https://sarabic.ae/20260430/ترامب-يؤكد-لعلي-الزايدي-تطلع-بلاده-إلى-إقامة-علاقة-قوية-ومثمرة-مع-العراق-1113019172.html
ترامب يؤكد لعلي الزايدي تطلع بلاده إلى إقامة علاقة قوية ومثمرة مع العراق
ترامب يؤكد لعلي الزايدي تطلع بلاده إلى إقامة علاقة قوية ومثمرة مع العراق
سبوتنيك عربي
هنأ الرئيس الأميركي دونالد ترامب علي الزايدي بمناسبة ترشيحه لتولي رئاسة الوزراء في العراق، معرباً عن تمنياته له بالتوفيق في تشكيل حكومة جديدة "خالية من... 30.04.2026, سبوتنيك عربي
2026-04-30T19:20+0000
2026-04-30T19:20+0000
2026-04-30T19:20+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
العراق
أخبار العراق اليوم
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/04/13/1112687006_0:0:1338:753_1920x0_80_0_0_2c6a1af253de52f72c6d3ab99a60cdcf.jpg
وأكد ترامب، عبر منصة "تروث سوشيال" اليوم الخميس، تطلع بلاده إلى إقامة علاقة قوية وحيوية ومثمرة مع العراق خلال المرحلة المقبلة. واختتم رسالته بتجديد التهنئة للزايدي على ترشيحه. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن، يناير الماضي، رفضه ترشيح نوري المالكي، لمنصب رئيس الحكومة العراقية الجديدة، مهددًا بـ"وقف جميع أشكال الدعم والمساعدات الأمريكية للعراق في حال عودة المالكي إلى المنصب". وأضاف: "لا ينبغي السماح بحدوث ذلك مرة أخرى، فبسبب سياساته وأيديولوجياته المتطرفة، إذا انتُخب مجددًا، لن تساعد الولايات المتحدة الأمريكية بعد الآن، وإذا لم نكن حاضرين لتقديم العون، فلن يكون للعراق أي فرصة للنجاح أو الازدهار أو الحرية. فلنجعل العراق عظيمًا مرة أخرى!".وكان ائتلاف "الإطار التنسيقي" العراقي، أعلن في وقت سابق، ترشيح نوري المالكي، لمنصب رئيس الحكومة، بصفته مرشح الكتلة النيابية الأكثر عددًا في البرلمان.
الولايات المتحدة الأمريكية
العراق
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/04/13/1112687006_0:0:1190:892_1920x0_80_0_0_f20e629577c869d84f06cc7bdc88e4e6.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الولايات المتحدة الأمريكية, العراق, أخبار العراق اليوم, العالم العربي
الولايات المتحدة الأمريكية, العراق, أخبار العراق اليوم, العالم العربي
ترامب يؤكد لعلي الزايدي تطلع بلاده إلى إقامة علاقة قوية ومثمرة مع العراق
هنأ الرئيس الأميركي دونالد ترامب علي الزايدي بمناسبة ترشيحه لتولي رئاسة الوزراء في العراق، معرباً عن تمنياته له بالتوفيق في تشكيل حكومة جديدة "خالية من الإرهاب" وقادرة على تحقيق مستقبل أكثر إشراقاً للبلاد.
وأكد ترامب، عبر منصة "تروث سوشيال" اليوم الخميس، تطلع بلاده إلى إقامة علاقة قوية وحيوية ومثمرة مع العراق
خلال المرحلة المقبلة.
وأشار إلى أن ذلك يمثل بداية "فصل جديد ومهم" بين البلدين، يقوم على الازدهار والاستقرار وتحقيق نجاحات غير مسبوقة.
واختتم رسالته بتجديد التهنئة للزايدي على ترشيحه.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن، يناير الماضي، رفضه ترشيح نوري المالكي، لمنصب رئيس الحكومة العراقية
الجديدة، مهددًا بـ"وقف جميع أشكال الدعم والمساعدات الأمريكية للعراق في حال عودة المالكي إلى المنصب".
وكتب ترامب على منصة "تروث سوشيال": "أسمع أن دولة العراق العظيمة قد ترتكب خيارًا سيئًا جدًا بإعادة نوري المالكي رئيسًا للوزراء، في المرة الأخيرة التي كان فيها المالكي في السلطة، انحدرت البلاد إلى الفقر والفوضى العارمة".
وأضاف: "لا ينبغي السماح بحدوث ذلك مرة أخرى، فبسبب سياساته وأيديولوجياته المتطرفة، إذا انتُخب مجددًا، لن تساعد الولايات المتحدة الأمريكية بعد الآن، وإذا لم نكن حاضرين لتقديم العون، فلن يكون للعراق أي فرصة للنجاح أو الازدهار أو الحرية. فلنجعل العراق عظيمًا مرة أخرى!".
وكان ائتلاف "الإطار التنسيقي" العراقي، أعلن في وقت سابق، ترشيح نوري المالكي
، لمنصب رئيس الحكومة، بصفته مرشح الكتلة النيابية الأكثر عددًا في البرلمان.