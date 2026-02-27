https://sarabic.ae/20260227/المالكي-يؤكد-للمبعوث-الأمريكي-ضرورة-احترام-سيادة-العراق-وخيارات-شعبه--1110834197.html

المالكي يؤكد للمبعوث الأمريكي ضرورة احترام سيادة العراق وخيارات شعبه

استقبل رئيس ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي، في مكتبه ببغداد، اليوم الجمعة، المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا والعراق، توم باراك، لبحث تطورات المشهد السياسي... 27.02.2026, سبوتنيك عربي

وذكر بيان صادر عن مكتب المالكي، تلقته وكالة "بغداد اليوم" الإخبارية، أن اللقاء تناول مستجدات الأوضاع السياسية في العراق، وسبل دعم الاستقرار وتعزيز المسار الديمقراطي خلال المرحلة المقبلة. كما جرى، خلال اللقاء، التأكيد على استمرار التواصل والتنسيق بين الجانبين إزاء الملفات ذات الاهتمام المشترك. من جانبه، أشار باراك إلى أهمية الدور الذي يضطلع به العراق في معالجة أزمات المنطقة، والمساهمة في تخفيف حدة الصراعات، ودعم مسارات الحوار، إلى جانب مواصلة الجهود في مكافحة الإرهاب.وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الشهر الماضي، رفضه ترشيح نوري المالكي، لمنصب رئيس الحكومة العراقية الجديدة، مهددًا بـ"وقف جميع أشكال الدعم والمساعدات الأمريكية للعراق في حال عودة المالكي إلى المنصب".وأضاف: "لا ينبغي السماح بحدوث ذلك مرة أخرى، فبسبب سياساته وأيديولوجياته المتطرفة، إذا انتُخب مجددًا، لن تساعد الولايات المتحدة الأمريكية بعد الآن، وإذا لم نكن حاضرين لتقديم العون، فلن يكون للعراق أي فرصة للنجاح أو الازدهار أو الحرية. فلنجعل العراق عظيمًا مرة أخرى!".وكان ائتلاف "الإطار التنسيقي" العراقي، أعلن في وقت سابق، ترشيح نوري المالكي، لمنصب رئيس الحكومة، بصفته مرشح الكتلة النيابية الأكثر عددًا في البرلمان.

