https://sarabic.ae/20260615/نائب-عن-حزب-الله-إذا-خرقت-إسرائيل-الاتفاق-سنواجهها-وعلى-الحكومة-اللبنانية-التكفير-عن-سيئاتها--1114371290.html
نائب عن "حزب الله": إذا خرقت إسرائيل الاتفاق سنواجهها وعلى الحكومة اللبنانية التكفير عن سيئاتها
نائب عن "حزب الله": إذا خرقت إسرائيل الاتفاق سنواجهها وعلى الحكومة اللبنانية التكفير عن سيئاتها
سبوتنيك عربي
أكد النائب عن كتلة "الوفاء للمقاومة" في البرلمان اللبناني، علي عمار أن "مذكرة التفاهم التي أفضت إلى وقف شامل لإطلاق النار على كل الجبهات في المنطقة ومن ضمنها... 15.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-15T16:24+0000
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وفي مداخلة له عبر إذاعة "سبوتنيك"، قال عمار إن "إيران استطاعت بصمودها الأسطوري والاستثنائي من ناحية وبالتحالف مع فصائل المقاومة أن تمني الولايات المتحدة هزيمة كبرى ستظهر في الأيام المقبلة وهذا الاتفاق من تجليات هذا الانتصار". واعتبر عمار أن "من واجبات الحكومة العودة عن أخطائها السابقة وقرارتها التي اتخذتها بحق المقاومة، لأنها لم تكن سوى لمصلحة إسرائيل وتحمل خطورة كبيرة".وعن إعادة الاعمار أوضح عمار أنه "لم يناقش هذا الموضوع بعد، ولو أنه تحصيل حاصل على مستوى الواجبات المتعلقة بالدولة و حزب الله والاستعانة بالأشقاء في المنطقة"، مشددا على أن "ايران لم تتخلى يوما عن دعم ومساندة لبنان والوقوف إلى جانبه، وتزويد المقاومة بكل إمكانيات الصمود، فإيران وفية وصادقة بوعودها وتستطيع الصمود طويلًا أمام إسرائيل".
https://sarabic.ae/20260615/حزب-الله-مذكرة-التفاهم-بين-إيران-وأمريكا-إنجاز-كبير-وأفضت-إلى-وقف-النار-شاملا-لبنان--1114363145.html
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نائب عن "حزب الله": إذا خرقت إسرائيل الاتفاق سنواجهها وعلى الحكومة اللبنانية التكفير عن سيئاتها
حصري
أكد النائب عن كتلة "الوفاء للمقاومة" في البرلمان اللبناني، علي عمار أن "مذكرة التفاهم التي أفضت إلى وقف شامل لإطلاق النار على كل الجبهات في المنطقة ومن ضمنها لبنان، ما كان ليحصل لولا الصمود الإيراني والمقاومة معًا".
وفي مداخلة له عبر إذاعة "سبوتنيك"، قال عمار إن "إيران استطاعت بصمودها الأسطوري والاستثنائي من ناحية وبالتحالف مع فصائل المقاومة أن تمني الولايات المتحدة هزيمة كبرى ستظهر في الأيام المقبلة وهذا الاتفاق من تجليات هذا الانتصار".
وأضاف النائب اللبناني: "دعوة الأهالي إلى التريث هي نتيجة التجربة المريرة مع إسرائيل في الاتفاقات والمعاهدات السابقة، كما أن التريث متعلق بمدى التزام إسرائيل بهذا الاتفاق لأننا لا نثق بها، وفي حال خالفته وعادت لاستباحة السيادة اللبنانية ستكون المقاومة لها بالمرصاد".
واعتبر عمار أن "من واجبات الحكومة العودة عن أخطائها السابقة وقرارتها التي اتخذتها بحق المقاومة، لأنها لم تكن سوى لمصلحة إسرائيل وتحمل خطورة كبيرة".
وأضاف: "أناشد رئيس الجمهورية والحكومة العودة عنها، لأنها أساءت إلى السيادة والوحدة الوطنية التي نحرص عليها أشد الحرص، فنحن لسنا هواة خصومة مع رئيس الجمهورية والحكومة ولا القوى السياسية في الداخل، خاصة في هذه المرحلة التي تتطلب منا جميعا الوقوف صفًا واحدًا".
وعن إعادة الاعمار أوضح عمار أنه "لم يناقش هذا الموضوع بعد، ولو أنه تحصيل حاصل على مستوى الواجبات المتعلقة بالدولة و حزب الله والاستعانة بالأشقاء في المنطقة"، مشددا على أن "ايران لم تتخلى يوما عن دعم ومساندة لبنان والوقوف إلى جانبه، وتزويد المقاومة بكل إمكانيات الصمود، فإيران وفية وصادقة بوعودها وتستطيع الصمود طويلًا أمام إسرائيل".