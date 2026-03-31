https://sarabic.ae/20260331/خزين-السدود-في-العراق-يرتفع-ومخاوف-من-ضياع-الفرصة-بلا-استراتيجية-واضحة-1112112853.html

خزين السدود في العراق يرتفع... ومخاوف من ضياع الفرصة بلا استراتيجية واضحة

تشهد الموارد المائية في العراق تحولات لافتة مع موجة أمطار غزيرة أسهمت في زيادة الخزين المائي، وإنعاش الآمال بموسم زراعي واعد، بعد سنوات من الجفاف والتراجع... 31.03.2026, سبوتنيك عربي

العراق

مطر

سدود مياه

تقارير سبوتنيك

حصري

محاصيل زراعية

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/03/1e/1112112099_34:0:1246:682_1920x0_80_0_0_71d1b139ad01862e35818776249a0aed.jpg

ويرى مختصون أن هذه الوفرة تمثل فرصة ثمينة لتعزيز الأمن المائي والغذائي، في ما يحذر آخرون من أن غياب استراتيجية واضحة لإدارة المياه واستثمارها قد يبدد هذه المكاسب، في وقت لا يزال فيه العراق يعتمد بشكل كبير على الاستيراد لتأمين احتياجاته الأساسية.ولفت الدنبوس، إلى أن "تخزين سد الموصل وصل إلى نحو أربعة 4.5 متر مكعب، إلى جانب ارتفاع منسوب التخزين في السدود الأخرى".ودعا الدنبوس، الحكومة العراقية إلى "استثمار هذه الوفرة المائية بشكل أمثل، من خلال تعزيز إدارة الموارد وخزن المياه استعدادا لفصل الصيف، بما يضمن استدامة الإمدادات المائية".خبير زراعي ينتقد إدارة المياهبدوره، انتقد الخبير الزراعي عزت عباس، غياب استراتيجية واضحة لإدارة ملف المياه في العراق، رغم الوفرة التي شهدتها البلاد مؤخرا نتيجة الأمطار، محذرا من استمرار الاعتماد الكبير على الاستيراد لتأمين المواد الأساسية.وقال عباس، في حديث لـ "سبوتنيك": "اتفاقيات المياه المتعلقة بنهري دجلة والفرات لم تحقق نتائج حقيقية حتى الآن"، مشيرا إلى أن "التحسن الحالي في الموارد المائية يعود بالدرجة الأساس إلى الأمطار الغزيرة التي شهدتها بغداد ومناطق أخرى".ويرى أن "العراق يمر بمرحلة حرجة، إذ يعتمد حاليا على الاستيراد بنسبة تتراوح بين 75 و80% من احتياجاته من المواد الأساسية"، مشيرا إلى "ضرورة تبني استراتيجية وطنية شاملة لإدارة الموارد المائية، تضمن تحقيق الأمن الغذائي وتقليل الاعتماد على الخارج، خاصة في ظل التحديات الإقليمية المتعلقة بحصص المياه".بالتوازي مع ذلك، تشهد المناطق الريفية في البلاد تحولات ديموغرافية لافتة، مع تزايد وتيرة الهجرة نحو المدن، نتيجة تداخل عوامل اقتصادية واجتماعية وسياسية، ما يفرض تحديات إضافية على البنية السكانية والتنموية في العراق.

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

حسن نبيل

الأخبار

ar_EG

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

