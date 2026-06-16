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خبير: إيران أصرت على المفاوضات ووصلت لما تريد
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أوروبا وأمريكا: هل تظل القارة العجوز أسيرة البيت الأبيض؟ خبير يجيب
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بين بيروت والقاهرة
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نبض افريقيا
البنك الدولي يقول إن مصر وتونس مرشحة لتحسن أوضاعها المالية
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عرب بوينت بودكاست
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موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
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https://sarabic.ae/20260616/العراق-وأمريكا-تؤكدان-شراكة-استراتيجية-جديدة--1114382536.html
العراق وأمريكا تؤكدان شراكة استراتيجية جديدة
العراق وأمريكا تؤكدان شراكة استراتيجية جديدة
سبوتنيك عربي
جدد رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي والمبعوث الرئاسي الخاص للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، توم براك، التأكيد على التزامهما المشترك ببناء شراكة عراقية–أمريكية... 16.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-16T06:33+0000
2026-06-16T06:33+0000
العراق
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ونقل براك تطلع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى استقبال رئيس الوزراء العراقي في البيت الأبيض خلال منتصف شهر تموز/ يوليو المقبل، لبحث آفاق ومستقبل العلاقات الثنائية بين بغداد وواشنطن، حسب وكالة الأنباء العراقية - واع. وشهد اللقاء مناقشة رؤية الحكومة العراقية لبناء مستقبل أكثر استقراراً وازدهاراً، مع التركيز على مكافحة الإرهاب وتنفيذ خطط النزع الكامل للسلاح، وحل جميع الجماعات والتشكيلات المسلحة العاملة خارج إطار الدولة، وحصر السلاح بيد المؤسسات الرسمية وفرض السيادة الكاملة للقانون. وأكد رئيس الوزراء، التزام العراق بتعميق العلاقات التجارية والاستثمارية مع الولايات المتحدة، بما يسهم في دعم الاقتصاد العراقي وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.كما أشاد الجانبان بقرار العراق استكمال منح الرخصة التشغيلية لخدمة ستارلينك، لتوفير خدمات إنترنت عالمية المستوى للمستهلكين العراقيين، إلى جانب إطلاق المفاوضات مع شركة شيفرون لتطوير حقلي غرب القرنة-2 والناصرية النفطيين.وفي ملف الطاقة، أكد الطرفان أهمية توسيع التعاون التجاري بين العراق والولايات المتحدة لتلبية احتياجات العراق من الكهرباء، بما في ذلك مشروع شركة Excelerate Energy لتطوير محطة عائمة لاستيراد الغاز الطبيعي المسال (LNG) في خور الزبير. وشدد الجانبان على أهمية دعم عراق اتحادي ديمقراطي قوي وموحد يتمتع بالسيادة الكاملة، ويستند إلى مؤسسات دستورية راسخة، مع ضمان المساواة الكاملة لجميع المواطنين بما يعزز وحدة البلاد واستقرارها وازدهارها.وهنأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مؤخرا، علي الزايدي بمناسبة ترشيحه لتولي رئاسة الوزراء في العراق، معرباً عن تمنياته له بالتوفيق في تشكيل حكومة جديدة "خالية من الإرهاب" وقادرة على تحقيق مستقبل أكثر إشراقاً للبلاد. وأكد ترامب، عبر منصة "تروث سوشيال"، تطلع بلاده إلى إقامة علاقة قوية وحيوية ومثمرة مع العراق خلال المرحلة المقبلة.
https://sarabic.ae/20260402/أمريكا-تنصح-رعاياها-بمغادرة-العراق-فورا-خوفا-من-هجمات-محتملة-1112205188.html
https://sarabic.ae/20251228/السوداني-يكشف-عن-مساع-عراقية-لإجراء-لقاء-ثنائي-بين-إيران-وأمريكا-في-بغداد-1108654687.html
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العراق, أخبار العراق اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, دونالد ترامب, أخبار العالم الآن, العالم العربي
العراق, أخبار العراق اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, دونالد ترامب, أخبار العالم الآن, العالم العربي

العراق وأمريكا تؤكدان شراكة استراتيجية جديدة

06:33 GMT 16.06.2026
© Photoرئيس الوزراء العراقي علي الزيدي والمبعوث الرئاسي الخاص للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، توم باراك
رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي والمبعوث الرئاسي الخاص للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، توم باراك - سبوتنيك عربي, 1920, 16.06.2026
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جدد رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي والمبعوث الرئاسي الخاص للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، توم براك، التأكيد على التزامهما المشترك ببناء شراكة عراقية–أمريكية قوية ومتبادلة المنفعة، بما يخدم مصالح البلدين ويعزز الاستقرار والتنمية.
ونقل براك تطلع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى استقبال رئيس الوزراء العراقي في البيت الأبيض خلال منتصف شهر تموز/ يوليو المقبل، لبحث آفاق ومستقبل العلاقات الثنائية بين بغداد وواشنطن، حسب وكالة الأنباء العراقية - واع.
وشهد اللقاء مناقشة رؤية الحكومة العراقية لبناء مستقبل أكثر استقراراً وازدهاراً، مع التركيز على مكافحة الإرهاب وتنفيذ خطط النزع الكامل للسلاح، وحل جميع الجماعات والتشكيلات المسلحة العاملة خارج إطار الدولة، وحصر السلاح بيد المؤسسات الرسمية وفرض السيادة الكاملة للقانون.
أحد أفراد مشاة البحرية الأمريكية مع الكتيبة الثانية المارينز السابع الذي يعد جزءًا من قوة الرد السريع يحمل كيسًا من الرمل أثناء تعزيز مجمع السفارة الأمريكية في بغداد في العراق - سبوتنيك عربي, 1920, 02.04.2026
أمريكا تنصح رعاياها بمغادرة العراق فورا خوفا من هجمات محتملة
2 أبريل, 07:54 GMT
وأكد رئيس الوزراء، التزام العراق بتعميق العلاقات التجارية والاستثمارية مع الولايات المتحدة، بما يسهم في دعم الاقتصاد العراقي وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
كما أشاد الجانبان بقرار العراق استكمال منح الرخصة التشغيلية لخدمة ستارلينك، لتوفير خدمات إنترنت عالمية المستوى للمستهلكين العراقيين، إلى جانب إطلاق المفاوضات مع شركة شيفرون لتطوير حقلي غرب القرنة-2 والناصرية النفطيين.
وفي ملف الطاقة، أكد الطرفان أهمية توسيع التعاون التجاري بين العراق والولايات المتحدة لتلبية احتياجات العراق من الكهرباء، بما في ذلك مشروع شركة Excelerate Energy لتطوير محطة عائمة لاستيراد الغاز الطبيعي المسال (LNG) في خور الزبير.
وشدد الجانبان على أهمية دعم عراق اتحادي ديمقراطي قوي وموحد يتمتع بالسيادة الكاملة، ويستند إلى مؤسسات دستورية راسخة، مع ضمان المساواة الكاملة لجميع المواطنين بما يعزز وحدة البلاد واستقرارها وازدهارها.
رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني - سبوتنيك عربي, 1920, 28.12.2025
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28 ديسمبر 2025, 06:57 GMT
وهنأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مؤخرا، علي الزايدي بمناسبة ترشيحه لتولي رئاسة الوزراء في العراق، معرباً عن تمنياته له بالتوفيق في تشكيل حكومة جديدة "خالية من الإرهاب" وقادرة على تحقيق مستقبل أكثر إشراقاً للبلاد.
وأكد ترامب، عبر منصة "تروث سوشيال"، تطلع بلاده إلى إقامة علاقة قوية وحيوية ومثمرة مع العراق خلال المرحلة المقبلة.
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