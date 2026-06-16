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نبض افريقيا
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استوديو وكالة سبوتنيك للبث الإذاعي في منتدى إكسبوفوروم الاقتصادي الدولي لعام 2017 - سبوتنيك عربي, 1920
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يناقش صحفيو "سبوتنيك عربي" عبر أثير إذاعة "سبوتنيك"، آخر الأخبار وأبرز القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ونشارككم رأي وتحليل خبراء من مختلف المجالات، من استوديوهات الوكالة في موسكو والقاهرة وبيروت. بإمكانكم الاستماع لإذاعة "سبوتنيك" عبر الترددات 93.6 في لبنان، و93.3 في سوريا، و92.5 في ليبيا.
https://sarabic.ae/20260616/الرئيس-الفلسطيني-يطرح-خارطة-طريق-انتخابية-بعد-عقدين-من-الجمود-1114400321.html
الرئيس الفلسطيني يطرح خارطة طريق انتخابية بعد عقدين من الجمود
الرئيس الفلسطيني يطرح خارطة طريق انتخابية بعد عقدين من الجمود
سبوتنيك عربي
أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس قرارا بقانون يقضي بإجراء تعديلات واسعة على قانون الانتخابات العامة الفلسطينية، شملت توسيع المجلس التشريعي وتعزيز تمثيل النساء... 16.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-16T13:36+0000
2026-06-16T13:36+0000
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الرئيس الفلسطيني يطرح خارطة طريق انتخابية بعد عقدين من الجمود
سبوتنيك عربي
الرئيس الفلسطيني يطرح خارطة طريق انتخابية بعد عقدين من الجمود
وبحسب ما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، فإن التعديلات الجديدة تستهدف "تعزيز المشاركة السياسية وتوسيع قاعدة التمثيل الديمقراطي".وتأتي هذه التشريعات بعد نحو عقدين من الجمود والتعطل الدستوري الناجم عن الانقسام السياسي الجغرافي، حيث تعود آخر انتخابات تشريعية شهدتها الأراضي الفلسطينية إلى عام 2006، قبل أن يتم حل المجلس التشريعي بقرار قضائي ورئاسي عام 2018.ورغم الأجواء الإيجابية والتفاؤل الذي يحاول المرسوم الرئاسي إشاعته في الشارع الفلسطيني، فإن التحدي الأكبر لا يكمن في صياغة القوانين أو تعديل نسب الحسم، بل في آليات تطبيقها الفعلي على الأرض.وأضاف الدالكي في حديثه لـ"سبوتنيك" أن "تخفيض نسبة الحسم لتكون واحد بدلا من اثنتين في المئة سلاح ذو حدين، فمن ناحية سيقضي على ثنائية فتح وحماس ويسمح لدخول أحزاب صغيرة وناشئة، لكن من ناحية أخرى سيكون هناك صعوبة في تشكيل أغلبية مستقرة داخل المجلسط.وأضاف أنه لم يلمس حتى الآن أي توجه حقيقي نحو حوار وطني حقيقي فاعل ومسئول، يدير الأزمة الوطنية من موقع وحدة الشعب والأرض والمصير، معتبرا أن البلاد ليست في وضع طبيعي حتى يتم الحديث عن انتخابات دون النظر إليها على أنها وسيلة من وسائل حل تلك المشكلات.التفاصيل في الملف الصوتي المرفق...
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خالد عبد الجبار
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ملفات ساخنة, أخبار فلسطين اليوم, أخبار العالم الآن, аудио
ملفات ساخنة, أخبار فلسطين اليوم, أخبار العالم الآن, аудио

الرئيس الفلسطيني يطرح خارطة طريق انتخابية بعد عقدين من الجمود

13:36 GMT 16.06.2026
راديو
الرئيس الفلسطيني يطرح خارطة طريق انتخابية بعد عقدين من الجمود
تابعنا عبر
- سبوتنيك عربي
خالد عبد الجبار
معد ومقدم برنامج في إذاعة "سبوتنيك"
كل المواضيع
أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس قرارا بقانون يقضي بإجراء تعديلات واسعة على قانون الانتخابات العامة الفلسطينية، شملت توسيع المجلس التشريعي وتعزيز تمثيل النساء والشباب، ضمن التحضيرات للانتخابات التشريعية والوطنية المقبلة.
وبحسب ما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، فإن التعديلات الجديدة تستهدف "تعزيز المشاركة السياسية وتوسيع قاعدة التمثيل الديمقراطي".
وتأتي هذه التشريعات بعد نحو عقدين من الجمود والتعطل الدستوري الناجم عن الانقسام السياسي الجغرافي، حيث تعود آخر انتخابات تشريعية شهدتها الأراضي الفلسطينية إلى عام 2006، قبل أن يتم حل المجلس التشريعي بقرار قضائي ورئاسي عام 2018.
ورغم الأجواء الإيجابية والتفاؤل الذي يحاول المرسوم الرئاسي إشاعته في الشارع الفلسطيني، فإن التحدي الأكبر لا يكمن في صياغة القوانين أو تعديل نسب الحسم، بل في آليات تطبيقها الفعلي على الأرض.
في هذا السياق، قال حسام الدالكي، الناشط الحقوقي والسياسي الفلسطيني، إن للقانون الجديد جوانب إيجابية وأخرى سلبية، لافتا إلى أن تخصيص ثلث المقاعد للنساء أمر إيجابي بديلا لنظام الكوتة الذي لم يعد معبرا عن مكانة المرأة ودورها، كذلك تعديل سن الترشح لسن ثلاثة وعشرين أمر إيجابي آخر في صالح الشباب.
وأضاف الدالكي في حديثه لـ"سبوتنيك" أن "تخفيض نسبة الحسم لتكون واحد بدلا من اثنتين في المئة سلاح ذو حدين، فمن ناحية سيقضي على ثنائية فتح وحماس ويسمح لدخول أحزاب صغيرة وناشئة، لكن من ناحية أخرى سيكون هناك صعوبة في تشكيل أغلبية مستقرة داخل المجلسط.

من جهته، قال الباحث السياسي الفلسطيني الدكتور عبد المجيد سويلم، إن الذهاب إلى الانتخابات المقررة وفقا لهذا القانون دون توافق وطني وحوار وطني، نوع من المغامرة السياسية، ولن تؤدي إلا إلى مزيد من الانقسام.

وأضاف أنه لم يلمس حتى الآن أي توجه حقيقي نحو حوار وطني حقيقي فاعل ومسئول، يدير الأزمة الوطنية من موقع وحدة الشعب والأرض والمصير، معتبرا أن البلاد ليست في وضع طبيعي حتى يتم الحديث عن انتخابات دون النظر إليها على أنها وسيلة من وسائل حل تلك المشكلات.
التفاصيل في الملف الصوتي المرفق...
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