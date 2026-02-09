عباس يصدر قرارا رئاسيا يقضي بنشر مسودة مشروع الدستور المؤقت لدولة فلسطين

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا علينا أن نبطئ من إيقاع حياتنا اليومية في ظل زمن السرعة؟
09:17 GMT
14 د
من الملعب
شوبير أم الشناوي؟.. أزمة حراسة المرمى في الكرة المصرية
09:31 GMT
29 د
خطوط التماس
كاترين الثانية والوصول الى البحر الأسود
10:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
أكشاك الخدمة الذاتية في مطاعم ماكدونالدز أدت إلى زيادة إنفاق العملاء
10:49 GMT
11 د
مساحة حرة
لماذا يواجه الذكاء الاصطناعي صعوبة في فهم اللغة العربية؟
11:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
في يناير نقرر وفي فبراير ننسى… ما سر اختفاء قرارات رأس السنة بعد أسابيع قليلة؟
12:03 GMT
14 د
صدى الحياة
بعد ضجة "رفع سن التقاعد".. البرلمان اللبناني يوضح موازنة 2026
12:18 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
ما السر وراء الحماس الزائد في التشجيع أثناء مباريات كرة القدم؟
12:47 GMT
12 د
قوانين الاقتصاد
خبير: الصين وروسيا يمكن أن تقودا حركة تغيرات كبيرة في الاقتصاد العالمي
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما مدى تأثير النوم على صحة دماغ الإنسان؟
13:32 GMT
9 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
13:41 GMT
19 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
ما هي خيارات السلطة في مواجهة تزايد عمليات التهجير في الضفة الغربية
17:04 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
أوربان: أوكرانيا عدوة طالما حظرت واردات الطاقة الروسية.. وإيران تؤكد أن البرنامج الصاروخي خارج إطار المفاوضات
18:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
أوفيتشينيكيوف.. بين الإمبراطورية والأرض المقدسة.. معلم في مهمة سامية
19:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: دمشق تعود إلى المرجعية الروسية بوصفها مظلة سياسية وأمنية قادرة على توفير التوازن
19:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
47 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
قوانين الاقتصاد
خبير: الصين وروسيا يمكن أن تقودا حركة تغيرات كبيرة في الاقتصاد العالمي
09:17 GMT
29 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
09:47 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
أوفيتشينيكيوف.. بين الإمبراطورية والأرض المقدسة.. معلم في مهمة سامية
10:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
11:32 GMT
7 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
11:39 GMT
17 د
نبض افريقيا
النيجر تتجه لمقاضاة شركة أورانو الفرنسية بتهمة التسبب بكارثة بيئية
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
12:49 GMT
11 د
مساحة حرة
لماذا يواجه الذكاء الاصطناعي صعوبة في فهم اللغة العربية؟
13:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
هل بعد 20 عاما لن يكون للعمل والمال أهمية لدى البشر؟
17:03 GMT
13 د
صدى الحياة
بعد ضجة "رفع سن التقاعد".. البرلمان اللبناني يوضح موازنة 2026
17:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
17:47 GMT
14 د
بلا قيود
خبير: الفضائح التي طالت ستارمر ستطيح به من رئاسة الوزراء
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: روسيا تعزز التعاون العسكري مع الساحل الإفريقي في سياق استراتيجية جيوسياسية واسعة
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
تقنيات الذكاء الاصطناعي تتسبب في خسائر بقيمة 400 مليار دولار في أسبوع
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260209/عباس-يصدر-قرارا-رئاسيا-يقضي-بنشر-مسودة-مشروع-الدستور-المؤقت-لدولة-فلسطين-1110192974.html
عباس يصدر قرارا رئاسيا يقضي بنشر مسودة مشروع الدستور المؤقت لدولة فلسطين
عباس يصدر قرارا رئاسيا يقضي بنشر مسودة مشروع الدستور المؤقت لدولة فلسطين
سبوتنيك عربي
أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، قراراً رئاسياً يقضي بنشر المسودة الأولى لمشروع الدستور المؤقت لدولة فلسطين، وفتح باب تلقي الملاحظات والمقترحات حولها لمدة... 09.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-09T17:59+0000
2026-02-09T17:59+0000
أخبار فلسطين اليوم
محمود عباس
الأخبار
أخبار العالم الآن
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/0b/1106984340_0:0:1279:719_1920x0_80_0_0_fb10a4de9e5bf3f2c09d20de210b45be.jpg
وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية - وفا، "يدعو القرار، المواطنين، ومؤسسات المجتمع المدني، والقوى السياسية، إضافة إلى الخبراء والأكاديميين، إلى تقديم ملاحظاتهم ومقترحاتهم حول المسودة، بما يسهم في تطويرها وتعزيز توافقها مع المبادئ الدستورية ومتطلبات المرحلة".وستتولى لجنة التنسيق والصياغة مهمة استلام الملاحظات، وتنظيمها، ودراستها، تمهيداً لإدخال التعديلات اللازمة عليها، كما سيتم تصنيف الملاحظات إلى ملاحظات جوهرية تتعلق بالمبادئ الدستورية، وأخرى فنية مرتبطة بالصياغة والتنظيم.وتقوم اللجنة، بإعداد تقرير مفصل بنتائج دراسة الملاحظات، لرفعه إلى رئيس الدولة لاعتماده وفق الأصول. وكان عباس أصدر مؤخرا، إعلاناً دستورياً، يقضي بموجبه، بأنه إذا شغر مركز رئيس السلطة الفلسطينية، في حالة عدم وجود المجلس التشريعي، يتولى نائب الرئيس، مهام رئاسة السلطة الوطنية مؤقتا.ووفقا للإعلان الدستوري، يتولى نائب رئيس دولة فلسطين، مهام رئاسة السلطة الوطنية مؤقتاً لمدة لا تزيد على تسعين يوماً، تجري خلالها انتخابات حرة ومباشرة لانتخاب رئيس جديد، وفقاً لقانون الانتخابات الفلسطيني، وفي حال تعذر إجراؤها خلال تلك المدة لقوة قاهرة تمدد بقرار من المجلس المركزي الفلسطيني لفترة أخرى، ولمرة واحدة فقط، وذلك حسب وكالة الأنباء الفلسطينية - وفا.وقال عباس، في الإعلان الدستوري الجديد، إنه "إيماناً ووعياً منا بهذه المرحلة الدقيقة من تاريخ الوطن والقضية الفلسطينية، ووفاءً بمسؤوليتنا التاريخية والدستورية في حماية النظام السياسي الفلسطيني وحماية الوطن، والحفاظ على سلامة أراضيه وكفالة أمنه، وحرصاً على صون مؤسساته الدستورية وضمان استمرارية عملها في حالة شغور منصب رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية".وأضاف: "وبناء على ما سبق، وانطلاقاً من مقتضيات المصلحة الوطنية العليا في الحفاظ على الاستقرار، أصدرنا الإعلان الدستوري تأكيداً على مبدأ الفصل بين السلطات والتداول السلمي للسلطة عبر الانتخابات الحرة والنزيهة".وأكدت حركة "فتح" الفلسطينية، أن "ما صدر عن بعض الفصائل الفلسطينية يثبت أن الضامن الحقيقي لأي رؤية وطنية جامعة هو الانطلاق من الشرعية الفلسطينية، المتمثلة في منظمة التحرير ودولة فلسطين، باعتبارهما الإطار الوحيد القادر على حماية المشروع الوطني من محاولات التهميش وصناعة البدائل".وشددت في بيان لها، على أن "سياسات التفرد وتجاوز الشرعية الوطنية محكوم عليها بالفشل، لأن السيادة على أرض فلسطين هي حق أصيل لشعبها ومؤسساته الشرعية، ما يستدعي التزاما وطنيا حقيقيا بهذا المبدأ"، وفقا لوكالة أنباء "وفا" الفلسطينية.يذكر أن اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، بعد مفاوضات بين إسرائيل وحماس في شرم الشيخ المصرية بواسطة مصرية قطرية أمريكية تركية.وفي الـ 13 من الشهر نفسه، ترأست مصر والولايات المتحدة الأمريكية قمة السلام في مدينة شرم الشيخ المصرية، التي شهدت توقيع الدولتين مع تركيا وقطر، على الاتفاق كدول ضامنة.وتضمن الاتفاق وقف إطلاق النار ودخول المساعدات إلى القطاع الذي تعرض لحرب تجاوزت عامين راح ضحيتها نحو 68 ألف قتيل فلسطيني ونحو 170 ألف مصاب.
https://sarabic.ae/20260122/الكرملين-محور-محادثات-بوتين-وعباس-سيكون-العلاقات-الثنائية-بين-روسيا-وفلسطين-1109502539.html
https://sarabic.ae/20260122/المشرف-على-الإعلام-الفلسطيني-لـسبوتنيك-غزة-جزء-أصيل-من-فلسطين-وحقوق-شعبنا-ثابتة-على-أرضه-1109530692.html
https://sarabic.ae/20260202/باحث-فلسطيني-شعب-فلسطين-هو-الرابح-الوحيد-من-فتح-معبر-رفح-بالاتجاهين--1109916059.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/0b/1106984340_0:0:1137:852_1920x0_80_0_0_a5224780d6145147a97b4b9022a57028.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار فلسطين اليوم, محمود عباس, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي
أخبار فلسطين اليوم, محمود عباس, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي

عباس يصدر قرارا رئاسيا يقضي بنشر مسودة مشروع الدستور المؤقت لدولة فلسطين

17:59 GMT 09.02.2026
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bayمحمود عباس
محمود عباس - سبوتنيك عربي, 1920, 09.02.2026
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay
تابعنا عبر
أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، قراراً رئاسياً يقضي بنشر المسودة الأولى لمشروع الدستور المؤقت لدولة فلسطين، وفتح باب تلقي الملاحظات والمقترحات حولها لمدة ستين يوماً.
وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية - وفا، "يدعو القرار، المواطنين، ومؤسسات المجتمع المدني، والقوى السياسية، إضافة إلى الخبراء والأكاديميين، إلى تقديم ملاحظاتهم ومقترحاتهم حول المسودة، بما يسهم في تطويرها وتعزيز توافقها مع المبادئ الدستورية ومتطلبات المرحلة".
وستتولى لجنة التنسيق والصياغة مهمة استلام الملاحظات، وتنظيمها، ودراستها، تمهيداً لإدخال التعديلات اللازمة عليها، كما سيتم تصنيف الملاحظات إلى ملاحظات جوهرية تتعلق بالمبادئ الدستورية، وأخرى فنية مرتبطة بالصياغة والتنظيم.
لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الفلسطيني محمود عباس - سبوتنيك عربي, 1920, 22.01.2026
الكرملين: محور محادثات بوتين وعباس سيكون العلاقات الثنائية بين روسيا وفلسطين
22 يناير, 08:54 GMT
وتقوم اللجنة، بإعداد تقرير مفصل بنتائج دراسة الملاحظات، لرفعه إلى رئيس الدولة لاعتماده وفق الأصول.
وكان عباس أصدر مؤخرا، إعلاناً دستورياً، يقضي بموجبه، بأنه إذا شغر مركز رئيس السلطة الفلسطينية، في حالة عدم وجود المجلس التشريعي، يتولى نائب الرئيس، مهام رئاسة السلطة الوطنية مؤقتا.
ووفقا للإعلان الدستوري، يتولى نائب رئيس دولة فلسطين، مهام رئاسة السلطة الوطنية مؤقتاً لمدة لا تزيد على تسعين يوماً، تجري خلالها انتخابات حرة ومباشرة لانتخاب رئيس جديد، وفقاً لقانون الانتخابات الفلسطيني، وفي حال تعذر إجراؤها خلال تلك المدة لقوة قاهرة تمدد بقرار من المجلس المركزي الفلسطيني لفترة أخرى، ولمرة واحدة فقط، وذلك حسب وكالة الأنباء الفلسطينية - وفا.
وقال عباس، في الإعلان الدستوري الجديد، إنه "إيماناً ووعياً منا بهذه المرحلة الدقيقة من تاريخ الوطن والقضية الفلسطينية، ووفاءً بمسؤوليتنا التاريخية والدستورية في حماية النظام السياسي الفلسطيني وحماية الوطن، والحفاظ على سلامة أراضيه وكفالة أمنه، وحرصاً على صون مؤسساته الدستورية وضمان استمرارية عملها في حالة شغور منصب رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية".
المشرف العام للهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون الفلسطينية، الوزير الدكتور أحمد عساف - سبوتنيك عربي, 1920, 22.01.2026
المشرف على الإعلام الفلسطيني لـ"سبوتنيك": غزة جزء أصيل من فلسطين وحقوق شعبنا ثابتة على أرضه
22 يناير, 18:00 GMT
وأضاف: "وبناء على ما سبق، وانطلاقاً من مقتضيات المصلحة الوطنية العليا في الحفاظ على الاستقرار، أصدرنا الإعلان الدستوري تأكيداً على مبدأ الفصل بين السلطات والتداول السلمي للسلطة عبر الانتخابات الحرة والنزيهة".
وأكدت حركة "فتح" الفلسطينية، أن "ما صدر عن بعض الفصائل الفلسطينية يثبت أن الضامن الحقيقي لأي رؤية وطنية جامعة هو الانطلاق من الشرعية الفلسطينية، المتمثلة في منظمة التحرير ودولة فلسطين، باعتبارهما الإطار الوحيد القادر على حماية المشروع الوطني من محاولات التهميش وصناعة البدائل".
وشددت في بيان لها، على أن "سياسات التفرد وتجاوز الشرعية الوطنية محكوم عليها بالفشل، لأن السيادة على أرض فلسطين هي حق أصيل لشعبها ومؤسساته الشرعية، ما يستدعي التزاما وطنيا حقيقيا بهذا المبدأ"، وفقا لوكالة أنباء "وفا" الفلسطينية.
بوابة عند معبر رفح الحدودي بين مصر وقطاع غزة، في رفح، مصر، 27 يناير/ كانون الثاني 2026 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.02.2026
باحث فلسطيني: شعب فلسطين هو الرابح الوحيد من فتح معبر رفح بالاتجاهين
2 فبراير, 17:39 GMT
يذكر أن اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، بعد مفاوضات بين إسرائيل وحماس في شرم الشيخ المصرية بواسطة مصرية قطرية أمريكية تركية.
وفي الـ 13 من الشهر نفسه، ترأست مصر والولايات المتحدة الأمريكية قمة السلام في مدينة شرم الشيخ المصرية، التي شهدت توقيع الدولتين مع تركيا وقطر، على الاتفاق كدول ضامنة.
وتضمن الاتفاق وقف إطلاق النار ودخول المساعدات إلى القطاع الذي تعرض لحرب تجاوزت عامين راح ضحيتها نحو 68 ألف قتيل فلسطيني ونحو 170 ألف مصاب.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала