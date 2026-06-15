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https://sarabic.ae/20260615/تحطم-قاذفة-استراتيجية-أمريكية-من-طراز-بي-52-بعد-إقلاعها-من-قاعدة-إدواردز-في-كاليفورنيا-1114377445.html
تحطم قاذفة استراتيجية أمريكية من طراز "بي 52" بعد إقلاعها من قاعدة "إدواردز" في كاليفورنيا
تحطم قاذفة استراتيجية أمريكية من طراز "بي 52" بعد إقلاعها من قاعدة "إدواردز" في كاليفورنيا
سبوتنيك عربي
أفادت قاعدة "إدواردز" الجوية في ولاية كاليفورنيا الأمريكية بأن قاذفة استراتيجية تابعة للقوات الجوية الأمريكية من طراز "بي-52 ستراتوفورتريس" تحطمت بعد وقت قصير... 15.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-15T19:43+0000
2026-06-15T19:43+0000
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وذكرت القاعدة في منشور على منصة "إكس" أن الطائرة أقلعت من مطار "إدواردز" عند الساعة 11:20 صباحا (9:20 مساء بتوقيت موسكو)، قبل أن تتعرض لحادث التحطم بعد دقائق قليلة من الإقلاع.وأضافت أن فرق الطوارئ هرعت فورا إلى موقع الحادث بمجرد وقوعه، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل حتى الآن حول أسباب التحطم أو حجم الخسائر المحتملة.ويأتي هذا الحادث بينما لم تصدر القوات الجوية الأمريكية أي بيان تفصيلي حتى اللحظة بشأن نتائج التحقيق أو وضع الطاقم.وأكدت السلطات الأمريكية نجاة الطيار، بعد أن تمكن من القفز بالمظلة قبل تحطم الطائرة، مشيرة إلى أنه نُقل إلى المستشفى لتلقي العلاج من إصابات طفيفة، وأوضح سلاح مشاة البحرية الأمريكية أن الطائرة تتبع للجناح الجوي الثالث المتمركز في قاعدة "ميرامار" بولاية كاليفورنيا، مؤكدًا أن "الحادث وقع خلال مهمة تدريبية روتينية، مع فتح تحقيق لتحديد أسبابه وملابساته".تحطم مقاتلة أمريكية يتسبب باندلاع حريق شاسع في ولاية واشنطن.. فيديوالقوات الجوية الأمريكية لـ"سبوتنيك": تحطم مقاتلة "إف-35" قرب مدينة لاس فيغاس
https://sarabic.ae/20260614/تحطم-مقاتلة-أمريكية-يتسبب-باندلاع-حريق-شاسع-في-ولاية-واشنطن-فيديو-1114330817.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن

تحطم قاذفة استراتيجية أمريكية من طراز "بي 52" بعد إقلاعها من قاعدة "إدواردز" في كاليفورنيا

19:43 GMT 15.06.2026
© AP Photo / Mindaugas Kulbisتحلق قاذفة قنابل من طراز "بي 52" تابعة لسلاح الجو الأمريكي فوق ميدان التدريب في بابراد خلال مناورة عسكرية بعنوان "الذئب الحديدي 2016".
تحلق قاذفة قنابل من طراز بي 52 تابعة لسلاح الجو الأمريكي فوق ميدان التدريب في بابراد خلال مناورة عسكرية بعنوان الذئب الحديدي 2016. - سبوتنيك عربي, 1920, 15.06.2026
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
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أفادت قاعدة "إدواردز" الجوية في ولاية كاليفورنيا الأمريكية بأن قاذفة استراتيجية تابعة للقوات الجوية الأمريكية من طراز "بي-52 ستراتوفورتريس" تحطمت بعد وقت قصير من إقلاعها.
وذكرت القاعدة في منشور على منصة "إكس" أن الطائرة أقلعت من مطار "إدواردز" عند الساعة 11:20 صباحا (9:20 مساء بتوقيت موسكو)، قبل أن تتعرض لحادث التحطم بعد دقائق قليلة من الإقلاع.
وأضافت أن فرق الطوارئ هرعت فورا إلى موقع الحادث بمجرد وقوعه، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل حتى الآن حول أسباب التحطم أو حجم الخسائر المحتملة.
طائرات مقاتلة أمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 14.06.2026
تحطم مقاتلة أمريكية يتسبب باندلاع حريق شاسع في ولاية واشنطن.. فيديو
أمس, 08:33 GMT
ويأتي هذا الحادث بينما لم تصدر القوات الجوية الأمريكية أي بيان تفصيلي حتى اللحظة بشأن نتائج التحقيق أو وضع الطاقم.

وفي وقت سابق من يوم أمس الأحد، تحطمت مقاتلة أمريكية من طراز "إف أيه -18 هورنت" تابعة لسلاح مشاة البحرية الأمريكية، إثر اصطدامها بمنطقة جبلية في مقاطعة ياكيما بولاية واشنطن، ما أدى إلى اندلاع حريق غابات واسع في محيط موقع الحادث.

وأكدت السلطات الأمريكية نجاة الطيار، بعد أن تمكن من القفز بالمظلة قبل تحطم الطائرة، مشيرة إلى أنه نُقل إلى المستشفى لتلقي العلاج من إصابات طفيفة، وأوضح سلاح مشاة البحرية الأمريكية أن الطائرة تتبع للجناح الجوي الثالث المتمركز في قاعدة "ميرامار" بولاية كاليفورنيا، مؤكدًا أن "الحادث وقع خلال مهمة تدريبية روتينية، مع فتح تحقيق لتحديد أسبابه وملابساته".
تحطم مقاتلة أمريكية يتسبب باندلاع حريق شاسع في ولاية واشنطن.. فيديو
القوات الجوية الأمريكية لـ"سبوتنيك": تحطم مقاتلة "إف-35" قرب مدينة لاس فيغاس
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