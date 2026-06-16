https://sarabic.ae/20260616/النقل-العراقية-تعلن-نجاح-جهود-تحويل-مسارات-الحركة-الجوية-الدولية-للعبور-فوق-أجواء-البلاد-1114410976.html
النقل العراقية تعلن نجاح جهود تحويل مسارات الحركة الجوية الدولية للعبور فوق أجواء البلاد
النقل العراقية تعلن نجاح جهود تحويل مسارات الحركة الجوية الدولية للعبور فوق أجواء البلاد
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة النقل العراقية، نجاح جهود تحويل مسارات الحركة الجوية الدولية للعبور فوق أجواء البلاد، على أن يبدأ تحويل المسارات خلال الـ24 المقبلة. 16.06.2026, سبوتنيك عربي
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وقالت وزارة النقل في بيان، اليوم الثلاثاء إنه "بإشراف ومتابعة مباشرة من وزير النقل، وتتويجا لجهود وطنية حثيثة، تعلن وزارة النقل عن نجاح الاجتماعات التنسيقية العليا لتحويل مسارات الحركة الجوية الدولية للعبور فوق الأجواء العراقية".وفي سياق متصل، وبناءً على متطلبات منظمة الطيران المدني الدولي، وجهت الوزارة الأقسام الاختصاصية في الشركة العامة للملاحة الجوية برفع درجة الجاهزية التامة عبر إجراءات عدة.وأعلنت سلطة الطيران المدني في العراق، في 7 حزيران/ يونيو الجاري، غلق الأجواء في البلاد أمام جميع الرحلات الجوية القادمة والمغادرة والعابرة بشكل مؤقت واحترازي.
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العراق, أخبار العراق اليوم, العالم العربي
العراق, أخبار العراق اليوم, العالم العربي
النقل العراقية تعلن نجاح جهود تحويل مسارات الحركة الجوية الدولية للعبور فوق أجواء البلاد
أعلنت وزارة النقل العراقية، نجاح جهود تحويل مسارات الحركة الجوية الدولية للعبور فوق أجواء البلاد، على أن يبدأ تحويل المسارات خلال الـ24 المقبلة.
وقالت وزارة النقل في بيان، اليوم الثلاثاء إنه "بإشراف ومتابعة مباشرة من وزير النقل، وتتويجا لجهود وطنية حثيثة، تعلن وزارة النقل عن نجاح الاجتماعات التنسيقية العليا لتحويل مسارات الحركة الجوية الدولية للعبور فوق الأجواء العراقية".
وأضافت الوزارة: "أثمرت هذه الجهود عن تنسيق عالي المستوى مع الأشقاء في المملكة العربية السعودية، ودولة الكويت، ومملكة البحرين، بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي والاتحاد الدولي للنقل الجوي، حيث من المؤمل بدء تدفق الحركة الجوية العابرة خلال أقل من 24 ساعة المقبلة".
وفي سياق متصل، وبناءً على متطلبات منظمة الطيران المدني الدولي
، وجهت الوزارة الأقسام الاختصاصية في الشركة العامة للملاحة الجوية برفع درجة الجاهزية التامة عبر إجراءات عدة.
وكانت سلطة الطيران المدني في العراق، قد أعلنت في 8 حزيران/ يونيو الجاري إعادة فتح الأجواء في البلاد، وذلك بعد إغلاق مؤقت مع تجدد القصف المتبادل بين إيران وإسرائيل حينها، وذكرت في بيان: "تعلن سلطة الطيران المدني العراقي إعادة فتح الأجواء العراقية أمام الرحلات الجوية من وإلى جميع المطارات العراقية واستئناف الحركة الجوية فيها وفق الإجراءات التشغيلية المعتمدة".
وأعلنت سلطة الطيران المدني في العراق، في 7 حزيران/ يونيو الجاري، غلق الأجواء في البلاد أمام جميع الرحلات الجوية
القادمة والمغادرة والعابرة بشكل مؤقت واحترازي.