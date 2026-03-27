وزير الخارجية العراقي: بلادنا باتت جزءا من جغرافية الحرب الحالية

عربي
تغطية لليوم الـ28 للحرب على إيران.. ترامب يحدد مهلة جديدة وطهران تؤكد "حق" إغلاق هرمز.. صور وفيديو
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:40 GMT
50 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
243 د
صدى الحياة
خبيرة: وجود النساء في غرف تصميم الذكاء الاصطناعي ضرورة وليس رفاهية
10:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
243 د
مساحة حرة
في زمن الأزمات… هل ما زال هناك مكان للسعادة في العالم العربي؟
15:03 GMT
29 د
نبض افريقيا
نيجيريا تصبح شريان الحياة للوقود في أفريقيا مع تعطل الإمدادات العالمية بسبب الحرب على ايران
16:00 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
هل أصبح التفكير رفاهية في ظل عصر السوشيال ميديا؟
16:45 GMT
15 د
الإنسان والثقافة
جودت هوشيار: الأدباء العباقرة لا يظهرون في كل عصر..وثمة كتَاب وشعراء متميزون في روسيا اليوم
17:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
هل تترك حرب إيران الشرق الأوسط بدون انترنت، ومسدس الجينات ثورة تقنية في عالم الهندسة الوراثية
17:30 GMT
29 د
حصاد الأسبوع
خبير: حكمة الدول العربية منعتها من تحقيق رغبة واشنطن وتل أبيب في دخول الحرب
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
نتنياهو يكشف: الحرب مع إيران في ذورتها وتغيير جذري قادم في لبنان
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
المسرح أبو الفنون.. مرآة الأمم ومنبر لإيصال الرسالة
19:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
22:30 GMT
50 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:40 GMT
50 د
On air
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
243 د
من الملعب
نهاية لحقبة تاريخية؟ "صلاح يرحل عن ليفربول".. وزلزال قوي يضرب الأهلي المصري
10:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
243 د
خطوط التماس
التيارات السياسية البيروتية قبيل انهيار الدولة العثمانية
15:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
عريس يتأخر بسبب GPS
15:49 GMT
11 د
مساحة حرة
في زمن الأزمات… هل ما زال هناك مكان للسعادة في العالم العربي؟
16:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
التزييف العميق بالذكاء الصناعي يدخل ساحة حرب إيران، وظاهرة "الـ نينيو الخارق" تهدد العالم بظواهر مناخية خطيرة
16:30 GMT
29 د
ملفات ساخنة
نتنياهو يكشف: الحرب مع إيران في ذورتها وتغيير جذري قادم في لبنان
17:00 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل سيغير برنامج الذكاء الصناعي للدردشة حياتنا ؟
17:30 GMT
19 د
مساحة حرة
هل تنهي روسيا هيمنة "ستارلينك" على الإنترنت الفضائي؟
19:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260327/وزير-الخارجية-العراقي-بلادنا-باتت-جزءا-من-جغرافية-الحرب-الحالية-1111981697.html
وزير الخارجية العراقي: بلادنا باتت جزءا من جغرافية الحرب الحالية
وزير الخارجية العراقي: بلادنا باتت جزءا من جغرافية الحرب الحالية
سبوتنيك عربي
أكد وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، أن العراق أصبح، بحكم موقعه الجغرافي، "مع الأسف" جزءًا من جغرافية الحرب الدائرة، رغم تبني الحكومة سياسة تقوم على رفض... 27.03.2026, سبوتنيك عربي
2026-03-27T07:38+0000
2026-03-27T07:38+0000
أخبار العراق اليوم
أخبار إيران
أخبار إسرائيل اليوم
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/09/1b/1068298906_0:274:3154:2048_1920x0_80_0_0_3ed3deb09b60b32c188830b19f88feba.jpg
جاء ذلك خلال اتصال هاتفي مع مفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون منطقة البحر المتوسط دوبرافكا شويتسا، حيث أوضح أن العراق تكبد خسائر بشرية نتيجة الهجمات، شملت سقوط ضحايا من قوات البيشمركة والحشد الشعبي والجيش العراقي، وفق بيان لوزارة الخارجية نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع). وأشار حسين إلى أن استمرار الحرب ألقى بظلاله السلبية على الاقتصاد العراقي، خاصة في ظل تعثر صادرات النفط، مؤكدًا حاجة بلاده إلى دعم أوروبي خلال هذه المرحلة. من جانبها، أعربت شويتسا عن تضامن الاتحاد الأوروبي مع العراق وشعبه في مواجهة التحديات والهجمات، مؤكدةً الحرص على بحث سبل تقديم الدعم اللازم لتلبية احتياجات البلاد. وأعلنت هيئة الحشد الشعبي العراقي، في وقت سابق، مقتل 14 من عناصرها بينهم قائد عمليات الأنبار في الحشد الشعبي سعد دواي، بقصف جوي أمريكي استهدف مقر القيادة في محافظة الأنبار، وفقًا لبيان عن هيئة الحشد الشعبي. وأصدر المجلس الوزاري للأمن الوطني العراقي، الثلاثاء الماضي، قرارًا يخول هيئة الحشد الشعبي العمل بمبدأ "حق الرد والدفاع عن النفس" ضد الاعتداءات الجوية التي تستهدف مقارها وتشكيلات قواتنا المسلحة.وتواصل الولايات المتحدة وإسرائيل، منذ الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، شنّ سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.وردّت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، وتوعدت بـ"رد غير مسبوق".
أخبار إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/09/1b/1068298906_423:0:3154:2048_1920x0_80_0_0_c4b8b4ebf3756a8fe06d222a6afbf4a5.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار العراق اليوم, أخبار إيران, أخبار إسرائيل اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار العراق اليوم, أخبار إيران, أخبار إسرائيل اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية

وزير الخارجية العراقي: بلادنا باتت جزءا من جغرافية الحرب الحالية

07:38 GMT 27.03.2026
© AP Photo / Johanna Geronوزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين
وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين - سبوتنيك عربي, 1920, 27.03.2026
© AP Photo / Johanna Geron
تابعنا عبر
أكد وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، أن العراق أصبح، بحكم موقعه الجغرافي، "مع الأسف" جزءًا من جغرافية الحرب الدائرة، رغم تبني الحكومة سياسة تقوم على رفض النزاعات المسلحة واللجوء إلى الحوار والمفاوضات.
جاء ذلك خلال اتصال هاتفي مع مفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون منطقة البحر المتوسط دوبرافكا شويتسا، حيث أوضح أن العراق تكبد خسائر بشرية نتيجة الهجمات، شملت سقوط ضحايا من قوات البيشمركة والحشد الشعبي والجيش العراقي، وفق بيان لوزارة الخارجية نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع).
كردستان العراق: إيران تقر بـ"خطأ" قصف البيشمركة
كردستان العراق: إيران تقر بـ"خطأ" قصف البيشمركة
25 مارس, 12:28 GMT
وأشار حسين إلى أن استمرار الحرب ألقى بظلاله السلبية على الاقتصاد العراقي، خاصة في ظل تعثر صادرات النفط، مؤكدًا حاجة بلاده إلى دعم أوروبي خلال هذه المرحلة.
ودعا إلى تشكيل مجموعة أوروبية، استنادًا إلى اتفاقية الشراكة بين العراق والاتحاد الأوروبي، لدراسة آليات تقديم الدعم المالي، لا سيما في حال استمرار الأزمة لفترة طويلة، مع توجيه المؤسسات المالية الأوروبية لاتخاذ خطوات عملية في هذا الاتجاه.
من جانبها، أعربت شويتسا عن تضامن الاتحاد الأوروبي مع العراق وشعبه في مواجهة التحديات والهجمات، مؤكدةً الحرص على بحث سبل تقديم الدعم اللازم لتلبية احتياجات البلاد.
رئيس الوزراء العراقي يؤكد لأمين عام "الناتو" ضرورة عدم انخراط دول الحلف في الحرب الجارية على إيران
رئيس الوزراء العراقي يؤكد لأمين عام "الناتو" ضرورة عدم انخراط دول الحلف في الحرب الجارية على إيران
19 مارس, 15:11 GMT
وبحسب البيان، ناقش الجانبان تداعيات الحرب وانعكاساتها الاقتصادية، خصوصًا على الأسواق الأوروبية في ظل ارتفاع أسعار النفط، إضافة إلى التحديات التي تواجه العراق في تصدير الخام نتيجة الأوضاع الراهنة.
وأعلنت هيئة الحشد الشعبي العراقي، في وقت سابق، مقتل 14 من عناصرها بينهم قائد عمليات الأنبار في الحشد الشعبي سعد دواي، بقصف جوي أمريكي استهدف مقر القيادة في محافظة الأنبار، وفقًا لبيان عن هيئة الحشد الشعبي.
"الكهرباء العراقية" تعلن توقف إمدادات الغاز من إيران إلى العراق
"الكهرباء العراقية" تعلن توقف إمدادات الغاز من إيران إلى العراق
18 مارس, 14:42 GMT
وأصدر المجلس الوزاري للأمن الوطني العراقي، الثلاثاء الماضي، قرارًا يخول هيئة الحشد الشعبي العمل بمبدأ "حق الرد والدفاع عن النفس" ضد الاعتداءات الجوية التي تستهدف مقارها وتشكيلات قواتنا المسلحة.
وتواصل الولايات المتحدة وإسرائيل، منذ الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، شنّ سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.
وردّت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، وتوعدت بـ"رد غير مسبوق".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала