https://sarabic.ae/20260615/البنك-الدولي-يؤكد-أن-مصر-وتونس-مرشحة-لتحسن-أوضاعها-المالية-1114337637.html
البنك الدولي يؤكد أن مصر وتونس مرشحة لتحسن أوضاعها المالية
البنك الدولي يؤكد أن مصر وتونس مرشحة لتحسن أوضاعها المالية
سبوتنيك عربي
أعلن البنك الدولي في تقرير يحمل اسم "الآفاق الاقتصادية العالمية"، أن مصر وتونس بين 3 دول ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مرشحة لمزيد من التحسن المالي خلال... 15.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-15T09:00+0000
2026-06-15T09:00+0000
2026-06-15T09:00+0000
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البنك الدولي يقول إن مصر وتونس مرشحة لتحسن أوضاعها المالية
سبوتنيك عربي
البنك الدولي يقول إن مصر وتونس مرشحة لتحسن أوضاعها المالية
وتوقّع البنك أن يسجّل الاقتصاد المصري نموا خلال السنة المالية 2025/2026، مقارنة بالسنة المالية السابقة، كما توقع أن يستمر النمو عند المستوى نفسه خلال 2026/2027؛ وفقا لوكالة "أنباء الشرق الأوسط".وأشار البنك الدولي إلى أن مصر بين 3 دول ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان؛ وهي مصر وباكستان وتونس، مرشحة لمزيد من التحسن خلال الفترة المقبلة في إطار جهود ضبط الأوضاع المالية العامة.وأشار وهبة في تصريحات لـ"سبوتنيك"، إلى أن "هذه التقديرات تأخذ في الاعتبار البيئة الاقتصادية العالمية المليئة بالأزمات، سواء في المنطقة أو على مستوى النقل والشحن العالمي، ومع ذلك ظل الاقتصاد المصري محافظا على تماسكه".إثيوبيا تصل إلى إنجاز تاريخي بوصول عدد المبرمجين فيها إلى 5 ملايين مبرمجهنأ رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، الشعب الإثيوبي على النجاح الباهر الذي حققته مبادرة "5 ملايين مبرمج إثيوبي"، واصفًا إياها بأنها دليل على عزيمة البلاد ومواهبها وإمكاناتها الرقمية.وأعلن أحمد أن إثيوبيا تجاوزت هدفها في تسجيل أكثر من 5 ملايين طالب في دورات البرمجة وتحليل البيانات، وتطوير تطبيقات أندرويد، وأساسيات الذكاء الاصطناعي، منذ إطلاق المبادرة في 23 يوليو/ تموز 2024، وذلك قبل الموعد المحدد.وقال رئيس الوزراء الإثيوبي: "ما كنا نهدف إلى تحقيقه في 3 سنوات، أنجزناه في أقل من عامين"، مؤكدًا أن "هذا الإنجاز لا يمثّل نهاية المطاف، بل بداية مرحلة جديدة من الطموح".وأشار آبي أحمد إلى أن "إثيوبيا تهدف الآن إلى الوصول إلى 7 ملايين طالب مسجل بحلول أغسطس/ آب 2026، ما يسرّع من وتيرة التحول الرقمي في البلاد".وأوضح العروسي في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "الاستثمار الضخم في البنية التحتية التكنولوجية والتعليمية، خاصة في قطاع الاتصالات، إلى جانب كسر الاحتكار وتحسين جودة الإنترنت، أسهم في خلق قاعدة شبابية واسعة ومتعطشة للتكنولوجيا".
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نوران عطالله
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MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
نوران عطالله
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/15/1103990070_0:0:590:590_100x100_80_0_0_0c5276ea6a09b93dbead10e3133d4a6d.jpg
نبض أفريقيا, مصر, تونس, أخبار إثيوبيا, أفريقيا, аудио
نبض أفريقيا, مصر, تونس, أخبار إثيوبيا, أفريقيا, аудио
البنك الدولي يؤكد أن مصر وتونس مرشحة لتحسن أوضاعها المالية
نوران عطالله
مذيعة وصحفية في وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك" الروسية
أعلن البنك الدولي في تقرير يحمل اسم "الآفاق الاقتصادية العالمية"، أن مصر وتونس بين 3 دول ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مرشحة لمزيد من التحسن المالي خلال الفترة المقبلة، في إطار جهود ضبط الأوضاع المالية العامة.
وتوقّع البنك أن يسجّل الاقتصاد المصري نموا خلال السنة المالية 2025/2026، مقارنة بالسنة المالية السابقة، كما توقع أن يستمر النمو عند المستوى نفسه خلال 2026/2027؛ وفقا لوكالة "أنباء الشرق الأوسط".
وأشار البنك الدولي إلى أن مصر بين 3 دول ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان؛ وهي مصر وباكستان وتونس، مرشحة لمزيد من التحسن خلال الفترة المقبلة في إطار جهود ضبط الأوضاع المالية العامة.
وتعقيبا على هذا، قال الخبير الاقتصادي المصري، عبد اللطيف وهبة، إن "توقعات البنك الدولي بشأن معدل النمو في مصر، والتي تراوحت بين 4 و6% خلال العام المالي الحالي، لم تأت من فراغ، وإنما استندت إلى مؤشرات أداء إيجابية أعلنتها الحكومة المصرية بشكل دوري مع كل ربع مالي"، موضحًا أن "مصر سجّلت في الربع الثالث من العام الحالي معدل نمو بلغ نحو 5%، وهو ما يعكس قدرة الاقتصاد على تحقيق متوسط نمو مستقر مع نهاية العام المالي".
وأشار وهبة في تصريحات لـ"سبوتنيك"، إلى أن "هذه التقديرات تأخذ في الاعتبار البيئة الاقتصادية العالمية المليئة بالأزمات، سواء في المنطقة أو على مستوى النقل والشحن العالمي، ومع ذلك ظل الاقتصاد المصري محافظا على تماسكه".
إثيوبيا تصل إلى إنجاز تاريخي بوصول عدد المبرمجين فيها إلى 5 ملايين مبرمج
هنأ رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، الشعب الإثيوبي على النجاح الباهر الذي حققته مبادرة "5 ملايين مبرمج إثيوبي"، واصفًا إياها بأنها دليل على عزيمة البلاد ومواهبها وإمكاناتها الرقمية.
وأعلن أحمد أن إثيوبيا تجاوزت هدفها في تسجيل أكثر من 5 ملايين طالب في دورات البرمجة وتحليل البيانات، وتطوير تطبيقات أندرويد، وأساسيات الذكاء الاصطناعي، منذ إطلاق المبادرة في 23 يوليو/ تموز 2024، وذلك قبل الموعد المحدد.
وقال رئيس الوزراء الإثيوبي: "ما كنا نهدف إلى تحقيقه في 3 سنوات، أنجزناه في أقل من عامين"، مؤكدًا أن "هذا الإنجاز لا يمثّل نهاية المطاف، بل بداية مرحلة جديدة من الطموح".
وأشار آبي أحمد إلى أن "إثيوبيا تهدف الآن إلى الوصول إلى 7 ملايين طالب مسجل بحلول أغسطس/ آب 2026، ما يسرّع من وتيرة التحول الرقمي في البلاد".
في هذا السياق، أكد النائب البرلماني الإثيوبي، محمد العروسي، أن "نجاح بلاده في مسار التحول الرقمي يعود في الأساس إلى الإرادة السياسية والرؤية المركزية التي تبنتها القيادة الإثيوبية، إذ وضعت استراتيجية "إثيوبيا الرقمية 2025" أو "إثيوبيا الذكية 2025" تحت رعاية مباشرة، ما أزال العوائق البيروقراطية وفتح الطريق أمام مشروع وطني شامل".
وأوضح العروسي في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "الاستثمار الضخم في البنية التحتية التكنولوجية والتعليمية، خاصة في قطاع الاتصالات، إلى جانب كسر الاحتكار وتحسين جودة الإنترنت، أسهم في خلق قاعدة شبابية واسعة ومتعطشة للتكنولوجيا".