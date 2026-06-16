https://sarabic.ae/20260616/العراق-وأمريكا-تؤكدان-شراكة-استراتيجية-جديدة--1114382536.html

العراق وأمريكا تؤكدان شراكة استراتيجية جديدة

العراق وأمريكا تؤكدان شراكة استراتيجية جديدة

سبوتنيك عربي

جدد رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي والمبعوث الرئاسي الخاص للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، توم براك، التأكيد على التزامهما المشترك ببناء شراكة عراقية–أمريكية... 16.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-16T06:33+0000

2026-06-16T06:33+0000

2026-06-16T06:33+0000

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ونقل براك تطلع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى استقبال رئيس الوزراء العراقي في البيت الأبيض خلال منتصف شهر تموز/ يوليو المقبل، لبحث آفاق ومستقبل العلاقات الثنائية بين بغداد وواشنطن، حسب وكالة الأنباء العراقية - واع. وشهد اللقاء مناقشة رؤية الحكومة العراقية لبناء مستقبل أكثر استقراراً وازدهاراً، مع التركيز على مكافحة الإرهاب وتنفيذ خطط النزع الكامل للسلاح، وحل جميع الجماعات والتشكيلات المسلحة العاملة خارج إطار الدولة، وحصر السلاح بيد المؤسسات الرسمية وفرض السيادة الكاملة للقانون. وأكد رئيس الوزراء، التزام العراق بتعميق العلاقات التجارية والاستثمارية مع الولايات المتحدة، بما يسهم في دعم الاقتصاد العراقي وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.كما أشاد الجانبان بقرار العراق استكمال منح الرخصة التشغيلية لخدمة ستارلينك، لتوفير خدمات إنترنت عالمية المستوى للمستهلكين العراقيين، إلى جانب إطلاق المفاوضات مع شركة شيفرون لتطوير حقلي غرب القرنة-2 والناصرية النفطيين.وفي ملف الطاقة، أكد الطرفان أهمية توسيع التعاون التجاري بين العراق والولايات المتحدة لتلبية احتياجات العراق من الكهرباء، بما في ذلك مشروع شركة Excelerate Energy لتطوير محطة عائمة لاستيراد الغاز الطبيعي المسال (LNG) في خور الزبير. وشدد الجانبان على أهمية دعم عراق اتحادي ديمقراطي قوي وموحد يتمتع بالسيادة الكاملة، ويستند إلى مؤسسات دستورية راسخة، مع ضمان المساواة الكاملة لجميع المواطنين بما يعزز وحدة البلاد واستقرارها وازدهارها.وهنأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مؤخرا، علي الزايدي بمناسبة ترشيحه لتولي رئاسة الوزراء في العراق، معرباً عن تمنياته له بالتوفيق في تشكيل حكومة جديدة "خالية من الإرهاب" وقادرة على تحقيق مستقبل أكثر إشراقاً للبلاد. وأكد ترامب، عبر منصة "تروث سوشيال"، تطلع بلاده إلى إقامة علاقة قوية وحيوية ومثمرة مع العراق خلال المرحلة المقبلة.

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العراق, أخبار العراق اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, دونالد ترامب, أخبار العالم الآن, العالم العربي