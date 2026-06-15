https://sarabic.ae/20260615/الرئيس-اللبناني-التفاهم-بين-إيران-وأمريكا-خطوة-نحو-حلول-دبلوماسية-1114375087.html
الرئيس اللبناني: التفاهم بين إيران وأمريكا خطوة نحو حلول دبلوماسية
الرئيس اللبناني: التفاهم بين إيران وأمريكا خطوة نحو حلول دبلوماسية
سبوتنيك عربي
أعرب الرئيس اللبناني جوزاف عون، خلال اتصال هاتفي مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، عن أمله في أن يشكّل أي اتفاق محتمل بين الولايات المتحدة وإيران خطوة... 15.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-15T18:14+0000
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وجاء في بيان الرئاسة اللبنانية: "تلقى الرئيس جوزاف عون مساء اليوم اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، تم خلاله التداول في المستجدات الإقليمية الراهنة وعدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك".وتابع البيان: "خلال الاتصال، رحّب الرئيس عون بالتفاهم الذي تم التوصل إليه بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، معربا عن أمله في أن يشكل خطوة إيجابية نحو خفض التوترات وفتح المجال أمام حلول دبلوماسية تسهم في تعزيز الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي".وأوضحت الرئاسة اللبنانية أن عراقجي شدد خلال الاتصال على أهمية احترام سيادة لبنان ووحدة أراضيه من قبل جميع الأطراف، معربا عن تطلعه إلى أن تسهم الأجواء الإيجابية التي أوجدها هذا التفاهم في دعم الاستقرار في لبنان وتعزيز فرص التعافي والازدهار فيه.وأوضح بقائي في مؤتمر صحفي، أن نص التفاهم تضمن تأكيدا على إنهاء الحرب على جميع الجبهات، بما في ذلك لبنان، إلى جانب التشديد على احترام سيادته ووحدته الوطنية وسلامة أراضيه، معتبرا أن هذه البنود تحدد بوضوح إطار الالتزامات الدولية والقانونية المرتبطة بالاتفاق، وتؤكد أن أي تفاهم لن يكون قابلاً للاستمرار دون ضمان أمن لبنان واستقلاله.
https://sarabic.ae/20260615/ترامب-يعلن-توقيع-مذكرة-التفاهم-مع-إيران-1114373121.html
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لبنان, أخبار لبنان, إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية
لبنان, أخبار لبنان, إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية
الرئيس اللبناني: التفاهم بين إيران وأمريكا خطوة نحو حلول دبلوماسية
أعرب الرئيس اللبناني جوزاف عون، خلال اتصال هاتفي مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، عن أمله في أن يشكّل أي اتفاق محتمل بين الولايات المتحدة وإيران خطوة إيجابية نحو خفض التوترات في المنطقة وفتح المجال أمام حلول دبلوماسية للأزمات القائمة.
وجاء في بيان الرئاسة اللبنانية: "تلقى الرئيس جوزاف عون مساء اليوم اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، تم خلاله التداول في المستجدات الإقليمية الراهنة وعدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك".
وتابع البيان: "خلال الاتصال، رحّب الرئيس عون بالتفاهم الذي تم التوصل إليه بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، معربا عن أمله في أن يشكل خطوة إيجابية نحو خفض التوترات وفتح المجال أمام حلول دبلوماسية تسهم في تعزيز الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي".
وأوضحت الرئاسة اللبنانية أن عراقجي شدد خلال الاتصال على أهمية احترام سيادة لبنان ووحدة أراضيه من قبل جميع الأطراف، معربا عن تطلعه إلى أن تسهم الأجواء الإيجابية التي أوجدها هذا التفاهم في دعم الاستقرار في لبنان وتعزيز فرص التعافي والازدهار فيه.
وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، إن تضمين اسم لبنان 3 مرات في مذكرة التفاهم الأخيرة مع أمريكا لوقف الحرب، يعكس الأهمية الاستراتيجية التي يحظى بها هذا البلد ضمن مسار التفاهمات والمصالحة الإقليمية.
وأوضح بقائي في مؤتمر صحفي، أن نص التفاهم تضمن تأكيدا على إنهاء الحرب على جميع الجبهات، بما في ذلك لبنان، إلى جانب التشديد على احترام سيادته ووحدته الوطنية وسلامة أراضيه، معتبرا أن هذه البنود تحدد بوضوح إطار الالتزامات الدولية والقانونية المرتبطة بالاتفاق، وتؤكد أن أي تفاهم لن يكون قابلاً للاستمرار دون ضمان أمن لبنان واستقلاله.