العراق: مشاريع الغاز لم تتوقف بشكل كامل واستمرارها مرتبط بانتهاء الحرب في المنطقة

أكدت وزارة النفط العراقية، اليوم الجمعة، أن "استئناف معدلات الإنتاج السابقة، ممكن خلال أيام من انتهاء الأزمة (في الشرق الأوسط)"، فيما أشارت إلى أن "استمرارية...

وقال وكيل الوزارة لشؤون الاستخراج باسم محمد خضير، في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "أغلب الأنشطة والمشاريع النفطية متوقفة حاليًا نتيجة الظروف التي فرضتها الحرب"، موضحًا أن "العودة إلى مستويات الإنتاج السابقة في الحقول النفطية يمكن أن تتحقق خلال فترة قصيرة فور انتهاء الأزمة". وبيّن خضير أن مشاريع الغاز "لم تتوقف بشكل كامل، إلا أن استمرارها يعتمد بشكل مباشر على إنهاء الحرب"، مؤكدًا أن "بعض الأعمال ما زالت جارية رغم التحديات". وأشار وكيل وزارة النفط العراقية لشؤون الاستخراج إلى أن "الحقول المنتجة، التي لا تعتمد على استيراد المواد الأولية، تُدار بكفاءة من قبل الكوادر العراقية، بالتنسيق مع الشركات الأجنبية عن بُعد، مستندة إلى خبراتها المتراكمة في إدارة العمليات النفطية". وأعلن الحرس الثوري الإيراني، الجمعة الماضية، صدور أوامر بإغلاق مضيق هرمز أمام القوات الأمريكية والإسرائيلية وحلفائهما، مع توجيه السفن بالإبلاغ عن أي نشاط مشبوه عبر القناة 16.وردّت إيران بتنفيذ ضربات مضادة على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في منطقة الشرق الأوسط، في كل من الإمارات والسعودية وقطر والكويت والبحرين وعُمان والعراق.

https://sarabic.ae/20260327/وزير-الخارجية-العراقي-بلادنا-باتت-جزءا-من-جغرافية-الحرب-الحالية-1111981697.html

https://sarabic.ae/20260324/الإطار-التنسيقي-العراقي-استهداف-الحشد-الشعبي-انتهاك-صارخ-للسيادة-1111893765.html

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

