروني "السومرية نيوز"، مساء اليوم الخميس، بأن السوداني بحث خلال الاجتماع الوضع المائي والجفاف وشحة الواردات للسنة المائية 2025-2026، مؤكدا أهمية التعامل مع موضوع التجاوزات وفق السياقات القانونية المستدامة.ووجّه السوداني باستمرار عملية المنع وملاحقة التجاوزات المائية بمختلف أنواعها، وألا يقتصر هذا الأمر على أوقات الشحة المائية، داعيا إلى ضرورة الالتزام بالخطة الزراعية وعدم التوسع فيها بما يؤثر على واقع الموارد المائية، خاصة أثناء فصل الصيف.ودعا رئيس الوزراء العراقي إلى إلزام محافظة بغداد بتحديد سقف زمني لمعالجة مواقع التلوثات البيئية على نهر دجلة والبالغة 11 موقعا، داعيا إلى تدرج وزارة المالية تخصيصات المبالغ المثبتة لمبادرة الحوار حول البيئة والمناخ لتحقيق الازدهار الإقليمي.ووافق السوداني على مجموعة من المقررات التي بشأن الاستخدام الأمثل للمياه وتقليل الهدر، وإعادة النظر بالتعرفة وتنظيم الدعم.ويشار إلى أن رئيس لجنة الزراعة والمياه والأهوار في مجلس النواب العراقي، النائب فالح الخزعلي، قد أكد في السادس عشر من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أن "السدود التركية تحتجز أكثر من 90 مليار متر مكعب من مياه نهري دجلة والفرات"، على حد قوله.وقال إن "احتجاز هذه الكمية من المياه أدت إلى تفاقم الأزمة المائية في العراق وتراجع الإطلاقات إلى مستويات خطيرة، فيما لم تتجاوز كميات المياه الواصلة إلى محافظة البصرة 5 مليارات متر مكعب فقط".يذكر أن العراق يستهلك من نهر الفرات أكثر من المياه التي تصله، ما يعني أن هناك عملية عجز مائي آخذة في التفاقم، وقد بلغت نسبتها 7%، بحسب التحليل الرقمي للأرقام المعلنة.وأوضح موقع "السومرية نيوز"، أن "العراق يأتيه يوميا 18.1 مليون متر مكعب، بينما يستهلك يوميا أكثر من 19.4 مليون متر مكعب، أي أن العراق يستهلك 1.3 مليون متر مكعب يوميا من مياه الفرات دون تعويض هذه الكمية".

