https://sarabic.ae/20260615/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-اعتراض-صواريخ-أطلقها-حزب-الله-1114378125.html
الجيش الإسرائيلي يعلن اعتراض صواريخ أطلقها "حزب الله"
الجيش الإسرائيلي يعلن اعتراض صواريخ أطلقها "حزب الله"
سبوتنيك عربي
أعلن الجيش الإسرائيلي أن الصواريخ التي اعترضها سلاح الجو أطلقها "حزب الله" باتجاه مناطق تنتشر فيها قوات إسرائيلية في جنوب لبنان. 15.06.2026, سبوتنيك عربي
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وأوضح الجيش في بيان على "تلغرام"، اليوم الاثنين، أن صفارات الإنذار لم يتم تفعيلها خلال الحادث، مشيرا إلى أن ذلك جاء وفق الإجراءات المعتمدة.وأضاف أن عناصر "حزب الله" أطلقوا في وقت سابق من اليوم صاروخا مضادا للدروع وعددا من قذائف الهاون باتجاه قوات إسرائيلية تنفذ عمليات في جنوب لبنان، مؤكدا عدم تسجيل أي إصابات في صفوف الجنود.كما ذكر البيان أن القوات الإسرائيلية رصدت خلال أربع حوادث منفصلة على مدار اليوم أشخاصا يستقلون مركبات ويقتربون من مواقع انتشار الجنود، معتبرة أنهم شكلوا تهديدا مباشرا للقوات.وأشار الجيش إلى أن سلاح الجو نفذ ضربات جوية وصفها بالدقيقة ضد الأهداف التي جرى رصدها، مؤكدا استمرار عملياته للتعامل مع ما وصفه بالتهديدات الفورية في المنطقة.وأعلن رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، في وقت سابق اليوم الاثنين، التوصل إلى اتفاق سلام بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، عقب مفاوضات مكثفة، مؤكدًا أن الجانبين وافقا على وقف فوري ودائم للعمليات العسكرية على جميع الجبهات، بما في ذلك لبنان.
https://sarabic.ae/20260615/حزب-الله-مذكرة-التفاهم-بين-إيران-وأمريكا-إنجاز-كبير-وأفضت-إلى-وقف-النار-شاملا-لبنان--1114363145.html
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العالم, أخبار العالم الآن, لبنان, أخبار لبنان, إسرائيل
العالم, أخبار العالم الآن, لبنان, أخبار لبنان, إسرائيل
الجيش الإسرائيلي يعلن اعتراض صواريخ أطلقها "حزب الله"
أعلن الجيش الإسرائيلي أن الصواريخ التي اعترضها سلاح الجو أطلقها "حزب الله" باتجاه مناطق تنتشر فيها قوات إسرائيلية في جنوب لبنان.
وأوضح الجيش في بيان على "تلغرام"، اليوم الاثنين، أن صفارات الإنذار لم يتم تفعيلها خلال الحادث، مشيرا إلى أن ذلك جاء وفق الإجراءات المعتمدة.
وأضاف أن عناصر "حزب الله
" أطلقوا في وقت سابق من اليوم صاروخا مضادا للدروع وعددا من قذائف الهاون باتجاه قوات إسرائيلية تنفذ عمليات في جنوب لبنان، مؤكدا عدم تسجيل أي إصابات في صفوف الجنود.
كما ذكر البيان أن القوات الإسرائيلية رصدت خلال أربع حوادث منفصلة على مدار اليوم أشخاصا يستقلون مركبات ويقتربون من مواقع انتشار الجنود، معتبرة أنهم شكلوا تهديدا مباشرا للقوات.
وأشار الجيش إلى أن سلاح الجو نفذ ضربات جوية وصفها بالدقيقة ضد الأهداف التي جرى رصدها، مؤكدا استمرار عملياته للتعامل مع ما وصفه بالتهديدات الفورية في المنطقة.
وأعلن رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، في وقت سابق اليوم الاثنين، التوصل إلى اتفاق سلام بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران
، عقب مفاوضات مكثفة، مؤكدًا أن الجانبين وافقا على وقف فوري ودائم للعمليات العسكرية على جميع الجبهات، بما في ذلك لبنان
.